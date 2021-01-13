УКР
Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна

Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна

Міністерство охорони здоров'я Грузії "категорично не розглядає" питання ввезення вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

Про це заявила глава відомства Катерина Тікарадзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу".

"Що стосується вакцин, то ми говоримо про вакцини Pfizer і AstraZeneca. Китайська вакцина не має достатньо інформаційного матеріалу і надійності на цей період, тому МОЗ на даному етапі категорично не розглядає впровадження китайської вакцини", - пояснила Тікарадзе.

Вона зазначила, що Грузія отримала підтвердження від платформи COVAX про постачання вакцини Pfizer для медперсоналу. За словами Тікарадзе, вже йде інтенсивна підготовка до вакцинації.

Спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу. ВIДЕО

вакцина (4419) Грузія (1867) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
"Молдова ведь не самая богатая страна..... Просто у них президент - не клоун. Просто у них Министр здравоохранения - не идиот, нанятый клоуном, чтобы легче было ****#ть деньги из Ковидного фонда. Вот поэтому у них в феврале вакцина Пфайзер бесплатно, а у нас в феврале продлённый локдаун и китайское говно за 1000 грн доза попозже. Зелёные импотенты не смогли договориться даже о партии нормальной вакцины для медработников."

Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 9691
13.01.2021 20:01
Ворьё украинское плевать хотело на людей ,им важна не эффективность а возможность погреть на этом деле руки и попиариться ...
13.01.2021 19:58
Что ж, в Грузии, как видим, идиотов гораздо меньше, чем 73%.
13.01.2021 20:03
И че?
13.01.2021 20:07
И "фсьо".
13.01.2021 20:08
Нам сонця не треба
- Нам бубочка світить!
Пєндоськой не треба,
Нам Спутнік давай!
13.01.2021 20:09
Кому "вам"?
13.01.2021 20:15
Нам. Ми мудрий прОстий нАрід, який мудро проголосував на ЗЕферендумі за пожиттєве увязнення корупціонерам

А ну признавайтесь.
Хто отримав і не відзвітував?

А ну признавайтесь.
Хто отримав і не відзвітував?Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 9542
13.01.2021 20:19
То в нас вже коти голосують? Дожилися...
13.01.2021 20:21
И чё?
При Порошенко була монетизація субсидій, а при Віслюке Оманському - мінєтізація.
показати весь коментар
13.01.2021 20:25
13.01.2021 20:46
Вколимо фуйловський спутнік зенечисті і баригам - корупціонерам, нехай летять з фуйлом в рай.
13.01.2021 22:14
Не нравится сравнение с Грузией - сравнивай например с Америкой. Или тоже не нравится?
показати весь коментар
а ещё там нет прокладок богатырёвой и откатов. никакие сравнения и аналоги по коррупции в ГРУЗИИ неуместны. НУЖНО хоть иногда вклучать мозг ( мозг - сильно сказано, его там нет, тока моСк), а не шопу.
показати весь коментар
С китайской вакциной украинцам не разрешат поездки в Европу. Зачем изначально закупать такую дрянь.
13.01.2021 20:18 Відповісти
А чем Вас не устратвает ответ "ради откатов"?
показати весь коментар
показати весь коментар
Кто быстрее провакцинирует население, даже не самой эффективной вакциной, тот получит серьёзное конкурентное преимущество.
показати весь коментар
Ага, узкопленочным фуфломицином, становись в очередь, будешь первым
показати весь коментар
Кто тебе это сказал?
показати весь коментар
зробимо їх разом ще раз
показати весь коментар
Інших покращень у галузі медичного обслуговування в цієї влади для вас немає: захворів - краще убийся, ми допоможемо

Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 3920
13.01.2021 20:11
Эту тему лучше не трогать---не созрели мы. Кто хоть раз посещал с передачкой онкоклиники и имел дело с близкими что уже поздно кинулись---быстрей сообразит о чём речь.
показати весь коментар
13.01.2021 20:26
Я-За.
показати весь коментар
Хто "ми"? Я відповідаю виключно за себе. І за таку пропозицію.
показати весь коментар
Ну так Миши нет и не кому сказать: «деньги не пахнут!»
показати весь коментар
слуг народа колите китайским шмурдяком прямо в голову
показати весь коментар
В нас в Україні будуть вакцинувати спутніком V,так що.....
показати весь коментар
СН у повному складі нехай вакцінуються у прямому ефірі.
показати весь коментар
хто бы сомневался что нам впихивают очередную дрянь и обязательно хотят на этом нажиться
показати весь коментар
13.01.2021 19:59
показати весь коментар
Умные люди и рачительные чиновники. Не выбрасывают на ветер ( а фактически в утиль) деньги налогоплательщиков.
показати весь коментар
13.01.2021 20:01
Что ж, в Грузии, как видим, идиотов гораздо меньше, чем 73%.
13.01.2021 20:03 Відповісти
Їх там як в Україні - 8%
показати весь коментар
Кстати называем отныне Грузию ее исконным именем Саквартелло. Грузия - это название дали им мокшане.

Как бы этот китайский полуфабрикат по своей эффективности не оказался уровня моксельской ветеринарной вакцины типа Спутник.
13.01.2021 20:03 Відповісти
А Китай пока можно Китаем называть?
показати весь коментар
ты Китаем теперь можешь называть не только Китай, а и мокшанскую Сибирь, значительную часть которой (площадь в 2.5 раза больше, чем Крым) мокшане отдали Китаю в аренду на 50 лет вместе с расеянскими холопами, там проживающими, то есть НАВСЕГДА
показати весь коментар
Правильно ШАНА
показати весь коментар
В Молдове с 1 февраля начнут БЕСПЛАТНУЮ вакцинацию ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ препаратом Pfizer.

