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Новини Агресія Росії проти України
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США уважно спостерігають за діями Росії на Донбасі, - Держдеп

США уважно спостерігають за діями Росії на Донбасі, - Держдеп

Сполучені Штати Америки уважно спостерігають за діями Росії на сході України і готуються проявляти велику дипломатичну активність на цьому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент в інтерв'ю "Голосу Америки"

Він зазначив, що у США дуже стурбовані інформацією про ескалацію ситуації на сході України, зокрема, повідомленнями, які з'являються у відкритих джерелах, про дії на лінії зіткнення, нові траншеї біля старого аеропорту, закриття пунктів пропуску та гуманітарного доступу.

"Ми уважно спостерігаємо і, безумовно, плануємо надсилати сигнали за потреби. Я думаю, що головне - це наші очікування щодо Росії… Президент Путін і Росія повинні виконати ті зобов'язання, які Путін взяв на себе в лютому 2015 року, шість років тому. Повне припинення вогню, відкликання російських військ з України, і відновлення Україною контролю над своїм кордоном. Нині, сім років потому, Росія не виконала своїх зобов'язань", - сказав Кент.

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На запитання, чи планують США бути активнішими в переговорах з Росією у Нормандському чи інших форматах, він зазначив, що коли будуть заповнені вакансії у Державному департаменті, всі працівники отримають щеплення і зможуть відновити подорожі, "ви побачите активнішу дипломатію США в цьому напрямку".

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США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4935
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25.03.2021 12:12 Відповісти
США внимательно наблюдают за действиями России на Донбассе, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2417
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25.03.2021 12:16 Відповісти
Пусть ещё микроскоп купят, наблюдатели, хреновы.
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25.03.2021 12:18 Відповісти
Чего? Наблюдают, помощь оказывают, даже с олигархатом нашим борются, а вот наши власти в прострации, все пузыри пускают.
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25.03.2021 12:26 Відповісти
Не спостерігати треб, а бомбити щоб і шмаття летіло із парашофілів і лугандонів!
Здрібніла Америка!
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Байден не просто так назвав на весь світ х%%ла вбивцею! На такому рівні, тим більше від досвіченого, політичного яструба, обмовок і "просто так" не буває!
Плєшивому вказали на його місце в якості підстилки дядька Сі, чим він вже і є! Потім прессекретарка Jennifer відповіла, що з підстилками не розмовляють.
В довершення пройшли жорсткі перемовини з Китаєм.
По відношенню до рахляндії взято курс на викид цього політичного непорозуміння з політичної арени, а любе їх "бз..пук" на території України буде відповідно сприйнято як загроза з адекватними діями з боку США і партнерів.

В світовій політиці пройшли значні зміни!

Це зрозуміли всі окрім бабуїнів рахляндії!
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25.03.2021 12:48 Відповісти
Америкосы наблюдают, что творится на Донбассе, а украинцы наблюдают за америкосами: може они что-нибудь предпримут, а то самим-то ни фига делать не хочется!
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25.03.2021 14:28 Відповісти
кацапа, а тобі яке діло, робиться, все робиться
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25.03.2021 17:52 Відповісти
Донбаса нет,есть ЛуГандон
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25.03.2021 17:13 Відповісти
 
 