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Кабмин (13507) Немчинов Олег (170)

В Украине появится общегосударственная кризисная "горячая линия", - Немчинов

В Украине появится общегосударственная кризисная

В правительстве разработана Концепция общегосударственной информационной кризисной "горячей линии" в Украине.

"Сегодня во время итогового заседания рабочей группы была представлена Концепция общегосударственной информационной кризисной "горячей линии" в Украине… По завершению рабочей группы был представлен проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об одобрении Концепции создания общегосударственной телефонной кризисной "горячей линии", будут представлены в ближайшей время на рассмотрение правительства", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для оперативного и своевременного информирования населения Украины функционал Правительственного контактного центра будет расширен: для всех центральных органов исполнительной власти появляется возможность использования такой дополнительной опции работы контактного центра как кризисной "горячей линии".

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"Так, в случае возникновения кризисной ситуации, определенной в Кодексе гражданской защиты Украины или в статье 4 закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", осуществляется оперативное информирование населения официальной правительственной информацией. Граждане получают возможность непосредственно и быстро с правительственного первоисточника узнавать полную и достоверную информацию", - подчеркнул Немчинов.

Кроме того, по мнению министра, наличие такого правительственного коммуникационного механизма, как информационная кризисная линия, является чрезвычайно важным средством противодействия распространению различных фейков и весомым вкладом в обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в части информационной защиты.

В Украине появится общегосударственная кризисная горячая линия, - Немчинов 01
В Украине появится общегосударственная кризисная горячая линия, - Немчинов 02

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Лох или не лох, вот в чем вопрос. Когда откроется линия?. Интересно же, что ответят...
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25.03.2021 16:54 Ответить
Обиженных зелёных всё больше Пускай пар выпускают.Главное не обляпайтесь!
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25.03.2021 16:58 Ответить
Самый большой Кризис и проблема это Зе и его шобла.
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25.03.2021 17:03 Ответить
За Гройсмана працювала урядова гаряча і, можна сказати, непогано працювала, та зелень все похєріла і вірусом добила ту урядову.
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25.03.2021 17:06 Ответить
и то и это втирательство лохторату.
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25.03.2021 17:10 Ответить
Давно назріло.Це рішення допоможе знизити смертність від корони і прискорити доставку вакцини.
В Україні з'явиться загальнодержавна кризова "гаряча лінія", - Немчінов - Цензор.НЕТ 1316
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25.03.2021 23:22 Ответить
 
 