А вы, неудачники, по баснословным ценам и через фирму, аффилированную с Богатырёвой, обречены покупать (если, конечно, не в узком кругу приоритетных категорий населения) низкоэффективную вакцину китайского производства. Да не забудьте сразу после этого заплатить по новым тарифам и выписать по интернету белые носки - мало ли что... https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUte9QTcGh7Az1xzJIN-_BdpDDq-LDd40vZZfppOWny_zFoBcDh9MZqZlX8EtJNjQWuTS4d6KQKmiw2DU-HxxqNZC51tkokAMCGXv06GgnYXZKbKAIVPekBPclXu2MCLAA&__tn__=*NK-R #СкрипучийЛыжникАпокалипсиса
13.01.2021 20:04
Це тому що там уряд країни себе вакцинуватиме тим чим прості люди з вулиці..У нас же все біля корита влади хитровимученнi і зрозуміло колотимуться американськими або німецькими вакцинами ...А на людей iм насрати .. Кондони (далi йде брудний матюк)
показати весь коментар
Хотелось бы услышать авторитетеое мнение тпнюхи лайф и других зеленожопых утырков
показати весь коментар
а зачем тебе нужно мнение тех, у кого мозгов нет ?
показати весь коментар
Она часто пишет здравые мысли.
Ее ошибка что сделала ошибочный выбор.
показати весь коментар
Сцяти у обиччя зєлєбобам, таким як ця, планував ще Порошенко, Зєлєнський просто вим
показати весь коментар
13.01.2021 20:15 Відповісти
73% такие же. Лично знаю нескольких зебилов которые даже с наклейками на автомобилях ездили. Наклейки правда уже поотрывали.
показати весь коментар
Вони в такі нови навіть не заходять.
показати весь коментар
Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Степанов.
показати весь коментар
ну кто-то ж хоть не отказался????
или они нашим еще и приплатят))) за то что согласились))) (а плебсу скажут что в очереди стояли последнюю взяли))))))
показати весь коментар
Это кацапы могут приплатить Украине за свою вакцину, потому, что рус. вакцина - один из видов пропаганды русского "миролюбия". Не знаю, насколько она эффективная, пишут разное, но как аргумент можно навести тот факт, в Китай в целом взял под контроль ситуацию с ковидом у себя в стране именно этой вакциной.
Китай выпустил свою вакцину одним из первых, если не первым, причём массово. А что массово, то не может быть дорого, что вообще характерно для китайских изделий. Сравнительно высокая цена не может исходить из Китая, это вряд ли, а просто кто-то в Украине одним махом делает себе состояние на хорошей разнице между 504 грн/дозу и низкой закупочной ценой китайской вакцины.
показати весь коментар
мне иногда тоже так кажется...что мертвечуку уже забашляли и отсыпали эное количество доз))) и он кровь-из-носа хочет ее сюда пихануть (а шо там будет... хоть цианид, ему по фиг)
показати весь коментар
Отраву пихануть - нет, он ведь хочет стать спасителем народа от ковида, и таким образом вывести себя и свою партию на первое место и заполучить власть.
показати весь коментар
ну да...вообще-то ))))
показати весь коментар
намного эффективней и безопаснее будет просто физраствор себе вколоть ...
показати весь коментар
Очень однобокая подача новостей на тему вакцин пошла. Кому то нужна мутная вода. В идеале любая вакцина для прививок от эпидемических болезней проходит три стадии испытаний, проб. Потом сертификация. А уже потом производство---а далее прививочный процесс. Так было со всеми почти вакцинами от всякой заразы. Ну нет пока вакцины что все этапы прошла! тем более вирус этот мутирует невероятно быстро. И похоже всё ещё вкусное впереди.
показати весь коментар
Имел в виду я подачу однобоко в том смысле, что категорически не покупают эту что мы покупаем---но не сказано какую покупают или хотят! Спор или выпуск пара получается тоже впустую. Пока рано принципы тут принимать. Пока эксперимент идёт. Кое где привились и лапти сплели.
показати весь коментар
Сказано, яку хочуть. Та хочуть для медпрацівників- а це мізерна кількість. Новина виключно для хайпу.
показати весь коментар
Конечно врачей в первую очередь. Но есть и тут интрига. Ко всем относится. А добровольно или обязательно вакцинироваться? Или потом пиво продавать только членам профсоюза!
показати весь коментар
Надо ордынскую закупать, ее эффективность 146%
показати весь коментар
Мова йде виключно про вакцинацію медперсоналу, чого стільки галасу?
показати весь коментар
Якщо для апробації фуфломіцинів потрібні піддослідні щурі, краще використати для цього прихільників ВАЗеленського та інших любителів "слуг" і "майбутнього" коломойського.
показати весь коментар
Краще дурню між своїми обговорюйте.
показати весь коментар
Дурня, колоти лікарів фуфломіцином.
А вас можна. Ви вибрали ВАЗеленського. Продовжуєте його підтримувати, довіряти. То невже ви проти вакцинуватися препаратом придбаним вашим лідером?
показати весь коментар
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію?
Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
показати весь коментар
Для начала нужно уколоть этой вакциной бондареву и всю ее семью, родственников потом всех кто проталкивал эту покупку вместе с родственниками, а потом и мы посмтрим щдохнут али нет!
показати весь коментар
богатырёву
показати весь коментар
точно. сори попутал немного)
показати весь коментар
"Министерство здравоохранения Грузии "категорически не рассматривает" вопрос"

Горячие южные люди, дети гор.
показати весь коментар
я думаю что нужно было сделатьсерьезный опрос населения. будут ли они готовы получать китайскую вакцину. я не то что за бабки, я не приму ее даже даром так как боюсь: 1 обмануть себя и семью 2 не хочу дать заработать Рдарасам. 3 не придеться ли потратить кучу бабла а все откажуться от нее. ведь цена вопроса для 1 человека всего 1000-1500грн. если люди, думают так как я то вся эта вакцина пойдет в мусор а денег эти презервуары не вернут и их никто не накажет. ТАК ПОКУПАТЬ или ОПРОС????????
показати весь коментар
ич які горди. он індонезія цю китайську вакцину мало того що виробляє, так почала масове вакцинування. нашому лоху, пардон виборцю і китайська пайдьот. тим паче там на кожній вакцині мін.3баки навару нужним людям
показати весь коментар
читаю коменты все правильно,столько гнева, смотрю новости в стране тишина все всем довольны
показати весь коментар
Теперь есть вопрос: вот та китайская хрень сертифицирована ВОЗ? Если так, то вопрос о её применении отпадает. Уколят всех. Кроме меня, правда. Грузия отказалась. Имеет полное право...
Обратите внимание: речь пошла только о вакцинах! Точнее- о её производителях. Кто-то представляет себе о каком именно бабле пошла речь? Я тоже- не очень. Изветно мне единственное: тут речь не о лярдах долларов. Не о десятках лярдов долларов. Даже- не о сотнях лярдов долларов. Тут речь об ином порядке цифр. О том порядке, где лярды- уже ничто.

