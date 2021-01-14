УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9888 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 907 19

Папа Римський зробив щеплення проти COVID-19. ФОТО

Папа Римський зробив щеплення проти COVID-19. ФОТО

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск вакцинувався проти коронавірусу. Понтифіку зробили щеплення вакциною Pfizer.

Про це повідомляє із посиланням на джерела видання La Nacion, інформує Цензор.НЕТ.

84-річний понтифік отримав щеплення одним із перших у Ватикані. Фото процесу вирішили не робити з міркувань безпеки. Але ЗМІ опублікували фотографії приміщення, в якому Папі робили щеплення, і холодильника, в якому зберігали вакцину.

Сьогодні Франциск отримав першу порцію вакцини, наступний укол заплановано через три тижні.

Також читайте: Окупанти пропонують жителям Донецька вакцинуватися "Супутником", хочуть не всі

Раніше Франциск розповів журналістам про своє ставлення до вакцинації. "Я вважаю, що з етичної точки зору кожен має зробити щеплення, це етичний момент, тому що ви ризикуєте своїм здоров'ям, своїм життям, але ви також ризикуєте життями інших", - сказав він.

17 грудня понтифіку виповнилося 84 роки. Він перебуває в групі ризику через вік, а також тому, що в 21 рік переніс важку пневмонію, і відтоді в нього видалена частина правої легені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна

Папа Римський зробив щеплення проти COVID-19 01

Приміщення, в якому Папі Римському зробили щеплення

Папа Римський зробив щеплення проти COVID-19 02

Ватикан придбав холодильник для зберігання вакцини

Автор: 

вакцина (4419) Ватикан (170) карантин (18172) Папа Франциск (196) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Как говорится- "фотофакты"))
показати весь коментар
14.01.2021 02:36 Відповісти
+4
Луи Пастер, отец иммунологии, был истовым верующим католиком, так что все логично.

П.С. Апостол Лука был врачом....
показати весь коментар
14.01.2021 06:36 Відповісти
+4
Как раз наоборот. Господь дал людям мозги, вот он ими и воспользовался.
показати весь коментар
14.01.2021 06:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В умах религиозных конспирологов Папа Римский теперь масон.
показати весь коментар
14.01.2021 02:06 Відповісти
Щось на фото нічого не видно.
показати весь коментар
14.01.2021 02:13 Відповісти
Как говорится- "фотофакты"))
показати весь коментар
14.01.2021 02:36 Відповісти
Надеюсь, после вакцинации Папа римский помолился за всех еретиков, которые своими открытиями помогли созданию вакцины, но были замучены до смерти или сожжены Святой Инквизицией.
показати весь коментар
14.01.2021 03:45 Відповісти
да, точно, токо не могу вспомнить... а какого конкретно из еретиков сожгли из сделавших научные открытия?
показати весь коментар
14.01.2021 06:37 Відповісти
Физраствор безопасен.
показати весь коментар
14.01.2021 05:02 Відповісти
На бога не надеется...
показати весь коментар
14.01.2021 06:13 Відповісти
Как раз наоборот. Господь дал людям мозги, вот он ими и воспользовался.
показати весь коментар
14.01.2021 06:40 Відповісти
А почему один мой товарисчь понесет последние деньги на десятину вместо того что бы лекарства ребёнку купить. Почему ему мозг не дали? Куда смотрели?
показати весь коментар
14.01.2021 07:39 Відповісти
Ибо секта, сэр.
Пастору п'ятидесятників прислали річний план по збору пожертв із зазомбованих прихожан з Києва, чи де там центр цього заразного фанатизму (у свідків Яхве, наприклад, центральне збіговисько у Львові). А центр в Україні, в свою чергу, отримує "план" по зборах із якої-небудь Пенсильванії.
показати весь коментар
14.01.2021 15:06 Відповісти
Луи Пастер, отец иммунологии, был истовым верующим католиком, так что все логично.

П.С. Апостол Лука был врачом....
показати весь коментар
14.01.2021 06:36 Відповісти
По-моему уже даже ёжику известно, что Папу Римского на выходных арестовали
показати весь коментар
14.01.2021 07:00 Відповісти
Плакат на в'їзді до Верховини тре поставити.
показати весь коментар
14.01.2021 07:21 Відповісти
Позор!!! А где же его ВЕРА?
показати весь коментар
14.01.2021 08:25 Відповісти
якесь дивне у вас уявлення про віру...
Я так розумію, вона має підміняти мізки, освіту і т.п.?
показати весь коментар
14.01.2021 11:16 Відповісти
Замечательно - лохам "вера", а сами попы хотят еще пошалить на этой хрешной земельке))
Прикалывает лицемерие - бормочут "за окончание войн", "против вируса", в то же время вопя шо все это нам "ниспослано за хрехинаши"
показати весь коментар
14.01.2021 08:35 Відповісти
A Kirilo "sputnikom" bude ?
показати весь коментар
14.01.2021 09:28 Відповісти
Теперь ждем когда на камеру вмажут спутником мертведчука, а зеленского со шмыгалем - китайской ерундой, которой они закупили на миллиарды.
показати весь коментар
14.01.2021 11:22 Відповісти
 
 