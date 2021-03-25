Зеленский усилил ответственность за ложное минирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 марта 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этот документ нацелен на существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации.

"По данным Национальной полиции Украины, в 2019 году следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов", - подчеркивается в сообщении.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет).

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Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса Украины дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования