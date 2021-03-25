В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов
Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
"У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались",- сказал министр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.
Напомним, причиной смерти военнослужащей, наступившей через два дня после прививки от коронавирусной болезни COVID-19, была острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили врачи в Одесской области, где поизвели вскрытие умершей.
Смерть военнослужащей зафиксировали в поселке городского типа Черноморское Одесской области 23 марта.
Пожалуйста, подождите...
Сказал, что во время прививки никто не умер. А вы что подумали?
Задихавсь зебоб молодий...
Плаче молода дівчина -
Зєля не привіз вакцину...
1. Анонсуавати китайську вакцину і навіть приготувати для цієї богоугодної справи спеціальну фірму-прокладку, "по просьбє кітайських товаріщєй".
2. Чомусь привезти індійську вакціну для 0,6% населення, всього зафрахтувавши її поставку аж для 1,5%.
3. Засекретити все нахрін - і ціну, і посередника, і виробника.
4. Одягти міністра охорони здоровля в соболя, до того витративши 35 мільярдів антиковідного фонду на дороги, обіцяти "унікальну українську вакцину" і кататися напередодні третьої хвилі епідемії по Буковелям.
5. Звинуватити в зриві вакцінації Порошенка.
Натурально, кого ж ще.
Поржалі?
У нас и агрессии Рассии нет, а только "та сторона".
У нас и коррупции нет - Бубочка уже всю ее пАбедил.
У нас и кумовства нет - их всех заменили на 95 квартал.
Много чего у нас... уже "нет".
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
ЛУЧШЕ БЫ ОН МОЛЧАЛ !
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@tZEinform
Ни один лабораторный центр Европы или США эту китайскую вакцину не тестировал и не изучал. Вакцина - химически инактивированная культура вируса. Это технологии микробных вакцин. Как будет с вирусами - покажет результат эксперимента над украинцами.