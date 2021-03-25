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Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в 19 регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в 19 регіонах, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 березня в Києві і 18 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій. У Києві, Житомирській, Львівській і Київській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок з киснем.

У "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонська область.

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При цьому станом на 24 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в Києві і 18 областях. Найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області і становить 131 за норми в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (28,8). Показник госпіталізації хворих з COVID-19 в нормі лише в шести областях. Це Волинська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська.

Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в 19 регіонах, - МОЗ 01
Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в 19 регіонах, - МОЗ 02
Епідзонування України: рівень госпіталізації перевищено вже в 19 регіонах, - МОЗ 03

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Эпидзонирование Украины: уровень госпитализации превышен уже в 19 регионах, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9973
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25.03.2021 11:32 Відповісти
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25.03.2021 11:45 Відповісти
А что по этому поводу скажут мастера спорта по борьбе с короновирусом?
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25.03.2021 12:45 Відповісти
 
 