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вакцина (3777) карантин (16728) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040) AstraZeneca (141)

Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов

Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что задержка в доставке в Украину из Индии вакцины против COVID-19 не затянется надолго.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

"Мы видим, что есть соответствующая проблема, и отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии, о том, что они придержали (вакцины) всем без исключения. Но я думаю, что эта задержка не будет слишком продолжительной. Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и ... начать получать (вакцины из Индии). Я оптимистично на это смотрю ", - рассказал Степанов. 

Как сообщалось, в связи с ростом заболеваемости Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса разработки Oxford / AstraZeneca - с целью удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

25 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины против коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о прекращении экспорта Индией CoviShield: Действительно, есть проблема, работаем над ее решением по разным каналам

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Топ комментарии
+20
МЗС отримало листа від посольства Індії, в якому підкреслюється: поки Степанов не придбає нормальні штани до своєї куртки - скаженого тигра вам з@лупа, а не вакцина!
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26.03.2021 01:58
+10
Степанов! Продай куртку та віддай людям гроши, які у нас вкрав.
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26.03.2021 02:14
+7
Блін добийте його вже хто-небудь!
Нехай воно не мучиться і не мучить людей з цим індійським "шмурдяком".
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26.03.2021 04:34
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МЗС отримало листа від посольства Індії, в якому підкреслюється: поки Степанов не придбає нормальні штани до своєї куртки - скаженого тигра вам з@лупа, а не вакцина!
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26.03.2021 01:58 Ответить
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26.03.2021 07:10 Ответить
Куртка 23 000 $ , сколько же штаны , для степашки?
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26.03.2021 07:14 Ответить
а зачем тебе вакцина? ты же сам говоришь что против вирусов вакцины нет а естьь пять волшебных еврейских таблеток которые есть у трампа и еще три комплекта в израиле.
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26.03.2021 02:03 Ответить
ну если ты ставишь знак авторских прав то указывай источник цитаты. илди у тебя вместоковидные осложнения?
тебе дадут таблетки. может даже два раза. угомонись.
*** реально дурачок какой то. израиль на первом месте в мире по количеству вакцинированных но оказывается именно в израиле есть тайные таблетки от ковида, но их никому не дают. и они тайные
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26.03.2021 02:17 Ответить
Ну понятно, всем рулит мировая закулиса, земля плоская и под куполом, вся история выдуманная, почитай (посмотри) - ....... (вставить нужное), сосед облучает микроволновкой и ОСОБЫМИ атомами (помогает шапочка из фольги) и.т.д, и.т.п.
Главное, что бы тебе интересно жить было. ( не светись перед психиатрами).
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26.03.2021 02:37 Ответить
Ви про чіпи забули, про мережу 5G і про рептилоїдів з планети Нубіру.
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26.03.2021 07:08 Ответить
а если нет то что?
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26.03.2021 02:02 Ответить
ничего наверное
на нет суда нет
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26.03.2021 02:25 Ответить
Я очень рад, конечно, что вот-вот подьедет ковишилд.
А че мля если нет? Че будет если нет?

