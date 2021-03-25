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Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, -

27% опитаних жителів України готові зробити щеплення вакциною від коронавірусу Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що початок кампанії з вакцинації кілька актуалізувало бажання робити щеплення від коронавірусу: зараз 38% готові платно зробити щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це дещо більше, ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% і 39% відповідно). У той же час половина не готова вакцинуватися навіть безкоштовно.

Разом з тим, згідно з опитуванням, якщо держава буде страхувати від побічних ефектів, готовність безкоштовно робити щеплення зростає до 57%, 40% - все одно не готові.

Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - Рейтинг 01

Зробити щеплення вакциною COVIESHIELD висловили готовність 27%. Не хочуть робити щеплення цим препаратом - 67%. Хоча в цілому щепитися від COVID-19 більше готові старші опитані, в готовності робити щеплення COVIESHIELD ця тенденція зникає, особливо в категорії старших жінок. В цілому ті, хто не бояться захворіти, вірять в міфи про коронавірус і вакцину, менш готові вакцинуватися будь-якою вакциною.

Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - Рейтинг 02

71% опитаних думають, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі, не згодні з цим – чверть. Характерно, що половина (!) з тих, хто не готовий вакцинуватися вірять, що масова вакцинація від коронавірусу зменшить захворюваність у світі.

Близько третини опитаних думають, що більшість або всі вакцини безпечні, водночас, майже половина вважають, що безпечні лише деякі вакцини, ще 16% - вважають, що всі вакцини небезпечні.

Читайте: Смерть військової, яка була щеплена проти COVID-19, ніяк не пов'язана з вакцинацією, - Степанов

Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - Рейтинг 03

Головними причинами чому люди не хочуть вакцинуватись від коронавірусу в Україні опитані вважають недовіру вакцині, яка зараз завезена та страх побічних ефектів (близько половини). Кожен п’ятий назвав причиною недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу. 13% – недовіра до вакцинації як такої.

55% згодні, що вакцини придумали аби захистити людей, але 38% думають, що вакцини - це заробіток на людях та спосіб їх контролю.

Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України, - Рейтинг 04

"Хоча оцінка ефективності вакцинації в світі оптимістична, ставлення до вакцинації в Україні дуже скептичне. Середня оцінка процесу вакцинації в Україні – 2,3 по п’ятибальній системі. Чверть оцінили процес вакцинації в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина як середній. Менше 10% оцінюють процес вакцинації добре або відмінно ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Проведемо лабораторний контроль китайської вакцини проти коронавірусу після отримання першої партії, - Степанов

У той же час 46% вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе Міністр охорони здоров’я. 16% – Президент, 15% – Головний санітарний лікар, 11% – Верховна Рада, 4% – Прем’єр-міністр. За місяць зменшилася оцінка відповідальності Президента, натомість зросла щодо Головного санітарного лікаря.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р. Проект здійснено на замовлення Форуму здоров'я Зоряни Скалецької.

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Топ коментарі
+4
Звичайні брехливі дані від ЗЕлених махінаторів. В реальності ж бажаючих привитися цим шмурдяком менше 3%
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25.03.2021 12:28
+3
Було 73%, а стало 27. Куди зникла решта? Странна, аднака.
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25.03.2021 12:18
+2
В любом случае зебилизм проходит)
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25.03.2021 12:28
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Було 73%, а стало 27. Куди зникла решта? Странна, аднака.
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25.03.2021 12:18 Відповісти
А інші 73-27=46% соромляться про це відкрито повідомити?
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25.03.2021 12:19 Відповісти
Сжатым воздухом в левую ноздрю...
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25.03.2021 12:19 Відповісти
забавно, - цифра четко совпадает с количеством непротрезвевших зебобеков)
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25.03.2021 12:21 Відповісти
Или самых умных стало на 2% больше...
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25.03.2021 12:24 Відповісти
т.е. зебилы утверждают что рейтинг вовки-шмаркли = 0%, и зебилы полностью разочаровались в клоуне?)) браво!))
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25.03.2021 12:27 Відповісти
Не знаю, что считают зебилы,
а я считаю, что Рейтинг Порошенко подрос на 2%.
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25.03.2021 12:29 Відповісти
т.е. у вас, зебилов, рейтинг вовки-шмаркли равен нуля.. феерично! а как вы стонали, как стонали))
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25.03.2021 12:49 Відповісти
См. выше.
Повторяться не буду.
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25.03.2021 12:53 Відповісти
то что у тебя отсутствует любые способности к критическому мышлению - это и так понятно)
так что - читай выше.. хотя ты и не поймешь каким идиотом выглядишь))
п.с. таки да, идиотизм у зебилов не проходит
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25.03.2021 12:56 Відповісти
В любом случае зебилизм проходит)
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25.03.2021 12:28 Відповісти
И это хорошо.
Плохо, что идиотизм не проходит.
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25.03.2021 12:32 Відповісти
Сделать прививку вакциной CovieShield готовы 27% опрошенных жителей Украины, - "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 4526
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25.03.2021 12:23 Відповісти
Это не так и мало.. Порядка 11 миллионов человек. Но даже произвести вакцинацию " согласных", с такими темпами как у нас будет очень долго.. на это уйдет года три ( если даже проводить вакцинацию по 10 тыс человек ежедневно) . В таком случае процесс вакцинации приобретает больше пропагандистский характер " отмазки", и имитации процесса чем реальное проведение вакцинации и борьбы с пандемией.
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25.03.2021 12:28 Відповісти
вакциновані будуть жити.
решта-як повезе,як і зараз...(
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25.03.2021 12:46 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3255509/glavnyyi_sanvrach_lyashko_izlechilsya_ot_koronavirusa_bolezn_protekala_legko_bez_oslojneniyi

Цьому дуже повезло. А ти клявся, що без ШВЛ ніяк.
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25.03.2021 12:48 Відповісти
Вакцинированные corovishit-ом индийским точно выживут?
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25.03.2021 13:06 Відповісти
в том то и весь цемес зеленского и степанова: проводить "вакцинацию" шмурдяком - бесконечно..
чтобы отмазываться "народ не хочет" и закупаться каждый квартал новой порцией "вакцин"..

п.с. был бы пфайзер - народ повалит вакцинироваться.. и тут новый зашквар клоунов: некому и не за что.. в лучшем случаи 2-3 тысячи в сутки.
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25.03.2021 13:00 Відповісти
Звичайні брехливі дані від ЗЕлених махінаторів. В реальності ж бажаючих привитися цим шмурдяком менше 3%
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Зробити щеплення вакциною CovieShield готові 27% опитаних жителів України,за умови,що всіх прихильників опзж і шарія провакцинують" спутніком 5"
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25.03.2021 12:44 Відповісти
Странные опросы.... непонятно кого, непонятно где.. в реалиях до 50% населения уже готовы вакцинироваться. И это при отсутствии информационных мероприятий. А, если грамотно преподнести населению информацию, показать в цифрах реальность смертности от ковида, уже привитых в мире, количество возможных осложнений, еще 30-40% населения вакцинируются.... Это все пропаганда против. К тому же вакцины нет, ее не закупили вовремя, а сейчас во все мире ее не хватает.. Не слушайте никого. Ваша жизнь - в ваши собственных руках. Если есть мозги и знания - все будет хорошо.
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25.03.2021 12:47 Відповісти
Количество желающих вакцинироваться вырастет, если вакцина будет не индийский кал.
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25.03.2021 13:08 Відповісти
А сенс?
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25.03.2021 12:58 Відповісти
 
 