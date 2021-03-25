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В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов

В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов

Унаслідок вакцинації від COVID-19 в Україні не зафіксовано смертей, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"У нас не було смертей від вакцинації проти коронавірусу. У нас померли люди, які до того вакцинувалися", - сказав міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Степанов підкреслив, що, згідно з протоколами, кожен такий випадок буде розслідуватися.

Нагадаємо, причиною смерті військовослужбовця, що настала через два дні після щеплення від коронавврусної хвороби COVID-19, була гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров'я повідомили в одеській лікарі, де здійснили розтин померлої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада внесла в інструкцію COVID-вакцини Covishield попередження про тромби

Смерть військовослужбовця зафіксували в селищі міського типу Чорноморське Одеської області 23 березня.

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Топ коментарі
+26
Молдова и Грузия пфайцер закупили для населения - у нас китай и индия. Браво, степашка. Куртка не жмет?
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25.03.2021 15:40
+21
Чогось я не вірю жодному його слову. Як, доречі, і всім кого привів Найвеличніший, включаючи і його самого...
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25.03.2021 15:45
+19
Именно от идиотизма этой власти в Украине масса смертей. Что на фронте, что в больницах. От идиотизма и ВОРОВСТВА.
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25.03.2021 15:56
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Так и от КОВИДа нет смертей. Есть смерти от осложнений...
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25.03.2021 15:38 Відповісти
В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9606
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25.03.2021 15:45 Відповісти
Степанов б'є рекорди тупості.
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25.03.2021 16:01 Відповісти
Стебанов через пару недель...

В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1536
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25.03.2021 16:08 Відповісти
дайте нормальную вакцину и все вопросы отпадут.
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25.03.2021 15:39 Відповісти
Молдова и Грузия пфайцер закупили для населения - у нас китай и индия. Браво, степашка. Куртка не жмет?
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25.03.2021 15:40 Відповісти
Щёки трещат!
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25.03.2021 15:46 Відповісти
Во всем мире есть такие случаи,в Украине нет...странно однако...
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25.03.2021 15:44 Відповісти
та брешет он, разве не понятно?
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25.03.2021 17:42 Відповісти
В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19, - Степанов

Сказал, что во время прививки никто не умер. А вы что подумали?
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25.03.2021 15:45 Відповісти
Конечно три человека умерли не от ЗЕковишильда, просто совпадение...
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25.03.2021 15:45 Відповісти
диагноз вскрьітия и болячки группьі риска подозрительно совпадают. він дума, що народ дурний і не вспомне про те, як писали: люди з якими болячками більш схильні до летальності через ковид.
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25.03.2021 16:09 Відповісти
Они сейчас будут говорить все что угодно ,лишь бы вы кололись,они же закупили,за наши деньги но по секретной цене!
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25.03.2021 16:43 Відповісти
Чогось я не вірю жодному його слову. Як, доречі, і всім кого привів Найвеличніший, включаючи і його самого...
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25.03.2021 15:45 Відповісти
вот от чего в Украине нет смертей, так это от идиотизма власти.....
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25.03.2021 15:45 Відповісти
Именно от идиотизма этой власти в Украине масса смертей. Что на фронте, что в больницах. От идиотизма и ВОРОВСТВА.
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25.03.2021 15:56 Відповісти
Віримо, віримо як самі собі.
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25.03.2021 15:46 Відповісти
Следствие установит. были или не были. Опираясь на показания и свидетельсвование в суде врачей и паталогоанатомов, суд вынесит своё ришение и объявит приговор. А крсткав ИТК не понадобиться. Там тебе выдадут клифт лагерный, лживый ты ублюдок заворовавшийся.
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25.03.2021 15:55 Відповісти
В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2557
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25.03.2021 15:56 Відповісти
Вот Зеленский пускай туда и передаёт. Купит за счёт ТОВ "Квартал 95" и передаст.
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25.03.2021 15:57 Відповісти
Ой десь там, де Жовті Води
Задихавсь зебоб молодий...
Плаче молода дівчина -
Зєля не привіз вакцину...
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25.03.2021 17:09 Відповісти
В "конце епохі буратін" все стабільно.

1. Анонсуавати китайську вакцину і навіть приготувати для цієї богоугодної справи спеціальну фірму-прокладку, "по просьбє кітайських товаріщєй".

2. Чомусь привезти індійську вакціну для 0,6% населення, всього зафрахтувавши її поставку аж для 1,5%.

