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Ватикан (178) Папа Римский (418) Донбасс (26950) Франциск (155) Шмыгаль Денис (2591)

Шмыгаль обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию на Донбассе

Шмыгаль обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию на Донбассе

25 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана, передает Цензор.НЕТ.

В ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили "некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране".

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Отмечается, что Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины. "Была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

После беседы с Папой премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

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Топ комментарии
+7
т.е. внутри страны бардак во всем. а "начальник транспортного цеха" с визитами по церквям заграничным шарится... "олинклюзив"
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25.03.2021 16:03
+3
Скільки коштувала державі ця безглузда рекламна аудієнція?
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25.03.2021 16:06
+2
- Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
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25.03.2021 16:04
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"Бог простит" (с)
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25.03.2021 16:03 Ответить
Дарма Зеленський особисто не поїхав до Папи Римського. Шмигаль не та людина яка має їздити на таків візити!
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25.03.2021 16:05 Ответить
А зачем Папе Римскому это соло на пианине?
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25.03.2021 16:09 Ответить
т.е. внутри страны бардак во всем. а "начальник транспортного цеха" с визитами по церквям заграничным шарится... "олинклюзив"
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25.03.2021 16:03 Ответить
А когда ему еще выпадет такая возможность? "Куй железо не отходя от кассы"
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25.03.2021 16:10 Ответить
- Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
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25.03.2021 16:04 Ответить
Вражаюче досягнення Шмигаля...
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25.03.2021 16:04 Ответить
И призвал согласно традициям обьявить крестовый поход против неверных московитов!
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25.03.2021 16:04 Ответить
Скільки коштувала державі ця безглузда рекламна аудієнція?
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25.03.2021 16:06 Ответить
шмыгаль тебе не к папе надо было, тебе в соседнюю дверь в спортлото.
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25.03.2021 16:07 Ответить
Каким боком Шмыгаль к религии?
Да еще к католической.
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25.03.2021 16:18 Ответить
доляху отвёз
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25.03.2021 16:22 Ответить
По Европе захотел за счет бюджета прокататься.
А может этот визит как крыша для покупки недвижимости в Европе?
Драпать то скоро прийдется.
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25.03.2021 16:27 Ответить
нафига эти гастроли?
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25.03.2021 16:19 Ответить
А папе ситуация на Донбассе как зайцу сапоги.
Стреляют то православные...
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25.03.2021 16:25 Ответить
і католики, і православні є християни
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25.03.2021 16:58 Ответить
Ты мне не открыл Америку. Не умничай. Власть папы на православных не распространяется.
Кстати, я писал о праволавных, которые на территории Украины несколько веков воевали с католиками за свою веру и землю. Десятки тысяч козаков сложили свои головы.
Я думаю, что ты дорос до того, чтобы знать хотя бы о Речи Посполитой в 17-18 веках.
Даже в 20 веке поляки не угомонились и 7 мая 1920 года польские войска захватили Киев в ходе Советско-польской войны (1919-1921 г.г.).
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25.03.2021 17:40 Ответить
Йолоп, ще раз наголошую- католіки і православні- ХРИСТИЯНИ
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25.03.2021 18:07 Ответить
Ты неисправимый придурок.
Ну и что, что Христиане? Это совершенно разные ветки христианства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Католическая церковь сформировалась на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Западной Римской империи

Глава Католической церкви - Папа Римский. Суверенной территорией которого является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикан , где находится его постоянная резиденция.
Йолоп, Папа Римский не имеет никакой власти над Православной церквью.
Поэтому Папа Римский никак не может влиять на дела в Православном мире, так как:
-Православными церквьями руководят Патриархаты (а не Папа)
-церквовь отделена от государства, поэтому и по этой причине Папа никак не может влиять на православных.
Или ты думаешь, что Папа Римский объявит санкции гундяю московскому?
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25.03.2021 20:19 Ответить
ти впертий,як вислюк, у тебе на макитрі вже виросли "ветки"
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26.03.2021 10:33 Ответить
Що саме Ви маете на увазі? 7 моїх знайомих серед ветеранів - католики.
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25.03.2021 18:28 Ответить
Я ничего не имею против Ваших знакомых. У меня тоже есть знакомые католики. Вместе работаем.
Речь идет не о них.
Речь идет о том, имеет ли Папа Римский влияние на дела в Православном мире.
Тем более, что на Донбассе воюют православные с православными. Только не говорите, что и Ваши знакомые там есть. Может и есть. Есть там и мусульмане.
Это в целом частные единичные случаи и к Паре Римскому не имеют никакого отношения.
Пожалуйста не путайте границы власти Папы Римского с наличием у Вас знакомых католиков.
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25.03.2021 20:26 Ответить
прекрасно,
але краще б наряму з яхвєю
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25.03.2021 16:25 Ответить
імітація бурхливої діяльності
ось тепер заживемо!
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25.03.2021 16:35 Ответить
Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4776
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25.03.2021 16:44 Ответить
Поїхав, поплакався Папі в рясу, поШмигав носом, та й на тому і все... Яка "радість" для українського наріду !!!
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25.03.2021 17:45 Ответить
молодец. всё верно.
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28.03.2021 00:17 Ответить
 
 