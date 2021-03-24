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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Слово "Донбасс" - это дефиниция, которая нам навязывается РФ, никакого Донбасса не существует, - Данилов

Слово

Украинские власти максимально обеспечили избирательное право на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются манипулятивными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время Форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур".

"Речь не идет о нежелании государства проводить выборы, речь идет о том, что в нашей стране уже 7 лет идет война. И если кто-то покажет мне на примере исторических каких-то событиях, которые происходили за последние две тысячи лет, что когда идет война проходят также какие-то выборы - я хочу посмотреть на этого человека. Это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию, которую создала Российская Федерация, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей. И ни о каких притеснениях органов местного самоуправления речь вообще не идет. Речь идет о том, что все без исключения услуги, которые должен получать гражданин Украины, находящийся на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает. Остальное - это манипулятивные разговоры о том, что вроде там государство отменило выборы ... Нет! Это прифронтовая территория, она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, что для себя планирует враг ", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время проведем заседание СНБО по вопросу коронавируса, - Данилов

Секретарь СНБО отметил, что не может пока обнародовать информацию разведки о том, что планировала Российская Федерация на выборах в прифронтовых районах и заверил: "Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех громадах, где это было возможно".

Данилов также обратился с призывом максимально избегать такого понятия, как "Донбасс", который стал нарративом, навязанным страной-агрессором.

"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов ... Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи", - предупредил Данилов, добавив, что это создает новые предпосылки для врага начинать разговоры о развале Украины.

Также читайте: Зеленский ввел в действие решение СНБО по "Мотор Сичи"

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+49
Нарешті! Дійшло. Дамбасс - це донецький вугільний басейн, хто погано вчив географію України і цього не знає. Так це українська земля яку заселили козломордими, які намагаються поширити рюсській мір далі на Захід.
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24.03.2021 14:11
+37
Не просто заселили, а предварительно провели массовый геноцид украинского народа, за который так никто и не ответил.
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24.03.2021 14:26
+31
Честно сказал .
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24.03.2021 14:07
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Так потомков украинских казаков, начиная со времен ******* Екатерины, придуманная в 1721 г. Россия - орда методично массово миллионами уничтожала, в оккупированной гетманской Украине, и при этом моментально на освободившиеся земли заселяя переселенцев с лапотной, то есть : мордву, чудь и марийцев... и другую кацапскую заразу а в целом - ужасных москалей -придуманных в 18 веке якобы как русских. А в 30-е годы прошлого столетия, огромные территории, в той же Юго - Восточной Украины, сначала "освободили" от исконно проживавшего украинского славянского этноса искусственно созданным российскими бандитами большевиками голодом, а после заселили миллионами своих лапотных угро - финнов россиян, то есть той самой коми, мордвой. мери и марийцами.....И теперь этого лапотного "счастья " на Украинском Донбассе хоть отбавляй 40 % , но и более 50 % этнических славян украинцев . Для нас украинцев, стало ясно, что якобы "русский", это лютый кровавый враг, который с момента своего зарождения в болотах Московии всегда взирал на славянскую Украину, как на лакомый кусочек и постоянно пытался поработить ее. Москали эти недавно придуманные россияне даже придумали красивую сказку о братских славянских народах, чтобы легче было объяснять всему миру постоянное желание москалей "по-братски" ограбить и присвоить чужие им украинские славянские земли, поработить и испоганить непонятные им православные души славян, проклятой золотоордынской а теперь фашистской Россией.
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24.03.2021 16:35 Ответить
https://shapito.d3.ru/kak-didy-vaivale-2131831/ Как диды ваивале

Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує, - Данілов - Цензор.НЕТ 4475

Об этом мы, похоже, не скоро узнаем, так как Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Это всё, что нужно знать о "доблестной победе СССР над фашизмом" и о "фальсификации истории о великой отечественной войне", о которых так громко скулит россия на каждом углу.

Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам. В начале мая того же года общественность получила доступ к обновленным данным о потерях СССР в войне - спор об этом вопросе велся с 1945 года. В 1946-м Иосиф Сталин заявил о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения, затем эта цифра постоянно возрастала.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103220036 Источник