3. Засекретити все нахрін - і ціну, і посередника, і виробника.

4. Одягти міністра охорони здоровля в соболя, до того витративши 35 мільярдів антиковідного фонду на дороги, обіцяти "унікальну українську вакцину" і кататися напередодні третьої хвилі епідемії по Буковелям.

5. Звинуватити в зриві вакцінації Порошенка.

Натурально, кого ж ще.

Поржалі?
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25.03.2021 15:56 Відповісти
новопридуманная хз кем вакцина, нет чтобы запилить контрольные группы, всякие плацебо колоть, проверить эффективность именно на украинцах а не на китайцах, - нет нужно купить на фиктивные фирмы за кучу бабла и вколоть первым попавшимся так чтобы концы в воду и никто ни за что не отвечал.
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25.03.2021 16:02 Відповісти
Тююююю - "удивил"!
У нас и агрессии Рассии нет, а только "та сторона".
У нас и коррупции нет - Бубочка уже всю ее пАбедил.
У нас и кумовства нет - их всех заменили на 95 квартал.
Много чего у нас... уже "нет".
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25.03.2021 16:07 Відповісти
вы ничего не понимаете
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
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25.03.2021 16:08 Відповісти
В Україні немає смертей від вакцинації проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7988
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25.03.2021 16:10 Відповісти
диагноз вскрьітия и болячки группьі риска подозрительно совпадают. він дума, що народ дурний і не згадає про те, як писали: люди з якими болячками більш схильні до летальності через ковид.
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25.03.2021 16:11 Відповісти
а те две нищитаюца.
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25.03.2021 16:09 Відповісти
Брехун, уже 2 підтверджено - військова в Одеській області і провізор у Чернівцях. Я уявляю скільки ще зфальшували висновків патологоанатомів.
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25.03.2021 16:15 Відповісти
Перед вакцинацией делайте анализ крови. Это должно быть всё спланировано. На анти тела, на трмбозы, и.т.д. Стёпа ты фельдшер! Без образования и не имеющий понятия что делать!
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25.03.2021 16:16 Відповісти
Ну так и от СПИДа никто не умирает (умирают от различных болезней с которыми не способен справиться организм человека в следствии иммунодефицита), значит он вообще не опасен по мнению степашки? Так и тут, умирают от тромбоза и инсульта, и не важно что вызваны они скорее всего этой индийской подделкой вакцины, которую и так в Европе запрещали в связи с опасностью загущения крови и как следствие образование тромбов.
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25.03.2021 16:29 Відповісти
""У нас не было смертей от вакцинации против коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались",- сказал министр"
ЛУЧШЕ БЫ ОН МОЛЧАЛ !
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25.03.2021 16:38 Відповісти
В Україні немає випадків смерті від вакцинаціі - сказав Стєпанов.І не буде,поки я міністр - додав він.Ті,що після вакцинаціі помирають все одно колись померли б,так що "після того" ще не означає "внаслідок того".В нас багато помирають і без всякої вакцинаціі,що найкраще доводить безпечність привезеної мною вакцини...
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25.03.2021 17:24 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Ни один лабораторный центр Европы или США эту китайскую вакцину не тестировал и не изучал. Вакцина - химически инактивированная культура вируса. Это технологии микробных вакцин. Как будет с вирусами - покажет результат эксперимента над украинцами.
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25.03.2021 17:53 Відповісти
Ни за что, и никогда он не скажет, что человек умер от вакцины. Вы представляете, что будет творится в стране, после его признания??? Вот по этому, он и придумывает всякие не существующие болезни, лишь бы только не от вакцинации.
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25.03.2021 17:58 Відповісти
https://youtu.be/dizPraVeaNE
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25.03.2021 18:32 Відповісти
он прав, смертей нет, пиджаки есть
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25.03.2021 18:36 Відповісти
обычно такой диагноз ставят пенсионерам, чтобы справку о смерти выдать без вскрытия. военнослужащую наверное на носилках доставляли в даунбас
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25.03.2021 20:31 Відповісти
Брехня !!!
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25.03.2021 21:20 Відповісти
Вакцинации против? Это как? Вакцинация от чего-то) бредовыйбред
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25.03.2021 22:08 Відповісти
Я вам больше скажу - ни в совке, ни после (до сегодняшнего дня) НИКОГДА не признавали не то, что смерть, а даже осложнения от вакцинации! Табу!
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26.03.2021 03:18 Відповісти
 
 