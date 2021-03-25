Канада внесла в інструкцію COVID-вакцини Covishield попередження про тромби

Департамент охорони здоров'я Канади (Health Canada) 24 березня додав до інструкції COVID-вакцини AstraZeneca (і Covishield) інформацію про "дуже поодинокі повідомлення про згустки крові, пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові (про тромбоцитопенією)" після щеплення препаратом.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні Health Canada оновила інструкцію вакцин AstraZeneca та Covishield COVID-19, щоб надати інформацію про дуже рідкісні повідомлення про згустки крові, пов’язані з низьким рівнем тромбоцитів у крові (тобто тромбоцитопенією) після імунізації вакциною AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після повідомлень про ці дуже рідкісні випадки тромбозу в Європі, Health Canada тісно співпрацювала з європейськими регуляторними органами над аналізом фактів, після чого оновила інструкцію препарату. Департамент також видав рекомендації для медичних працівників та отримувачів вакцин щодо можливих симптомів.

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"Health Canada запевняє канадців у тому, що вакцина AstraZeneca продовжує залишатися безпечною та ефективною, захищаючи їх від COVID-19, і закликає людей робити імунізацію будь-якою із вакцин проти COVID-19, дозволених у Канаді", - наголосили в департаменті.

У канадських провінціях застосовують версію вакцини AstraZeneca від Covishield (таку саму, як в Україні). Health Canada підкреслює, що досі не отримувала повідомлень про ці рідкісні випадки тромбозу.

"Незначні та тимчасові несприятливі явища, такі як головний біль, лихоманка, втома або біль у місці ін’єкції, є загальними після всіх щеплень. Люди повинні звертатися за медичною допомогою, якщо у них з’являються нові або симптоми або погіршується стан здоров'я. Канадцям також рекомендується повідомляти про будь-які побічні явища після імунізації своїм лікарям", - додали в департаменті.