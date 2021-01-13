Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна

Міністерство охорони здоров'я Грузії "категорично не розглядає" питання ввезення вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac.

Про це заявила глава відомства Катерина Тікарадзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ехо Кавказу".

"Що стосується вакцин, то ми говоримо про вакцини Pfizer і AstraZeneca. Китайська вакцина не має достатньо інформаційного матеріалу і надійності на цей період, тому МОЗ на даному етапі категорично не розглядає впровадження китайської вакцини", - пояснила Тікарадзе.

Вона зазначила, що Грузія отримала підтвердження від платформи COVAX про постачання вакцини Pfizer для медперсоналу. За словами Тікарадзе, вже йде інтенсивна підготовка до вакцинації.

Спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не купуватиме цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менше 70%.

