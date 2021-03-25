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закон (3144) Зеленский (19042) минирование (1442)

Зеленский усилил ответственность за ложное минирование

Зеленский усилил ответственность за ложное минирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" № 1292-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 марта 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой  на пресс-службу главы государства.

Этот документ нацелен на существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов государственной власти, привлеченных для проверки ложной информации.

"По данным Национальной полиции Украины, в 2019 году следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных статьей 259 Уголовного кодекса Украины, что вдвое больше, чем в 2018 году. А с января по март 2020 года начато 213 уголовных производств по указанной статье. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов", - подчеркивается в сообщении.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений (такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 станций "Киевского метрополитена" закрыты из-за сообщения о минировании, "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральную" и "Дворец спорта" уже открыли (обновлено)

Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса Украины дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования

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Топ комментарии
+5
А за ложное президентство?
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25.03.2021 15:17
+4
Зеленский усилил ответственность за ложное минирование - Цензор.НЕТ 4902
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25.03.2021 15:25
+3
Блин...
Придётся минировать, раз уж позвонил.
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25.03.2021 15:19
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А за ложное президентство?
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25.03.2021 15:17 Ответить
высшая мера наказания - расстрел
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25.03.2021 15:24 Ответить
Зеленский усилил ответственность за ложное минирование - Цензор.НЕТ 4902
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25.03.2021 15:25 Ответить
Тебе методичку доставили на 2 мин позже, чем Порохобандеривцю.
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25.03.2021 15:38 Ответить
Извини.
Одновременно - в 15-25.
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25.03.2021 15:40 Ответить
...вася, не утомился "острить"? Сходи чайку попей пока...
Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 5912
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25.03.2021 19:00 Ответить
Порохобандеровец уже пошёл.
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26.03.2021 05:45 Ответить
бимба в вагине от мсров уже не прокатит?
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25.03.2021 15:19 Ответить
Блин...
Придётся минировать, раз уж позвонил.
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25.03.2021 15:19 Ответить
Провоцируют, гады!
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25.03.2021 15:24 Ответить
Правильно! Растрелять их вообще на х"уй!
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25.03.2021 15:20 Ответить
Китай начал блокаду РАБссии,поезда с лесом и углем задержаны.Мавзолейные вы что творите Гопники?
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25.03.2021 15:23 Ответить
У вас с Топ Ганом методичка на одной страничке открыта.
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25.03.2021 15:36 Ответить
Зеля звонит Голобородьке й каже...,слышь розбійник вийди звідзи
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25.03.2021 15:29 Ответить
Цікаво як ці мінери взагалі попадаються ? Зараз стільки способів залишитись анонімним
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25.03.2021 15:31 Ответить
я бы ввёл дифференциацию: за ложное сообщение о минировании одного объекта ( жилой дом, квартира , офис) - минимальное наказание, у людей срывает крышу иногда
за ложное минирование общественных зданий, станций транспорта, аэропортов и т.д. - по полной программе, с сопроводительным письмом: под шконку!
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25.03.2021 15:32 Ответить
Что это значит по сути...если вы случайно услышали базар двух чуваков в тамбуре вагона типа заминируем почту телеграф телефон и возьмем власть Советов...а мины дождь намочил и Гексоген оказался учебным из Рязани...то вас пасодють..не звоните...
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25.03.2021 15:33 Ответить
Не Зєлєнскій посилив відповідальність, а Верховна Рада Законом. Зєлєнскій лише автограф поставив. До речі, Цей Закон міг стати Законом і без підпису Зєлєнского. Є такі механізми. А Зєлєнскій як нічого не робив, так і далі нічого не робить. І не потрібно таких пафосних заголовків.
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25.03.2021 16:03 Ответить
Як нічого? А карлючку ж поставив...
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25.03.2021 16:20 Ответить
правильно.
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27.03.2021 23:34 Ответить
 
 