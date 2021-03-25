В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов
Унаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в четвер.
"У нас не було смертей від вакцинації проти коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Степанов підкреслив, що, згідно з протоколами, кожен такий випадок буде розслідуватися.
Нагадаємо, причиною смерті військовослужбовця, що настала через два дні після щеплення від коронавврусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили в одеській лікарі, де здійснили розтин померлої.
Смерть військовослужбовця зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.
Будь ласка, зачекайте...
Сказал, что во время прививки никто не умер. А вы что подумали?
Задихавсь зебоб молодий...
Плаче молода дівчина -
Зєля не привіз вакцину...
1. Анонсуавати китайську вакцину і навіть приготувати для цієї богоугодної справи спеціальну фірму-прокладку, "по просьбє кітайських товаріщєй".
2. Чомусь привезти індійську вакціну для 0,6% населення, всього зафрахтувавши її поставку аж для 1,5%.
3. Засекретити все нахрін - і ціну, і посередника, і виробника.
4. Одягти міністра охорони здоровля в соболя, до того витративши 35 мільярдів антиковідного фонду на дороги, обіцяти "унікальну українську вакцину" і кататися напередодні третьої хвилі епідемії по Буковелям.
5. Звинуватити в зриві вакцінації Порошенка.
Натурально, кого ж ще.
Поржалі?
У нас и агрессии Рассии нет, а только "та сторона".
У нас и коррупции нет - Бубочка уже всю ее пАбедил.
У нас и кумовства нет - их всех заменили на 95 квартал.
Много чего у нас... уже "нет".
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
ЛУЧШЕ БЫ ОН МОЛЧАЛ !
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tZE inform
@tZEinform
Ни один лабораторный центр Европы или США эту китайскую вакцину не тестировал и не изучал. Вакцина - химически инактивированная культура вируса. Это технологии микробных вакцин. Как будет с вирусами - покажет результат эксперимента над украинцами.