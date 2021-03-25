РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12006 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 169 27
вакцина (3777) Канада (2001) карантин (16728) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Канада внесла в инструкцию COVID-вакцины Covishield предупреждение о тромбах

Канада внесла в инструкцию COVID-вакцины Covishield предупреждение о тромбах

Департамент здравоохранения Канады (Health Canada) 24 марта добавил в инструкцию COVID-вакцины AstraZeneca (и Covishield) информацию об "очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови (о тромбоцитопении)" после прививки препаратом.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня Health Canada обновила инструкцию вакцин AstraZeneca и Covishield COVID-19, чтобы предоставить информацию об очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови (то есть тромбоцитопенией) после иммунизации вакциной AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пациенты, получившие первую дозу вакцины Covishield, могут делать вторую прививку другим однотипным препаратом, - советник Степанова Виноград

Отмечается, что после сообщений об этих очень редких случаях тромбоза в Европе, Health Canada тесно сотрудничала с европейскими регуляторными органами для анализа фактов, после чего обновила инструкцию препарата. Департамент также выдал рекомендации для медицинских работников и получателей вакцин относительно возможных симптомов.

"Health Canada уверяет канадцев в том, что вакцина AstraZeneca продолжает оставаться безопасной и эффективной, защищая их от COVID-19, и призывает людей делать иммунизацию любой из вакцин против COVID-19, разрешенных в Канаде", - отметили в департаменте.

В канадских провинциях применяют версию вакцины от AstraZeneca Covishield (такую же, как в Украине). Health Canada подчеркивает, что до сих пор не получала сообщений об этих редких случаях тромбоза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть военнослужащей, которая была привита от COVID-19, никак не связана с вакцинацией, - Степанов

"Незначительные и временные неблагоприятные явления, такие как головная боль, лихорадка, усталость или боль в месте инъекции, являются общими после всех прививок. Люди должны обращаться за медицинской помощью, если у них появляются новые симптомы или ухудшается состояние здоровья. Канадцам также рекомендуется сообщать о любых побочных явлениях после иммунизации своим врачам", - добавили в департаменте.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
НУ и кто еще мне скажет, что ковишилд не шмурдяк и Канада его купила не в пропагандистских целях, шоб другие страны тоже покупали, шоб им больше пфайзеров досталось, а шилдом этим провакцинируют бомжей и уголовников ?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:00
+4
вакцина-фуфло!
показать весь комментарий
25.03.2021 10:03
+2
упоротому степашке расскажите.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НУ и кто еще мне скажет, что ковишилд не шмурдяк и Канада его купила не в пропагандистских целях, шоб другие страны тоже покупали, шоб им больше пфайзеров досталось, а шилдом этим провакцинируют бомжей и уголовников ?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:00 Ответить
упоротому степашке расскажите.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:01 Ответить
Человек куртку отрабатывает, а вы тут со своими побочками лезите
показать весь комментарий
25.03.2021 11:24 Ответить
вакцина-фуфло!
показать весь комментарий
25.03.2021 10:03 Ответить
Прямоходячі безхвості примати вже до того стали гуманні та інтелектуально розвинулися, що вже досліди роблять один на одному. Та ще й за рахунок один одного. В природі зафіксований вид Супер ПАРАЗИТ.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:06 Ответить
Офигеть! они дочитали до второй страницы инструкции к этой вакцине (п 4.4, 3-й абзац)
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf

На украинском это страница 18 того же документа, п 4.4, 3-й абзац.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:18 Ответить
Ви вакціонувались особисто? Можете поділитись враженнями? Як вас оглядали перед процедурою? Які аналізи ви здали і т.п.?
Просто дивно.. приходить якась нянєчка із дитячого садочку, або просто пенсіонера робітничої спеціальності, їй в зуби інструкцію і пішла геть. Ви впевнені, що вона розуміє зміст цієї інструкції?
Як по вашому, наявність такого пункту до чогось зобов'язує перед вакіонуванням, а якщо так, то кого саме?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:23 Ответить
Я записаний на вакцинацію, але я не з пріоритетних груп, тож черга дійде не скоро (якщо взагалі дійде). Родичка робила щеплення (вона медпрацівник). Пару днів невелика температура 37,2-37,5 і пару разів легке порушення рівноваги (до падіння не дійшло). Їй 59 років, вага надмірна, фізкультурою не займається, останні півроку пацює так: доба чергувань - доба відпочінку.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:31 Ответить
Позавчора у нас в одному із мед.закладів вакціонували... два десятки із сотні погодились. У однієї температура за 40, одна другий день блює, ще декілька на лікарняних із більш менш прийнятною температурою. Такі речі як оніміння руки і т.п. не рахуємо. Але що дійсно дивно, чим старші тим легше переносять вакцину. Усі хто за 50ть, фактично не мають негативної реакції, а от молодь ковбасить доволі потужно...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:36 Ответить
Сильно буде ковбасити молодь, які нещодавно мали контакт з аденовірусами (один з вірусів, що викликає ОРВІ). Причому, якби був Спутнік, було б ще гірше - там людський аденовірус, імунітет людини на нього сильніше реагує.
А у старших імунітет в цілому слабше і реакція на вектор не така виражена (у старих людей вилкоподібна залоза набагато менша, ніж в молодих).
показать весь комментарий
25.03.2021 10:42 Ответить
Я задав питання не стільки про наслідки, вони ж не у всіх летальні, а про процедуру. Чи перевіряють, як перевіряють. Ви не вважаєте, що це недбальство колоти, а там як буде?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:37 Ответить
Про процедуру мені самому цікаво. Зазвичай люди мають цікавитися станом свого здоров"я. Але практика показує, що далеко не всі. Але, скоріш за все, від синдрому економ-класу у нас помирає набагато більше людей, ніж від всіх вакцинацій, разом узятих, але про це майже не пишуть.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:59 Ответить
Якщо за це відповідають самі українці, то навіщо нам влада? Навіщо нам цей Степанов, МОЗ і т.п? Нехай приватні компанії самі завозять вакцину і розповсюджують. Це буде значно швидше і ефективніше, ніж чекати на Степанова і його корупційні прокладки. Тим паче, що по факту, вакцина придбана за наші податки, а тому ніяка не безкоштовна.
Якщо ж це організовує влада, то нехай за це і відповідає. Розуму завести шмурдяк і просто колоти не потрібно. Це може організувати любий продавець бананів із ринку. А от зробити це правильно... для цього потрібний фаховий міністр, але де ж його взяти?
показать весь комментарий
25.03.2021 11:11 Ответить
73% відсотки вважали, що головне - щоб були "новьіе лица" и "хуже не тудет". Що поробиш - така воля більшості.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:19 Ответить
Ну, наприклад, приходить старший солдат бухгалтерського відділу ВСУ на вацинацію, її питають "Розлади згортання крові є?", а вона покрутить в руках медичну картку, де куплений аналіз, бо інакше звільнять з ВСУ за станом здоров"я, подумає, "Може, пронесе" і каже: "Нема". А потім через деякий час її вже вивчає патологоанатом. І антиваксери влаштовують "половецькі танці" з бубнами.
Якось так.
Аналіз крові коштує дешевше за життя.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:37 Ответить
Зверніть увагу, що Степанов взагалі заперечував і досі заперечує можливість наслідків.
До чого тут антиваксери? Тотальна більшість моїх знайомих лікарів не проти вакцинації, вони проти цієї вакцини. Виглядає це так - запхайте собі у дупу свою "безкоштовну вакціну", я почекаю американську і краще куплю її...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:40 Ответить
Про антиваксерів це я не Вас мав на увазі, а той шабаш, що вони влаштували після новини, що померла жінка - віськовослужбовець після вакцинації.
Позиція тих лікарів зрозуміла, а вони впевнені, що буде витриманий холодовий ланцюг в -78 градусів при доставці і чи буде знищено вакцину при порушенні того ланцюжка?
показать весь комментарий
25.03.2021 10:47 Ответить
У наш час неможливо бути впевненим ні в чому...
показать весь комментарий
25.03.2021 10:55 Ответить
Тромбоцитопени́я - понижение тромбоцитов вызывает кровотечения, как и написано в этой сраной инструкии, а тромбы образуются при повышении тромбоциттов - тромбоцитоз, так пусть определятся они умные или красивые! пипец какой то! долбодятлы
показать весь комментарий
25.03.2021 11:33 Ответить
Читай, красивый. Больше инфы по ссылке.
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/covishield-pm-en.pdf A combination of thrombosis and thrombocytopenia, in some cases accompanied by bleeding, has been observed very rarely following vaccination with COVISHIELD. This includes severe cases presenting as venous thrombosis, including unusual sites such as cerebral venous sinus thrombosis, mesenteric vein thrombosis, as well as arterial thrombosis, concomitant with thrombocytopenia. The majority of these cases occurred within the first seven to fourteen days following vaccination. Some cases had a fatal outcome.

показать весь комментарий
25.03.2021 11:42 Ответить
Почитайте полные инструкции к другим мед препаратам. Там куда более серьезные противопоказания есть. У нас мало кто читает инструкции, а если и читают то почти ничего не понимают
показать весь комментарий
25.03.2021 14:14 Ответить
Я читаю инструкции еще в аптеке перед покупкой. А если кому-то лень или им не хватает знаний, то я тут при чем?
показать весь комментарий
25.03.2021 14:21 Ответить
Вакцину нужно запивать самогоном - он кровь разжижает
Даже не шучу
показать весь комментарий
25.03.2021 10:38 Ответить
Лучше аспирин-кардио (начать принимать до вакцинации) и никакого алкоголя.
показать весь комментарий
25.03.2021 10:49 Ответить
Порох один из первых сказал что вакцина говно,как не пеньтесь Зебилы от злобы,как говорил один "легитимный"нас развели как лохов,да ещё и цену закупки этого говна за деньги с бюджета холопам знать не велено,куртучкой прибарахлился скоро ждем от Степашки обзор трусов за 50 000 грн,зебилы должны страдать
показать весь комментарий
25.03.2021 11:07 Ответить
Департамент здравоохранения Канады (Health Canada) 24 марта добавил в инструкцию COVID-вакцины AstraZeneca (и Covishield). Вся Европа прививается этой вакциной, и кто говорит, что она - го..о? Это первое. Второе - какую вакцину покупать Украине - американскую, которую другим странам не дают? Есть, конечно, еще вариант - купить российскую. Может так нужно было, а не индийскую покупать? Хватит слушать политиков, они говорят не правду, а то, что им выгодно (но иногда это таки бывает правдой). У Украины сегодня есть три варианта по вакцине, которые есть возможность купить, - индийская, китайская и российская. Хотя есть еще вариант - не покупать вообще.
показать весь комментарий
25.03.2021 11:56 Ответить
 
 