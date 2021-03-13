Данілов про "Мотор Січ": ніхто не вимовляв слово "націоналізація"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Про націоналізацію "Мотор Січі" не йдеться. Підприємство в рамках закону повернуть народу України.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Слово "націоналізація" жодним чином не було застосоване ані на засіданні РНБО, ані в рішенні, яке приймала РНБО, ні на брифінгу, на якому я наголошував. Були зовсім інші слова", - сказав він.
Данілов нагадав, що Україна перебуває в стані інформаційної війни з РФ.
"Мова йшла про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом повернеться у власність українського народу в законний спосіб згідно чинного українського законодавства", - додав він.
Секретар РНБО зазначив, що Україна зацікавлена в реальних інвестиціях, які будуть заходити в державу, а не перекиданні грошей з одного офшору в інший.
"Ми будемо визнавати тільки ті гроші, які офіційно зайшли на банківські рахунки, що знаходяться на території України. Все решта хтось там щось там собі вигадав, щось купує: от у кого купували - у того і питайте", - сказав Данілов.
Крім цього, він зазначив, що Україна не може собі дозволити продати або передати Китаю свої технології.
"Передавати в Китай технології, унікальні технології нашого оборонно-промислового комплекса ми не збираємось. Це дуже небезпечно для нас. Чому? Тому що за рік-за півтора китайці самостійно, маючи наші технології, будуть виробляти такі ж самі двигуни, і це підприємство, яке сьогодні знаходиться в Запоріжжі, взагалі припинить існування. От про це йде мова", - сказав секретар РНБО.
"Ті, хто вкладав в Україну, обов'язково будуть отримувати за це компенсації. Ми розуміємо, про які гроші йде мова", - підсумував Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Это неизбежно. Оно так или иначе прекратит существование. Все технологии уже в Раисси вместе с технологами. Конкретно в Питере на "Климове" - бывшем НИИ Мотор Сичи.
Якби китайці вже мали технології Мотор Січі, то не боролися б так за підприємство.
Китайці навчилися добре мавпувати, а самі вони дуже вбогі та тупі. Вони вже півстоліття намагаються створити потужну авіаційну індустрію , при цьому навіть на внутрішніх рейсах у них майже тотально американські та європейські літаки.
Півстоліття - це і є реальне відставання жовтих мавп від нормальних країн.
До речі, усю свою мікроелектроніку жовті мавпи виготовляють на іноземному обладнанні.
Китайці взагалі навіть не проєктують обладнання для виробництва напівпровідників, на яких будується уся мікроелектроніка. Навіть у цій галузі жовті мавпи в аутсайдерах. Що тоді казати за авіа та космічну індустрію?
Китай вкладає сотні мільярдів у власні розробки, а ефективність дуже низька. З такими ресурсами результати мали б бути геть іншими.
Треба бути геть **@нутим, щоб вважати Айфон китайським телефоном.
Це американська розробка, яка збирається у Китаї на американському обладнанні. Усі права належать американський компанії.
https://www.dxomark.com/category/mobile-reviews/
тебе премию от гугл-транслейта надо выписать
Українську мову я знаю досконало. До речі, гугл-перекладач ніколи не перекладає "рушій".
Максику, якщо не знаєш нашої мови, то краще не базікай зайвого.
у нас є. Чи були. Відповідно, наші проблеми утримання технологій на нашій території і забезпечення конкурентності.
Чи ще якийсь інший фінт придумати ?
Таки що тут було??!!
НЛО??
Опорос, ойц, опрос на сайті та інших??
🤣🤣
Рух Опору Капітуляції@rok_org_ua 9 ч
Руслан #Демченко діючий перший заступник секретаря РНБОУ, після факультету міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко закінчив Червонопрапорний інститут імені Андропова КГБ СССР (нині Червонопрапорна академія зовнішньої розвідки).
Ще раз: перший заступник РНБОУ - КГБіст...
Уся надія на Данилова.
Григорій з Донбаського колцентру@GrishaSilence 11 мар.
какая же Данилов бубочка... а он не хочет первым привлечь к ответственности Руслана Демченко, автора Харьковских соглашений, который указом Зеленского введен в состав СНБО?
Демченко имеет доступ к гостайне и он был на совещании, после которого операцию "Вагнер" слили россиянам
До речі, Демченко міг бути замом до призначення Данілова.
Ти один з небагатьох серед зеленого кагалу, до кого є довіра.
А это что тогда?
Источник: https://biz.censor.net/n3252742
а дальше читай-приветстуются внутриукраинские инвестиции,без офшоров.
Уж точно, не Китай, не США, и не РФ.
а вот с остальными все не так однозначно...
туркам очень нужны авиационные двигатели.
если штаты решат создавать какие то локации по сбору хотя бы истребителей в Украине-им тоже пригодится .
так шо рановато в ладоши хлопаешь,лапотник
Для США этот завод - головная боль. Есть много стран, каким США не хотели бы давать технологии по производству двигателей (начиная с Китая). А пока завод работает, они не могут с уверенностью знать, что он не передаст туда свои технологии (вот в дело с Китаем - пришлось вмешиваться. А если в следующий раз передача будет "по тихому"?). Уж точно США не будут туда что то вкладывать, а тем более передавать свои технологии. Если Моторсич закроется, США перекрестятся и скажут - "Слава богу".
