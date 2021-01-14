РУС
Папа Римский сделал прививку от COVID-19. ФОТО

Папа Римский сделал прививку от COVID-19. ФОТО

Глава католической церкви Папа римский Франциск вакцинировался от коронавируса. Понтифику сделали прививку вакциной Pfizer.

Об этом сообщает со ссылкой на источники издание La Nacion, информирует Цензор.НЕТ.

84-летний понтифик получил прививку одним из первых в Ватикане. Фото процесса решили не делать из соображений безопасности. Но СМИ опубликовали фотографии помещения, в котором Папе делали прививку, и холодильника, в котором хранили вакцину.

Сегодня Франциск получил первую порцию вакцины, следующий укол запланирован через три недели.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты предлагают жителям Донецка вакцинироваться "Спутником", хотят не все

Ранее Франциск рассказал журналистам о своем отношении к вакцинации. "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен сделать прививку, это этический момент, потому что вы рискуете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также рискуете жизнями других", - сказал он.

17 декабря понтифику исполнилось 84 года. Он находится в группе риска из-за возраста, а также потому, что в 21 год перенес тяжелую пневмонию, и с тех пор у него удалена доля правого легкого.

Также на Цензор.НЕТ: Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина

Папа Римский сделал прививку от COVID-19 01

Помещение, в котором Папе Римскому сделали прививку

Папа Римский сделал прививку от COVID-19 02

Ватикан приобрел холодильник для хранения вакцины

Как говорится- "фотофакты"))
14.01.2021 02:36 Ответить
+4
Луи Пастер, отец иммунологии, был истовым верующим католиком, так что все логично.

П.С. Апостол Лука был врачом....
14.01.2021 06:36 Ответить
+4
Как раз наоборот. Господь дал людям мозги, вот он ими и воспользовался.
14.01.2021 06:40 Ответить
В умах религиозных конспирологов Папа Римский теперь масон.
14.01.2021 02:06 Ответить
Щось на фото нічого не видно.
14.01.2021 02:13 Ответить
Надеюсь, после вакцинации Папа римский помолился за всех еретиков, которые своими открытиями помогли созданию вакцины, но были замучены до смерти или сожжены Святой Инквизицией.
14.01.2021 03:45 Ответить
да, точно, токо не могу вспомнить... а какого конкретно из еретиков сожгли из сделавших научные открытия?
14.01.2021 06:37 Ответить
Физраствор безопасен.
14.01.2021 05:02 Ответить
На бога не надеется...
14.01.2021 06:13 Ответить
Как раз наоборот. Господь дал людям мозги, вот он ими и воспользовался.
А почему один мой товарисчь понесет последние деньги на десятину вместо того что бы лекарства ребёнку купить. Почему ему мозг не дали? Куда смотрели?
14.01.2021 07:39 Ответить
Ибо секта, сэр.
Пастору п'ятидесятників прислали річний план по збору пожертв із зазомбованих прихожан з Києва, чи де там центр цього заразного фанатизму (у свідків Яхве, наприклад, центральне збіговисько у Львові). А центр в Україні, в свою чергу, отримує "план" по зборах із якої-небудь Пенсильванії.
14.01.2021 15:06 Ответить
По-моему уже даже ёжику известно, что Папу Римского на выходных арестовали
14.01.2021 07:00 Ответить
Плакат на в'їзді до Верховини тре поставити.
14.01.2021 07:21 Ответить
Позор!!! А где же его ВЕРА?
14.01.2021 08:25 Ответить
якесь дивне у вас уявлення про віру...
Я так розумію, вона має підміняти мізки, освіту і т.п.?
14.01.2021 11:16 Ответить
Замечательно - лохам "вера", а сами попы хотят еще пошалить на этой хрешной земельке))
Прикалывает лицемерие - бормочут "за окончание войн", "против вируса", в то же время вопя шо все это нам "ниспослано за хрехинаши"
14.01.2021 08:35 Ответить
A Kirilo "sputnikom" bude ?
14.01.2021 09:28 Ответить
Теперь ждем когда на камеру вмажут спутником мертведчука, а зеленского со шмыгалем - китайской ерундой, которой они закупили на миллиарды.
14.01.2021 11:22 Ответить
 
 