Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі
25 березня Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.
Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає Цензор.НЕТ.
У ході зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною. Сторони обговорили "деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні".
Зазначається, що Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я та драматичної ситуації на сході України. "Було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні пресслужби Ватикану.
Після бесіди з Папою прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і з секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.
Будь ласка, зачекайте...
Да еще к католической.
А может этот визит как крыша для покупки недвижимости в Европе?
Драпать то скоро прийдется.
Стреляют то православные...
Кстати, я писал о праволавных, которые на территории Украины несколько веков воевали с католиками за свою веру и землю. Десятки тысяч козаков сложили свои головы.
Я думаю, что ты дорос до того, чтобы знать хотя бы о Речи Посполитой в 17-18 веках.
Даже в 20 веке поляки не угомонились и 7 мая 1920 года польские войска захватили Киев в ходе Советско-польской войны (1919-1921 г.г.).
Ну и что, что Христиане? Это совершенно разные ветки христианства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Католическая церковь сформировалась на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Западной Римской империи
Глава Католической церкви - Папа Римский. Суверенной территорией которого является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикан , где находится его постоянная резиденция.
Йолоп, Папа Римский не имеет никакой власти над Православной церквью.
Поэтому Папа Римский никак не может влиять на дела в Православном мире, так как:
-Православными церквьями руководят Патриархаты (а не Папа)
-церквовь отделена от государства, поэтому и по этой причине Папа никак не может влиять на православных.
Или ты думаешь, что Папа Римский объявит санкции гундяю московскому?
Речь идет не о них.
Речь идет о том, имеет ли Папа Римский влияние на дела в Православном мире.
Тем более, что на Донбассе воюют православные с православными. Только не говорите, что и Ваши знакомые там есть. Может и есть. Есть там и мусульмане.
Это в целом частные единичные случаи и к Паре Римскому не имеют никакого отношения.
Пожалуйста не путайте границы власти Папы Римского с наличием у Вас знакомых католиков.
але краще б наряму з яхвєю
ось тепер заживемо!