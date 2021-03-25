Байден збирається балотуватися на другий термін
Президент США Джо Байден заявив про намір знову балотуватися на пост глави США в 2024 році.
Про це він заявив під час своєї першої пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Так мій план полягає в тому, щоб балотуватися на переобрання. Це мої очікування", - сказав 78-річний політик.
На запитання про те, чи очікує він, що йому знову доведеться змагатися за місце в білому домі з Дональдом Трампом, Байден засміявся і сказав: "Я навіть не думаю про це. Я поняття не маю".
46-й президент США Джо Байден був обраний на посаду в листопаді 2020 року. Його опонентом був 74-річний кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.
Топ коментарі
+20 саша паламарчук
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+17 саша паламарчук
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+13 DEDALiu
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Америка переживала и FDR переживет и нынешнюю власть. Главное чтобы мне перед выходом на пенсию точарищь Байден финансово не подосрал.
Можливо його таки покусав Зеленський?
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Байден в комі, який другий строк?!
Світовий флешмоб продовжується. Після Петра Порошенка, Джо Байдена і Ненсі Пелосі, "вбивцею" Путіна назвав і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Цікаво, до Зеленського черга коли-небудь дійде? Це вам не на роялі грати - тут потрібні залізні фаберже.
https://www.facebook.com/newsmax/videos/265799615034781/?__cft__[0]=AZXdfAZ0AahAEUCMrlhAueF-oZahjTO4vFLRDabzFE9NwRAIYtQXt0M0RE0IdbZHVKuyj4p6vfcAGysF8ySVghgX071eWSpZ4DgCCwsW_46r2u163BCnC_MvkxzwwryBVXxkaTfzMaBPdS3scnhjZuAss4LnSzkWbmyA9nRldVLxaQ&__tn__=%2CO%2CP-R 29 mins ·
'Feeble' Joe Biden has finally held his first press conference but Grant Stinchfield says 'don't let his weakness fool you - he's a danger to America's freedom.' http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR02pbRXLmk5ahfD7wsI0btQD6fEMbmgoy2KLiCE1rS1ZfQki9pfgCNn_8k nws.mx/tv
маніяки!