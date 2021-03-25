РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5848 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 825 42
вакцина (3777) карантин (16728) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов

В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов

Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались",- сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отправленная в Украину партия китайской вакцины куплена за госсредства. Прививки препаратом будут бесплатными, - Степанов

Напомним, причиной смерти военнослужащей, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили врачи в Одесской области, где поизвели вскрытие умершей.

Смерть военнослужащей зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Молдова и Грузия пфайцер закупили для населения - у нас китай и индия. Браво, степашка. Куртка не жмет?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:40
+21
Чогось я не вірю жодному його слову. Як, доречі, і всім кого привів Найвеличніший, включаючи і його самого...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:45
+19
Именно от идиотизма этой власти в Украине масса смертей. Что на фронте, что в больницах. От идиотизма и ВОРОВСТВА.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так и от КОВИДа нет смертей. Есть смерти от осложнений...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:38 Ответить
В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9606
показать весь комментарий
25.03.2021 15:45 Ответить
Степанов б'є рекорди тупості.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:01 Ответить
Стебанов через пару недель...

В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1536
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08 Ответить
дайте нормальную вакцину и все вопросы отпадут.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:39 Ответить
Молдова и Грузия пфайцер закупили для населения - у нас китай и индия. Браво, степашка. Куртка не жмет?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:40 Ответить
Щёки трещат!
показать весь комментарий
25.03.2021 15:46 Ответить
Во всем мире есть такие случаи,в Украине нет...странно однако...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:44 Ответить
та брешет он, разве не понятно?
показать весь комментарий
25.03.2021 17:42 Ответить
В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов

Сказал, что во время прививки никто не умер. А вы что подумали?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:45 Ответить
Конечно три человека умерли не от ЗЕковишильда, просто совпадение...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:45 Ответить
диагноз вскрьітия и болячки группьі риска подозрительно совпадают. він дума, що народ дурний і не вспомне про те, як писали: люди з якими болячками більш схильні до летальності через ковид.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:09 Ответить
Они сейчас будут говорить все что угодно ,лишь бы вы кололись,они же закупили,за наши деньги но по секретной цене!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:43 Ответить
Чогось я не вірю жодному його слову. Як, доречі, і всім кого привів Найвеличніший, включаючи і його самого...
показать весь комментарий
25.03.2021 15:45 Ответить
вот от чего в Украине нет смертей, так это от идиотизма власти.....
показать весь комментарий
25.03.2021 15:45 Ответить
Именно от идиотизма этой власти в Украине масса смертей. Что на фронте, что в больницах. От идиотизма и ВОРОВСТВА.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:56 Ответить
Віримо, віримо як самі собі.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:46 Ответить
Следствие установит. были или не были. Опираясь на показания и свидетельсвование в суде врачей и паталогоанатомов, суд вынесит своё ришение и объявит приговор. А крсткав ИТК не понадобиться. Там тебе выдадут клифт лагерный, лживый ты ублюдок заворовавшийся.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:55 Ответить
В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2557
показать весь комментарий
25.03.2021 15:56 Ответить
Вот Зеленский пускай туда и передаёт. Купит за счёт ТОВ "Квартал 95" и передаст.
показать весь комментарий
25.03.2021 15:57 Ответить
Ой десь там, де Жовті Води
Задихавсь зебоб молодий...
Плаче молода дівчина -
Зєля не привіз вакцину...
показать весь комментарий
25.03.2021 17:09 Ответить
В "конце епохі буратін" все стабільно.

1. Анонсуавати китайську вакцину і навіть приготувати для цієї богоугодної справи спеціальну фірму-прокладку, "по просьбє кітайських товаріщєй".

2. Чомусь привезти індійську вакціну для 0,6% населення, всього зафрахтувавши її поставку аж для 1,5%.

3. Засекретити все нахрін - і ціну, і посередника, і виробника.

4. Одягти міністра охорони здоровля в соболя, до того витративши 35 мільярдів антиковідного фонду на дороги, обіцяти "унікальну українську вакцину" і кататися напередодні третьої хвилі епідемії по Буковелям.

5. Звинуватити в зриві вакцінації Порошенка.

