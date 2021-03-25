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Зеленский (19042) СНБО (4229)

Зеленский утвердил новую военную доктрину

Зеленский утвердил новую военную доктрину

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины".

Соответствующий указ №121/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Стратегия военной безопасности Украины определяет защиту суверенитета и территориальной целостности страны как одну из важнейших функций государства и дело всего украинского народа.

"Главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией Украины и в пределах государственной границы Украины, способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО, предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - сказано в доктрине.

Читайте на Цензор.НЕТ: Слово "Донбасс" - это дефиниция, которая нам навязывается РФ, никакого Донбасса не существует, - Данилов

Указано, что Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, потому что это привело бы к чрезмерной милитаризации государства и истощению национальной экономики. Вместо этого предусмотрено поддержание баланса и синергии военных и невоенных средств обеспечения военной безопасности.

С полным текстом военной доктрины можно ознакомиться здесь.

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Топ комментарии
+41
зебобики, читайте и стыдитесь. Самих себя. Клоуна стыдиться не надо, он такой от природы, с этим ничего не поделать. Но вы-то рассчитывали, что клоуны бывают такими, как вам надо. А вот это - идиотизм. И вот, зебобики, пришло время стыдиться своего идиотизма. Таки пришло, если кто не понял
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25.03.2021 20:54
+34
в военной доктрине Великобритании, которую недавно подкорректировали и приняли в целом, четко и ясно указан главный противник - раша. у нас в доктрине кто главный враг? или опять виляние ж.пой и многовектроность? или это для кого доктрина? лохам мозги пудрить?
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25.03.2021 20:56
+31
Зеля балансирует
Зеленский утвердил военную доктрину - Цензор.НЕТ 1294
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25.03.2021 21:08
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З такою доктриною можна нічого не робити, під неї можна підігнати що завгодно.
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26.03.2021 09:12 Ответить
Шпагатна поза Зе ширшає з кожним днем. Якщо й далі в ній стоятиме, то музичний орган вивалиться й відпаде...
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26.03.2021 09:33 Ответить
Хтось повний текст цієї доктрини читав?
Там планується повний перехід ЗСУ на стандарти НАТО?
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26.03.2021 09:36 Ответить
Прошу підтримати петиція:
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
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26.03.2021 09:37 Ответить
Если та сторона будет обстреливать нашу сторону, то мы со своей стороны грозно заглянем с глазок той стороны. И если на той стороне глазка мы не увидим то, что мы хотим увидеть с нашей стороны. наша сторона назовет ту сторону окончательно той стороной и огонь с нашей стороны в ту сторону открывать не будем потому нет смысла стрелять по сторонам...
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26.03.2021 09:45 Ответить
класно сказано, по *********...
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26.03.2021 19:28 Ответить
Таке враження, що серед слуг один Разумков адекватний.
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26.03.2021 10:26 Ответить
Наконец-то....
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26.03.2021 10:38 Ответить
от кого охраняют Зеленского во время собрания высшего руководства ВСУ?

ЧТО ТАМ ДЕЛАЕТ ОХРАННИК?!!!
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26.03.2021 10:39 Ответить
підказує...
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26.03.2021 19:27 Ответить
и еще вопрос - он и в постель с ним ложится, что ли? член ему держит когда он ссыт и жопу подтирает? что это?!!
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26.03.2021 10:40 Ответить
Доктрина от ЗЕбила: "Просто надо перестать стрелять"
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26.03.2021 11:23 Ответить
Толковые документы за 15 и 16 год отменили и приняли какую-то воду...Теперь можно грабить все что "барыга" ввел в армии..
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26.03.2021 11:39 Ответить
Чи он еще не проснулся... С Будапештским меморандумом насинергничали, мама не горюй.
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26.03.2021 11:39 Ответить
Хто відповідальний і яке покарання за порушення?
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26.03.2021 11:45 Ответить
Доктрина такова:
1. Всех бояться
2. Никого не пугать
3. Ни в коем разе не спутать первое со вторым
4. Чем дальше от фронта и глубже окоп - тем больше чин сидящего в окопе.
5. Главное дождать особо жаркого лета, шоб вороги сгинули, як роса на сонцi.
6. Приравнять звание заслуженного артиста к генерал-майорскому с обязательным отданием воинских почестей Оле Поляковой...
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26.03.2021 11:49 Ответить
Мать - перемать !!!
"Указано, что Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, потому что......... потому, что у Расии есть ядерное вооружение, не знали?
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26.03.2021 12:05 Ответить
Неправильно. Ядерна зброя це зброя стримування і застосовувати її для нападу у центрі Європи ніхто не буде. Крапка. А твердження про не ставлення цілі досягнення військового паритету з Росією є завідомо слабким і надзвичайно програшним кроком. Проте про що я говорю? При зеленському іншої відповіді чекати годі.
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27.03.2021 04:54 Ответить
Мой друг, слова имеют смысл, и "паритет" - означает паритет.
А относительно военной доктриеы - тут всё просто. Ураинская армия в случае расийской агрессии должна быть способна нанеси Расии непремлемый ущерб. Лично я его оцениваю в 25-30 тысяч солдат.
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27.03.2021 09:43 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины Источник: https://censor.net/ru/n3255654

Клоун - вояк це вже смішно

Зеленський затвердив воєнну доктрину - Цензор.НЕТ 4690
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26.03.2021 12:57 Ответить
ну шо там? Терплячі та співочі? хуженебудєт??? Смєтуни коли вже смєтать підете?
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26.03.2021 14:02 Ответить
надо выдать доктрину НЕ ДОПУСКАТЬ шимпан-зе выдавать доктрины --- лучше в буковеле на лыжах пусть катается да позирует перед камерами во время чумы без маски
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26.03.2021 21:26 Ответить
Относительно военной доктриеы - тут всё просто. Ураинская армия в случае расийской агрессии должна быть способна нанеси Расии непремлемый ущерб. Лично я его оцениваю в 25-30 тысяч солдат.
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27.03.2021 09:44 Ответить
правильно.
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27.03.2021 23:52 Ответить
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