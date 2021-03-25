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Байден (2856) США (21006)

Байден збирається балотуватися на другий термін

Байден збирається балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден заявив про намір знову балотуватися на пост глави США в 2024 році.

Про це він заявив під час своєї першої пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Так мій план полягає в тому, щоб балотуватися на переобрання. Це мої очікування", - сказав 78-річний політик.

На запитання про те, чи очікує він, що йому знову доведеться змагатися за місце в білому домі з Дональдом Трампом, Байден засміявся і сказав: "Я навіть не думаю про це. Я поняття не маю".

46-й президент США Джо Байден був обраний на посаду в листопаді 2020 року. Його опонентом був 74-річний кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Читайте також: Байден сьогодні проведе свою першу президентську пресконференцію, - CNN
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Топ коментарі
+20
Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 5643
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25.03.2021 21:25
+17
Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 4023
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25.03.2021 21:19
+13
Думаю,что беспокоится об этом ему не надо. С ним,или не с ним,(то есть с К. Харрис) демократам обеспечены еще несколько президентских сроков. Ну,а у нас, Майя Санду, в очередной раз отправила в нокдаун додона. Соссиалистов поставили перед выбором,-или они голосуют в парламенте за правительство однопартийца М. Санду,И. Гросу,которое ставило себе цель ОЧИСТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ от коррупционеров и воров,или провалить выборы и дать президенту возможность отправить Парламент в отставку,поскольку 23 марта истекли 3 месяца на возможность выбора Парламентом правительства. соССиалисты выбрали бойкот заседания Парламента,что значит провал второй попытки и таким образом представили Президенту возможность объявить досрочные выборы. Скорее всего последует обращение М. Санду в Конституционный Суд,который подтвердит законность роспуска Парламента и наш вражеский Карфаген будет разрушен!
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25.03.2021 21:45
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Ой, що зараз буде....
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25.03.2021 21:13 Відповісти
А что тут такого? Ожидаемо. Больше опечалили проблемы США обозначенные Байденом, как - то, что "много где протекают крыши" (как-то двусмысленно) И особо опечалило, что не во всех школах есть фонтанчики для питья. А вот о Раше, ни слова. Почему? Понимаю, что фонтанчики важны, но.... Да ладно, мое ли дело определять приоритеты США.
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25.03.2021 21:20 Відповісти
В США, президент - лицо страны, иногда смешное, но особо ничего не играющее, ее (США) политику делают внутренности - Конгресс, Сенат, ФРС, МВФ , где 11%, собственно США и 60%, управляемые ими страны. А Байдена, ПОСТАВИЛА элита, чтобы просто не мешал. Спрос с него маленький. Процессами рулят другие силы. ИМХО, но много читал знающих)))
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25.03.2021 22:49 Відповісти
Я рад что есть люди с незахезанными мозгами понимающие суть происходящего.
Америка переживала и FDR переживет и нынешнюю власть. Главное чтобы мне перед выходом на пенсию точарищь Байден финансово не подосрал.
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26.03.2021 00:46 Відповісти
На жаль, не переживе. Саме для цього й запускаються до США сотні тисяч латиносів. Демографічний баланс остаточно зміниться на користь "кольорових", тобто електорату дєрьмократів, і за республіканців просто нікому буде голосувати. Тим паче, що більшовички вже зараз намагаються змінити саму систему голосування й закріпити в ній всі ті підлості, які дозволили їм сфальшувати президентські вибори й довибори до Сенату. Єдиний вихід - це цілюща громадянська війна, в результаті якої якщо не вдасться відновити статус-кво, то хоча б можна буде відділити притомні штати від непритомних. Get ready to stand up and fight for your rights. В прямому сенсі. Допоки дєрьмократи не відібрали зброю.
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26.03.2021 07:07 Відповісти
Главный в этой игре - Китай
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25.03.2021 23:39 Відповісти
Всё, что надо знать о Трампе - это то, что он является смешной собачкой Х.йла !
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26.03.2021 06:24 Відповісти
Україна - лише "за"!
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25.03.2021 22:40 Відповісти
Какой оптимист! Или таки адренохром в действии?
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25.03.2021 21:16 Відповісти
Хтозна, що спричиняє деменцію цього пасажира, але від передозу стимуляторів воно невдовзі скопититься .
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26.03.2021 07:11 Відповісти
К тому времени ему будет 82 года...ну ХЗ как здоровье позволит, тут загадывать не стоит.
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25.03.2021 21:17 Відповісти
ну шо в 82 гола, ум зашкаливает, здоровье дай бог,правда многие , очень многие не доживают,а кто дожил,многие сцуться в штаны
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25.03.2021 21:25 Відповісти
😂😂😂😂
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25.03.2021 21:18 Відповісти
Смех без причины - признак дурачины.
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25.03.2021 21:35 Відповісти
Вперед,дядько Джо!!!Щиро підтримую !!!))))
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25.03.2021 21:18 Відповісти
Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 4023
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25.03.2021 21:19 Відповісти
кажется, только что шестой двойник тройника Путина придумал себе еще 12 сроков Президентства.
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25.03.2021 21:23 Відповісти
Хорошо бы вставить этот тройник в электроцепь, чтобы замкнуть путлера с возгоранием.
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25.03.2021 23:46 Відповісти
боже ты мой, доживи до следующего нового года
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25.03.2021 21:23 Відповісти
Оптимист.
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25.03.2021 21:24 Відповісти
Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 5643
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25.03.2021 21:25 Відповісти
Вообще-то, это цитата белогвардейского офицера Гуго Карловича поле гражданской войны...
Байден збирається балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 3135
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25.03.2021 22:03 Відповісти
Кремлёвский Фюрер уже стар и не сможет после 2024г тянуть Расию к Московии с колониями, наверное колонии начнут сами реформироваться в независимые от Московии государства. со своим языком, культурой, верой и армией.
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25.03.2021 21:29 Відповісти
главное чтобы рашка развалилась уже после 2024 при новом республиканском президенте а то демократы и это поставят себе в заслугу
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26.03.2021 00:50 Відповісти
да...всього лише на два терміни мітить, от фуйло так одразу вам сказав - я цар, а ви мої раби, буду вами вертіти аж до смерті
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25.03.2021 21:30 Відповісти
Так, для порівняння. Друже
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25.03.2021 21:35 Відповісти
Після цієї заяви Байдена в світі побільшало на одного клоуна..

