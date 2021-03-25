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Ватикан (131) Папа Римський (304) Донбас (22348) Франциск (170) Денис Шмигаль (4398)

Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі

Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі

25 березня Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Зустріч відбулася в Апостольському палаці Ватикану.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану, передає Цензор.НЕТ.

У ході зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною. Сторони обговорили "деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні".

Зазначається, що Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я та драматичної ситуації на сході України. "Було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні пресслужби Ватикану.

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Після бесіди з Папою прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Пароліном і з секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

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Топ коментарі
+7
т.е. внутри страны бардак во всем. а "начальник транспортного цеха" с визитами по церквям заграничным шарится... "олинклюзив"
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25.03.2021 16:03
+3
Скільки коштувала державі ця безглузда рекламна аудієнція?
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25.03.2021 16:06
+2
- Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
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25.03.2021 16:04
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"Бог простит" (с)
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25.03.2021 16:03 Відповісти
Дарма Зеленський особисто не поїхав до Папи Римського. Шмигаль не та людина яка має їздити на таків візити!
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25.03.2021 16:05 Відповісти
А зачем Папе Римскому это соло на пианине?
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25.03.2021 16:09 Відповісти
т.е. внутри страны бардак во всем. а "начальник транспортного цеха" с визитами по церквям заграничным шарится... "олинклюзив"
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25.03.2021 16:03 Відповісти
А когда ему еще выпадет такая возможность? "Куй железо не отходя от кассы"
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25.03.2021 16:10 Відповісти
- Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
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25.03.2021 16:04 Відповісти
Вражаюче досягнення Шмигаля...
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25.03.2021 16:04 Відповісти
И призвал согласно традициям обьявить крестовый поход против неверных московитов!
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25.03.2021 16:04 Відповісти
Скільки коштувала державі ця безглузда рекламна аудієнція?
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25.03.2021 16:06 Відповісти
шмыгаль тебе не к папе надо было, тебе в соседнюю дверь в спортлото.
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25.03.2021 16:07 Відповісти
Каким боком Шмыгаль к религии?
Да еще к католической.
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25.03.2021 16:18 Відповісти
доляху отвёз
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25.03.2021 16:22 Відповісти
По Европе захотел за счет бюджета прокататься.
А может этот визит как крыша для покупки недвижимости в Европе?
Драпать то скоро прийдется.
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25.03.2021 16:27 Відповісти
нафига эти гастроли?
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25.03.2021 16:19 Відповісти
А папе ситуация на Донбассе как зайцу сапоги.
Стреляют то православные...
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25.03.2021 16:25 Відповісти
і католики, і православні є християни
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25.03.2021 16:58 Відповісти
Ты мне не открыл Америку. Не умничай. Власть папы на православных не распространяется.
Кстати, я писал о праволавных, которые на территории Украины несколько веков воевали с католиками за свою веру и землю. Десятки тысяч козаков сложили свои головы.
Я думаю, что ты дорос до того, чтобы знать хотя бы о Речи Посполитой в 17-18 веках.
Даже в 20 веке поляки не угомонились и 7 мая 1920 года польские войска захватили Киев в ходе Советско-польской войны (1919-1921 г.г.).
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25.03.2021 17:40 Відповісти
Йолоп, ще раз наголошую- католіки і православні- ХРИСТИЯНИ
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25.03.2021 18:07 Відповісти
Ты неисправимый придурок.
Ну и что, что Христиане? Это совершенно разные ветки христианства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Католическая церковь сформировалась на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Западной Римской империи

Глава Католической церкви - Папа Римский. Суверенной территорией которого является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD Ватикан , где находится его постоянная резиденция.
Йолоп, Папа Римский не имеет никакой власти над Православной церквью.
Поэтому Папа Римский никак не может влиять на дела в Православном мире, так как:
-Православными церквьями руководят Патриархаты (а не Папа)
-церквовь отделена от государства, поэтому и по этой причине Папа никак не может влиять на православных.
Или ты думаешь, что Папа Римский объявит санкции гундяю московскому?
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25.03.2021 20:19 Відповісти
ти впертий,як вислюк, у тебе на макитрі вже виросли "ветки"
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26.03.2021 10:33 Відповісти
Що саме Ви маете на увазі? 7 моїх знайомих серед ветеранів - католики.
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25.03.2021 18:28 Відповісти
Я ничего не имею против Ваших знакомых. У меня тоже есть знакомые католики. Вместе работаем.
Речь идет не о них.
Речь идет о том, имеет ли Папа Римский влияние на дела в Православном мире.
Тем более, что на Донбассе воюют православные с православными. Только не говорите, что и Ваши знакомые там есть. Может и есть. Есть там и мусульмане.
Это в целом частные единичные случаи и к Паре Римскому не имеют никакого отношения.
Пожалуйста не путайте границы власти Папы Римского с наличием у Вас знакомых католиков.
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25.03.2021 20:26 Відповісти
прекрасно,
але краще б наряму з яхвєю
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25.03.2021 16:25 Відповісти
імітація бурхливої діяльності
ось тепер заживемо!
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25.03.2021 16:35 Відповісти
Шмигаль обговорив із Папою Римським Франциском ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4776
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25.03.2021 16:44 Відповісти
Поїхав, поплакався Папі в рясу, поШмигав носом, та й на тому і все... Яка "радість" для українського наріду !!!
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25.03.2021 17:45 Відповісти
молодец. всё верно.
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28.03.2021 00:17 Відповісти
 
 