Зеленский ввел в действие решение СНБО по "Мотор Сичи"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №108/2021, который вводит в действие непубличное решение Совета национальной безопасности и обороны относительно акционерного общества "Мотор Сич".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей ", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58 "(прилагается, для служебного пользования)", - сообщается в документе.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Текст решения СНБО не опубликован, поскольку ему присвоен гриф "для служебного пользования".
Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.
"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.
20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".
Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).
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По второму кругу.
Пересічний ватник на Цензорі 2018.
Действуй США рыночно, они бы могли попросту предложить бОльшую цену за этот завод. Но, увы, было решено действовать политически, что, вангую, приведет к окончательному банкротству завода, снижению товарооборота между Украиной и КНР, и, возможно, выплате компенсации китайским инвесторам
Но если бы Украина стала в позу относительно продажи Мотор Сичи китайцам - мол, продали, это всего лишь бизнес - могла бы потерять политическую поддержку США.
И риск проиграть арбитраж китайцам есть - конечно, не 3-4 млрд, которые они требуют, но и побольше тех 100 млн, которые они якобы вложили. Это нормальная практика - требовать максимально, чтобы получить хоть что-то.
Единственное что печалит - отсутствие реакции на это американских официальных лиц. Хотя бы заявления посла, мол, "приветствуем такое решение СНБО". При отсутствии такой реакции фактор влияния США на эту сделку относится к "неподтвержденной информации". А для других инвесторов складывается картинка - купишь акции украинского предприятия - а потом тут власть переменится и твоими бумажками можно подтереться. Если бы США "раскрыли карты", это воспринималось бы по другому
То есть вы хотите сказать, что МИД КНР тоже просто в доле от "банкротства"? И его заявление не индикатор ухудшения отношений между Украиной и Китаем?
То что в Китае заводов как грязи - не означает, что они могут выпускать такую же продукцию, как Мотор-Сич. Исторический пример - сверхтяжелые ракеты, американский Сатурн-5 и кацапская Н-1. Кацапы как не пыжились, но так и не смогли создать такие же гигантские движки (наибольшие однокамерные ракетные двигатели и по сей день), как у Сатурна, поэтому собирали Н-1 с десятками мелких движков. Что, собственно, и стало причиной провала этой программы, ибо нормально синхронизировать такие пакеты двигателей, да еще и при аналоговой системе управления так и не смогли.
Так и тут. У китайцев до сих пор проблемы с ГТД, особенно для флота, который они активно перевооружают. Тогда как документация с Мотор-Сичи могла решить эти проблемы. Отсюда и такая резкая реакция целого МИДа КНР. Напомню, министерства страны с ВВП в 13 трлн баксов (в 100 раз больше, чем в Украине с ее 130 млрд) - а ноту прислали из-за мелочи в 100 млн баксов
По поводу ракетостроения могу сказать одно, если память не изменяет Сатурн проектировал отец ракетостроения Браун, а кацапы по сей день летают на чертежах 50 года благодаря украденной ФАУ 2 ))))) а кто её создал? повторяться не буду.
Продажа Мотор Сич могла решить проблему криворуких кацапов, но не проблему Китая, у Китая нет ни каких проблем т.к. все технологии и заводы всего мира находятся на их территории. ах да забыл у них есть одна проблема куда вложить огромный избыток денег и что построить ещё, к сожалению это не о нашем заводе.