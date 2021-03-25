Канада внесла в инструкцию COVID-вакцины Covishield предупреждение о тромбах
Департамент здравоохранения Канады (Health Canada) 24 марта добавил в инструкцию COVID-вакцины AstraZeneca (и Covishield) информацию об "очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови (о тромбоцитопении)" после прививки препаратом.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня Health Canada обновила инструкцию вакцин AstraZeneca и Covishield COVID-19, чтобы предоставить информацию об очень редких сообщениях о сгустках крови, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови (то есть тромбоцитопенией) после иммунизации вакциной AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после сообщений об этих очень редких случаях тромбоза в Европе, Health Canada тесно сотрудничала с европейскими регуляторными органами для анализа фактов, после чего обновила инструкцию препарата. Департамент также выдал рекомендации для медицинских работников и получателей вакцин относительно возможных симптомов.
"Health Canada уверяет канадцев в том, что вакцина AstraZeneca продолжает оставаться безопасной и эффективной, защищая их от COVID-19, и призывает людей делать иммунизацию любой из вакцин против COVID-19, разрешенных в Канаде", - отметили в департаменте.
В канадских провинциях применяют версию вакцины от AstraZeneca Covishield (такую же, как в Украине). Health Canada подчеркивает, что до сих пор не получала сообщений об этих редких случаях тромбоза.
"Незначительные и временные неблагоприятные явления, такие как головная боль, лихорадка, усталость или боль в месте инъекции, являются общими после всех прививок. Люди должны обращаться за медицинской помощью, если у них появляются новые симптомы или ухудшается состояние здоровья. Канадцам также рекомендуется сообщать о любых побочных явлениях после иммунизации своим врачам", - добавили в департаменте.
Пожалуйста, подождите...
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
На украинском это страница 18 того же документа, п 4.4, 3-й абзац.
Просто дивно.. приходить якась нянєчка із дитячого садочку, або просто пенсіонера робітничої спеціальності, їй в зуби інструкцію і пішла геть. Ви впевнені, що вона розуміє зміст цієї інструкції?
Як по вашому, наявність такого пункту до чогось зобов'язує перед вакіонуванням, а якщо так, то кого саме?
А у старших імунітет в цілому слабше і реакція на вектор не така виражена (у старих людей вилкоподібна залоза набагато менша, ніж в молодих).
Якщо ж це організовує влада, то нехай за це і відповідає. Розуму завести шмурдяк і просто колоти не потрібно. Це може організувати любий продавець бананів із ринку. А от зробити це правильно... для цього потрібний фаховий міністр, але де ж його взяти?
Якось так.
Аналіз крові коштує дешевше за життя.
До чого тут антиваксери? Тотальна більшість моїх знайомих лікарів не проти вакцинації, вони проти цієї вакцини. Виглядає це так - запхайте собі у дупу свою "безкоштовну вакціну", я почекаю американську і краще куплю її...
Позиція тих лікарів зрозуміла, а вони впевнені, що буде витриманий холодовий ланцюг в -78 градусів при доставці і чи буде знищено вакцину при порушенні того ланцюжка?
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/covishield-pm-en.pdf A combination of thrombosis and thrombocytopenia, in some cases accompanied by bleeding, has been observed very rarely following vaccination with COVISHIELD. This includes severe cases presenting as venous thrombosis, including unusual sites such as cerebral venous sinus thrombosis, mesenteric vein thrombosis, as well as arterial thrombosis, concomitant with thrombocytopenia. The majority of these cases occurred within the first seven to fourteen days following vaccination. Some cases had a fatal outcome.
Даже не шучу