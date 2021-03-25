Канада внесла в інструкцію COVID-вакцини Covishield попередження про тромби
Департамент охорони здоров'я Канади (Health Canada) 24 березня додав до інструкції COVID-вакцини AstraZeneca (і Covishield) інформацію про "дуже поодинокі повідомлення про згустки крові, пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові (про тромбоцитопенією)" після щеплення препаратом.
Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Сьогодні Health Canada оновила інструкцію вакцин AstraZeneca та Covishield COVID-19, щоб надати інформацію про дуже рідкісні повідомлення про згустки крові, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові (тобто тромбоцитопенією) після імунізації вакциною AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після повідомлень про ці дуже рідкісні випадки тромбозу в Європі, Health Canada тісно співпрацювала з європейськими регуляторними органами над аналізом фактів, після чого оновила інструкцію препарату. Департамент також видав рекомендації для медичних працівників та отримувачів вакцин щодо можливих симптомів.
"Health Canada запевняє канадців у тому, що вакцина AstraZeneca продовжує залишатися безпечною та ефективною, захищаючи їх від COVID-19, і закликає людей робити імунізацію будь-якою із вакцин проти COVID-19, дозволених у Канаді", - наголосили в департаменті.
У канадських провінціях застосовують версію вакцини AstraZeneca від Covishield (таку саму, як в Україні). Health Canada підкреслює, що досі не отримувала повідомлень про ці рідкісні випадки тромбозу.
"Незначні та тимчасові несприятливі явища, такі як головний біль, лихоманка, втома або біль у місці ін’єкції, є загальними після всіх щеплень. Люди повинні звертатися за медичною допомогою, якщо у них з’являються нові або симптоми або погіршується стан здоров'я. Канадцям також рекомендується повідомляти про будь-які побічні явища після імунізації своїм лікарям", - додали в департаменті.
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http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
На украинском это страница 18 того же документа, п 4.4, 3-й абзац.
Просто дивно.. приходить якась нянєчка із дитячого садочку, або просто пенсіонера робітничої спеціальності, їй в зуби інструкцію і пішла геть. Ви впевнені, що вона розуміє зміст цієї інструкції?
Як по вашому, наявність такого пункту до чогось зобов'язує перед вакіонуванням, а якщо так, то кого саме?
А у старших імунітет в цілому слабше і реакція на вектор не така виражена (у старих людей вилкоподібна залоза набагато менша, ніж в молодих).
Якщо ж це організовує влада, то нехай за це і відповідає. Розуму завести шмурдяк і просто колоти не потрібно. Це може організувати любий продавець бананів із ринку. А от зробити це правильно... для цього потрібний фаховий міністр, але де ж його взяти?
Якось так.
Аналіз крові коштує дешевше за життя.
До чого тут антиваксери? Тотальна більшість моїх знайомих лікарів не проти вакцинації, вони проти цієї вакцини. Виглядає це так - запхайте собі у дупу свою "безкоштовну вакціну", я почекаю американську і краще куплю її...
Позиція тих лікарів зрозуміла, а вони впевнені, що буде витриманий холодовий ланцюг в -78 градусів при доставці і чи буде знищено вакцину при порушенні того ланцюжка?
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/covishield-pm-en.pdf A combination of thrombosis and thrombocytopenia, in some cases accompanied by bleeding, has been observed very rarely following vaccination with COVISHIELD. This includes severe cases presenting as venous thrombosis, including unusual sites such as cerebral venous sinus thrombosis, mesenteric vein thrombosis, as well as arterial thrombosis, concomitant with thrombocytopenia. The majority of these cases occurred within the first seven to fourteen days following vaccination. Some cases had a fatal outcome.
Даже не шучу