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Новини Коронавірус і карантин
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Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде. Це абсурд, - Степанов

Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися ніхто не буде. Це абсурд, - Степанов

Звільняти медпрацівників за відмову вакцинуватися проти коронавірусу ніхто не буде. Вакцинація в Україні здійснюється на добровільних засадах.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання журналістів після візиту до одного зі столичних пунктів щеплення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з повідомленням, ініціативу одного з народних депутатів карати лікарів, які не бажають вакцинуватися, він назвав абсурдом.

"Я не дозволю якимось чином ображати наших лікарів і всіх медичних працівників. Є відмови через те, що велика кількість медпрацівників перехворіла на COVID-19, наразі вони мають високий титр антитіл, але хочуть вакцинуватися пізніше. У нас добровільна вакцинація", – наголосив Степанов.

Він також висловив упевненість, що кількість охочих зробити щеплення буде збільшуватися поступово, коли дедалі більше людей зрозуміє, що користь від вакцинації набагато перевищує будь-які побічні дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третя хвиля коронавірусу буде набагато важчою для системи охорони здоров'я України, - Степанов

Зазначимо, що раніше народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін запропонував звільняти медиків за відмову вакцинуватися проти коронавірусу.

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Топ коментарі
+2
Так куда ж увольнять когда их и так не хватает? Только вот отказ медработников вакцинироваться как бы является показателем доверия вакцине.
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25.03.2021 12:40
+2
Абсурд говорить про Абсурд...... Сюр.
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25.03.2021 12:51
+2
Звісно звільняти немає причини, але тих медпрацівників, що відмовились від вакцинації необхідно переводити на ті ділянки, що не передбачають контакту навіть з потенційно хворими на коронавірус. Бо лікарі є одним з можливих шляхів розповсюдження інфекції, і їх професійний обов'язок робити все необхідне, щоб це розповсюдження знизити, а відмова від вакцинування - свідоме рішення, що протирічить цьому. Я думаю, що до роботи з чумою, віспою, малярією та сказом невакцинованих від цих хвороб лікарів чи лаборантів просто не допустили б.
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25.03.2021 12:51
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Авжеж не будуть, бо там вже працювати нікому.
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25.03.2021 12:39 Відповісти
Вони і так розбігаються від недоумків.
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25.03.2021 12:40 Відповісти
Так куда ж увольнять когда их и так не хватает? Только вот отказ медработников вакцинироваться как бы является показателем доверия вакцине.
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25.03.2021 12:40 Відповісти
Клоунам довіряють а вакцині нє? Мо вони не справжні, ті мєдработнікі? Мо хто їх підмінив?
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25.03.2021 12:44 Відповісти
Ну если работают в больницах, то наверное настоящие.
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25.03.2021 12:54 Відповісти
За 2020 рік звільнено 70000 медпрацівників. Кількість ліжок в держ. лікарнях скорочено на 400 з чимось одиниць.
З 1991 року кількість держ. лікарень зменшилася втричі.

Але в тому, що лікарні переповнюються, винуватий, звичайно, виключно вірус.
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25.03.2021 12:42 Відповісти
Я канешна дико извиняюсь, но вы сегодня еще не выкладывали статистику по соотношению смертей от гриппа и от ковида... Это я так, на всякий случай, если вы вдруг забыли.
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25.03.2021 13:07 Відповісти
Абсурд говорить про Абсурд...... Сюр.
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25.03.2021 12:51 Відповісти
Звісно звільняти немає причини, але тих медпрацівників, що відмовились від вакцинації необхідно переводити на ті ділянки, що не передбачають контакту навіть з потенційно хворими на коронавірус. Бо лікарі є одним з можливих шляхів розповсюдження інфекції, і їх професійний обов'язок робити все необхідне, щоб це розповсюдження знизити, а відмова від вакцинування - свідоме рішення, що протирічить цьому. Я думаю, що до роботи з чумою, віспою, малярією та сказом невакцинованих від цих хвороб лікарів чи лаборантів просто не допустили б.
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25.03.2021 12:51 Відповісти
Саме так! Від працівників їдалень, ресторанів, кафе та інших торгових точок вимагають санітарну довідку, а лікарям, виявляється, можна її не мати. Пропоную попередити лікарів, які не бажають вакцінуватися, про часткову професійну непридатність. Це якийсь нонсенс, коли, наприклад, виробник ковбаси з гордістю заявляє, що він не їсть ковбаси, але продає іншим. Це викликає великі сумніви відносно якості його виробів.
Пропоную розробити кодекс честі для лікарів, а також на столі або на стіні у кожного лікаря крім ліцензії повинна знаходитися довідка про щеплення.
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25.03.2021 14:36 Відповісти
Абсурд, это вы с вашими депутатами. А люди живут сейчас в театре абсурда, вынуждены.
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25.03.2021 12:57 Відповісти
...Польза от вакцинации намного превышает любые побочные действия, (в том числе и летальные)
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25.03.2021 13:01 Відповісти


головне, щоб Вас не торкнулося, правда?
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25.03.2021 13:13 Відповісти
А він правду каже - звільняти не будуть, самі позвільняються після актів про відсторонення від трудової діяльності за відмову від планової вакцинації.
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25.03.2021 13:13 Відповісти
и тебя балобола вместо них поставят утки выносить?
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25.03.2021 13:27 Відповісти
Закон почитай.
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25.03.2021 13:43 Відповісти
медработников и не надо увольнять. они и сами массово увольняются и едут в Польшу
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25.03.2021 13:28 Відповісти
значить будуть. зелені тв@рі завжди брешуть
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25.03.2021 13:30 Відповісти
Сттєпашка я не буду говорити шо написано у тебе прямо посеред *****, але в Німеччині звільняють...
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25.03.2021 20:30 Відповісти
 
 