Можливо його таки покусав Зеленський?
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25.03.2021 21:31 Відповісти
Зеле нечем уже кусать. Все зубы раздал-проотвечал, сморчок хрыпатый.)
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25.03.2021 22:08 Відповісти
Трампу це не сподобається! А трампісти вапше афігєют!
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25.03.2021 21:37 Відповісти
Все трамписты это как минимум опущенные лохи !
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25.03.2021 21:40 Відповісти
Ми вже фігєєм у повний зріст 😬
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26.03.2021 00:52 Відповісти
Це справедливо! Увесь світ фігєл від Трампа чотири роки, зараз ваша черга.
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26.03.2021 00:56 Відповісти
Це наш хрест повинні терпіти як терплять Зелю ще чотири роки 🥲
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26.03.2021 01:02 Відповісти
Думаю,что беспокоится об этом ему не надо. С ним,или не с ним,(то есть с К. Харрис) демократам обеспечены еще несколько президентских сроков. Ну,а у нас, Майя Санду, в очередной раз отправила в нокдаун додона. Соссиалистов поставили перед выбором,-или они голосуют в парламенте за правительство однопартийца М. Санду,И. Гросу,которое ставило себе цель ОЧИСТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ от коррупционеров и воров,или провалить выборы и дать президенту возможность отправить Парламент в отставку,поскольку 23 марта истекли 3 месяца на возможность выбора Парламентом правительства. соССиалисты выбрали бойкот заседания Парламента,что значит провал второй попытки и таким образом представили Президенту возможность объявить досрочные выборы. Скорее всего последует обращение М. Санду в Конституционный Суд,который подтвердит законность роспуска Парламента и наш вражеский Карфаген будет разрушен!
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25.03.2021 21:45 Відповісти
В добрий час,фрате !!!)))
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25.03.2021 22:00 Відповісти
Спасибо! Дай Бог нам удачи и успеха,на этом пути!
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26.03.2021 06:39 Відповісти
я хоч і трампіст але пані Санду бажаю всілякіх успіхів. Які настрої у Молдові, прагнете бути незалежними або приєднатися до Румунії?
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26.03.2021 01:12 Відповісти
Я думаю,что мы,(как я говорю уже давно),присоединимся к Европе. А также я уверен,что то же самое сделает и Украина. Это мое мнение с самых первых дней моего появления на Цензоре. И пока что (хоть и тяжело),но мы,вместе,продвигаемся по этому пути.
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26.03.2021 06:36 Відповісти
Щасти вам! Ви молодці!!!
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26.03.2021 12:42 Відповісти
Лапоть отправляйся обратно х.йлу в оппу
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25.03.2021 21:52 Відповісти
"А гімна з-під старої жuдівки не хочеш?"©
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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25.03.2021 21:55 Відповісти
Нормально дед троллит!) И пуйла и трампона!) И даже нашу зелю, шоб не расслаблялось, убогое!))
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25.03.2021 21:49 Відповісти
Надеемся нажмёт красную кнопку по стране помойке.
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25.03.2021 21:57 Відповісти
Что -то старперов в мире много развелось. Ну, правители которые!
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25.03.2021 22:04 Відповісти
Пишаймось, що ми маємо молодого Віслючка,повного сил та наснаги клоуна !!!)))
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25.03.2021 22:10 Відповісти
С Байденом все понятно, но я больше о Путине вообще-то! А ты клоуна считаешь президентом страны? Ай-яй-яй!
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25.03.2021 23:09 Відповісти
Незабвенный и горячо любимый Леонид Ильич Брежнев, сыгравший в ящик в 75 годочков, последние лет пяток изрядно потешил советских граждан своим старческим маразмом, который был виден даже через телевизор. А Байдену в свои 78 годков чем мечтать о втором сроке, уместнее побеспокоиться о полотенечном.
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25.03.2021 22:06 Відповісти
ну и дай ему Бог здоровья
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25.03.2021 22:07 Відповісти
Президенство здоровья не добавляет вообще-то!
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25.03.2021 23:04 Відповісти
он и первый срок не досидит ,а уж второй ...
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25.03.2021 22:28 Відповісти
Тут у таких уже забирають права.
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26.03.2021 04:04 Відповісти
https://twitter.com/charliespiering/status/1374797256352792578

