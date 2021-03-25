Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет. Это абсурд, - Степанов
Увольнять медработников за отказ вакцинироваться от коронавируса никто не будет. Вакцинация в Украине осуществляется на добровольной основе.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос журналистов после визита в один из столичных прививочных пунктов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно сообщению, инициативу одного из народных депутатов наказывать врачей, которые не желают вакцинироваться, он назвал абсурдом.
"Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют антитела, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация ", - отметил Степанов.
Он также выразил уверенность, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно, когда все больше людей поймет, что польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия.
Отметим, что ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил увольнять медиков за отказ вакцинироваться от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
З 1991 року кількість держ. лікарень зменшилася втричі.
Але в тому, що лікарні переповнюються, винуватий, звичайно, виключно вірус.
Пропоную розробити кодекс честі для лікарів, а також на столі або на стіні у кожного лікаря крім ліцензії повинна знаходитися довідка про щеплення.
головне, щоб Вас не торкнулося, правда?