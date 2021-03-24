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Зеленский ввел в действие решение СНБО по "Мотор Сичи"

Зеленский ввел в действие решение СНБО по

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №108/2021, который вводит в действие непубличное решение Совета национальной безопасности и обороны относительно акционерного общества "Мотор Сич".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018" О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей ", введенного в действие указом президента Украины от 6 марта 2018 № 58 "(прилагается, для служебного пользования)", - сообщается в документе.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Текст решения СНБО не опубликован, поскольку ему присвоен гриф "для служебного пользования".

Как сообщалось, 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны принял решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу.

"Согласно этому решению, предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу - в собственность украинского государства в законный конституционный способ в ближайшее время", - заявил Данилов.

20 марта СБУ сообщило, что  Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Сичи".

Также Цензор.НЕТ писал о том, что 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Зеленский Владимир (20348) Мотор Січ (124) СНБО (4432)


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Топ комментарии
+9
ага.. но сначала в декабре вовка-шмаркля с пафосом пиарится на "инвесторах из Китая", а чере год - вводит санкции)) зебилы, б*ля))
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24.03.2021 13:09
+8
ты дебил??? В интересах Украины не отдавать активы по двигателям.... Америкосы тут имеют конечно интерес но первоочередная выгода Украины!!! Штаты наставляют нашу власть дебилов на првильный путь. а то бы наши распродали все живя одним днем!!!
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24.03.2021 12:46
+8
ух-ты! краткий пересказ нарасеянских новостей?
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24.03.2021 12:52
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Интерестно, американосы за это отслюнявят долю малую?
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24.03.2021 12:22 Ответить
По любому что то капнет. Типа участия в нормандском формате.
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24.03.2021 12:25 Ответить
Не самый плохой вариант.
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24.03.2021 12:30 Ответить
Волкера опять отправят, пусть разруливает.
По второму кругу.
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24.03.2021 12:33 Ответить
Ох ця і секретність.. І що вони напридумували? Явно щось корисне для України.
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24.03.2021 12:34 Ответить
Лапти, да у вас групповушка
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24.03.2021 13:04 Ответить
американцы клоуну тупорылому в этот раз просто не оторвут яйца.
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24.03.2021 12:27 Ответить
Вражає далекоглядність Зеленського, котрий ще у 2018 році все передбачив.))
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24.03.2021 12:23 Ответить
ага.. но сначала в декабре вовка-шмаркля с пафосом пиарится на "инвесторах из Китая", а чере год - вводит санкции)) зебилы, б*ля))
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24.03.2021 13:09 Ответить
вот и вовочкина монархия, снбо именуемая..
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24.03.2021 12:23 Ответить
щас передам Лещенку...
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24.03.2021 12:26 Ответить
«Єтат Парашєнка пєрєругал нас са фсємі сасєдямі із-за єтай мові!».

