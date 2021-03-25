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Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Это абсурд, - Степанов

Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Это абсурд, - Степанов

Увольнять медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса никто не будет. Вакцинация в Украине осуществляется на добровольной основе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналистов после визита в один из столичных прививочных пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно сообщению, инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают вакцинироваться, он назвал абсурдом.

"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют антитела, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация ", - отметил Степанов.

Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.

Читайте также: Третья волна коронавируса будет намного тяжелее для системы здравоохранения Украины, - Степанов

Отметим, что ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил увольнять медиков за отказ вакцинироваться от коронавируса.

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Топ комментарии
+2
Так куда ж увольнять когда их и так не хватает? Только вот отказ медработников вакцинироваться как бы является показателем доверия вакцине.
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25.03.2021 12:40
+2
Абсурд говорить про Абсурд...... Сюр.
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25.03.2021 12:51
+2
Звісно звільняти немає причини, але тих медпрацівників, що відмовились від вакцинації необхідно переводити на ті ділянки, що не передбачають контакту навіть з потенційно хворими на коронавірус. Бо лікарі є одним з можливих шляхів розповсюдження інфекції, і їх професійний обов'язок робити все необхідне, щоб це розповсюдження знизити, а відмова від вакцинування - свідоме рішення, що протирічить цьому. Я думаю, що до роботи з чумою, віспою, малярією та сказом невакцинованих від цих хвороб лікарів чи лаборантів просто не допустили б.
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25.03.2021 12:51
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Авжеж не будуть, бо там вже працювати нікому.
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25.03.2021 12:39 Ответить
Вони і так розбігаються від недоумків.
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25.03.2021 12:40 Ответить
Так куда ж увольнять когда их и так не хватает? Только вот отказ медработников вакцинироваться как бы является показателем доверия вакцине.
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25.03.2021 12:40 Ответить
Клоунам довіряють а вакцині нє? Мо вони не справжні, ті мєдработнікі? Мо хто їх підмінив?
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25.03.2021 12:44 Ответить
Ну если работают в больницах, то наверное настоящие.
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25.03.2021 12:54 Ответить
За 2020 рік звільнено 70000 медпрацівників. Кількість ліжок в держ. лікарнях скорочено на 400 з чимось одиниць.
З 1991 року кількість держ. лікарень зменшилася втричі.

Але в тому, що лікарні переповнюються, винуватий, звичайно, виключно вірус.
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25.03.2021 12:42 Ответить
Я канешна дико извиняюсь, но вы сегодня еще не выкладывали статистику по соотношению смертей от гриппа и от ковида... Это я так, на всякий случай, если вы вдруг забыли.
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25.03.2021 13:07 Ответить
Абсурд говорить про Абсурд...... Сюр.
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25.03.2021 12:51 Ответить
Звісно звільняти немає причини, але тих медпрацівників, що відмовились від вакцинації необхідно переводити на ті ділянки, що не передбачають контакту навіть з потенційно хворими на коронавірус. Бо лікарі є одним з можливих шляхів розповсюдження інфекції, і їх професійний обов'язок робити все необхідне, щоб це розповсюдження знизити, а відмова від вакцинування - свідоме рішення, що протирічить цьому. Я думаю, що до роботи з чумою, віспою, малярією та сказом невакцинованих від цих хвороб лікарів чи лаборантів просто не допустили б.
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25.03.2021 12:51 Ответить
Саме так! Від працівників їдалень, ресторанів, кафе та інших торгових точок вимагають санітарну довідку, а лікарям, виявляється, можна її не мати. Пропоную попередити лікарів, які не бажають вакцінуватися, про часткову професійну непридатність. Це якийсь нонсенс, коли, наприклад, виробник ковбаси з гордістю заявляє, що він не їсть ковбаси, але продає іншим. Це викликає великі сумніви відносно якості його виробів.
Пропоную розробити кодекс честі для лікарів, а також на столі або на стіні у кожного лікаря крім ліцензії повинна знаходитися довідка про щеплення.
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25.03.2021 14:36 Ответить
Абсурд, это вы с вашими депутатами. А люди живут сейчас в театре абсурда, вынуждены.
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25.03.2021 12:57 Ответить
...Польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия, (в том числе и летальные)
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25.03.2021 13:01 Ответить


головне, щоб Вас не торкнулося, правда?
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25.03.2021 13:13 Ответить
А він правду каже - звільняти не будуть, самі позвільняються після актів про відсторонення від трудової діяльності за відмову від планової вакцинації.
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25.03.2021 13:13 Ответить
и тебя балобола вместо них поставят утки выносить?
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25.03.2021 13:27 Ответить
Закон почитай.
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25.03.2021 13:43 Ответить
медработников и не надо увольнять. они и сами массово увольняются и едут в Польшу
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25.03.2021 13:28 Ответить
значить будуть. зелені тв@рі завжди брешуть
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25.03.2021 13:30 Ответить
Сттєпашка я не буду говорити шо написано у тебе прямо посеред *****, але в Німеччині звільняють...
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25.03.2021 20:30 Ответить
 
 