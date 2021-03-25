УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11234 відвідувача онлайн
Новини
1 219 6
лікарня (1339) медицина (2084) Івано-Франківська область (928) Велике будівництво (741)

Чотири лікарні Прикарпаття уже отримали відділення екстреної допомоги

Чотири лікарні Прикарпаття уже отримали відділення екстреної допомоги

На Прикарпатті у чотирьох лікарнях уже завершився ремонт приймальних відділень лікарень, який проводився там у рамках президентської програми "Велике будівництво".

За даними Івано-Франківської ОДА, в області реалізовувалися проєкти з покращення матеріально-технічної бази та ремонтів дев’яти опорних закладів охорони здоров’я. Це дозволить набагато швидше допомагати хворим, повідомляє Укрінформ.

Вже завершили роботи на чотирьох об’єктах, зокрема КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради", КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня", КНП "Калуська центральна районна лікарня", КНП "Косівська центральна районна лікарня.

Приймальні відділення переобладнали у відділення екстреної медичної допомоги. Ще в п'яти лікарнях такі ж ремонти тривають.

"Для реалізації цих 9 об'єктів було направлено 72 млн грн з державного бюджету. Покращення і відновлення медичної інфраструктури - важливе завдання Програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - зазначають в Івано-Франківській ОДА.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у цьому році будуть реконструйовані 177 приймальних відділень по всій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три коронавірусні лікарні на Прикарпатті завантажено на 100%, ще низка медустанов - більш ніж на 90%, - головний санлікар області Савчук

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у нас если шо то делают(шо должны делать) - так сразу кто то пиариться - а нечего шо это НАШИ НАЛОГИ - еще раз - НАШИ НАЛОГИ
показати весь коментар
25.03.2021 13:36 Відповісти
а то как раньше - какой хороший барин сейчас у нас - злости не хватает
показати весь коментар
25.03.2021 13:37 Відповісти
эту новую будку называют "большой стройкой"?
показати весь коментар
25.03.2021 13:38 Відповісти
Не хитайте будку, бо Зеля впаде.
показати весь коментар
25.03.2021 13:46 Відповісти
В Израиле уже 4,65 миллиона человек получили одну дозу вакцины против COVID-19 - более половины населения. Из них 3,27 миллиона прививали дважды .
показати весь коментар
25.03.2021 13:38 Відповісти
Я в принципе не понимаю-на хрена делать приемные отделения в такое сложное время,а не палаты для больных с соответствующим оборудованием???? Когда меня больного привозят- мне похрен какое приемное отделение- красивое или не очень! Мне нужна нормальная палата, лечение и грамотные врачи! Палаты делайте уроды и привозите кислород и оборудование хорошее в больницы!!!! И зарплату, сволочи, сделайте нормальную медработникам!
показати весь коментар
25.03.2021 13:55 Відповісти
 
 