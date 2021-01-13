Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна
Міністерство охорони здоров'я Грузії "категорично не розглядає" питання ввезення вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.
Про це заявила глава відомства Катерина Тікарадзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу".
"Що стосується вакцин, то ми говоримо про вакцини Pfizer і AstraZeneca. Китайська вакцина не має достатньо інформаційного матеріалу і надійності на цей період, тому МОЗ на даному етапі категорично не розглядає впровадження китайської вакцини", - пояснила Тікарадзе.
Вона зазначила, що Грузія отримала підтвердження від платформи COVAX про постачання вакцини Pfizer для медперсоналу. За словами Тікарадзе, вже йде інтенсивна підготовка до вакцинації.
Спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.
- Нам бубочка світить!
Пєндоськой не треба,
Нам Спутнік давай!
А ну признавайтесь.
Хто отримав і не відзвітував?
При Порошенко була монетизація субсидій, а при Віслюке Оманському - мінєтізація.
Как бы этот китайский полуфабрикат по своей эффективности не оказался уровня моксельской ветеринарной вакцины типа Спутник.
А вы, неудачники, по баснословным ценам и через фирму, аффилированную с Богатырёвой, обречены покупать (если, конечно, не в узком кругу приоритетных категорий населения) низкоэффективную вакцину китайского производства. Да не забудьте сразу после этого заплатить по новым тарифам и выписать по интернету белые носки - мало ли что... https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUte9QTcGh7Az1xzJIN-_BdpDDq-LDd40vZZfppOWny_zFoBcDh9MZqZlX8EtJNjQWuTS4d6KQKmiw2DU-HxxqNZC51tkokAMCGXv06GgnYXZKbKAIVPekBPclXu2MCLAA&__tn__=*NK-R #СкрипучийЛыжникАпокалипсиса
Ее ошибка что сделала ошибочный выбор.
или они нашим еще и приплатят))) за то что согласились))) (а плебсу скажут что в очереди стояли последнюю взяли))))))
Китай выпустил свою вакцину одним из первых, если не первым, причём массово. А что массово, то не может быть дорого, что вообще характерно для китайских изделий. Сравнительно высокая цена не может исходить из Китая, это вряд ли, а просто кто-то в Украине одним махом делает себе состояние на хорошей разнице между 504 грн/дозу и низкой закупочной ценой китайской вакцины.
А вас можна. Ви вибрали ВАЗеленського. Продовжуєте його підтримувати, довіряти. То невже ви проти вакцинуватися препаратом придбаним вашим лідером?
Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
Горячие южные люди, дети гор.
Обратите внимание: речь пошла только о вакцинах! Точнее- о её производителях. Кто-то представляет себе о каком именно бабле пошла речь? Я тоже- не очень. Изветно мне единственное: тут речь не о лярдах долларов. Не о десятках лярдов долларов. Даже- не о сотнях лярдов долларов. Тут речь об ином порядке цифр. О том порядке, где лярды- уже ничто.
А вот тут, сограждане, возможно всякое. Даже самое хреновое.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим» и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать". Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз .. Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки. Мы не знаем, что ты там еще будешь покупать, но то что ты будешь сидеть - это однозначно !!! И не один ... (с)
Об этом на пресс-конференции сказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Лекхим", член коллегии Министерства здравоохранения Валерий Печаев, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3170152-v-ukraine-budut-proizvodit-vakciny-protiv-grippa-i-covid19-ot-sinovac.html "Укринформ" .
"В начале прошлого года мы приняли решение организовать производство вакцины в Украине. Мы выбрали компанию "Синовак", договорились об организации производства двух вакцин от гриппа и вакцины против коронавируса, потому что уже в феврале было понятно, что на мир надвигается такая беда", - сказал Печаев.
Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно, вакцины этого производителя подтвердили свою надежность и безопасность, их эффективность, по его словам, доказана практикой применения. Также по словам Печаева, температура хранения вакцины + 2-8 градусов позволяет использовать её широкомасштабно. Одним из критериев выбора "Синовак" было также то, что акции этой компании котируются на NASDAQ OMX Group.Источник: https://censor.net/ru/n3241577