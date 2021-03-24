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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі"

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №108/2021, який вводить у дію непублічне рішення Ради національної безпеки й оборони щодо акціонерного товариства "Мотор Січ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 11 березня 2021 "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України від 1 березня 2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів", введеного в дію указом президента України від 6 березня 2018 № 58" (додається, для службового користування)", - повідомляють у документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки й оборони України, введеного в дію указом, необхідно покласти на секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сума компенсації в міжнародному арбітражі за "Мотор Січ" росте і буде понад $3,6 млрд - Ду Тао, президент Skyrizon

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данилов.

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (23815) Мотор Січ (324) РНБО (2281)


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Топ коментарі
+9
ага.. но сначала в декабре вовка-шмаркля с пафосом пиарится на "инвесторах из Китая", а чере год - вводит санкции)) зебилы, б*ля))
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24.03.2021 13:09
+8
ты дебил??? В интересах Украины не отдавать активы по двигателям.... Америкосы тут имеют конечно интерес но первоочередная выгода Украины!!! Штаты наставляют нашу власть дебилов на првильный путь. а то бы наши распродали все живя одним днем!!!
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24.03.2021 12:46
+8
ух-ты! краткий пересказ нарасеянских новостей?
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24.03.2021 12:52
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Интерестно, американосы за это отслюнявят долю малую?
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24.03.2021 12:22 Відповісти
По любому что то капнет. Типа участия в нормандском формате.
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24.03.2021 12:25 Відповісти
Не самый плохой вариант.
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24.03.2021 12:30 Відповісти
Волкера опять отправят, пусть разруливает.
По второму кругу.
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24.03.2021 12:33 Відповісти
Ох ця і секретність.. І що вони напридумували? Явно щось корисне для України.
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24.03.2021 12:34 Відповісти
Лапти, да у вас групповушка
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24.03.2021 13:04 Відповісти
американцы клоуну тупорылому в этот раз просто не оторвут яйца.
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24.03.2021 12:27 Відповісти
Вражає далекоглядність Зеленського, котрий ще у 2018 році все передбачив.))
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24.03.2021 12:23 Відповісти
ага.. но сначала в декабре вовка-шмаркля с пафосом пиарится на "инвесторах из Китая", а чере год - вводит санкции)) зебилы, б*ля))
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24.03.2021 13:09 Відповісти
вот и вовочкина монархия, снбо именуемая..
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24.03.2021 12:23 Відповісти
щас передам Лещенку...
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24.03.2021 12:26 Відповісти
«Єтат Парашєнка пєрєругал нас са фсємі сасєдямі із-за єтай мові!».