Байден в комі, який другий строк?!
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25.03.2021 22:38 Відповісти
Не он рулит процессами, он громоотвод. Эта пессуха. Смешно, или грустно, ДЖО, ЧИТАЛ ответы. Значит и вопросы были распределены. Ответы (бумажки) кончились, и Байден, с низкого старта, покинул трибуну, под улюлюкание журналюг.. Еще удивило. Он (Байден) какую-то журналистку, по имени - фамилии, и по изданию назвал, типа: "Ваш вопрос".))) Он свою жену с ее сестрой путает, а тут, такая осведомленность))) Байден, это просто уничтожение роли президента в политике США. Там уже готовы рулить другие, более мощные силы. ИМХО, конечно.
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25.03.2021 23:00 Відповісти
Ця пресуха своєю зрежисованістю схожа на пресухи пуйла, але виглядала іще жалюгідніше.
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26.03.2021 08:20 Відповісти
да ну на
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26.03.2021 09:43 Відповісти
Байден збирається балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 748

Світовий флешмоб продовжується. Після Петра Порошенка, Джо Байдена і Ненсі Пелосі, "вбивцею" Путіна назвав і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Цікаво, до Зеленського черга коли-небудь дійде? Це вам не на роялі грати - тут потрібні залізні фаберже.
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26.03.2021 00:12 Відповісти
Ну что, хотя бы шнурки будут поставляться или как?
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26.03.2021 00:25 Відповісти
Вечноживой Байден.
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26.03.2021 02:09 Відповісти
Ну прям вашингтонские старцы.
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26.03.2021 03:53 Відповісти
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZXdfAZ0AahAEUCMrlhAueF-oZahjTO4vFLRDabzFE9NwRAIYtQXt0M0RE0IdbZHVKuyj4p6vfcAGysF8ySVghgX071eWSpZ4DgCCwsW_46r2u163BCnC_MvkxzwwryBVXxkaTfzMaBPdS3scnhjZuAss4LnSzkWbmyA9nRldVLxaQ&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax/videos/265799615034781/?__cft__[0]=AZXdfAZ0AahAEUCMrlhAueF-oZahjTO4vFLRDabzFE9NwRAIYtQXt0M0RE0IdbZHVKuyj4p6vfcAGysF8ySVghgX071eWSpZ4DgCCwsW_46r2u163BCnC_MvkxzwwryBVXxkaTfzMaBPdS3scnhjZuAss4LnSzkWbmyA9nRldVLxaQ&__tn__=%2CO%2CP-R 29 mins ·

'Feeble' Joe Biden has finally held his first press conference but Grant Stinchfield says 'don't let his weakness fool you - he's a danger to America's freedom.' http://nws.mx/tv?fbclid=IwAR02pbRXLmk5ahfD7wsI0btQD6fEMbmgoy2KLiCE1rS1ZfQki9pfgCNn_8k nws.mx/tv
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26.03.2021 04:00 Відповісти
Цікаво, як тутешні форумні глобалісти, беручи приклад зі сцукербергів, спамлять все некомпліментарне, що стосується напівживого байдена.
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26.03.2021 07:24 Відповісти
Ти хворий, тебе мало спамити, тебе треба ізолювати від суспільства у психлікарні.
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26.03.2021 12:48 Відповісти
Он еще Убийцу-***** переживет.
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26.03.2021 07:33 Відповісти
Звісно, переживе. На батарейках та імплантованому штучному інтелекті хіба що.
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26.03.2021 09:09 Відповісти
Справжній оптиміст. Оце силища!
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26.03.2021 09:43 Відповісти
ему хотя бы первый дожить
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26.03.2021 09:59 Відповісти
прямо, як порошенко з зеленським.
маніяки!
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26.03.2021 13:26 Відповісти
 
 