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Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, -

27% опрошенных жителей Украины готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отмечется, что начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание прививаться от коронавируса: сейчас 38% готовы платно сделать прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время половина не готова вакцинироваться даже бесплатно.

Вместе с тем, согласно опросу, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.

Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - Рейтинг 01

Сделать прививку вакциной COVIESHIELD выразили готовность 27%. Не хотят делать прививку этим препаратом - 67%. Хотя в целом прививаться от COVID-19 больше готовы старшие опрошенные, в готовности прививаться COVIESHIELD эта тенденция исчезает, особенно в категории старших женщин. В целом те, кто не боятся заболеть, верят в мифы о коронавирусе и вакцине, менее готовы вакцинироваться любой вакциной.

Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - Рейтинг 02

71% опрошенных думают, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире, не согласны с этим - четверть. Характерно, что половина (!) Из тех, кто готов вакцинироваться верят, что массовая вакцинация от коронавируса уменьшит заболеваемость в мире.

Около трети опрошенных полагают, что большинство или все вакцины безопасны, одновременно почти половина считают, что безопасны только некоторые вакцины, еще 16% - считают, что все вакцины опасны.

Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - Рейтинг 03

Главными причинами, почему люди не хотят прививаться от коронавируса в Украине опрошенные считают недоверие вакцине, которая сейчас завезена и страх побочных эффектов (около половины). Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% - недоверие к вакцинации как таковой.

55% согласны, что вакцины придумали чтобы защитить людей, но 38% полагают, что вакцины – это заработок на людях и способ их контроля.

Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - Рейтинг 04

"Хотя оценка эффективности вакцинации в мире оптимистичная, отношение к вакцинации в Украине очень скептическое. Средняя оценка процесса вакцинации в Украине - 2,3 по пятибалльной системе. Четверть оценили процесс вакцинации в стране как ужасный, треть как плохой и еще треть как средний. Менее 10% оценивают процесс вакцинации хорошо или отлично", - говорится в сообщении.

В то же время 46% считают, что наибольшую ответственность за своевременную вакцинацию населения несет Министр здравоохранения. 16% - Президент, 15% - Главный санитарный врач, 11% - Верховная Рада, 4% - Премьер-министр. За месяц уменьшилась оценка ответственности Президента, зато выросла Главного санитарного врача.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%. Сроки проведения: 18-19 марта 2021. Проект осуществлен по заказу Форума здоровья Зоряны Скалецкой
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Топ комментарии
+4
Звичайні брехливі дані від ЗЕлених махінаторів. В реальності ж бажаючих привитися цим шмурдяком менше 3%
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25.03.2021 12:28
+3
Було 73%, а стало 27. Куди зникла решта? Странна, аднака.
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25.03.2021 12:18
+2
В любом случае зебилизм проходит)
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25.03.2021 12:28
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Було 73%, а стало 27. Куди зникла решта? Странна, аднака.
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25.03.2021 12:18 Ответить
А інші 73-27=46% соромляться про це відкрито повідомити?
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25.03.2021 12:19 Ответить
Сжатым воздухом в левую ноздрю...
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25.03.2021 12:19 Ответить
забавно, - цифра четко совпадает с количеством непротрезвевших зебобеков)
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25.03.2021 12:21 Ответить
Или самых умных стало на 2% больше...
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25.03.2021 12:24 Ответить
т.е. зебилы утверждают что рейтинг вовки-шмаркли = 0%, и зебилы полностью разочаровались в клоуне?)) браво!))
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25.03.2021 12:27 Ответить
Не знаю, что считают зебилы,
а я считаю, что Рейтинг Порошенко подрос на 2%.
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25.03.2021 12:29 Ответить
т.е. у вас, зебилов, рейтинг вовки-шмаркли равен нуля.. феерично! а как вы стонали, как стонали))
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25.03.2021 12:49 Ответить
См. выше.
Повторяться не буду.
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25.03.2021 12:53 Ответить
то что у тебя отсутствует любые способности к критическому мышлению - это и так понятно)
так что - читай выше.. хотя ты и не поймешь каким идиотом выглядишь))
п.с. таки да, идиотизм у зебилов не проходит
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25.03.2021 12:56 Ответить
В любом случае зебилизм проходит)
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25.03.2021 12:28 Ответить
И это хорошо.
Плохо, что идиотизм не проходит.
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25.03.2021 12:32 Ответить
Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4526
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25.03.2021 12:23 Ответить
Это не так и мало.. Порядка 11 миллионов человек. Но даже произвести вакцинацию " согласных", с такими темпами как у нас будет очень долго.. на это уйдет года три ( если даже проводить вакцинацию по 10 тыс человек ежедневно) . В таком случае процесс вакцинации приобретает больше пропагандистский характер " отмазки", и имитации процесса чем реальное проведение вакцинации и борьбы с пандемией.
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25.03.2021 12:28 Ответить
вакциновані будуть жити.
решта-як повезе,як і зараз...(
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25.03.2021 12:46 Ответить
https://censor.net/ru/news/3255509/glavnyyi_sanvrach_lyashko_izlechilsya_ot_koronavirusa_bolezn_protekala_legko_bez_oslojneniyi

Цьому дуже повезло. А ти клявся, що без ШВЛ ніяк.
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25.03.2021 12:48 Ответить
Вакцинированные corovishit-ом индийским точно выживут?
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25.03.2021 13:06 Ответить
в том то и весь цемес зеленского и степанова: проводить "вакцинацию" шмурдяком - бесконечно..
чтобы отмазываться "народ не хочет" и закупаться каждый квартал новой порцией "вакцин"..

п.с. был бы пфайзер - народ повалит вакцинироваться.. и тут новый зашквар клоунов: некому и не за что.. в лучшем случаи 2-3 тысячи в сутки.
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25.03.2021 13:00 Ответить
Звичайні брехливі дані від ЗЕлених махінаторів. В реальності ж бажаючих привитися цим шмурдяком менше 3%
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25.03.2021 12:28 Ответить
Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України,за умови,що всіх прихильників опзж і шарія провакцинують" спутніком 5"
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25.03.2021 12:44 Ответить
Странные опросы.... непонятно кого, непонятно где.. в реалиях до 50% населения уже готовы вакцинироваться. И это при отсутствии информационных мероприятий. А, если грамотно преподнести населению информацию, показать в цифрах реальность смертности от ковида, уже привитых в мире, количество возможных осложнений, еще 30-40% населения вакцинируются.... Это все пропаганда против. К тому же вакцины нет, ее не закупили вовремя, а сейчас во все мире ее не хватает.. Не слушайте никого. Ваша жизнь - в ваши собственных руках. Если есть мозги и знания - все будет хорошо.
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25.03.2021 12:47 Ответить
Количество желающих вакцинироваться вырастет, если вакцина будет не индийский кал.
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25.03.2021 13:08 Ответить
А сенс?
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25.03.2021 12:58 Ответить
 
 