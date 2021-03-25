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Запроваджувати тотальний локдаун в Україні на сьогодні недоцільно, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає недоцільним запровадження жорстких карантинних обмежень на території всієї України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Разумков заявив в ефірі "Українського радіо".
"Станом на сьогодні ми не плануємо запроваджувати повний локдаун ... Запроваджувати по всій державі повний карантин на сьогодні недоцільно", - наголосив спікер.
Разумков розраховує на те, що для запровадження "повного локдауну" в Україні не буде необхідності, але "реакція має бути адекватною тим викликам, які будуть стояти і перед владою, і перед Українською державою".
Топ коментарі
+2 Вася Ветров df1d9b32
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+2 Підлога Маккартні
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+1 Вла
показати весь коментар25.03.2021 11:22
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Будь ласка, зачекайте...
будете вводити, коли буде запіздно.
Они тебя быстро вылечат и у тукменбаши уже все вымерли. Просто диктаторам этот вирусии раптом не нужен у них все в порядке с демократией а вот нашим еще работать и работать над этим вопросом.
Со дня на день придет депеша и введут лохдаун.
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