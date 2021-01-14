Папа Римський зробив щеплення проти COVID-19. ФОТО
Глава католицької церкви Папа Римський Франциск вакцинувався проти коронавірусу. Понтифіку зробили щеплення вакциною Pfizer.
Про це повідомляє із посиланням на джерела видання La Nacion, інформує Цензор.НЕТ.
84-річний понтифік отримав щеплення одним із перших у Ватикані. Фото процесу вирішили не робити з міркувань безпеки. Але ЗМІ опублікували фотографії приміщення, в якому Папі робили щеплення, і холодильника, в якому зберігали вакцину.
Сьогодні Франциск отримав першу порцію вакцини, наступний укол заплановано через три тижні.
Раніше Франциск розповів журналістам про своє ставлення до вакцинації. "Я вважаю, що з етичної точки зору кожен має зробити щеплення, це етичний момент, тому що ви ризикуєте своїм здоров'ям, своїм життям, але ви також ризикуєте життями інших", - сказав він.
17 грудня понтифіку виповнилося 84 роки. Він перебуває в групі ризику через вік, а також тому, що в 21 рік переніс важку пневмонію, і відтоді в нього видалена частина правої легені.
Приміщення, в якому Папі Римському зробили щеплення
Ватикан придбав холодильник для зберігання вакцини