Пересічний ватник на Цензорі 2018.
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24.03.2021 12:24 Відповісти
Защищает, борется, постановляет, негодует шо всем насрать, накладывает, очищается, забивает болт, играет на пианиоукраино, уходит в спячку и тут - ВНЕЗАПНО - Мендель
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24.03.2021 12:25 Відповісти
Надеюсь, с китайцами мы поссорились не зря и янки нам нормально бабла за этот завод отвалят.
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24.03.2021 12:28 Відповісти
С чего вдруг?
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24.03.2021 12:32 Відповісти
Так это ж по их требованию продажа не состоялась. Значит, они нам должны это как-то компенсировать.
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24.03.2021 12:38 Відповісти
ты дебил??? В интересах Украины не отдавать активы по двигателям.... Америкосы тут имеют конечно интерес но первоочередная выгода Украины!!! Штаты наставляют нашу власть дебилов на првильный путь. а то бы наши распродали все живя одним днем!!!
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24.03.2021 12:46 Відповісти
Эти движки по состоянию на сегодня нужны только кацапам и китайцам. Мизерная доля нужна Антонову. И все. На западе есть свои поставщики. Поэтому после 2014-го года предприятие и посыпалось, после закрытия рассеянского рынка - а у тех посыпалась программа перевооружения флота и вертолетной авиации без украинских турбин.
Действуй США рыночно, они бы могли попросту предложить бОльшую цену за этот завод. Но, увы, было решено действовать политически, что, вангую, приведет к окончательному банкротству завода, снижению товарооборота между Украиной и КНР, и, возможно, выплате компенсации китайским инвесторам
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24.03.2021 13:04 Відповісти
Они нам ничего не должны. Они заставляют эту власть быть хоть сколько-нибудь вменяемой. А это нужно нам в первую очередь. И будут давить и дальше. И это хорошо для нас же, иначе клоун с его хозяевами совсем берега потеряют.
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24.03.2021 12:53 Відповісти
Поверьте человеку "отсюда" - не отвалят ни цента, поскольку ценности для США сам по себе этот завод не имеет.
Но если бы Украина стала в позу относительно продажи Мотор Сичи китайцам - мол, продали, это всего лишь бизнес - могла бы потерять политическую поддержку США.
И риск проиграть арбитраж китайцам есть - конечно, не 3-4 млрд, которые они требуют, но и побольше тех 100 млн, которые они якобы вложили. Это нормальная практика - требовать максимально, чтобы получить хоть что-то.
Единственное что печалит - отсутствие реакции на это американских официальных лиц. Хотя бы заявления посла, мол, "приветствуем такое решение СНБО". При отсутствии такой реакции фактор влияния США на эту сделку относится к "неподтвержденной информации". А для других инвесторов складывается картинка - купишь акции украинского предприятия - а потом тут власть переменится и твоими бумажками можно подтереться. Если бы США "раскрыли карты", это воспринималось бы по другому
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24.03.2021 12:40 Відповісти
с китайцами мы не ссорились, в этом деле они подставные актёры, попытки обанкротить были с 2014 года, не получилось, в 2018 первая попытка продажи закончилась обысками СБУ в 2019 с помощью шапито 95 были сняты все оресты с предприятия и акций, уроду богуслаеву впарили 100 лямов и он продал всё вместе с чертежами нептуна.
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24.03.2021 12:43 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3245599/mid_ukrainy_poluchil_notu_ot_kitaya_izza_sanktsiyi_protiv_investorov_motor_sch