Пересічний ватник на Цензорі 2018.
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24.03.2021 12:24 Ответить
Защищает, борется, постановляет, негодует шо всем насрать, накладывает, очищается, забивает болт, играет на пианиоукраино, уходит в спячку и тут - ВНЕЗАПНО - Мендель
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24.03.2021 12:25 Ответить
Надеюсь, с китайцами мы поссорились не зря и янки нам нормально бабла за этот завод отвалят.
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24.03.2021 12:28 Ответить
С чего вдруг?
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24.03.2021 12:32 Ответить
Так это ж по их требованию продажа не состоялась. Значит, они нам должны это как-то компенсировать.
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24.03.2021 12:38 Ответить
ты дебил??? В интересах Украины не отдавать активы по двигателям.... Америкосы тут имеют конечно интерес но первоочередная выгода Украины!!! Штаты наставляют нашу власть дебилов на првильный путь. а то бы наши распродали все живя одним днем!!!
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24.03.2021 12:46 Ответить
Эти движки по состоянию на сегодня нужны только кацапам и китайцам. Мизерная доля нужна Антонову. И все. На западе есть свои поставщики. Поэтому после 2014-го года предприятие и посыпалось, после закрытия рассеянского рынка - а у тех посыпалась программа перевооружения флота и вертолетной авиации без украинских турбин.
Действуй США рыночно, они бы могли попросту предложить бОльшую цену за этот завод. Но, увы, было решено действовать политически, что, вангую, приведет к окончательному банкротству завода, снижению товарооборота между Украиной и КНР, и, возможно, выплате компенсации китайским инвесторам
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24.03.2021 13:04 Ответить
Они нам ничего не должны. Они заставляют эту власть быть хоть сколько-нибудь вменяемой. А это нужно нам в первую очередь. И будут давить и дальше. И это хорошо для нас же, иначе клоун с его хозяевами совсем берега потеряют.
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24.03.2021 12:53 Ответить
Поверьте человеку "отсюда" - не отвалят ни цента, поскольку ценности для США сам по себе этот завод не имеет.
Но если бы Украина стала в позу относительно продажи Мотор Сичи китайцам - мол, продали, это всего лишь бизнес - могла бы потерять политическую поддержку США.
И риск проиграть арбитраж китайцам есть - конечно, не 3-4 млрд, которые они требуют, но и побольше тех 100 млн, которые они якобы вложили. Это нормальная практика - требовать максимально, чтобы получить хоть что-то.
Единственное что печалит - отсутствие реакции на это американских официальных лиц. Хотя бы заявления посла, мол, "приветствуем такое решение СНБО". При отсутствии такой реакции фактор влияния США на эту сделку относится к "неподтвержденной информации". А для других инвесторов складывается картинка - купишь акции украинского предприятия - а потом тут власть переменится и твоими бумажками можно подтереться. Если бы США "раскрыли карты", это воспринималось бы по другому
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24.03.2021 12:40 Ответить
с китайцами мы не ссорились, в этом деле они подставные актёры, попытки обанкротить были с 2014 года, не получилось, в 2018 первая попытка продажи закончилась обысками СБУ в 2019 с помощью шапито 95 были сняты все оресты с предприятия и акций, уроду богуслаеву впарили 100 лямов и он продал всё вместе с чертежами нептуна.
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24.03.2021 12:43 Ответить
https://censor.net/ru/news/3245599/mid_ukrainy_poluchil_notu_ot_kitaya_izza_sanktsiyi_protiv_investorov_motor_sch

