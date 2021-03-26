Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов считает, что задержка в доставке в Украину из Индии вакцины против COVID-19 не затянется надолго.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".
"Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, о том, что они придержали (вакцины) всем без исключения. Но я думаю, что эта задержка не будет слишком продолжительной. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и ... начать получать (вакцины из Индии). Я оптимистично на это смотрю ", - рассказал Степанов.
Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса разработки Oxford / AstraZeneca - с целью удовлетворения внутреннего спроса на препарат.
25 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины против коронавируса.
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тебе дадут таблетки. может даже два раза. угомонись.
*** реально дурачок какой то. израиль на первом месте в мире по количеству вакцинированных но оказывается именно в израиле есть тайные таблетки от ковида, но их никому не дают. и они тайные
Главное, что бы тебе интересно жить было. ( не светись перед психиатрами).
на нет суда нет
А че мля если нет? Че будет если нет?
(с)
а ти видно лише на такі статейки кидаєшся від недорозвинутості пошукових і когнитивних навичок.
собака ты бешенная, забеги в будку и не гавкай
Розробник: Oxford/AstraZeneca, спільна розробка науковців із Швеції та Великої Британії.
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
десь так... https://www.dw.com/en/astrazeneca-covid-vaccine-oxford/a-56427963 Складний ланцюжок поставок вакцин AstraZeneca проти COVID (DW)
Повторно вакцинуватися чим - тим, що дадуть?
І далі доколюватися іншою вакциною??
Це ж в цивілізованому світі-неприпустимо! Все має бути однією вакциною
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові) Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
Нехай воно не мучиться і не мучить людей з цим індійським "шмурдяком".