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Новости Политика Украины
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Данилов (1056) инвестиции (1139) Китай (2412) Мотор_Січ (121) национализация (233) шоу_Шустера (315)

Данилов о "Мотор Сичи": Никто не произносил слово "национализация"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов о

Речь о национализации "Мотор Сичи" не идет. Предприятие в рамках закона вернут народу Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Слово "национализация" никоим образом не было применено ни на заседании СНБО, ни в решении, которое принимала СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Были совсем другие слова", - сказал он.

Данилов напомнил, что Украина находится в состоянии информационной войны с РФ.

"Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время вернется в собственность украинского народа законно согласно действующему украинскому законодательству", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Предприятие "Мотор Сич" вернут украинскому народу, - секретарь СНБО Данилов. ВИДЕО

Секретарь СНБО отметил, что Украина заинтересована в реальных инвестициях, которые будут заходить в государство, а не перебрасывании денег из одного офшора в другой.

"Мы будем признавать только те деньги, которые официально зашли на банковские счета, которые находятся на территории Украины. Все остальные, кто там что-то там себе придумал, что-то покупает: вот у кого покупали - у того и спрашивайте", - сказал Данилов.

Также на Цензор.НЕТ: МИД КНР о национализации "Мотор Сичи": Требуем, чтобы Украина защищала права и интересы китайских инвесторов

Кроме этого, он отметил, что Украина не может себе позволить продать или передать Китаю свои технологии.

"Передавать в Китай технологии, уникальные технологии нашего оборонно-промышленного комплекса мы не собираемся. Это очень опасно для нас. Почему? Потому что через год-за полтора китайцы самостоятельно, имея наши технологии, будут производить такие же двигатели, и это предприятие, которое сегодня находится в Запорожье, вообще прекратит существование. Вот об этом идет речь", - сказал секретарь СНБО.

"Те, кто вкладывал в Украине, обязательно будут получать за это компенсации. Мы понимаем, о каких деньгах идет речь", - подытожил Данилов.

Читайте также: Законопроект о национализации "Мотор Сич" будет представлен в Раде через 2-3 недели, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Правильно,просто отменят незаконную прихватизацию.А потом китайские "друзья" пусть идут в бассманный суд параши.
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12.03.2021 23:27
+15
Федя, в который раз ты убеждаешь, шо у тебя мозгов меньше, чем у канарейки. Как и у твоих работодателей. Если все технологии в питере на климове, то почему китайцы их там не покупают ? Не отвечай. Иди спать.
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12.03.2021 23:45
+13
Китайці навіть на російських гелікоптерах, які купують, хочуть бачити українські рушії.
Якби китайці вже мали технології Мотор Січі, то не боролися б так за підприємство.
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12.03.2021 23:54
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Правила форума Совет форумчан
Правильно,просто отменят незаконную прихватизацию.А потом китайские "друзья" пусть идут в бассманный суд параши.
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12.03.2021 23:27 Ответить
А с каких пор Верховный Суд Украины стал бассманным судом? Именно туда был подан иск...
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12.03.2021 23:56 Ответить
Хозяйствующие субъекты вот так просто в Верховный суд ничего подать не могут, чучело ты лишнехромосомное Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 9149До Верховного нужно проиграть несколько инстанций
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13.03.2021 11:23 Ответить
та насрать на них і на тебе опудало
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13.03.2021 13:44 Ответить
Мне тоже, а вот Полиграф обломался... Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 6633
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13.03.2021 13:50 Ответить
"Передавать в Китай технологии, уникальные технологии нашего оборонно-промышленного комплекса мы не собираемся. Это очень опасно для нас. Почему? Потому что через год-за полтора китайцы самостоятельно, имея наши технологии, будут производить такие же двигатели, и это предприятие, которое сегодня находится в Запорожье, вообще прекратит существование. Вот об этом идет речь", - сказал секретарь СНБО.

