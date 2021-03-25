За использование снайперской силы на Донбассе должна быть повышена ответственность, - Ермак

Большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов российско-оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Ермака, на прошлой видеоконференции политических советников Нормандского формата, которое прошло 18 марта, Украина призвала немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня.

"Мы предлагали рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого он действовал, принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу. Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", - подчеркнул глава ОП.

Ермак добавил, что Украина готова к проведению как внеочередного заседания подгруппы по безопасности и настаивает на этом.

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