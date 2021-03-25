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Новости Агрессия России против Украины
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США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп

США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки внимательно наблюдают за действиями России на востоке Украины и готовятся проявлять большую дипломатическую активность на этом направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент в интервью "Голосу Америки"

Он отметил, что в США очень обеспокоены информацией об эскалации ситуации на востоке Украины, в частности, сообщениями, которые появляются в открытых источниках, о действиях на линии соприкосновения, новых траншеях возле старого аэропорта, закрытии пунктов пропуска и гуманитарного доступа.

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"Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное - это наши ожидания по России ... Президент Путин и Россия должны выполнить те обязательства, которые Путин взял на себя в феврале 2015 года, шесть лет назад . Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановления Украиной контроля над своей границей. Сейчас, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств", - сказал Кент.

На вопрос, планируют ли США быть более активными в переговорах с Россией в нормандском или других форматах, он отметил, что когда будут заполнены вакансии в Государственном департаменте, все работники получат прививки и смогут восстановить путешествия, "вы увидите активную дипломатию США в этом направлении".

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Ось вона - любов та повага до свинособак!

США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4935
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25.03.2021 12:12 Ответить
США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2417
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25.03.2021 12:16 Ответить
Пусть ещё микроскоп купят, наблюдатели, хреновы.
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25.03.2021 12:18 Ответить
Чего? Наблюдают, помощь оказывают, даже с олигархатом нашим борются, а вот наши власти в прострации, все пузыри пускают.
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25.03.2021 12:26 Ответить
Не спостерігати треб, а бомбити щоб і шмаття летіло із парашофілів і лугандонів!
Здрібніла Америка!
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25.03.2021 12:28 Ответить
Байден не просто так назвав на весь світ х%%ла вбивцею! На такому рівні, тим більше від досвіченого, політичного яструба, обмовок і "просто так" не буває!
Плєшивому вказали на його місце в якості підстилки дядька Сі, чим він вже і є! Потім прессекретарка Jennifer відповіла, що з підстилками не розмовляють.
В довершення пройшли жорсткі перемовини з Китаєм.
По відношенню до рахляндії взято курс на викид цього політичного непорозуміння з політичної арени, а любе їх "бз..пук" на території України буде відповідно сприйнято як загроза з адекватними діями з боку США і партнерів.

В світовій політиці пройшли значні зміни!

Це зрозуміли всі окрім бабуїнів рахляндії!
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25.03.2021 12:48 Ответить
Америкосы наблюдают, что творится на Донбассе, а украинцы наблюдают за америкосами: може они что-нибудь предпримут, а то самим-то ни фига делать не хочется!
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25.03.2021 14:28 Ответить
кацапа, а тобі яке діло, робиться, все робиться
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25.03.2021 17:52 Ответить
Донбаса нет,есть ЛуГандон
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25.03.2021 17:13 Ответить
 
 