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закон (2787) Зеленський (22429) мінування (1214)

Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування

Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян" № 1292-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 2 березня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Цей документ націлений на суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів і забезпечення економії матеріальних та інших ресурсів органів державної влади, залучених для перевірки неправдивої інформації.

"За даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали досудове розслідування майже 2 тис. кримінальних правопорушень, передбачених статтею 259 Кримінального кодексу України, що вдвічі більше, ніж у 2018 році. А з січня до березня 2020 року розпочато 213 кримінальних проваджень за цією статтею. При цьому нерідко одночасно повідомляється про мінування десятків об’єктів", - наголошується в повідомленні.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо завідомо неправдиве повідомлення стосується критично важливих об’єктів інфраструктури або будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, або закладів охорони здоров’я, або закладів освіти (таке діяння карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років).

Також читайте: 7 станцій "Київського метрополітену" закриті через повідомлення про мінування, "Хрещатик" і "Майдан Незалежності", "Театральну" та "Палац спорту" вже відкрили (оновлено)

Крім того, статтю 259 Кримінального кодексу України доповнено приміткою, якою визначається термін "критично важливі об’єкти інфраструктури".

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування. 

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Топ коментарі
+5
А за ложное президентство?
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25.03.2021 15:17
+4
Зеленский усилил ответственность за ложное минирование - Цензор.НЕТ 4902
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25.03.2021 15:25
+3
Блин...
Придётся минировать, раз уж позвонил.
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25.03.2021 15:19
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А за ложное президентство?
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25.03.2021 15:17 Відповісти
высшая мера наказания - расстрел
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25.03.2021 15:24 Відповісти
Зеленский усилил ответственность за ложное минирование - Цензор.НЕТ 4902
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25.03.2021 15:25 Відповісти
Тебе методичку доставили на 2 мин позже, чем Порохобандеривцю.
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25.03.2021 15:38 Відповісти
Извини.
Одновременно - в 15-25.
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25.03.2021 15:40 Відповісти
...вася, не утомился "острить"? Сходи чайку попей пока...
Зеленський посилив відповідальність за неправдиве мінування - Цензор.НЕТ 5912
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25.03.2021 19:00 Відповісти
Порохобандеровец уже пошёл.
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26.03.2021 05:45 Відповісти
бимба в вагине от мсров уже не прокатит?
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25.03.2021 15:19 Відповісти
Блин...
Придётся минировать, раз уж позвонил.
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25.03.2021 15:19 Відповісти
Провоцируют, гады!
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25.03.2021 15:24 Відповісти
Правильно! Растрелять их вообще на х"уй!
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25.03.2021 15:20 Відповісти
Китай начал блокаду РАБссии,поезда с лесом и углем задержаны.Мавзолейные вы что творите Гопники?
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25.03.2021 15:23 Відповісти
У вас с Топ Ганом методичка на одной страничке открыта.
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25.03.2021 15:36 Відповісти
Зеля звонит Голобородьке й каже...,слышь розбійник вийди звідзи
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25.03.2021 15:29 Відповісти
Цікаво як ці мінери взагалі попадаються ? Зараз стільки способів залишитись анонімним
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25.03.2021 15:31 Відповісти
я бы ввёл дифференциацию: за ложное сообщение о минировании одного объекта ( жилой дом, квартира , офис) - минимальное наказание, у людей срывает крышу иногда
за ложное минирование общественных зданий, станций транспорта, аэропортов и т.д. - по полной программе, с сопроводительным письмом: под шконку!
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25.03.2021 15:32 Відповісти
Что это значит по сути...если вы случайно услышали базар двух чуваков в тамбуре вагона типа заминируем почту телеграф телефон и возьмем власть Советов...а мины дождь намочил и Гексоген оказался учебным из Рязани...то вас пасодють..не звоните...
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25.03.2021 15:33 Відповісти
Не Зєлєнскій посилив відповідальність, а Верховна Рада Законом. Зєлєнскій лише автограф поставив. До речі, Цей Закон міг стати Законом і без підпису Зєлєнского. Є такі механізми. А Зєлєнскій як нічого не робив, так і далі нічого не робить. І не потрібно таких пафосних заголовків.
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25.03.2021 16:03 Відповісти
Як нічого? А карлючку ж поставив...
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25.03.2021 16:20 Відповісти
правильно.
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27.03.2021 23:34 Відповісти
 
 