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больница (1409) медицина (2471) Ивано-Франковская область (901) Большая стройка (728)

Четыре больницы Прикарпатья уже получили отделения экстренной помощи

Четыре больницы Прикарпатья уже получили отделения экстренной помощи

На Прикарпатье в четырех больницах уже завершился ремонт приемных отделений больниц, который проводился там в рамках президентской программы "Большая стройка".

По данным Ивано-Франковской ОГА, в области реализовывались проекты по улучшению материально-технической базы и ремонту девяти опорных учреждений здравоохранения. Это позволит намного быстрее помогать больным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Уже завершили работы на четырех объектах, в частности КНП "Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета", КНП "Надвирнянская центральная районная больница", КНП "Калушская центральная районная больница", КНП "Косовская центральная районная больница.

Приемные отделения переоборудовали в отделение экстренной медицинской помощи. Еще в пяти больницах такие же ремонты продолжаются.

"Для реализации этих 9 объектов было направлено 72 млн грн из государственного бюджета. Улучшение и восстановление медицинской инфраструктуры - важная задача Программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", - отмечают в Ивано-Франковской ОГА.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Районные больницы Закарпатья реконструируют, часть приемных отделений скоро будет введена в эксплуатацию. ФОТОрепортаж

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у нас если шо то делают(шо должны делать) - так сразу кто то пиариться - а нечего шо это НАШИ НАЛОГИ - еще раз - НАШИ НАЛОГИ
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25.03.2021 13:36 Ответить
а то как раньше - какой хороший барин сейчас у нас - злости не хватает
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25.03.2021 13:37 Ответить
эту новую будку называют "большой стройкой"?
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25.03.2021 13:38 Ответить
Не хитайте будку, бо Зеля впаде.
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25.03.2021 13:46 Ответить
В Израиле уже 4,65 миллиона человек получили одну дозу вакцины против COVID-19 - более половины населения. Из них 3,27 миллиона прививали дважды .
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25.03.2021 13:38 Ответить
Я в принципе не понимаю-на хрена делать приемные отделения в такое сложное время,а не палаты для больных с соответствующим оборудованием???? Когда меня больного привозят- мне похрен какое приемное отделение- красивое или не очень! Мне нужна нормальная палата, лечение и грамотные врачи! Палаты делайте уроды и привозите кислород и оборудование хорошее в больницы!!!! И зарплату, сволочи, сделайте нормальную медработникам!
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25.03.2021 13:55 Ответить
 
 