https://shapito.d3.ru/kak-didy-vaivale-2131831/ 99 комментариев
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24.03.2021 17:44 Ответить
Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує, - Данілов - Цензор.НЕТ 6319
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24.03.2021 17:46 Ответить
да что там рассекречивать, доносы генералов друг на друга. нижайшую дисциплину в Красной армии. Даже во время последнего Харьковского сражения за три недели - 12 000 перебежчиков. А свинофермы командующих при голоде в войсках, повальное награждение непричастных. Вся бестолковщина в управлении, приписки военного производства давно описаны. У рейха уже начальник Следкома скоро станет военным историком. Пусть хвастаются.
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24.03.2021 20:59 Ответить
А какая разніца как он називаєтся і кому прінадлєжіт?
Дамбас на хлеб не намажеш.
Нада проста пєрєстать стрєлять.
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24.03.2021 19:39 Ответить
не поддерживаю утверждение Алексея Данилова, что нельзя обнародовать сведения разведки.
Гуру разведки Р. ГЕЛЕН (он начинал как военный разведчик и именно его КГБ и ГРУ считали самым опасным для СССР) проповедовал, что разведка должна всегда информировать органы управления государством и всегда и повсюду и всегда бороться всеми допустимыми методами демократического государства против желания отдельных особей дискредитировать развединформацию и сам разведывательный орган. Его убеждение базировалось та противодействии КГБ и Штази в самой Западной Германии, когда левые силы, за деньги СРСР дестабилизировали обстановку в стране в угоду Хрущеву. Но он имел полную поддержку канцлера Аденауера. И первым делом они атаковали именно БНД и лично Гелена. А в Украине... Нечего говорить ! ФСБ шляется по кабинетах власти как у себя в Ясенево и решают абсолютно все вопросы государства. А Данилов -ничего не могу рассказать. Потому что нечего рассказывать. А ГЕЛЕН таки победил. были уволены Вольвебер,Серов и "комсомолец Шурик" как провалившие работу а сменщики еще долго зализывали раны.
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24.03.2021 20:50 Ответить
До 2014 года був Донбас, а зараз вже немає - є територія Донецького басейну і все,

ні шахти, ні підприємства там вже ніколи не відродяться. Максимум буде сільське
господарство Це так щоб совкодрочери і сєпари які позвали Кремляндію не мріяли
що Україна буде відбудовувати всі затоплені шахти і попиляні на метал і вивезені в

Парашу заводи, ні, ніхто цього не буде відбудовувати.
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24.03.2021 21:33 Ответить
а якже даунбасіти які 4000 років назад видобували там вугілля.
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24.03.2021 21:34 Ответить
основанный мужик
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24.03.2021 22:21 Ответить
Данилов правий. Вже котрий рік журанлісти та їх редактори проросійського толку чи від груп диверсійно-провокаційних команд РФ,засланих та завербованих в Україні( їх видно навіть через голку), спеціально мусують тему якогось окремого від народу України "народу донбасу". Ну це типу того,як вишколили колись совдепівські серсерські специ в землях древньої Палестини з Іорданією свого учня Ясера Арафата з його придуманим тезисом в Москві про " народ палєстінцев". То біш такої собі нації ...палєстінців. І це спрацювало...для всього світу. Навіть ООН з тим самим головою( навіть прізвище противно згадувати) піддалось на цю уловку Совдепії для протистояння відновлення Державності ізрільтян на своій історичній багатотисячолітній батьківщині. Нація "араб" було перетворено в націю на цій конкурентній території в націю "палєстінєц". Ось тут те ж саме,навіть без відхилень від методички провокацій інституту ГУР в Москві. Все по старому.
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24.03.2021 22:54 Ответить
Я считаю, что с РФ надо говорить в таком ключе. В международном праве две противоречащие друг другу статьи, право государств на территориальную целостность и право народов на самоопределение. Каждая страна выбирает какое право главнее и исходя из этого формирует свою политику, например для Великобритании и Канады важнее право народов на самоопределение и они проводят референдумы о независимости Шотландии и Квебека, а Испанцы главным считают право на территориальную целостность государства и мешают например независимости Каталонии. Если Россия по поводу Крымского вопроса апеллирует к праву народов на самоопределение, то пусть проведет во всех национальных республиках референдумы о независимости, разве Чечня после двух Чеченских войн не хочет независимости? Есть еще Якутия которая больше Аргентины и занимает 1/3 территории РФ.Будьте добры соблюдайте те законы которые вы выбрали сами.
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24.03.2021 23:13 Ответить
До речі. У нас в країні жоден дурналіст не говорить прямою мовою про подіі і наслідки їх для спільноти. Всі бояться. Але скандали навколо офісу ОП вже стали буденною справою. Чергова- це як призначення потенційних російських диверсантів,типу Слюсарєва, так і черговий шпигунсько-диверсійний скандал з викриттям цілої мережі шпигунів в ДФС. Тепер повинні всі люди України знати,що всі ваші дані будуть використані при нагоді ворогами чи іншими крадіями вашого майна,фінансів, бізнесу,сімейних тайн...бо ця мерзенна зрада від учнів тварюки Мельника та під дахом офісних диверсантів ( вони вже виступають під дахом Зрад) злили всю базу даних Москві. Повірьте,за такі злочини в інших країнах Кара одна....смертна або довічна каторга. А у нас....можуть призначити ще і на посаду,як у Зеленського зараз відбувається. Він знаходить "нові постаті" серед....ворогів нашої країни. Повний Піпець!
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24.03.2021 23:31 Ответить
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