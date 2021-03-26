Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що затримка в доставці в Україну з Індії вакцини проти COVID-19 не затягнеться надовго.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Ми бачимо, що є відповідна проблема, і відстежуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії, про те, що вони притримали (вакцини) всім без винятку. Але я думаю, що ця затримка не буде занадто тривалою. Мені здається, що все ж десь на початку квітня ми маємо отримати дозвіл і ... почати отримувати (вакцини з Індії). Я оптимістично на це дивлюся", - розповів Степанов.
Як повідомлялося, у зв'язку зі зростанням захворюваності Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca - з метою задоволення внутрішнього попиту на препарат.
25 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини проти коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
тебе дадут таблетки. может даже два раза. угомонись.
*** реально дурачок какой то. израиль на первом месте в мире по количеству вакцинированных но оказывается именно в израиле есть тайные таблетки от ковида, но их никому не дают. и они тайные
Главное, что бы тебе интересно жить было. ( не светись перед психиатрами).
на нет суда нет
А че мля если нет? Че будет если нет?
(с)
а ти видно лише на такі статейки кидаєшся від недорозвинутості пошукових і когнитивних навичок.
собака ты бешенная, забеги в будку и не гавкай
Розробник: Oxford/AstraZeneca, спільна розробка науковців із Швеції та Великої Британії.
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
десь так... https://www.dw.com/en/astrazeneca-covid-vaccine-oxford/a-56427963 Складний ланцюжок поставок вакцин AstraZeneca проти COVID (DW)
Повторно вакцинуватися чим - тим, що дадуть?
І далі доколюватися іншою вакциною??
Це ж в цивілізованому світі-неприпустимо! Все має бути однією вакциною
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові) Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
Нехай воно не мучиться і не мучить людей з цим індійським "шмурдяком".