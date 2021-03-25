Шмыгаль обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию на Донбассе
25 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.
Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, передает Цензор.НЕТ.
В ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили "некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране".
Отмечается, что Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины. "Была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.
После беседы с Папой премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
Пожалуйста, подождите...
Да еще к католической.
А может этот визит как крыша для покупки недвижимости в Европе?
Драпать то скоро прийдется.
Стреляют то православные...
Кстати, я писал о праволавных, которые на территории Украины несколько веков воевали с католиками за свою веру и землю. Десятки тысяч козаков сложили свои головы.
Я думаю, что ты дорос до того, чтобы знать хотя бы о Речи Посполитой в 17-18 веках.
Даже в 20 веке поляки не угомонились и 7 мая 1920 года польские войска захватили Киев в ходе Советско-польской войны (1919-1921 г.г.).
Ну и что, что Христиане? Это совершенно разные ветки христианства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Католическая церковь сформировалась на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Западной Римской империи
Глава Католической церкви - Папа Римский. Суверенной территорией которого является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикан , где находится его постоянная резиденция.
Йолоп, Папа Римский не имеет никакой власти над Православной церквью.
Поэтому Папа Римский никак не может влиять на дела в Православном мире, так как:
-Православными церквьями руководят Патриархаты (а не Папа)
-церквовь отделена от государства, поэтому и по этой причине Папа никак не может влиять на православных.
Или ты думаешь, что Папа Римский объявит санкции гундяю московскому?
Речь идет не о них.
Речь идет о том, имеет ли Папа Римский влияние на дела в Православном мире.
Тем более, что на Донбассе воюют православные с православными. Только не говорите, что и Ваши знакомые там есть. Может и есть. Есть там и мусульмане.
Это в целом частные единичные случаи и к Паре Римскому не имеют никакого отношения.
Пожалуйста не путайте границы власти Папы Римского с наличием у Вас знакомых католиков.
але краще б наряму з яхвєю
ось тепер заживемо!