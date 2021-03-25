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Канада внесла в інструкцію COVID-вакцини Covishield попередження про тромби

Канада внесла в інструкцію COVID-вакцини Covishield попередження про тромби

Департамент охорони здоров'я Канади (Health Canada) 24 березня додав до інструкції COVID-вакцини AstraZeneca (і Covishield) інформацію про "дуже поодинокі повідомлення про згустки крові, пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові (про тромбоцитопенією)" після щеплення препаратом.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні Health Canada оновила інструкцію вакцин AstraZeneca та Covishield COVID-19, щоб надати інформацію про дуже рідкісні повідомлення про згустки крові, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові (тобто тромбоцитопенією) після імунізації вакциною AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після повідомлень про ці дуже рідкісні випадки тромбозу в Європі, Health Canada тісно співпрацювала з європейськими регуляторними органами над аналізом фактів, після чого оновила інструкцію препарату. Департамент також видав рекомендації для медичних працівників та отримувачів вакцин щодо можливих симптомів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пацієнти, які отримали першу дозу вакцини Covishield, можуть робити друге щеплення іншим однотипним препаратом, - радниця Степанова Виноград

"Health Canada запевняє канадців у тому, що вакцина AstraZeneca продовжує залишатися безпечною та ефективною, захищаючи їх від COVID-19, і закликає людей робити імунізацію будь-якою із вакцин проти COVID-19, дозволених у Канаді", - наголосили в департаменті.

У канадських провінціях застосовують версію вакцини AstraZeneca від Covishield (таку саму, як в Україні). Health Canada підкреслює, що досі не отримувала повідомлень про ці рідкісні випадки тромбозу.

"Незначні та тимчасові несприятливі явища, такі як головний біль, лихоманка, втома або біль у місці ін’єкції, є загальними після всіх щеплень. Люди повинні звертатися за медичною допомогою, якщо у них з’являються нові або симптоми або погіршується стан здоров'я. Канадцям також рекомендується повідомляти про будь-які побічні явища після імунізації своїм лікарям", - додали в департаменті.

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Топ коментарі
+4
НУ и кто еще мне скажет, что ковишилд не шмурдяк и Канада его купила не в пропагандистских целях, шоб другие страны тоже покупали, шоб им больше пфайзеров досталось, а шилдом этим провакцинируют бомжей и уголовников ?
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25.03.2021 10:00
+4
вакцина-фуфло!
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25.03.2021 10:03
+2
упоротому степашке расскажите.
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25.03.2021 10:01
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НУ и кто еще мне скажет, что ковишилд не шмурдяк и Канада его купила не в пропагандистских целях, шоб другие страны тоже покупали, шоб им больше пфайзеров досталось, а шилдом этим провакцинируют бомжей и уголовников ?
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25.03.2021 10:00 Відповісти
упоротому степашке расскажите.
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25.03.2021 10:01 Відповісти
Человек куртку отрабатывает, а вы тут со своими побочками лезите
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25.03.2021 11:24 Відповісти
вакцина-фуфло!
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25.03.2021 10:03 Відповісти
Прямоходячі безхвості примати вже до того стали гуманні та інтелектуально розвинулися, що вже досліди роблять один на одному. Та ще й за рахунок один одного. В природі зафіксований вид Супер ПАРАЗИТ.
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25.03.2021 10:06 Відповісти
Офигеть! они дочитали до второй страницы инструкции к этой вакцине (п 4.4, 3-й абзац)
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf

На украинском это страница 18 того же документа, п 4.4, 3-й абзац.
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25.03.2021 10:18 Відповісти
Ви вакціонувались особисто? Можете поділитись враженнями? Як вас оглядали перед процедурою? Які аналізи ви здали і т.п.?
Просто дивно.. приходить якась нянєчка із дитячого садочку, або просто пенсіонера робітничої спеціальності, їй в зуби інструкцію і пішла геть. Ви впевнені, що вона розуміє зміст цієї інструкції?
Як по вашому, наявність такого пункту до чогось зобов'язує перед вакіонуванням, а якщо так, то кого саме?
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25.03.2021 10:23 Відповісти
Я записаний на вакцинацію, але я не з пріоритетних груп, тож черга дійде не скоро (якщо взагалі дійде). Родичка робила щеплення (вона медпрацівник). Пару днів невелика температура 37,2-37,5 і пару разів легке порушення рівноваги (до падіння не дійшло). Їй 59 років, вага надмірна, фізкультурою не займається, останні півроку пацює так: доба чергувань - доба відпочінку.
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25.03.2021 10:31 Відповісти
Позавчора у нас в одному із мед.закладів вакціонували... два десятки із сотні погодились. У однієї температура за 40, одна другий день блює, ще декілька на лікарняних із більш менш прийнятною температурою. Такі речі як оніміння руки і т.п. не рахуємо. Але що дійсно дивно, чим старші тим легше переносять вакцину. Усі хто за 50ть, фактично не мають негативної реакції, а от молодь ковбасить доволі потужно...
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25.03.2021 10:36 Відповісти
Сильно буде ковбасити молодь, які нещодавно мали контакт з аденовірусами (один з вірусів, що викликає ОРВІ). Причому, якби був Спутнік, було б ще гірше - там людський аденовірус, імунітет людини на нього сильніше реагує.
А у старших імунітет в цілому слабше і реакція на вектор не така виражена (у старих людей вилкоподібна залоза набагато менша, ніж в молодих).
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25.03.2021 10:42 Відповісти
Я задав питання не стільки про наслідки, вони ж не у всіх летальні, а про процедуру. Чи перевіряють, як перевіряють. Ви не вважаєте, що це недбальство колоти, а там як буде?
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25.03.2021 10:37 Відповісти
Про процедуру мені самому цікаво. Зазвичай люди мають цікавитися станом свого здоров"я. Але практика показує, що далеко не всі. Але, скоріш за все, від синдрому економ-класу у нас помирає набагато більше людей, ніж від всіх вакцинацій, разом узятих, але про це майже не пишуть.
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25.03.2021 10:59 Відповісти
Якщо за це відповідають самі українці, то навіщо нам влада? Навіщо нам цей Степанов, МОЗ і т.п? Нехай приватні компанії самі завозять вакцину і розповсюджують. Це буде значно швидше і ефективніше, ніж чекати на Степанова і його корупційні прокладки. Тим паче, що по факту, вакцина придбана за наші податки, а тому ніяка не безкоштовна.
Якщо ж це організовує влада, то нехай за це і відповідає. Розуму завести шмурдяк і просто колоти не потрібно. Це може організувати любий продавець бананів із ринку. А от зробити це правильно... для цього потрібний фаховий міністр, але де ж його взяти?
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25.03.2021 11:11 Відповісти
73% відсотки вважали, що головне - щоб були "новьіе лица" и "хуже не тудет". Що поробиш - така воля більшості.
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25.03.2021 11:19 Відповісти
Ну, наприклад, приходить старший солдат бухгалтерського відділу ВСУ на вацинацію, її питають "Розлади згортання крові є?", а вона покрутить в руках медичну картку, де куплений аналіз, бо інакше звільнять з ВСУ за станом здоров"я, подумає, "Може, пронесе" і каже: "Нема". А потім через деякий час її вже вивчає патологоанатом. І антиваксери влаштовують "половецькі танці" з бубнами.
Якось так.
Аналіз крові коштує дешевше за життя.
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25.03.2021 10:37 Відповісти
Зверніть увагу, що Степанов взагалі заперечував і досі заперечує можливість наслідків.
До чого тут антиваксери? Тотальна більшість моїх знайомих лікарів не проти вакцинації, вони проти цієї вакцини. Виглядає це так - запхайте собі у дупу свою "безкоштовну вакціну", я почекаю американську і краще куплю її...
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25.03.2021 10:40 Відповісти
Про антиваксерів це я не Вас мав на увазі, а той шабаш, що вони влаштували після новини, що померла жінка - віськовослужбовець після вакцинації.
Позиція тих лікарів зрозуміла, а вони впевнені, що буде витриманий холодовий ланцюг в -78 градусів при доставці і чи буде знищено вакцину при порушенні того ланцюжка?
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25.03.2021 10:47 Відповісти
У наш час неможливо бути впевненим ні в чому...
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25.03.2021 10:55 Відповісти
Тромбоцитопени́я - понижение тромбоцитов вызывает кровотечения, как и написано в этой сраной инструкии, а тромбы образуются при повышении тромбоциттов - тромбоцитоз, так пусть определятся они умные или красивые! пипец какой то! долбодятлы
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25.03.2021 11:33 Відповісти
Читай, красивый. Больше инфы по ссылке.
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/covishield-pm-en.pdf A combination of thrombosis and thrombocytopenia, in some cases accompanied by bleeding, has been observed very rarely following vaccination with COVISHIELD. This includes severe cases presenting as venous thrombosis, including unusual sites such as cerebral venous sinus thrombosis, mesenteric vein thrombosis, as well as arterial thrombosis, concomitant with thrombocytopenia. The majority of these cases occurred within the first seven to fourteen days following vaccination. Some cases had a fatal outcome.

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25.03.2021 11:42 Відповісти
Почитайте полные инструкции к другим мед препаратам. Там куда более серьезные противопоказания есть. У нас мало кто читает инструкции, а если и читают то почти ничего не понимают
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25.03.2021 14:14 Відповісти
Я читаю инструкции еще в аптеке перед покупкой. А если кому-то лень или им не хватает знаний, то я тут при чем?
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25.03.2021 14:21 Відповісти
Вакцину нужно запивать самогоном - он кровь разжижает
Даже не шучу
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25.03.2021 10:38 Відповісти
Лучше аспирин-кардио (начать принимать до вакцинации) и никакого алкоголя.
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25.03.2021 10:49 Відповісти
Порох один из первых сказал что вакцина говно,как не пеньтесь Зебилы от злобы,как говорил один "легитимный"нас развели как лохов,да ещё и цену закупки этого говна за деньги с бюджета холопам знать не велено,куртучкой прибарахлился скоро ждем от Степашки обзор трусов за 50 000 грн,зебилы должны страдать
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25.03.2021 11:07 Відповісти
Департамент здравоохранения Канады (Health Canada) 24 марта добавил в инструкцию COVID-вакцины AstraZeneca (и Covishield). Вся Европа прививается этой вакциной, и кто говорит, что она - го..о? Это первое. Второе - какую вакцину покупать Украине - американскую, которую другим странам не дают? Есть, конечно, еще вариант - купить российскую. Может так нужно было, а не индийскую покупать? Хватит слушать политиков, они говорят не правду, а то, что им выгодно (но иногда это таки бывает правдой). У Украины сегодня есть три варианта по вакцине, которые есть возможность купить, - индийская, китайская и российская. Хотя есть еще вариант - не покупать вообще.
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25.03.2021 11:56 Відповісти
 
 