РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12795 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 898 19
карантин (16728) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) локдаун (294)

Вводить тотальный локдаун в Украине на сегодняшний день нецелесообразно, - Разумков

Вводить тотальный локдаун в Украине на сегодняшний день нецелесообразно, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в эфире "Украинского радио".

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун… Вводить по всему государству полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", - подчеркнул спикер.

Разумков рассчитывает на то, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости, но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством".

Также читайте: Постановления об отставке Степанова в Раде нет, - Разумков

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Все смерти,на вашей совести ,если она у вас есть.локдаун уже неделю назад надо было ввести
показать весь комментарий
25.03.2021 11:23
+2
а что важнее: паска второго или шашлыки первого?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:36
+1
сусідні держави вже ввели, а ви все вагаєтеся, бо самі розумні?
будете вводити, коли буде запіздно.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сусідні держави вже ввели, а ви все вагаєтеся, бо самі розумні?
будете вводити, коли буде запіздно.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:22 Ответить
Ты езжай к беларусам и раскажи как вирус бороздит их просторы и что им нужен лохдаун.
Они тебя быстро вылечат и у тукменбаши уже все вымерли. Просто диктаторам этот вирусии раптом не нужен у них все в порядке с демократией а вот нашим еще работать и работать над этим вопросом.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:46 Ответить
я з упоротими навіть не сперичаюся, бо маю можливість отримувати цнформацію від фахівців, тобто лікарів. Пропоную до теми коронавіруса та необхідності локдауна повернутися ровно через місяць, якщо буде з ким спілкуватися
показать весь комментарий
25.03.2021 11:57 Ответить
і так, в Європі, США та Ізрахловці усі дурні, один ти розумний (разом з Лукою та хачапуріком туркменїбашєю)
показать весь комментарий
25.03.2021 11:58 Ответить
Все смерти,на вашей совести ,если она у вас есть.локдаун уже неделю назад надо было ввести
показать весь комментарий
25.03.2021 11:23 Ответить
Локдаун нада вводить с 1го по 9е мая, там будет 9 дней выходных
показать весь комментарий
25.03.2021 11:25 Ответить
)) а также на паску та тройцю. но, азиаты, не поймут.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:34 Ответить
даже не 9 дней, а 10 дней, 10 мая выходной, перенос с 8го мая
показать весь комментарий
25.03.2021 11:35 Ответить
9 дней лучше. о декалоге нарид не сильно просвещён ). а потом 40 дней ))
показать весь комментарий
25.03.2021 11:39 Ответить
Не-не-не так нецелесообразно. Там же Пасха 2 мая...Так нельзя, это неправильно...
показать весь комментарий
25.03.2021 11:35 Ответить
а что важнее: паска второго или шашлыки первого?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:36 Ответить
И первое и второе очень важно. Потерпите ещё чуть-чуть...Пару тройку лет... Вот сформируем коллективный иммунитет и всё с ковидом будет покончено... Даже вакцина не потребуется...
показать весь комментарий
25.03.2021 11:39 Ответить
А рiк тому було "цєлєсообразно"?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:27 Ответить
вводи, не вводи - проку не будет. Всем всё пофиг!
показать весь комментарий
25.03.2021 11:32 Ответить
Главный вирусоЛОХ года знает что целесообразно а что нет.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:32 Ответить
неРазумков не получил еще приказа от своих хозяев.
Со дня на день придет депеша и введут лохдаун.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:52 Ответить
Цікаво, що з цього приводу думають Арахамія та Ківа, якщо у нас інших спеціалістів-епідеміологів вже нема..
показать весь комментарий
25.03.2021 12:02 Ответить
Ты что врач ,недоумок зеленый? Откуда тебе это знать? Или в политологии про эпидем ограничения пишут.Клоуны ,недоумки.
показать весь комментарий
25.03.2021 12:46 Ответить
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3255493
===
Специалисты широченного профиля взращены в Молодых Регионах!
показать весь комментарий
25.03.2021 12:53 Ответить
 
 