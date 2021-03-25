Байден собирается баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден заявил о намерении опять баллотироваться на пост главы США в 2024 году.
Об этом он завил во время своей первой пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Да мой план состоит в том, чтобы баллотироваться на переизбрание. Это мои ожидания", - сказал 78-летний политик.
На вопрос о том, ожидает ли он, что ему вновь придется сражаться за место в белом доме с Дональдом Трампом, Байден засмеялся и сказал: "Я даже не думаю об этом. Я понятия не имею".
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46-й президент США Джо Байден был избран на должность в ноябре 2020 года. Его оппонентом был 74-летний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.
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Америка переживала и FDR переживет и нынешнюю власть. Главное чтобы мне перед выходом на пенсию точарищь Байден финансово не подосрал.
Можливо його таки покусав Зеленський?
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Байден в комі, який другий строк?!
Світовий флешмоб продовжується. Після Петра Порошенка, Джо Байдена і Ненсі Пелосі, "вбивцею" Путіна назвав і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Цікаво, до Зеленського черга коли-небудь дійде? Це вам не на роялі грати - тут потрібні залізні фаберже.
https://www.facebook.com/newsmax/videos/265799615034781/?__cft__[0]=AZXdfAZ0AahAEUCMrlhAueF-oZahjTO4vFLRDabzFE9NwRAIYtQXt0M0RE0IdbZHVKuyj4p6vfcAGysF8ySVghgX071eWSpZ4DgCCwsW_46r2u163BCnC_MvkxzwwryBVXxkaTfzMaBPdS3scnhjZuAss4LnSzkWbmyA9nRldVLxaQ&__tn__=%2CO%2CP-R 29 mins ·
'Feeble' Joe Biden has finally held his first press conference but Grant Stinchfield says 'don't let his weakness fool you - he's a danger to America's freedom.' http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR02pbRXLmk5ahfD7wsI0btQD6fEMbmgoy2KLiCE1rS1ZfQki9pfgCNn_8k nws.mx/tv
маніяки!