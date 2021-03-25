Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в 19 регионах, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 марта в Киеве и 18 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Так, в "красной" зоне остаются Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций. В Киеве, Житомирской, Львовской и Киевской областях превышен уровень загруженности больничных коек с кислородом.

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В "оранжевую" зону попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.

В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.

При этом по состоянию на 24 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в Киеве и 18 областях. Больше всего показатель госпитализации превышен в Винницкой области и составляет 131 при норме в 60 на 100 тысяч населения. Самый низкий показатель - в Херсонской области (28,8). Показатель госпитализации больных с COVID-19 в норме лишь в шести областях. Это Волынская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская и Херсонская.





