Папа Римский сделал прививку от COVID-19. ФОТО
Глава католической церкви Папа римский Франциск вакцинировался от коронавируса. Понтифику сделали прививку вакциной Pfizer.
Об этом сообщает со ссылкой на источники издание La Nacion, информирует Цензор.НЕТ.
84-летний понтифик получил прививку одним из первых в Ватикане. Фото процесса решили не делать из соображений безопасности. Но СМИ опубликовали фотографии помещения, в котором Папе делали прививку, и холодильника, в котором хранили вакцину.
Сегодня Франциск получил первую порцию вакцины, следующий укол запланирован через три недели.
Ранее Франциск рассказал журналистам о своем отношении к вакцинации. "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен сделать прививку, это этический момент, потому что вы рискуете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также рискуете жизнями других", - сказал он.
17 декабря понтифику исполнилось 84 года. Он находится в группе риска из-за возраста, а также потому, что в 21 год перенес тяжелую пневмонию, и с тех пор у него удалена доля правого легкого.
Помещение, в котором Папе Римскому сделали прививку
Ватикан приобрел холодильник для хранения вакцины
