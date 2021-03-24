Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі"
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №108/2021, який вводить у дію непублічне рішення Ради національної безпеки й оборони щодо акціонерного товариства "Мотор Січ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 11 березня 2021 "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України від 1 березня 2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів", введеного в дію указом президента України від 6 березня 2018 № 58" (додається, для службового користування)", - повідомляють у документі.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки й оборони України, введеного в дію указом, необхідно покласти на секретаря Ради національної безпеки й оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.
"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данилов.
Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По второму кругу.
Пересічний ватник на Цензорі 2018.
Действуй США рыночно, они бы могли попросту предложить бОльшую цену за этот завод. Но, увы, было решено действовать политически, что, вангую, приведет к окончательному банкротству завода, снижению товарооборота между Украиной и КНР, и, возможно, выплате компенсации китайским инвесторам
Но если бы Украина стала в позу относительно продажи Мотор Сичи китайцам - мол, продали, это всего лишь бизнес - могла бы потерять политическую поддержку США.
И риск проиграть арбитраж китайцам есть - конечно, не 3-4 млрд, которые они требуют, но и побольше тех 100 млн, которые они якобы вложили. Это нормальная практика - требовать максимально, чтобы получить хоть что-то.
Единственное что печалит - отсутствие реакции на это американских официальных лиц. Хотя бы заявления посла, мол, "приветствуем такое решение СНБО". При отсутствии такой реакции фактор влияния США на эту сделку относится к "неподтвержденной информации". А для других инвесторов складывается картинка - купишь акции украинского предприятия - а потом тут власть переменится и твоими бумажками можно подтереться. Если бы США "раскрыли карты", это воспринималось бы по другому
То есть вы хотите сказать, что МИД КНР тоже просто в доле от "банкротства"? И его заявление не индикатор ухудшения отношений между Украиной и Китаем?
То что в Китае заводов как грязи - не означает, что они могут выпускать такую же продукцию, как Мотор-Сич. Исторический пример - сверхтяжелые ракеты, американский Сатурн-5 и кацапская Н-1. Кацапы как не пыжились, но так и не смогли создать такие же гигантские движки (наибольшие однокамерные ракетные двигатели и по сей день), как у Сатурна, поэтому собирали Н-1 с десятками мелких движков. Что, собственно, и стало причиной провала этой программы, ибо нормально синхронизировать такие пакеты двигателей, да еще и при аналоговой системе управления так и не смогли.
Так и тут. У китайцев до сих пор проблемы с ГТД, особенно для флота, который они активно перевооружают. Тогда как документация с Мотор-Сичи могла решить эти проблемы. Отсюда и такая резкая реакция целого МИДа КНР. Напомню, министерства страны с ВВП в 13 трлн баксов (в 100 раз больше, чем в Украине с ее 130 млрд) - а ноту прислали из-за мелочи в 100 млн баксов
По поводу ракетостроения могу сказать одно, если память не изменяет Сатурн проектировал отец ракетостроения Браун, а кацапы по сей день летают на чертежах 50 года благодаря украденной ФАУ 2 ))))) а кто её создал? повторяться не буду.
Продажа Мотор Сич могла решить проблему криворуких кацапов, но не проблему Китая, у Китая нет ни каких проблем т.к. все технологии и заводы всего мира находятся на их территории. ах да забыл у них есть одна проблема куда вложить огромный избыток денег и что построить ещё, к сожалению это не о нашем заводе.