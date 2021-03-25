В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов

Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались",- сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.

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Напомним, причиной смерти военнослужащей, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили врачи в Одесской области, где поизвели вскрытие умершей.

Смерть военнослужащей зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.