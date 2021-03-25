Чотири лікарні Прикарпаття уже отримали відділення екстреної допомоги

На Прикарпатті у чотирьох лікарнях уже завершився ремонт приймальних відділень лікарень, який проводився там у рамках президентської програми "Велике будівництво".

За даними Івано-Франківської ОДА, в області реалізовувалися проєкти з покращення матеріально-технічної бази та ремонтів дев’яти опорних закладів охорони здоров’я. Це дозволить набагато швидше допомагати хворим, повідомляє Укрінформ.

Вже завершили роботи на чотирьох об’єктах, зокрема КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради", КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня", КНП "Калуська центральна районна лікарня", КНП "Косівська центральна районна лікарня.

Приймальні відділення переобладнали у відділення екстреної медичної допомоги. Ще в п'яти лікарнях такі ж ремонти тривають.

"Для реалізації цих 9 об'єктів було направлено 72 млн грн з державного бюджету. Покращення і відновлення медичної інфраструктури - важливе завдання Програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначають в Івано-Франківській ОДА.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у цьому році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

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