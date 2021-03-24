Слово "Донбасс" - это дефиниция, которая нам навязывается РФ, никакого Донбасса не существует, - Данилов
Украинские власти максимально обеспечили избирательное право на территориях, граничащих с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а заявления о том, что где-то не состоялись выборы из-за нежелания власти их проводить, являются манипулятивными.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время Форума "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур".
"Речь не идет о нежелании государства проводить выборы, речь идет о том, что в нашей стране уже 7 лет идет война. И если кто-то покажет мне на примере исторических каких-то событиях, которые происходили за последние две тысячи лет, что когда идет война проходят также какие-то выборы - я хочу посмотреть на этого человека. Это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию, которую создала Российская Федерация, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей. И ни о каких притеснениях органов местного самоуправления речь вообще не идет. Речь идет о том, что все без исключения услуги, которые должен получать гражданин Украины, находящийся на подконтрольной территории, он на сегодняшний день получает. Остальное - это манипулятивные разговоры о том, что вроде там государство отменило выборы ... Нет! Это прифронтовая территория, она может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, что для себя планирует враг ", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что не может пока обнародовать информацию разведки о том, что планировала Российская Федерация на выборах в прифронтовых районах и заверил: "Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех громадах, где это было возможно".
Данилов также обратился с призывом максимально избегать такого понятия, как "Донбасс", который стал нарративом, навязанным страной-агрессором.
"Слова "Донбасс" нет ни в одном нормативном правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени". Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов ... Есть четкие названия территорий Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем говорить такие вещи", - предупредил Данилов, добавив, что это создает новые предпосылки для врага начинать разговоры о развале Украины.
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Так потомков украинских казаков, начиная со времен ******* Екатерины, придуманная в 1721 г. Россия - орда методично массово миллионами уничтожала, в оккупированной гетманской Украине, и при этом моментально на освободившиеся земли заселяя переселенцев с лапотной, то есть : мордву, чудь и марийцев... и другую кацапскую заразу а в целом - ужасных москалей -придуманных в 18 веке якобы как русских. А в 30-е годы прошлого столетия, огромные территории, в той же Юго - Восточной Украины, сначала "освободили" от исконно проживавшего украинского славянского этноса искусственно созданным российскими бандитами большевиками голодом, а после заселили миллионами своих лапотных угро - финнов россиян, то есть той самой коми, мордвой. мери и марийцами.....И теперь этого лапотного "счастья " на Украинском Донбассе хоть отбавляй 40 % , но и более 50 % этнических славян украинцев . Для нас украинцев, стало ясно, что якобы "русский", это лютый кровавый враг, который с момента своего зарождения в болотах Московии всегда взирал на славянскую Украину, как на лакомый кусочек и постоянно пытался поработить ее. Москали эти недавно придуманные россияне даже придумали красивую сказку о братских славянских народах, чтобы легче было объяснять всему миру постоянное желание москалей "по-братски" ограбить и присвоить чужие им украинские славянские земли, поработить и испоганить непонятные им православные души славян, проклятой золотоордынской а теперь фашистской Россией.
Об этом мы, похоже, не скоро узнаем, так как Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Это всё, что нужно знать о "доблестной победе СССР над фашизмом" и о "фальсификации истории о великой отечественной войне", о которых так громко скулит россия на каждом углу.
Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам. В начале мая того же года общественность получила доступ к обновленным данным о потерях СССР в войне - спор об этом вопросе велся с 1945 года. В 1946-м Иосиф Сталин заявил о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения, затем эта цифра постоянно возрастала.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103220036 Источник
https://shapito.d3.ru/kak-didy-vaivale-2131831/ 99 комментариев
Дамбас на хлеб не намажеш.
Нада проста пєрєстать стрєлять.
Гуру разведки Р. ГЕЛЕН (он начинал как военный разведчик и именно его КГБ и ГРУ считали самым опасным для СССР) проповедовал, что разведка должна всегда информировать органы управления государством и всегда и повсюду и всегда бороться всеми допустимыми методами демократического государства против желания отдельных особей дискредитировать развединформацию и сам разведывательный орган. Его убеждение базировалось та противодействии КГБ и Штази в самой Западной Германии, когда левые силы, за деньги СРСР дестабилизировали обстановку в стране в угоду Хрущеву. Но он имел полную поддержку канцлера Аденауера. И первым делом они атаковали именно БНД и лично Гелена. А в Украине... Нечего говорить ! ФСБ шляется по кабинетах власти как у себя в Ясенево и решают абсолютно все вопросы государства. А Данилов -ничего не могу рассказать. Потому что нечего рассказывать. А ГЕЛЕН таки победил. были уволены Вольвебер,Серов и "комсомолец Шурик" как провалившие работу а сменщики еще долго зализывали раны.
ні шахти, ні підприємства там вже ніколи не відродяться. Максимум буде сільське
господарство Це так щоб совкодрочери і сєпари які позвали Кремляндію не мріяли
що Україна буде відбудовувати всі затоплені шахти і попиляні на метал і вивезені в
Парашу заводи, ні, ніхто цього не буде відбудовувати.