А вот тут, сограждане, возможно всякое. Даже самое хреновое.
показати весь коментар
Бразильцы уже нахлебались китайской "вакцины" - Эффективность 50,38%.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим» и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать". Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз .. Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки. Мы не знаем, что ты там еще будешь покупать, но то что ты будешь сидеть - это однозначно !!! И не один ... (с)
показати весь коментар
И грузины правы, они, в отличие от украинских чиновников, понимают, что такое здоровье нации и "традиционно высокое качество" "трудолюбивых" китайских трудящихся, особенно, если продукция для стран третьего мира.
показати весь коментар
Дело в том, что когда Зе был на другом конце планеты, в китае с герегой закупал маски, в два раза дороже украинских, и скорее всего, дебит с кредитом не сошелся, и пришлось сейчас отдать 5,3млн за туфтовую вакцину.
показати весь коментар
Похоже ЗЕмародёры получили хороший откат..
показати весь коментар
Это гейропейцы виноваты что в Украине нету ещё вакцины. Вот упёрлись и не хотят через компанию-прокладку поставки делать. Не дают честным пацанам заработать. Поставили свои гейропейские принципы выше здоровья украинцев.
показати весь коментар
Пусть этим китайским дерьмом прививают 73% быдлорат
показати весь коментар
Группа фармацевтических компаний "Лекхим" договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о производстве на украинских мощностях двух вакцин от гриппа и от COVID-19.
Об этом на пресс-конференции сказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Лекхим", член коллегии Министерства здравоохранения Валерий Печаев, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3170152-v-ukraine-budut-proizvodit-vakciny-protiv-grippa-i-covid19-ot-sinovac.html "Укринформ" .
"В начале прошлого года мы приняли решение организовать производство вакцины в Украине. Мы выбрали компанию "Синовак", договорились об организации производства двух вакцин от гриппа и вакцины против коронавируса, потому что уже в феврале было понятно, что на мир надвигается такая беда", - сказал Печаев.
Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно, вакцины этого производителя подтвердили свою надежность и безопасность, их эффективность, по его словам, доказана практикой применения. Также по словам Печаева, температура хранения вакцины + 2-8 градусов позволяет использовать её широкомасштабно. Одним из критериев выбора "Синовак" было также то, что акции этой компании котируются на NASDAQ OMX Group.Источник: https://censor.net/ru/n3241577
показати весь коментар
Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 8635
показати весь коментар
Закупили вакцину не для себе, а для ЗЕскота.
показати весь коментар
У этих уродов нет ничего святого. Крадут все до чего дотягиваются. Им насрать, что погибнут тысячи людей.
показати весь коментар
Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 9147Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 2188
показати весь коментар
От, дурні. Не знають, як працювати через "прокладки" - тоді й ефективність вакцини зростає до 100%.
показати весь коментар
Бариги вже прикинули - що, де і за яку ціну для нашого люду, а в світі - безкоштовно. От і різниця - їхня держава і чужий люд!!!
показати весь коментар
Китайской вакциной надо привить всех чиновников от преЗедента и его слуг уродов до министра Степанова - придурка наглого.
показати весь коментар
Ці додіки вже всі перехворіли та Pfizer для себе та своїх родин закупили. А от Зескот будуть вакцинувати китайською вакциною.
показати весь коментар
Ці грузини та молдовани якісь дуже балувані. Лише Pfizer їм подавай. Наші довбоЗЕби вже все порахували та закупили. Їм байдуже, якою вакциною вбивати наше зебидло.
показати весь коментар
ТОлько наши Коррупционеры за взятку от китайки любое г@вно готовы впарить!
показати весь коментар
лучше китайская, чем ничего.
показати весь коментар
есть рацуха : всех адептов ЖОПАблока и ЗЕленого мародера колоть китайской вакциной, а нормальных людей прививать вакциной Pfizer ... заодно сравним результаты
показати весь коментар
Сакартвело - молодці ! А нашім чиновникам аби вкрасти можна було .
показати весь коментар
