Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація"

Про націоналізацію "Мотор Січі" не йдеться. Підприємство в рамках закону повернуть народу України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Слово "націоналізація" жодним чином не було застосоване ані на засіданні РНБО, ані в рішенні, яке приймала РНБО, ні на брифінгу, на якому я наголошував. Були зовсім інші слова", - сказав він.

Данілов нагадав, що Україна перебуває в стані інформаційної війни з РФ.

"Мова йшла про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом повернеться у власність українського народу в законний спосіб згідно чинного українського законодавства", - додав він.

Секретар РНБО зазначив, що Україна зацікавлена в реальних інвестиціях, які будуть заходити в державу, а не перекиданні грошей з одного офшору в інший.

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"Ми будемо визнавати тільки ті гроші, які офіційно зайшли на банківські рахунки, що знаходяться на території України. Все решта хтось там щось там собі вигадав, щось купує: от у кого купували - у того і питайте", - сказав Данілов.

Крім цього, він зазначив, що Україна не може собі дозволити продати або передати Китаю свої технології.

"Передавати в Китай технології, унікальні технології нашого оборонно-промислового комплекса ми не збираємось. Це дуже небезпечно для нас. Чому? Тому що за рік-за півтора китайці самостійно, маючи наші технології, будуть виробляти такі ж самі двигуни, і це підприємство, яке сьогодні знаходиться в Запоріжжі, взагалі припинить існування. От про це йде мова", - сказав секретар РНБО.

"Ті, хто вкладав в Україну, обов'язково будуть отримувати за це компенсації. Ми розуміємо, про які гроші йде мова", - підсумував Данілов.

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