Байден собирается баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил о намерении опять баллотироваться на пост главы США в 2024 году.

Об этом он завил во время своей первой пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Да мой план состоит в том, чтобы баллотироваться на переизбрание. Это мои ожидания", - сказал 78-летний политик.

На вопрос о том, ожидает ли он, что ему вновь придется сражаться за место в белом доме с Дональдом Трампом, Байден засмеялся и сказал: "Я даже не думаю об этом. Я понятия не имею".

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46-й президент США Джо Байден был избран на должность в ноябре 2020 года. Его оппонентом был 74-летний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.