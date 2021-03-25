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Запроваджувати тотальний локдаун в Україні на сьогодні недоцільно, - Разумков

Запроваджувати тотальний локдаун в Україні на сьогодні недоцільно, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив в ефірі "Українського радіо".

"Станом на сьогодні ми не плануємо запроваджувати повний локдаун ... Запроваджувати по всій державі повний карантин на сьогодні недоцільно", - наголосив спікер.

Разумков розраховує на те, що для запровадження "повного локдауну" в Україні не буде необхідності, але "реакція має бути адекватною тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед Українською державою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанови про відставку Степанова в Раді немає, - Разумков

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Топ коментарі
+2
Все смерти,на вашей совести ,если она у вас есть.локдаун уже неделю назад надо было ввести
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25.03.2021 11:23
+2
а что важнее: паска второго или шашлыки первого?
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25.03.2021 11:36
+1
сусідні держави вже ввели, а ви все вагаєтеся, бо самі розумні?
будете вводити, коли буде запіздно.
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25.03.2021 11:22
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сусідні держави вже ввели, а ви все вагаєтеся, бо самі розумні?
будете вводити, коли буде запіздно.
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25.03.2021 11:22 Відповісти
Ты езжай к беларусам и раскажи как вирус бороздит их просторы и что им нужен лохдаун.
Они тебя быстро вылечат и у тукменбаши уже все вымерли. Просто диктаторам этот вирусии раптом не нужен у них все в порядке с демократией а вот нашим еще работать и работать над этим вопросом.
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25.03.2021 11:46 Відповісти
я з упоротими навіть не сперичаюся, бо маю можливість отримувати цнформацію від фахівців, тобто лікарів. Пропоную до теми коронавіруса та необхідності локдауна повернутися ровно через місяць, якщо буде з ким спілкуватися
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25.03.2021 11:57 Відповісти
і так, в Європі, США та Ізрахловці усі дурні, один ти розумний (разом з Лукою та хачапуріком туркменїбашєю)
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25.03.2021 11:58 Відповісти
Все смерти,на вашей совести ,если она у вас есть.локдаун уже неделю назад надо было ввести
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25.03.2021 11:23 Відповісти
Локдаун нада вводить с 1го по 9е мая, там будет 9 дней выходных
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25.03.2021 11:25 Відповісти
)) а также на паску та тройцю. но, азиаты, не поймут.
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25.03.2021 11:34 Відповісти
даже не 9 дней, а 10 дней, 10 мая выходной, перенос с 8го мая
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25.03.2021 11:35 Відповісти
9 дней лучше. о декалоге нарид не сильно просвещён ). а потом 40 дней ))
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25.03.2021 11:39 Відповісти
Не-не-не так нецелесообразно. Там же Пасха 2 мая...Так нельзя, это неправильно...
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25.03.2021 11:35 Відповісти
а что важнее: паска второго или шашлыки первого?
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25.03.2021 11:36 Відповісти
И первое и второе очень важно. Потерпите ещё чуть-чуть...Пару тройку лет... Вот сформируем коллективный иммунитет и всё с ковидом будет покончено... Даже вакцина не потребуется...
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25.03.2021 11:39 Відповісти
А рiк тому було "цєлєсообразно"?
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25.03.2021 11:27 Відповісти
вводи, не вводи - проку не будет. Всем всё пофиг!
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25.03.2021 11:32 Відповісти
Главный вирусоЛОХ года знает что целесообразно а что нет.
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25.03.2021 11:32 Відповісти
неРазумков не получил еще приказа от своих хозяев.
Со дня на день придет депеша и введут лохдаун.
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25.03.2021 11:52 Відповісти
Цікаво, що з цього приводу думають Арахамія та Ківа, якщо у нас інших спеціалістів-епідеміологів вже нема..
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25.03.2021 12:02 Відповісти
Ты что врач ,недоумок зеленый? Откуда тебе это знать? Или в политологии про эпидем ограничения пишут.Клоуны ,недоумки.
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25.03.2021 12:46 Відповісти
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3255493
===
Специалисты широченного профиля взращены в Молодых Регионах!
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25.03.2021 12:53 Відповісти
 
 