Зеленский утвердил новую военную доктрину
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины".
Соответствующий указ №121/2021 от 25 марта опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Стратегия военной безопасности Украины определяет защиту суверенитета и территориальной целостности страны как одну из важнейших функций государства и дело всего украинского народа.
"Главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией Украины и в пределах государственной границы Украины, способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО, предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - сказано в доктрине.
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Указано, что Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, потому что это привело бы к чрезмерной милитаризации государства и истощению национальной экономики. Вместо этого предусмотрено поддержание баланса и синергии военных и невоенных средств обеспечения военной безопасности.
С полным текстом военной доктрины можно ознакомиться здесь.
Пожалуйста, подождите...
Там планується повний перехід ЗСУ на стандарти НАТО?
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
ЧТО ТАМ ДЕЛАЕТ ОХРАННИК?!!!
1. Всех бояться
2. Никого не пугать
3. Ни в коем разе не спутать первое со вторым
4. Чем дальше от фронта и глубже окоп - тем больше чин сидящего в окопе.
5. Главное дождать особо жаркого лета, шоб вороги сгинули, як роса на сонцi.
6. Приравнять звание заслуженного артиста к генерал-майорскому с обязательным отданием воинских почестей Оле Поляковой...
"Указано, что Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, потому что......... потому, что у Расии есть ядерное вооружение, не знали?
А относительно военной доктриеы - тут всё просто. Ураинская армия в случае расийской агрессии должна быть способна нанеси Расии непремлемый ущерб. Лично я его оцениваю в 25-30 тысяч солдат.
Клоун - вояк це вже смішно