То есть вы хотите сказать, что МИД КНР тоже просто в доле от "банкротства"? И его заявление не индикатор ухудшения отношений между Украиной и Китаем?
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24.03.2021 12:47 Ответить
за пол сибири МИД КНР будет реагировать до оргазма, тут всё гораздо сложнее, в Китае своих заводов как грязи и они могут этими двигателями завалить кого угодно, а мы что можем после продажи? как вы думаете? может вы думаете что склады в Европе резиновые дали снаряды дадут и двигателя? да нет тут всё гораздо сложнее.
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24.03.2021 12:58 Ответить
Подскажите, вы говорите за ту половину Сибири, которую кацапы отдали за голосования КНР в ООН, ил за Мотор-Сич отдают уже вторую половину?
То что в Китае заводов как грязи - не означает, что они могут выпускать такую же продукцию, как Мотор-Сич. Исторический пример - сверхтяжелые ракеты, американский Сатурн-5 и кацапская Н-1. Кацапы как не пыжились, но так и не смогли создать такие же гигантские движки (наибольшие однокамерные ракетные двигатели и по сей день), как у Сатурна, поэтому собирали Н-1 с десятками мелких движков. Что, собственно, и стало причиной провала этой программы, ибо нормально синхронизировать такие пакеты двигателей, да еще и при аналоговой системе управления так и не смогли.
Так и тут. У китайцев до сих пор проблемы с ГТД, особенно для флота, который они активно перевооружают. Тогда как документация с Мотор-Сичи могла решить эти проблемы. Отсюда и такая резкая реакция целого МИДа КНР. Напомню, министерства страны с ВВП в 13 трлн баксов (в 100 раз больше, чем в Украине с ее 130 млрд) - а ноту прислали из-за мелочи в 100 млн баксов
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24.03.2021 13:17 Ответить
я говорю за половину сибири которую китайцы уже освоили и заселили точнее взяли якобы в аренду на 50 лет, за проблему с двигателями я не слышал, пример кузя 2 проданный нашими *********** под видом металлолома.
По поводу ракетостроения могу сказать одно, если память не изменяет Сатурн проектировал отец ракетостроения Браун, а кацапы по сей день летают на чертежах 50 года благодаря украденной ФАУ 2 ))))) а кто её создал? повторяться не буду.
Продажа Мотор Сич могла решить проблему криворуких кацапов, но не проблему Китая, у Китая нет ни каких проблем т.к. все технологии и заводы всего мира находятся на их территории. ах да забыл у них есть одна проблема куда вложить огромный избыток денег и что построить ещё, к сожалению это не о нашем заводе.
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24.03.2021 13:55 Ответить
Молодец Президент!!!
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24.03.2021 12:37 Ответить
Мой один знакомый постоянно орал в ФБ " Большая стройка Президента", через время просто "Большая стройка", ещё через время просто " Большая". Сейчас исчез со страниц. Понял, что рекламировал гав...о.
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24.03.2021 12:41 Ответить
это Ослаблять. не трогайте её.
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24.03.2021 12:50 Ответить
В Запорожье уже тоже и не вспоминают о стройке мостов. А она идет. И чего на эту тему кричать. Просто все привыкли к тому, что работа идет. И все.
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24.03.2021 13:59 Ответить
Самый большой дефицит бюджета за 10 лет - "работа идет".
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24.03.2021 14:08 Ответить
При самом маленьком, при попереднике, дефиците бюджета мосты в Запорожье не строились, как и предыдущие десятки лет. А сейчас самый большой - а мосты строятся!!! Необъяснимое феноменальное явление!!!
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24.03.2021 16:17 Ответить
Для тебя жить по средствам это необъяснимое и феноменальное явление? Ты наверное берешь кредит покупаешь айфон и потом "кидаешь понты - посмотрите могу позволить себе".
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24.03.2021 17:19 Ответить
Эрдоган напал на Путлера,Эрдоган вылечит Крысу в Сирии...допрыгается Карлик...
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24.03.2021 12:46 Ответить
Серьезнее потери для Украины!!! То, что без мозгов власть то понятно... Ждем хозяина и отечественных собственников.
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24.03.2021 12:50 Ответить
Завод национализирован. Он теперь на балансе государства.
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24.03.2021 14:34 Ответить
ух-ты! краткий пересказ нарасеянских новостей?
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24.03.2021 12:52 Ответить
"Мотор сич".
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24.03.2021 14:28 Ответить
Ошибка была совершена еще когда львиная доля акций этого предприятия была передана в частные руки (привет всем адептам "государство -неэффективный собственник" и "все предприятия следует приватизировать"). Все последующие события - лишь следствие этой главной ошибки. Выбирая между требованиями США и обязательствами перед инвесторами КНР у Украины не было безболезненного выхода. Америка воспринимает Китай куда большей угрозой, чем рашку. Поэтому, реши руководство страны иначе и сохранив нормальный уровень отношений с КНР, был бы риск лишиться и того мизерного уровня поддержки США.