Это неизбежно. Оно так или иначе прекратит существование. Все технологии уже в Раисси вместе с технологами. Конкретно в Питере на "Климове" - бывшем НИИ Мотор Сичи.
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12.03.2021 23:32 Ответить
Федя, в который раз ты убеждаешь, шо у тебя мозгов меньше, чем у канарейки. Как и у твоих работодателей. Если все технологии в питере на климове, то почему китайцы их там не покупают ? Не отвечай. Иди спать.
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12.03.2021 23:45 Ответить
Так им не продают. Может ты не в курсе, Ваня, но Китай до сих пор закупает движки для своих истребителей в раисси и в Украине.
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12.03.2021 23:47 Ответить
Китайці навіть на російських гелікоптерах, які купують, хочуть бачити українські рушії.
Якби китайці вже мали технології Мотор Січі, то не боролися б так за підприємство.
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12.03.2021 23:54 Ответить
Всё верно. Они борются за предприятие, но это не продлиться долго. 5-10 лет и они освоят эти технологии без нас.
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12.03.2021 23:57 Ответить
Хер там.
Китайці навчилися добре мавпувати, а самі вони дуже вбогі та тупі. Вони вже півстоліття намагаються створити потужну авіаційну індустрію , при цьому навіть на внутрішніх рейсах у них майже тотально американські та європейські літаки.
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13.03.2021 00:07 Ответить
Китай поднял флаг на Луне
Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 6923
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13.03.2021 00:17 Ответить
І шо? Американці це зробили на півстоліття раніше.
Півстоліття - це і є реальне відставання жовтих мавп від нормальних країн.
До речі, усю свою мікроелектроніку жовті мавпи виготовляють на іноземному обладнанні.
Китайці взагалі навіть не проєктують обладнання для виробництва напівпровідників, на яких будується уся мікроелектроніка. Навіть у цій галузі жовті мавпи в аутсайдерах. Що тоді казати за авіа та космічну індустрію?
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13.03.2021 00:35 Ответить
Хлопчики, мені казок за сраний китай не треба, я його знаю значно краще, ніж ви знаєте вбогу росію - країну ваших кураторів та пращурів.
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13.03.2021 00:39 Ответить
Я помню шутку времён Совка "Что мне нравится в китайцах, так это термосы" и помню как над сочетанием "корейский автомобиль" ржали в голос. Это было вроде совсем недавно.
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13.03.2021 00:43 Ответить
Ну, по-перше, корейці в багатьох галузях попереду китайців, по-друге, там геть інші ресурси.
Китай вкладає сотні мільярдів у власні розробки, а ефективність дуже низька. З такими ресурсами результати мали б бути геть іншими.
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13.03.2021 00:50 Ответить
Китайский iPhone 12 Pro (4-ядра)
Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 5328
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13.03.2021 01:21 Ответить
К@цапику, ти наркоман чи так на тебе глод діє?
Треба бути геть **@нутим, щоб вважати Айфон китайським телефоном.
Це американська розробка, яка збирається у Китаї на американському обладнанні. Усі права належать американський компанії.
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13.03.2021 20:07 Ответить
А тут що не так з рейтингом камер телефонів? Чому в топі тільки китайські розробки?