так шо шоб там раха или моторсич по наущению рахи не передал-все равно все надо добывать собственным горбом,опытом,потом,а иногда и кровью.
Підстаркуватий регіонал Богуслаєв в надійних руках молодої коханки
74-річний нардеп "Партії регіонів" В'ячеслав Богуслаєв днями довів, що має порох у порохівницях. Його спіймали в Москві на пестощах з молодою коханкою в одному з нічних клубів.
Я о том : что компромата на Богуслаева у ФСБ наверно выше крыше 😀😀😀
Не тягать же ему с собою жену по заграничным поездкам (какая 46 г р, и быстро не смог найти, жива ли ещё), для удовлетворения - этих самых (потребностей)???
А дедушка ещё - ого го! (был. В 74)
Вы лучше поинтересуйтесь, какое у агента Богуслаева погоняло, "желудь" там или "казбек".
Это жеж надо! Так любить
деньгидедушку!
Чтобы Данилову было чем похвалиться на передаче у Савика Шустрого в пятницу вечером... Или как прорекламироваться у Ахметова на шару бедному приЗЕенденту...
Спросим Википедию, а что это - нацинализация?
"Национализа́ция - передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. Национализация может осуществляться через безвозмездную экспроприацию - конфискацию, а также через полный или частичный выкуп - реквизицию."
(Википедия)
Итак, подведем итог:
- согласно Данилову, государство - это одно, а народ Украины - это другое.
- Данилов у китайцев и Богуслаева Мотор-Сич выкупает (за денюжки народа, ведь сам сказал - народу вернут предприятие, значит, народ и заплатит).
Вопрос: по какой цене Данилов выкупает акции у китайцев?
Ответ: а по договорной!
а как обстоят дела с машиностроительным заводом в местечке под назаванием Снежное, которое территориально находится в ДНР, но входит в Мотор-Сич?
Его Данилов как - выкупает для украинского народа, и какую сумму он перечисляет донбасским из украинского бюджета?
"
а днях Вячеслав Богуслаев признался СМИ, что сохраняет за собой контроль над находящимся в оккупированном Снежном машиностроительным заводом. Схема оказалась очень проста. Поскольку украинские компании по закону не могут работать на оккупированной территории, контролируемое Богуслаевым предприятие "Мотор Сич" передало свой оккупированный завод "в управление другой компании". "Мы наняли компанию, которая управляет нашим предприятием. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем "Мотор Сичи", - уточнил Богуслаев. О том, в каком государстве находится нанятая компания, олигарх предусмотрительно умолчал, что, собственно, уже и неважно. Ни для кого не секрет, что работать на оккупированной территории Донбасса могут лишь российские компании.
Что касается продукции, выпускаемой Снежнянским машиностроительным заводом, то, по словам Богуслаева, "Мотор Сич" покупает ее, но не через линию разграничения, а "в другой стране". Какая это страна, догадаться тоже совсем не трудно."
https://www.dsnews.ua/politics/blagoslovennyy-boguslaev-putin-priglasil-ahmetova-i-tarutu-12012018150000
-они хоть один долар положили в банк Украины?то что они перевели на офшоры богуслаева и парашенка то пусть они им и вернут)
Украину разрывают на две части:
с одной стороны - Россия, с другой - Америка, и некоторые наши политики не от большого ума ездят туда кланяться.
(Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным )
… Ринат Леонидович Ахметов прошел тяжелую жизнь. Я сам из Луганска, тоже жил на Донбассе и хоронил очень многих своих друзей. Я могу сказать, что Ахметов, выжив в той мясорубке и создав свой нынешний бизнес - далеко не дурак.
Поверьте мне, у него нет желания конкурировать с российскими олигархами.
И как раз на сегодняшний день наши олигархи заинтересованы в том, чтобы Украина была независимой. Единой и неделимой
Еще один вопрос - я бы прекратил эту риторику по поводу бандитов и уголовников в Партии регионов.
Если этот так, то почему они не сидят в тюрьме? Если вы их не посадили, то прекратите на эту тему разговаривать.
Но я понял - старая номенклатура никогда страну строить не будет ( Данилов 59 лет)
Да, власть Кучмы была недемократична, она переходила все границы. Но, тем не менее, власть-то уважали!
29 БЕРЕЗНЯ 2007
https://www.pravda.com.ua/articles/2007/03/29/3221653/
-отобрали..
-ну вот,и рашен отбирут
Родился 07 сентября 1962, в г. Красный Луч Луганской области.
Квартира вартість на дату набуття 3 434 000 грн
Житловий будинок 266331грн
Земельна ділянка 274383 грн
Автомобіль легковий Lexus 296584 грн
Дружина
Акції ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ" ; "ТОМАТО ПЛЮС" ;НОВОСТРОЙ ІНВЕСТ; "ВИДАВНИЧЕ АГЕНТСТВО ;"АМ" ,4"ВИДАВНИЧЕ АГЕНТСТВО "АФП" ; ЗАПОРІЗЬКА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ; МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "А.М.Д. Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах
Суспільне Око Громадське об'єднання
Українська політична школа Громадське об'єднання
ДУХОВНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ Громадське об'єднання Інші декларації цього декларанта
м. Київ, УФПП
ПОСАДА
Голова
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_56cd9fc7-ea15-48bb-8911-fe043017ed28