То есть вы хотите сказать, что МИД КНР тоже просто в доле от "банкротства"? И его заявление не индикатор ухудшения отношений между Украиной и Китаем?
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24.03.2021 12:47 Відповісти
за пол сибири МИД КНР будет реагировать до оргазма, тут всё гораздо сложнее, в Китае своих заводов как грязи и они могут этими двигателями завалить кого угодно, а мы что можем после продажи? как вы думаете? может вы думаете что склады в Европе резиновые дали снаряды дадут и двигателя? да нет тут всё гораздо сложнее.
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24.03.2021 12:58 Відповісти
Подскажите, вы говорите за ту половину Сибири, которую кацапы отдали за голосования КНР в ООН, ил за Мотор-Сич отдают уже вторую половину?
То что в Китае заводов как грязи - не означает, что они могут выпускать такую же продукцию, как Мотор-Сич. Исторический пример - сверхтяжелые ракеты, американский Сатурн-5 и кацапская Н-1. Кацапы как не пыжились, но так и не смогли создать такие же гигантские движки (наибольшие однокамерные ракетные двигатели и по сей день), как у Сатурна, поэтому собирали Н-1 с десятками мелких движков. Что, собственно, и стало причиной провала этой программы, ибо нормально синхронизировать такие пакеты двигателей, да еще и при аналоговой системе управления так и не смогли.
Так и тут. У китайцев до сих пор проблемы с ГТД, особенно для флота, который они активно перевооружают. Тогда как документация с Мотор-Сичи могла решить эти проблемы. Отсюда и такая резкая реакция целого МИДа КНР. Напомню, министерства страны с ВВП в 13 трлн баксов (в 100 раз больше, чем в Украине с ее 130 млрд) - а ноту прислали из-за мелочи в 100 млн баксов
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24.03.2021 13:17 Відповісти
я говорю за половину сибири которую китайцы уже освоили и заселили точнее взяли якобы в аренду на 50 лет, за проблему с двигателями я не слышал, пример кузя 2 проданный нашими *********** под видом металлолома.
По поводу ракетостроения могу сказать одно, если память не изменяет Сатурн проектировал отец ракетостроения Браун, а кацапы по сей день летают на чертежах 50 года благодаря украденной ФАУ 2 ))))) а кто её создал? повторяться не буду.
Продажа Мотор Сич могла решить проблему криворуких кацапов, но не проблему Китая, у Китая нет ни каких проблем т.к. все технологии и заводы всего мира находятся на их территории. ах да забыл у них есть одна проблема куда вложить огромный избыток денег и что построить ещё, к сожалению это не о нашем заводе.
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24.03.2021 13:55 Відповісти
Молодец Президент!!!
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24.03.2021 12:37 Відповісти
Мой один знакомый постоянно орал в ФБ " Большая стройка Президента", через время просто "Большая стройка", ещё через время просто " Большая". Сейчас исчез со страниц. Понял, что рекламировал гав...о.
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24.03.2021 12:41 Відповісти
это Ослаблять. не трогайте её.
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24.03.2021 12:50 Відповісти
В Запорожье уже тоже и не вспоминают о стройке мостов. А она идет. И чего на эту тему кричать. Просто все привыкли к тому, что работа идет. И все.
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24.03.2021 13:59 Відповісти
Самый большой дефицит бюджета за 10 лет - "работа идет".
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24.03.2021 14:08 Відповісти
При самом маленьком, при попереднике, дефиците бюджета мосты в Запорожье не строились, как и предыдущие десятки лет. А сейчас самый большой - а мосты строятся!!! Необъяснимое феноменальное явление!!!
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24.03.2021 16:17 Відповісти
Для тебя жить по средствам это необъяснимое и феноменальное явление? Ты наверное берешь кредит покупаешь айфон и потом "кидаешь понты - посмотрите могу позволить себе".
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24.03.2021 17:19 Відповісти
Эрдоган напал на Путлера,Эрдоган вылечит Крысу в Сирии...допрыгается Карлик...
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24.03.2021 12:46 Відповісти
Серьезнее потери для Украины!!! То, что без мозгов власть то понятно... Ждем хозяина и отечественных собственников.
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24.03.2021 12:50 Відповісти
Завод национализирован. Он теперь на балансе государства.
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24.03.2021 14:34 Відповісти
ух-ты! краткий пересказ нарасеянских новостей?
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24.03.2021 12:52 Відповісти
"Мотор сич".
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24.03.2021 14:28 Відповісти
Ошибка была совершена еще когда львиная доля акций этого предприятия была передана в частные руки (привет всем адептам "государство -неэффективный собственник" и "все предприятия следует приватизировать"). Все последующие события - лишь следствие этой главной ошибки. Выбирая между требованиями США и обязательствами перед инвесторами КНР у Украины не было безболезненного выхода. Америка воспринимает Китай куда большей угрозой, чем рашку. Поэтому, реши руководство страны иначе и сохранив нормальный уровень отношений с КНР, был бы риск лишиться и того мизерного уровня поддержки США.