https://www.dxomark.com/category/mobile-reviews/
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13.03.2021 01:40 Ответить
Південну Корею та Китай взагалі не можна порівнювати ні в області електроніки ні автомобілебудуванні.
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13.03.2021 09:54 Ответить
над корейскими автомобилями ржали в голос только твои укуренные лишнехромосомные брятья-набутылочники. Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 8041 корейцы изначально были надежными и при этом недорогими авто. ты попутал с киатйский гавно-авто-промом, с него и сейчас ржут Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 8886
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13.03.2021 11:28 Ответить
Федя- им нужно грохнуть конкурента и перенести производство в китай - наше они смогут скопированные движки ставить у себя .... От итальянских шин пирелли уже осталось название - акции купили китайцы .... Это даёт им право ставить на своих заводах штамп пирелли... Формально они покупают завод а «клон» штампует движки в Китае.... Без такой схемы они ни один движок в Африку даже не поставят...
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13.03.2021 13:41 Ответить
підлога країни виробляє рушії, ага Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 3166
тебе премию от гугл-транслейта надо выписать Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 1735
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13.03.2021 11:25 Ответить
Істото, саме "рушій" є правильним варіантом, бо він рухає, а не "двигає".
Українську мову я знаю досконало. До речі, гугл-перекладач ніколи не перекладає "рушій".
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13.03.2021 20:18 Ответить
Смішно, коли якийсь невіглас робить спроби тебе підловити.
Максику, якщо не знаєш нашої мови, то краще не базікай зайвого.
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13.03.2021 20:21 Ответить
Данная махинация на руку всем странам, имеющим технологии производства движков... больше всего России так как Китай продолжт приобретать их в основном в России... меньше всего - Украине, так как Украина также вылетает из лиги производителей, не имея возможности производить сами летающие объекты... Тот случай, когда США борясь с Китаем помогает России... много еще будет таких вилок...
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13.03.2021 07:30 Ответить
Заводи, які виробляють майже усе, у нас є. Чи були. Відповідно, наші проблеми утримання технологій на нашій території і забезпечення конкурентності.
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13.03.2021 10:09 Ответить
Кстати в такую же вилку США вогнало себя с Ираном... срочно надо снимать санкции, тобы снизить цены на нефть, но никак не получается с новым договором... наверное придется идти на попятную, иначе нефть за $100 coming soon
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13.03.2021 07:51 Ответить
По твоей логике, когда у противника закончились патроны то будет очень разумно продать ему свои, чтобы повысить свое благосостояние... Правда ненадолго - могут даже не успеть на карточку зайти...
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13.03.2021 09:40 Ответить
А не простіше Венесуелу освободити ?
Чи ще якийсь інший фінт придумати ?
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13.03.2021 10:11 Ответить
Уже 67 .... и будет выше после того как бидон закрыл «разработку» на своей территории новых месторождений..... Тут недавно на цензор типа распиарили санкции на украинские суда «однодневки прокладки» которые «замутили» под контрак доставки занкционной нефти из Венесуэлы в Малайзию.... Старо как мир
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13.03.2021 13:44 Ответить
Нюююю...
Таки що тут було??!!
НЛО??
Опорос, ойц, опрос на сайті та інших??
🤣🤣
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12.03.2021 23:38 Ответить


Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 9 ч

Руслан #Демченко діючий перший заступник секретаря РНБОУ, після факультету міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко закінчив Червонопрапорний інститут імені Андропова КГБ СССР (нині Червонопрапорна академія зовнішньої розвідки).
Ще раз: перший заступник РНБОУ - КГБіст...
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12.03.2021 23:42 Ответить
Демченко ще той г@ндон.
Уся надія на Данилова.
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12.03.2021 23:47 Ответить


Григорій з Донбаського колцентру@GrishaSilence 11 мар.

какая же Данилов бубочка... а он не хочет первым привлечь к ответственности Руслана Демченко, автора Харьковских соглашений, который указом Зеленского введен в состав СНБО?
Демченко имеет доступ к гостайне и он был на совещании, после которого операцию "Вагнер" слили россиянам
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12.03.2021 23:53 Ответить
Він не є головою держави, тож має балансувати у тому зеленому болоті та співпрацювати з різним лайном. Це, на жаль, реальна політика.
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12.03.2021 23:58 Ответить
Хм ... Насправді, Президента це стосується у більшій мірі.
До речі, Демченко міг бути замом до призначення Данілова.
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13.03.2021 10:13 Ответить
Чоловіче, дай Боже, щоб у тебе та РНБО усе вийшло.
Ти один з небагатьох серед зеленого кагалу, до кого є довіра.
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12.03.2021 23:45 Ответить
Вот же клоун ) Точнее вернется в руки приближенных
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13.03.2021 00:10 Ответить
Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 9003"
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13.03.2021 00:46 Ответить
"Речь идет о предприятии "Мотор-Сич " в Запорожье. На сегодняшний день принято соответствующее решение. Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал Данилов.

