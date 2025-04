Зеленский ввел в действие решение СНБО по "Мотор Сичи"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №108/2021, который вводит в действие непубличное решение Совета национальной безопасности и обороны относительно акционерного общества "Мотор Сич".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей ", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58 "(прилагается, для служебного пользования)", - сообщается в документе.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также: Данилов о "Мотор Сичи": Никто не произносил слово "национализация"

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Текст решения СНБО не опубликован, поскольку ему присвоен гриф "для служебного пользования".

Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).