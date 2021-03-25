Зеленський затвердив воєнну доктрину
Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України".
Відповідний указ №121/2021 від 25 березня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стратегія воєнної безпеки України визначає захист суверенітету і територіальної цілісності країни як одну з найважливіших функцій держави і справу всього українського народу.
"Головною метою Стратегії воєнної безпеки України є заздалегідь підготовлена і всебічно забезпечена комплексна оборона України в рамках стримування, стійкості і взаємодії, яка забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України і в межах державного кордону України, сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуття членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях щодо підтримання миру і безпеки", - сказано в доктрині.
Зазначено, що Україна не має на меті досягти воєнного паритету з РФ, тому що це призвело б до надмірної мілітаризації держави і виснаження національної економіки. Замість цього передбачено підтримку балансу і синергії воєнних і невоєнних засобів забезпечення військової безпеки.
З повним текстом воєнної доктрини можна ознайомитися тут.
Будь ласка, зачекайте...
Там планується повний перехід ЗСУ на стандарти НАТО?
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
ЧТО ТАМ ДЕЛАЕТ ОХРАННИК?!!!
1. Всех бояться
2. Никого не пугать
3. Ни в коем разе не спутать первое со вторым
4. Чем дальше от фронта и глубже окоп - тем больше чин сидящего в окопе.
5. Главное дождать особо жаркого лета, шоб вороги сгинули, як роса на сонцi.
6. Приравнять звание заслуженного артиста к генерал-майорскому с обязательным отданием воинских почестей Оле Поляковой...
"Указано, что Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, потому что......... потому, что у Расии есть ядерное вооружение, не знали?
А относительно военной доктриеы - тут всё просто. Ураинская армия в случае расийской агрессии должна быть способна нанеси Расии непремлемый ущерб. Лично я его оцениваю в 25-30 тысяч солдат.
Клоун - вояк це вже смішно