А это что тогда?
Источник: https://biz.censor.net/n3252742
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13.03.2021 01:51 Ответить
и где тут слово национализация? Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 8389деправитизация больше подходит...отменна незаконной приватизации.
а дальше читай-приветстуются внутриукраинские инвестиции,без офшоров.
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13.03.2021 09:25 Ответить
Ктож теперь туда будет инвестировать, после такого кидалова? Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 9196

Уж точно, не Китай, не США, и не РФ.
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13.03.2021 09:42 Ответить
это хорошо,что не китай и не рыфы...
а вот с остальными все не так однозначно...
туркам очень нужны авиационные двигатели.
если штаты решат создавать какие то локации по сбору хотя бы истребителей в Украине-им тоже пригодится Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 6076.
так шо рановато в ладоши хлопаешь,лапотник
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13.03.2021 11:13 Ответить
Ну положим Турки смогут купить гораздо меньше двигателей чем выше указанные (они производят не так то много авиации).

Для США этот завод - головная боль. Есть много стран, каким США не хотели бы давать технологии по производству двигателей (начиная с Китая). А пока завод работает, они не могут с уверенностью знать, что он не передаст туда свои технологии (вот в дело с Китаем - пришлось вмешиваться. А если в следующий раз передача будет "по тихому"?). Уж точно США не будут туда что то вкладывать, а тем более передавать свои технологии. Если Моторсич закроется, США перекрестятся и скажут - "Слава богу". Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 3097
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13.03.2021 11:23 Ответить
сами по себе чертежи-это ниачом...нужны сопутствующие предприятия,умения,навыки Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 3323.
так шо шоб там раха или моторсич по наущению рахи не передал-все равно все надо добывать собственным горбом,опытом,потом,а иногда и кровью.
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13.03.2021 11:28 Ответить
Чертёж то - ниочём. А вот карта техпроцесса... Там подробнейшим образом описывается процесс изготовления, и требования к оборудованию. Это наверное 80% технологии изготовления.
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13.03.2021 13:15 Ответить
100% темболее турки уже свои движки ставят на барактары..... Я думаю это был хитрый турецкий гамбит- купить движки по контракту .... изучить характеристики и спроектировать свои .... Суть в прибыли с хлама моторсичи - это штамповать запчасти на огромный парк техники который уже используют мировые страны.....
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13.03.2021 13:49 Ответить
Вот дает боров, путается в терминологии! Акции были приобретены другой страной и владельцем предприятия стал представитель другой страны и эти акции отбираются у иностранного представителя - это и есть национализация в прямом смысле. Можно конечно назвать трамвай коровой, но он все-равно останется трамваем. И еще о законности - разве было проведено расследование и было судебное решение об изъятии этих акций? Если нет, то это гоп-стоп в государственном масштабе, а это беспредел.
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13.03.2021 04:59 Ответить
Китайцы прекрасно знали, что покупают незаконно.
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13.03.2021 20:20 Ответить
Богуслаев попал в надёжные руки российского ФСБ вот и продал Мотор Сич 😀😀😀
Підстаркуватий регіонал Богуслаєв в надійних руках молодої коханки

74-річний нардеп "Партії регіонів" В'ячеслав Богуслаєв днями довів, що має порох у порохівницях. Його спіймали в Москві на пестощах з молодою коханкою в одному з нічних клубів.
Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 3381
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13.03.2021 06:46 Ответить
Ссылка https://tyzhden.ua/Chronicle/85152
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13.03.2021 06:46 Ответить
Богуслаеву 83 в этом году
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13.03.2021 08:34 Ответить
Ну да - посмотрите ссылку выше - какой там год .
Я о том : что компромата на Богуслаева у ФСБ наверно выше крыше 😀😀😀
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13.03.2021 09:11 Ответить
Тю! "Компромат"...

Не тягать же ему с собою жену по заграничным поездкам (какая 46 г р, и быстро не смог найти, жива ли ещё), для удовлетворения - этих самых (потребностей)??? Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 8927

