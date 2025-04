Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №108/2021, який вводить у дію непублічне рішення Ради національної безпеки й оборони щодо акціонерного товариства "Мотор Січ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 11 березня 2021 "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України від 1 березня 2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів", введеного в дію указом президента України від 6 березня 2018 № 58" (додається, для службового користування)", - повідомляють у документі.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки й оборони України, введеного в дію указом, необхідно покласти на секретаря Ради національної безпеки й оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки й оборони ухвалила рішення, що підприємство "Мотор Січ" у Запоріжжі буде повернуто українському народові.

"Згідно з цим рішенням, підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу - у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом", - заявив Данилов.

Також Цензор.НЕТ писав про те, що 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій щодо громадянина Китаю Ван Цзина і компаній: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) і "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).