Натурально, кого ж ще.

Поржалі?
показать весь комментарий
25.03.2021 15:56 Ответить
новопридуманная хз кем вакцина, нет чтобы запилить контрольные группы, всякие плацебо колоть, проверить эффективность именно на украинцах а не на китайцах, - нет нужно купить на фиктивные фирмы за кучу бабла и вколоть первым попавшимся так чтобы концы в воду и никто ни за что не отвечал.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:02 Ответить
Тююююю - "удивил"!
У нас и агрессии Рассии нет, а только "та сторона".
У нас и коррупции нет - Бубочка уже всю ее пАбедил.
У нас и кумовства нет - их всех заменили на 95 квартал.
Много чего у нас... уже "нет".
показать весь комментарий
25.03.2021 16:07 Ответить
вы ничего не понимаете
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
показать весь комментарий
25.03.2021 16:08 Ответить
В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7988
показать весь комментарий
25.03.2021 16:10 Ответить
диагноз вскрьітия и болячки группьі риска подозрительно совпадают. він дума, що народ дурний і не згадає про те, як писали: люди з якими болячками більш схильні до летальності через ковид.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:11 Ответить
а те две нищитаюца.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:09 Ответить
Брехун, уже 2 підтверджено - військова в Одеській області і провізор у Чернівцях. Я уявляю скільки ще зфальшували висновків патологоанатомів.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:15 Ответить
Перед вакцинацией делайте анализ крови. Это должно быть всё спланировано. На анти тела, на трмбозы, и.т.д. Стёпа ты фельдшер! Без образования и не имеющий понятия что делать!
показать весь комментарий
25.03.2021 16:16 Ответить
Ну так и от СПИДа никто не умирает (умирают от различных болезней с которыми не способен справиться организм человека в следствии иммунодефицита), значит он вообще не опасен по мнению степашки? Так и тут, умирают от тромбоза и инсульта, и не важно что вызваны они скорее всего этой индийской подделкой вакцины, которую и так в Европе запрещали в связи с опасностью загущения крови и как следствие образование тромбов.
показать весь комментарий
25.03.2021 16:29 Ответить
""У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались",- сказал министр"
ЛУЧШЕ БЫ ОН МОЛЧАЛ !
показать весь комментарий
25.03.2021 16:38 Ответить
В Україні немає випадків смерті від вакцинаціі - сказав Стєпанов.І не буде,поки я міністр - додав він.Ті,що після вакцинаціі помирають все одно колись померли б,так що "після того" ще не означає "внаслідок того".В нас багато помирають і без всякої вакцинаціі,що найкраще доводить безпечність привезеної мною вакцини...
показать весь комментарий
25.03.2021 17:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Ни один лабораторный центр Европы или США эту китайскую вакцину не тестировал и не изучал. Вакцина - химически инактивированная культура вируса. Это технологии микробных вакцин. Как будет с вирусами - покажет результат эксперимента над украинцами.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:53 Ответить
Ни за что, и никогда он не скажет, что человек умер от вакцины. Вы представляете, что будет творится в стране, после его признания??? Вот по этому, он и придумывает всякие не существующие болезни, лишь бы только не от вакцинации.
показать весь комментарий
25.03.2021 17:58 Ответить
https://youtu.be/dizPraVeaNE
показать весь комментарий
25.03.2021 18:32 Ответить
он прав, смертей нет, пиджаки есть
показать весь комментарий
25.03.2021 18:36 Ответить
обычно такой диагноз ставят пенсионерам, чтобы справку о смерти выдать без вскрытия. военнослужащую наверное на носилках доставляли в даунбас
показать весь комментарий
25.03.2021 20:31 Ответить
Брехня !!!
показать весь комментарий
25.03.2021 21:20 Ответить
Вакцинации против? Это как? Вакцинация от чего-то) бредовыйбред
показать весь комментарий
25.03.2021 22:08 Ответить
Я вам больше скажу - ни в совке, ни после (до сегодняшнего дня) НИКОГДА не признавали не то, что смерть, а даже осложнения от вакцинации! Табу!
показать весь комментарий
26.03.2021 03:18 Ответить
 
 