А дедушка ещё - ого го! (был. В 74) Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 3808
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13.03.2021 09:23 Ответить
😀😀😀
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13.03.2021 09:31 Ответить
Мой преподаватель по молодости проводил 80% времени в командировках (инспектировал киноустановки по району). Утверждает что в каждом месте куда регулярно приезжал - у него была баба. Что удивительно, жалуется что жена 2 раза гонялась за ним с ножом (удивительно - потому что только 2). До свадьбы любил охотиться. Но после, с охотой завязал (опасаясь держать в одном доме с женою - ружьё). В конце концов, жена сказала: "Хотя бы зарплату домой приноси!" Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 870
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13.03.2021 09:54 Ответить
Какой еще "компромат", прости Господи.
Вы лучше поинтересуйтесь, какое у агента Богуслаева погоняло, "желудь" там или "казбек".
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13.03.2021 10:29 Ответить
Глядя на "коханку":
Это жеж надо! Так любить деньги дедушку! Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 1053
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13.03.2021 09:26 Ответить
Тюююююю так почитайте классику « содержантка» Анна на шее.... это исконно русская тема.... Девушка видно не в восторге от того что нащупала....
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13.03.2021 13:52 Ответить
это кремлёвская ******* из серии "Красный воробей". они на потоке выпускаются с гэбэншых курсов Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 3634
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13.03.2021 11:33 Ответить
Да по лицу видно - типичная кацапка 😀😀😀
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13.03.2021 11:49 Ответить
А кому будут продавать если не Китаю и РФ? Это же не мороженое, а авиационные двигатели.
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13.03.2021 07:14 Ответить
В РФ и так не продают. У них из 50и Русланов летают (пока) от силы 5-6. Скоро и те остановяться. Недавний случай в Новосибирске тому доказательство. В Китай готовые двигатели АИ-225 пока продают, так как он для учебно тренировочного самолета.
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13.03.2021 10:02 Ответить
Кажется Украина назло бабушке уже отморозила себе все. Только Мотор-Сич остался, на последнем издыхании.
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13.03.2021 10:46 Ответить
Где еще делают вертолеты и самолеты как пирожки, кроме Запада, который совсем не заинтересован в украинских двигателях?
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13.03.2021 07:17 Ответить
Всё делают для Бени. Беня это тоже народ Украины. В Израиле правда считают, что Беня-народ Израиля.
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13.03.2021 07:26 Ответить
Ну ладно, назовем это украинизация... суть-то не меняется...
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13.03.2021 07:44 Ответить
А знаете, почему перенесли заседание РНБО с пятницы на четверг?
Чтобы Данилову было чем похвалиться на передаче у Савика Шустрого в пятницу вечером... Или как прорекламироваться у Ахметова на шару бедному приЗЕенденту...
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13.03.2021 09:44 Ответить
"Речь о национализации "Мотор Сичи" не идет. Предприятие в рамках закона вернут народу Украины."Источник: https://censor.net/ru/n3253096

Спросим Википедию, а что это - нацинализация?

"Национализа́ция - передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. Национализация может осуществляться через безвозмездную экспроприацию - конфискацию, а также через полный или частичный выкуп - реквизицию."
(Википедия)

Итак, подведем итог:
- согласно Данилову, государство - это одно, а народ Украины - это другое.
- Данилов у китайцев и Богуслаева Мотор-Сич выкупает (за денюжки народа, ведь сам сказал - народу вернут предприятие, значит, народ и заплатит).

Вопрос: по какой цене Данилов выкупает акции у китайцев?
Ответ: а по договорной!
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13.03.2021 10:27 Ответить
Ни по какой. Деньги кетайцев в Украину не заходили. Возвращать им будет Богуслаев. Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація" - Цензор.НЕТ 338
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13.03.2021 11:36 Ответить
А Богуслаеву "нарiд"(С) деньги даст, по Данилову?
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13.03.2021 13:26 Ответить
Национализируют, а потом приватизируют на очередного Слугу
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13.03.2021 13:38 Ответить
Ща вопрос задам, вам понравится:
а как обстоят дела с машиностроительным заводом в местечке под назаванием Снежное, которое территориально находится в ДНР, но входит в Мотор-Сич?
Его Данилов как - выкупает для украинского народа, и какую сумму он перечисляет донбасским из украинского бюджета?

"

а днях Вячеслав Богуслаев признался СМИ, что сохраняет за собой контроль над находящимся в оккупированном Снежном машиностроительным заводом. Схема оказалась очень проста. Поскольку украинские компании по закону не могут работать на оккупированной территории, контролируемое Богуслаевым предприятие "Мотор Сич" передало свой оккупированный завод "в управление другой компании". "Мы наняли компанию, которая управляет нашим предприятием. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем "Мотор Сичи", - уточнил Богуслаев. О том, в каком государстве находится нанятая компания, олигарх предусмотрительно умолчал, что, собственно, уже и неважно. Ни для кого не секрет, что работать на оккупированной территории Донбасса могут лишь российские компании.