(с)
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26.03.2021 02:05 Ответить
ну їм треба вирішити, чи будуть вони чекати останнього сроку другого уколу - 12 тижнів, тоді, коли виробник дає термін другого уколу від 4 до 12 тижнів. чого не взяти середину, 9-10 тижнів? у них, якщо поділити поставку на два уколи 250 000, то залишилось уколоти по першому колу 94 000, це тиждень, ну якщо планувати колоти одніє партією. плюс уколоті 24 лютого на кінець березня вже матимуть строк 5 тижнів. тут можна колоти по першому колу допоки не настане строк для другого, і залишком колоти по другому до нуля. або на 6 тижні колоти по другому колу другою половиню партії ковішилда.
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26.03.2021 07:02 Ответить
Если они уколят по второму кругу то вакцина закончится,а что каждый день в отчет давать, ноль!? Сепашка ещё хочет порулить
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26.03.2021 19:05 Ответить
шопопало мелеш, вона закінчить і через перше коло і в той же самий час. вони і так кожен день звітують тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
а ти видно лише на такі статейки кидаєшся від недорозвинутості пошукових і когнитивних навичок.
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26.03.2021 19:11 Ответить
иди сам, тьі ж приперся в диалог. и когнитивность и умение общатся єто разньіе вещо, но тьі ж узкий, а узкие берут новтіе слова и пизают их куда попало, думая, что ляпнул очень умное. тьі как моя одна училка ро русскому, та тоже думает, что если процитирует свою дипломную, так сразу оппонент расстает. тьі с ней из одного фабричного контейнера?
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27.03.2021 09:49 Ответить
смотри как,оказывается форум цензора это ваша личка в которой вы ведете диалог.
собака ты бешенная, забеги в будку и не гавкай
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27.03.2021 19:13 Ответить
забуваю все русску чєлюсть спитать, що мені робити! а ти вже у будці був, що знаєш про ефект?
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27.03.2021 20:26 Ответить
ти приперся в діалог прогнать? так чого ти вважає форум цензора своєю лічкою?
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27.03.2021 20:27 Ответить
шо ж ты гнида модеру стуканул? стукачокс?
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31.03.2021 22:50 Ответить
клас! піди хильни бояри, полічись.
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01.04.2021 00:07 Ответить
сглотни чучело вафлеголовое.Здрисни в туман чебурек обосранный
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01.04.2021 13:57 Ответить
а ти вже наковтасвя як видно, клоун гебнявий, що тебе так пуче
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01.04.2021 13:59 Ответить
на кую вертишся пидарок как веретено
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01.04.2021 15:37 Ответить
яка у тебе скудна фантазія, як раз на 73%та твого мозку.
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01.04.2021 15:56 Ответить
русский и куй - одно целоє. у русского куй как раз в нижнем полушарии корни имеет.
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01.04.2021 15:57 Ответить
це тобі не фейсбук с русскими курицами на курации.
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01.04.2021 14:00 Ответить
Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов - Цензор.НЕТ 1636"
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01.04.2021 14:07 Ответить
иблан зеленый свали в болото
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01.04.2021 15:38 Ответить
тільки після тебе, узкий клоун.
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01.04.2021 15:59 Ответить
Не плутайте вакцини, AstraZeneca - це щось одне, а CoviShield - інше. Напій, виготовлений в провінції Cognac, і напій з Каховського коньячного заводу - це дві великі різниці. AstraZeneca - не індійська вакцина, а CoviShield - це вакцина з тієї вакцини, що була зроблена в AstraZeneca.
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26.03.2021 02:10 Ответить
а главком пише, що астразенека теж не в англії виробляється
Розробник: Oxford/AstraZeneca, спільна розробка науковців із Швеції та Великої Британії.
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
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26.03.2021 07:07 Ответить
Ви (ну чи Главком), трохи помиляєтесь. AstraZeneca виготовляється на заводах у Нідерландах та Бельгії, додатково ще фасується в Германії, Італії та Іспанії. Крім цього вона виготовляється в США (ви можливо пам'ятаєте, нещодавно ЕУ звертався до США про передачу наявних доз, що не використовуються в самих Сполучених Штатах, бо ще не сертифікована... наскільки чув ці партії були передані до Мексики та Канади)... Окрім цього недавно ж пройшла інфа про аутсорсинг виробництва AZ в Японії (Daiichi Sankyo Co.)...
десь так... https://www.dw.com/en/astrazeneca-covid-vaccine-oxford/a-56427963 Складний ланцюжок поставок вакцин AstraZeneca проти COVID (DW)
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26.03.2021 09:37 Ответить
Тойота VS китайська тойота.
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26.03.2021 09:02 Ответить
Степанов! Продай куртку та віддай людям гроши, які у нас вкрав.
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26.03.2021 02:14 Ответить
А що робити тим, хто повірив в ефективність "гівна" CoviShield (не плутати з AstraZeneca) і вакцинувався?
Повторно вакцинуватися чим - тим, що дадуть?
І далі доколюватися іншою вакциною??
Це ж в цивілізованому світі-неприпустимо! Все має бути однією вакциною
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26.03.2021 02:16 Ответить
Розробник: Oxford/AstraZeneca, спільна розробка науковців із Швеції та Великої Британії.
