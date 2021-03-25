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Вводить тотальный локдаун в Украине на сегодняшний день нецелесообразно, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в эфире "Украинского радио".
"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун… Вводить по всему государству полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", - подчеркнул спикер.
Разумков рассчитывает на то, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости, но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством".
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+2 Вася Ветров df1d9b32
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+2 Підлога Маккартні
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+1 Вла
показать весь комментарий25.03.2021 11:22
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будете вводити, коли буде запіздно.
Они тебя быстро вылечат и у тукменбаши уже все вымерли. Просто диктаторам этот вирусии раптом не нужен у них все в порядке с демократией а вот нашим еще работать и работать над этим вопросом.
Со дня на день придет депеша и введут лохдаун.
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