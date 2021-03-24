Слово "Донбасс" - это дефиниция, которая нам навязывается РФ, никакого Донбасса не существует, - Данилов

Украинские власти максимально обеспечили избирательное право на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются манипулятивными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время Форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур".

"Речь не идет о нежелании государства проводить выборы, речь идет о том, что в нашей стране уже 7 лет идет война. И если кто-то покажет мне на примере исторических каких-то событиях, которые происходили за последние две тысячи лет, что когда идет война проходят также какие-то выборы - я хочу посмотреть на этого человека. Это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию, которую создала Российская Федерация, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей. И ни о каких притеснениях органов местного самоуправления речь вообще не идет. Речь идет о том, что все без исключения услуги, которые должен получать гражданин Украины, находящийся на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает. Остальное - это манипулятивные разговоры о том, что вроде там государство отменило выборы ... Нет! Это прифронтовая территория, она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, что для себя планирует враг ", - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что не может пока обнародовать информацию разведки о том, что планировала Российская Федерация на выборах в прифронтовых районах и заверил: "Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех громадах, где это было возможно".

Данилов также обратился с призывом максимально избегать такого понятия, как "Донбасс", который стал нарративом, навязанным страной-агрессором.

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов ... Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи", - предупредил Данилов, добавив, что это создает новые предпосылки для врага начинать разговоры о развале Украины.

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