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові) Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
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26.03.2021 07:08 Ответить
...в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся... К чёрту подробности! В каком году?
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26.03.2021 02:40 Ответить
Вакцина от обычной простуды. Смешно уже целый год наблюдать над этим лоховством
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26.03.2021 03:28 Ответить
від грипу теж є. і люди коляться кожен рік перед епідсезоном. і від грипу теж мруть.
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26.03.2021 07:10 Ответить
Степашка придет и твое время и будешь ты падла тапочки шить и в бушлате ходить вместо своей куртки за 25 штук зелени
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26.03.2021 04:12 Ответить
Блін добийте його вже хто-небудь!
Нехай воно не мучиться і не мучить людей з цим індійським "шмурдяком".
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26.03.2021 04:34 Ответить
Такой же дегенерат, как и Ляшко. Или ещё хуже - просто преступник.
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26.03.2021 04:38 Ответить
Степанов очередной ВОР в команде Зебила. Откуда у него 23 тысячи баксов только на пальто при зарплате в 60 тыс грн? Зеленое дерьмо просто уже в открытую издевается над выбравших их дегенератами
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26.03.2021 05:18 Ответить
Ищите вакцину в другом месте. За такое убивать надо.
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26.03.2021 06:13 Ответить
Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов - Цензор.НЕТ 4018
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26.03.2021 06:15 Ответить
Opel Astra zeneca
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26.03.2021 06:15 Ответить
Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов - Цензор.НЕТ 4270
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26.03.2021 06:17 Ответить
скоріш за все вона дала файних піздюлєй мозгокривьім училкам.
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27.03.2021 09:51 Ответить
Степанов стал миллиардером за год Пандемии,поздравляю
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26.03.2021 06:31 Ответить
Билл Гейтс шел к первому своему миллиарду 8 лет.Наши чуваки круче всех в Мире
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26.03.2021 06:32 Ответить
Как говорит мой младший сын,у каждого Трамадольного Миллиардера есть своя Раиса Богатырева...,моя школа...
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26.03.2021 06:34 Ответить
Может достаточно уже всякими "завтраками" кормить. Народу может "поплохеть" с дальнейшими непредсказуемыми последствиями. Не проще последовать примеру "я устал, я ухожу".
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26.03.2021 06:43 Ответить
Толян,такое может быть в любой боль менее Словакии или даже Чехии,но только не при Коломойском...
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26.03.2021 06:45 Ответить
У нас,ватники,несут явный бред,про АстраЗенека. Недавно,один мне рассказывал про свою "жену,которая лежала в реанимации" после вакцинирования. Хотя уже есть официальное заявление нашего соссиалистического правительства,что после вакцинирования вакциной АстраЗенека,у нас не было НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ! Но,люди хранящие свои мозги в облачных хранилищах кремля,-продолжают бредить.
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26.03.2021 06:50 Ответить
ватникам нужно нарать в мозг чтоб отбросить зенеку і впарить спутник.
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26.03.2021 07:12 Ответить
Наши учёные давно доказали, что вакцины спутник не существует.
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26.03.2021 08:47 Ответить
Есть! Не могу давать имени,но кое-кто из тех,кто отправился вакцинироваться в мацкву еще лежат вместе с ковидными в больнице. И это не "шютка"!
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26.03.2021 09:47 Ответить
Санду зараза попросила у х...ла вакцину
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26.03.2021 07:27 Ответить
Та да ,прогнулась и лизнула.
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26.03.2021 08:00 Ответить
Наше правительство можно уже смело назвать "Остров невезения".
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26.03.2021 07:27 Ответить
В Индии не производят вакцину Астразенека.... следовательно ни в апреле...ни в каком другом месяце вакцины Астразенека из Индии не будет...
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26.03.2021 08:14 Ответить
Скоро в великом Ганге воды не останется.
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26.03.2021 08:43 Ответить
Зеленая мразь в пальто за 22 тысячи долларов
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26.03.2021 08:59 Ответить
Звичайно, є надії на квітень, але якого року? А де інші вакцини, чи тільки цей аналог випускають у світі?
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26.03.2021 09:11 Ответить
И новых полулимонных куртяшек)
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26.03.2021 09:11 Ответить
Сміття намісці Міністра...
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26.03.2021 09:13 Ответить
Поколдуй!
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26.03.2021 09:17 Ответить
Ну как там пальтишко? Хорошо сидит, не жмет, не великовато?
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26.03.2021 09:45 Ответить
При нарушении договорных обязательств обычно платится неустойка. Два сапога пара,арестуевич надеется, что сепары перестанут стрелять, конь в пальто,что индусы возобновлят поставки вакцины.
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28.03.2021 19:42 Ответить
 
 