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24.03.2021 12:56 Відповісти
Не львиная доля акций, а все.
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24.03.2021 14:12 Відповісти
Если бы не штаты наша власть бы просрала все продавая все, за что дадут откаты!! Нет стратегии развития у ОП, только бла бла бла и предателей пол штатного расписания ОП.
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24.03.2021 12:48 Відповісти
Крысы Мавзолейные хотели получить доступ к американским технологиям с помощью китайцев,но Госдеп обламал быдло Путлера... Норвегия тоже вчера обламала быдло Мавзолейное запретив продажу движков для морфлота сраной РАБссии
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24.03.2021 12:50 Відповісти
А що Зєля думав? Байден не пуйло, йому в очі зазирати не треба. Знає Байден, що з Зєлєю робить
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24.03.2021 12:55 Відповісти
Многоходовочки плешивого мавзолейного быдла в Госдепе читают что Азбуку...
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24.03.2021 12:56 Відповісти
скоро будете чирикать с кнопочных нокиа))))
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24.03.2021 12:58 Відповісти
Из Сибирской Тундры и Тайги до Британских Морей?))) Пупок не лопнет?
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24.03.2021 13:08 Відповісти
Новый директором ЦРУ стал бывший посол США на сраной РАБссии Уильям Бернс,а он знает всю москальскую вшивую Кухню... Радуйтесь Мазолейное быдло...
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24.03.2021 13:00 Відповісти
Америкоси, америкоси - коли вже "старший брат" порадується нашим досягненням?
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24.03.2021 13:03 Відповісти
какие твои досягнэння,лапоть? За бояру под прокси по клаве стучать?
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24.03.2021 13:10 Відповісти
Байден свого сина від війни в депутати не ховав. На відміну від Порошенка, якому історія дала шанс стати Батьком нації - але він як був сцаним баригою так і залишився.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі" - Цензор.НЕТ 5415
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24.03.2021 13:30 Відповісти
Напомни, в каком добробате служил ваш жиденыш. А, вспомнил, он в 2014-м в москве на корпоративах кремлефашистов развлекал
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24.03.2021 14:08 Відповісти
Германия увеличила торговлю с Украиной на 80 %,сказала Ангела Меркель...,а торговля с ЕС увеличилась с 29 % до 43 %.Радуйся вшивая Мавзолейная Крыса...
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24.03.2021 13:05 Відповісти
рашистских нулевок на ветка как гавна
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24.03.2021 13:09 Відповісти
Под украинским прапором крысы лезут что к себе в мавзолей
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24.03.2021 13:12 Відповісти
Справочка по двигателю для Р-360 «Нептун» - http://www.motorsich.com/rus/products/aircraft/tde/ms400/ ссылка на Мотор Сич и ВИКИ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) см. раздел "Двигун" ). Не удивлюсь, если китайские компании-инвесторы имеют договорняк с рашкой, или какая-нибудь сделка на высоком уровне между Китаем и той же бензоКАЛонкой по ченджу - вы "кладете" завод в Украине, а мы вам преференции в Сибири или что-нибудь подобное, типа забирайте всю территорию Зеленого Клина, чтобы и памяти об украинском населении там неосталось.
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24.03.2021 13:32 Відповісти
Если правильно преподнести для международного арбитража тему незаконной приватизации МОТОРа и в темпе провести все суды и апелляции вплоть до Верховного суда - есть большая вероятность и арбитраж выиграть, и бабло богуслаевское кофисковать. Но это дело техники.
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24.03.2021 13:40 Відповісти
Тогда и всю приватизацию можно признать незаконной, ну чтобы каждый раз в суд не бегать.
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24.03.2021 14:39 Відповісти
США обеспечат победу Украины в арбитраже, прикроют так сказать в международных судах...
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25.03.2021 00:29 Відповісти
Уже можно готовить под сдачу на металлолом?
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24.03.2021 16:10 Відповісти
Приватизация всегда была и есть - как законная, так и незаконная. Незаконная - дело правоохранительных органов. Это их работа. За это они зарплату получают от налогоплательщиков. Пусть работают.
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24.03.2021 16:11 Відповісти
основная задача не пустить китайцев в Украину, не дать им тут скупать производственные мощности и инфраструктурные объекты, все остальное уже второстепенно "какая ценность/сколько стоит", тут не в гешефте дело
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25.03.2021 00:27 Відповісти
 
 