Что касается продукции, выпускаемой Снежнянским машиностроительным заводом, то, по словам Богуслаева, "Мотор Сич" покупает ее, но не через линию разграничения, а "в другой стране". Какая это страна, догадаться тоже совсем не трудно."
https://www.dsnews.ua/politics/blagoslovennyy-boguslaev-putin-priglasil-ahmetova-i-tarutu-12012018150000
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13.03.2021 10:42 Ответить
ти хоть узнай спочатку що у тому сніжному виробляють і чи потрібно воно взагалі моторсічі,-а уж потім скавучи.
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13.03.2021 16:46 Ответить
Донецкая (или ты луганская) - не мучай ты себя, пиши на твоем родном - на матерном
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14.03.2021 05:58 Ответить
по тупому просто отобрать у китайцев без выплат репараций в рамках законной национализации?
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13.03.2021 12:50 Ответить
шо отирать у китайцев?
-они хоть один долар положили в банк Украины?то что они перевели на офшоры богуслаева и парашенка то пусть они им и вернут)
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13.03.2021 16:49 Ответить
ДАНИЛОВ, ЦИТАТЫ:
Украину разрывают на две части:
с одной стороны - Россия, с другой - Америка, и некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться.
(Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным )

… Ринат Леонидович Ахметов прошел тяжелую жизнь. Я сам из Луганска, тоже жил на Донбассе и хоронил очень многих своих друзей. Я могу сказать, что Ахметов, выжив в той мясорубке и создав свой нынешний бизнес - далеко не дурак.
Поверьте мне, у него нет желания конкурировать с российскими олигархами.

И как раз на сегодняшний день наши олигархи заинтересованы в том, чтобы Украина была независимой. Единой и неделимой


Еще один вопрос - я бы прекратил эту риторику по поводу бандитов и уголовников в Партии регионов.
Если этот так, то почему они не сидят в тюрьме? Если вы их не посадили, то прекратите на эту тему разговаривать.

Но я понял - старая номенклатура никогда страну строить не будет ( Данилов 59 лет)


Да, власть Кучмы была недемократична, она переходила все границы. Но, тем не менее, власть-то уважали!


29 БЕРЕЗНЯ 2007

https://www.pravda.com.ua/articles/2007/03/29/3221653/
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13.03.2021 13:36 Ответить
Безусловно, необходимо вернуть народу. Но кто будет в качестве народа брать. Не беня ли Коломойский?
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13.03.2021 13:37 Ответить
у бени приват отобрали?
-отобрали..
-ну вот,и рашен отбирут
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13.03.2021 16:54 Ответить
Данилов Алексей Мячеславович
Родился 07 сентября 1962, в г. Красный Луч Луганской области.
Квартира вартість на дату набуття 3 434 000 грн
Житловий будинок 266331грн
Земельна ділянка 274383 грн
Автомобіль легковий Lexus 296584 грн
Дружина
Акції ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ" ; "ТОМАТО ПЛЮС" ;НОВОСТРОЙ ІНВЕСТ; "ВИДАВНИЧЕ АГЕНТСТВО ;"АМ" ,4"ВИДАВНИЧЕ АГЕНТСТВО "АФП" ; ЗАПОРІЗЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ; МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "А.М.Д. Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах
Суспільне Око Громадське об'єднання
Українська політична школа Громадське об'єднання
ДУХОВНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ Громадське об'єднання Інші декларації цього декларанта
м. Київ, УФПП
ПОСАДА
Голова
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_56cd9fc7-ea15-48bb-8911-fe043017ed28
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13.03.2021 13:37 Ответить
где уголовные дела против ярославского и ватного Петушка богуслаева???
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13.03.2021 14:31 Ответить
шото неслышно ксенийновосадов...видно пошли тюрьму в донецке штурмовать(в особосекретном режиме-тайну хранить вечно))
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13.03.2021 16:52 Ответить
 
 