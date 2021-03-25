Четыре больницы Прикарпатья уже получили отделения экстренной помощи

На Прикарпатье в четырех больницах уже завершился ремонт приемных отделений больниц, который проводился там в рамках президентской программы "Большая стройка".

По данным Ивано-Франковской ОГА, в области реализовывались проекты по улучшению материально-технической базы и ремонту девяти опорных учреждений здравоохранения. Это позволит намного быстрее помогать больным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Уже завершили работы на четырех объектах, в частности КНП "Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета", КНП "Надвирнянская центральная районная больница", КНП "Калушская центральная районная больница", КНП "Косовская центральная районная больница.

Приемные отделения переоборудовали в отделение экстренной медицинской помощи. Еще в пяти больницах такие же ремонты продолжаются.

"Для реализации этих 9 объектов было направлено 72 млн грн из государственного бюджета. Улучшение и восстановление медицинской инфраструктуры - важная задача Программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", - отмечают в Ивано-Франковской ОГА.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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