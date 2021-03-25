За использование снайперской силы на Донбассе должна быть повышена ответственность, - Ермак
Большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов российско-оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак заявил в интервью Интерфакс-Украина.
По словам Ермака, на прошлой видеоконференции политических советников Нормандского формата, которое прошло 18 марта, Украина призвала немедленно созвать - в любое время, в любом формате - внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором стороны подтвердили бы, что есть готовность к возвращению к полноценному режиму прекращения огня.
"Мы предлагали рассмотреть и проанализировать весь период, в течение которого он действовал, принять решения, которые сделали бы невозможным снайперскую стрельбу. Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", - подчеркнул глава ОП.
Ермак добавил, что Украина готова к проведению как внеочередного заседания подгруппы по безопасности и настаивает на этом.
Пожалуйста, подождите...
А шо рашка и луганда хоть раз за смерть украинцев отвечали?
Шо то этой тупой балаболки ермака слишком много стало.
А ви, гніди, контрснайперські заходи заборонили.
Тому вся відповідальність на вас!
Так глядишь через пару лет, дойдут до того, что захватчиков нужно уничтожать...
"Ответственность" за смерть нашего Во на только от одна - уничтожение позиций сепаров артой на этом участке
Посилання на інформаційні смітники даунбаситів не вважаю джерелом інформації...
Інакше цю його заяву пояснити неможливо.
Це дуже заважає миролюбним зеленським-єрмакам.
Вам тільки почало доходити?
Мій фюрер! На наше прохання червоні прибрали своїх снайперів і заборонили своїм солдатам відкривати вогонь у відповідь, тепер ми їх відстрілюєм як курчт в загоні.
https://www.youtube.com/watch?v=phJXzTgw5Oc
- д"Ермак клеїть дурня
Вован, тебе, дураку уже Байден вполне невдусмысленно сказал, - первым делом надо очиситься от русских агентов... А они у тебя с кураторами "договариваются"