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24.03.2021 12:56 Ответить
Не львиная доля акций, а все.
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24.03.2021 14:12 Ответить
Если бы не штаты наша власть бы просрала все продавая все, за что дадут откаты!! Нет стратегии развития у ОП, только бла бла бла и предателей пол штатного расписания ОП.
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24.03.2021 12:48 Ответить
Крысы Мавзолейные хотели получить доступ к американским технологиям с помощью китайцев,но Госдеп обламал быдло Путлера... Норвегия тоже вчера обламала быдло Мавзолейное запретив продажу движков для морфлота сраной РАБссии
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24.03.2021 12:50 Ответить
А що Зєля думав? Байден не пуйло, йому в очі зазирати не треба. Знає Байден, що з Зєлєю робить
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24.03.2021 12:55 Ответить
Многоходовочки плешивого мавзолейного быдла в Госдепе читают что Азбуку...
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24.03.2021 12:56 Ответить
скоро будете чирикать с кнопочных нокиа))))
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24.03.2021 12:58 Ответить
Из Сибирской Тундры и Тайги до Британских Морей?))) Пупок не лопнет?
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24.03.2021 13:08 Ответить
Новый директором ЦРУ стал бывший посол США на сраной РАБссии Уильям Бернс,а он знает всю москальскую вшивую Кухню... Радуйтесь Мазолейное быдло...
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24.03.2021 13:00 Ответить
Америкоси, америкоси - коли вже "старший брат" порадується нашим досягненням?
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24.03.2021 13:03 Ответить
какие твои досягнэння,лапоть? За бояру под прокси по клаве стучать?
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24.03.2021 13:10 Ответить
Байден свого сина від війни в депутати не ховав. На відміну від Порошенка, якому історія дала шанс стати Батьком нації - але він як був сцаним баригою так і залишився.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 5415
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24.03.2021 13:30 Ответить
Напомни, в каком добробате служил ваш жиденыш. А, вспомнил, он в 2014-м в москве на корпоративах кремлефашистов развлекал
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24.03.2021 14:08 Ответить
Германия увеличила торговлю с Украиной на 80 %,сказала Ангела Меркель...,а торговля с ЕС увеличилась с 29 % до 43 %.Радуйся вшивая Мавзолейная Крыса...
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24.03.2021 13:05 Ответить
рашистских нулевок на ветка как гавна
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24.03.2021 13:09 Ответить
Под украинским прапором крысы лезут что к себе в мавзолей
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24.03.2021 13:12 Ответить
Справочка по двигателю для Р-360 «Нептун» - http://www.motorsich.com/rus/products/aircraft/tde/ms400/ ссылка на Мотор Сич и ВИКИ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) см. раздел "Двигун" ). Не удивлюсь, если китайские компании-инвесторы имеют договорняк с рашкой, или какая-нибудь сделка на высоком уровне между Китаем и той же бензоКАЛонкой по ченджу - вы "кладете" завод в Украине, а мы вам преференции в Сибири или что-нибудь подобное, типа забирайте всю территорию Зеленого Клина, чтобы и памяти об украинском населении там неосталось.
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24.03.2021 13:32 Ответить
Если правильно преподнести для международного арбитража тему незаконной приватизации МОТОРа и в темпе провести все суды и апелляции вплоть до Верховного суда - есть большая вероятность и арбитраж выиграть, и бабло богуслаевское кофисковать. Но это дело техники.
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24.03.2021 13:40 Ответить
Тогда и всю приватизацию можно признать незаконной, ну чтобы каждый раз в суд не бегать.
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24.03.2021 14:39 Ответить
США обеспечат победу Украины в арбитраже, прикроют так сказать в международных судах...
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25.03.2021 00:29 Ответить
Уже можно готовить под сдачу на металлолом?
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24.03.2021 16:10 Ответить
Приватизация всегда была и есть - как законная, так и незаконная. Незаконная - дело правоохранительных органов. Это их работа. За это они зарплату получают от налогоплательщиков. Пусть работают.
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24.03.2021 16:11 Ответить
основная задача не пустить китайцев в Украину, не дать им тут скупать производственные мощности и инфраструктурные объекты, все остальное уже второстепенно "какая ценность/сколько стоит", тут не в гешефте дело
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25.03.2021 00:27 Ответить
 
 