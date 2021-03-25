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Кабмін (13943) Немчінов Олег (207)

В Україні з'явиться загальнодержавна кризова "гаряча лінія", - Немчінов

В Україні з'явиться загальнодержавна кризова

В уряді розроблено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової "гарячої лінії" в Україні.

"Сьогодні під час підсумкового засідання робочої групи було представлено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової "гарячої лінії" в Україні... По завершенню робочої групи було представлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції створення загальнодержавної телефонної кризової "гарячої лінії", що буде представлено в найближчій час на розгляд Уряду", - написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для оперативного і вчасного інформування населення України функціонал Урядового контактного центру (УКЦ) буде розширено: для всіх центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) з’являється можливість використання такої додаткової опції роботи контактного центру як кризова "гаряча лінія".

"Так, у разі виникнення кризової ситуації, визначеної у Кодексі цивільного захисту України чи у статті 4 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України", здійснюється оперативне інформування населення офіційною урядовою інформацією. Громадяни отримують можливість безпосередньо та швидко з урядового першоджерела дізнаватися повну та достовірну інформацію", - підкреслив Немчінов.

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Крім того, на думку міністра, наявність такого урядового комунікаційного механізму, як інформаційна кризова лінія, є надзвичайно важливим засобом протидії поширенню різноманітних фейків і вагомим внеском у забезпечення національної безпеки та оборони України в частині інформаційного захисту.

В Україні зявиться загальнодержавна кризова гаряча лінія, - Немчінов 01
В Україні зявиться загальнодержавна кризова гаряча лінія, - Немчінов 02
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Лох или не лох, вот в чем вопрос. Когда откроется линия?. Интересно же, что ответят...
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25.03.2021 16:54 Відповісти
Обиженных зелёных всё больше Пускай пар выпускают.Главное не обляпайтесь!
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25.03.2021 16:58 Відповісти
Самый большой Кризис и проблема это Зе и его шобла.
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25.03.2021 17:03 Відповісти
За Гройсмана працювала урядова гаряча і, можна сказати, непогано працювала, та зелень все похєріла і вірусом добила ту урядову.
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25.03.2021 17:06 Відповісти
и то и это втирательство лохторату.
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25.03.2021 17:10 Відповісти
Давно назріло.Це рішення допоможе знизити смертність від корони і прискорити доставку вакцини.
В Україні з'явиться загальнодержавна кризова "гаряча лінія", - Немчінов - Цензор.НЕТ 1316
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25.03.2021 23:22 Відповісти
 
 