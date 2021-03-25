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Зеленський затвердив воєнну доктрину

Зеленський затвердив воєнну доктрину

Президент України ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України від 25 березня 2021 року "Про Стратегію воєнної безпеки України".

Відповідний указ №121/2021 від 25 березня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стратегія воєнної безпеки України визначає захист суверенітету і територіальної цілісності країни як одну з найважливіших функцій держави і справу всього українського народу.

"Головною метою Стратегії воєнної безпеки України є заздалегідь підготовлена ​​і всебічно забезпечена комплексна оборона України в рамках стримування, стійкості і взаємодії, яка забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України і в межах державного кордону України, сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуття членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях щодо підтримання миру і безпеки", - сказано в доктрині.

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Зазначено, що Україна не має на меті досягти воєнного паритету з РФ, тому що це призвело б до надмірної мілітаризації держави і виснаження національної економіки. Замість цього передбачено підтримку балансу і синергії воєнних і невоєнних засобів забезпечення військової безпеки.

З повним текстом воєнної доктрини можна ознайомитися тут.
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Топ коментарі
+41
зебобики, читайте и стыдитесь. Самих себя. Клоуна стыдиться не надо, он такой от природы, с этим ничего не поделать. Но вы-то рассчитывали, что клоуны бывают такими, как вам надо. А вот это - идиотизм. И вот, зебобики, пришло время стыдиться своего идиотизма. Таки пришло, если кто не понял
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25.03.2021 20:54
+34
в военной доктрине Великобритании, которую недавно подкорректировали и приняли в целом, четко и ясно указан главный противник - раша. у нас в доктрине кто главный враг? или опять виляние ж.пой и многовектроность? или это для кого доктрина? лохам мозги пудрить?
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25.03.2021 20:56
+31
Зеля балансирует
Зеленский утвердил военную доктрину - Цензор.НЕТ 1294
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25.03.2021 21:08
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З такою доктриною можна нічого не робити, під неї можна підігнати що завгодно.
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26.03.2021 09:12 Відповісти
Шпагатна поза Зе ширшає з кожним днем. Якщо й далі в ній стоятиме, то музичний орган вивалиться й відпаде...
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26.03.2021 09:33 Відповісти
Хтось повний текст цієї доктрини читав?
Там планується повний перехід ЗСУ на стандарти НАТО?
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26.03.2021 09:36 Відповісти
Прошу підтримати петиція:
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
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26.03.2021 09:37 Відповісти
Если та сторона будет обстреливать нашу сторону, то мы со своей стороны грозно заглянем с глазок той стороны. И если на той стороне глазка мы не увидим то, что мы хотим увидеть с нашей стороны. наша сторона назовет ту сторону окончательно той стороной и огонь с нашей стороны в ту сторону открывать не будем потому нет смысла стрелять по сторонам...
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26.03.2021 09:45 Відповісти
класно сказано, по *********...
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26.03.2021 19:28 Відповісти
Таке враження, що серед слуг один Разумков адекватний.
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26.03.2021 10:26 Відповісти
Наконец-то....
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26.03.2021 10:38 Відповісти
от кого охраняют Зеленского во время собрания высшего руководства ВСУ?

ЧТО ТАМ ДЕЛАЕТ ОХРАННИК?!!!
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26.03.2021 10:39 Відповісти
підказує...
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26.03.2021 19:27 Відповісти
и еще вопрос - он и в постель с ним ложится, что ли? член ему держит когда он ссыт и жопу подтирает? что это?!!
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26.03.2021 10:40 Відповісти
Доктрина от ЗЕбила: "Просто надо перестать стрелять"
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26.03.2021 11:23 Відповісти
Толковые документы за 15 и 16 год отменили и приняли какую-то воду...Теперь можно грабить все что "барыга" ввел в армии..
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26.03.2021 11:39 Відповісти
Чи он еще не проснулся... С Будапештским меморандумом насинергничали, мама не горюй.
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26.03.2021 11:39 Відповісти
Хто відповідальний і яке покарання за порушення?
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26.03.2021 11:45 Відповісти
Доктрина такова:
1. Всех бояться
2. Никого не пугать
3. Ни в коем разе не спутать первое со вторым
4. Чем дальше от фронта и глубже окоп - тем больше чин сидящего в окопе.
5. Главное дождать особо жаркого лета, шоб вороги сгинули, як роса на сонцi.
6. Приравнять звание заслуженного артиста к генерал-майорскому с обязательным отданием воинских почестей Оле Поляковой...
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26.03.2021 11:49 Відповісти
Мать - перемать !!!
"Указано, что Украина не ставит цели достичь военного паритета с РФ, потому что......... потому, что у Расии есть ядерное вооружение, не знали?
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26.03.2021 12:05 Відповісти
Неправильно. Ядерна зброя це зброя стримування і застосовувати її для нападу у центрі Європи ніхто не буде. Крапка. А твердження про не ставлення цілі досягнення військового паритету з Росією є завідомо слабким і надзвичайно програшним кроком. Проте про що я говорю? При зеленському іншої відповіді чекати годі.
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27.03.2021 04:54 Відповісти
Мой друг, слова имеют смысл, и "паритет" - означает паритет.
А относительно военной доктриеы - тут всё просто. Ураинская армия в случае расийской агрессии должна быть способна нанеси Расии непремлемый ущерб. Лично я его оцениваю в 25-30 тысяч солдат.
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27.03.2021 09:43 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 марта 2021 года "О Стратегии военной безопасности Украины Источник: https://censor.net/ru/n3255654

Клоун - вояк це вже смішно

Зеленський затвердив воєнну доктрину - Цензор.НЕТ 4690
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26.03.2021 12:57 Відповісти
ну шо там? Терплячі та співочі? хуженебудєт??? Смєтуни коли вже смєтать підете?
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26.03.2021 14:02 Відповісти
надо выдать доктрину НЕ ДОПУСКАТЬ шимпан-зе выдавать доктрины --- лучше в буковеле на лыжах пусть катается да позирует перед камерами во время чумы без маски
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26.03.2021 21:26 Відповісти
Относительно военной доктриеы - тут всё просто. Ураинская армия в случае расийской агрессии должна быть способна нанеси Расии непремлемый ущерб. Лично я его оцениваю в 25-30 тысяч солдат.
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27.03.2021 09:44 Відповісти
правильно.
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27.03.2021 23:52 Відповісти
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