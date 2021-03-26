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Новини Коронавірус і карантин
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вакцина (4418) карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) AstraZeneca (140)

Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов

Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що затримка в доставці в Україну з Індії вакцини проти COVID-19 не затягнеться надовго.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Ми бачимо, що є відповідна проблема, і відстежуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії, про те, що вони притримали (вакцини) всім без винятку. Але я думаю, що ця затримка не буде занадто тривалою. Мені здається, що все ж десь на початку квітня ми маємо отримати дозвіл і ... почати отримувати (вакцини з Індії). Я оптимістично на це дивлюся", - розповів Степанов.

Як повідомлялося, у зв'язку зі зростанням захворюваності Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca - з метою задоволення внутрішнього попиту на препарат.

25 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини проти коронавірусу.

Також читайте: Степанов про припинення експорту Індією CoviShield: Справді, є проблема, працюємо над її вирішенням за різними каналами

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Топ коментарі
+20
МЗС отримало листа від посольства Індії, в якому підкреслюється: поки Степанов не придбає нормальні штани до своєї куртки - скаженого тигра вам з@лупа, а не вакцина!
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26.03.2021 01:58
+10
Степанов! Продай куртку та віддай людям гроши, які у нас вкрав.
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26.03.2021 02:14
+7
Блін добийте його вже хто-небудь!
Нехай воно не мучиться і не мучить людей з цим індійським "шмурдяком".
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26.03.2021 04:34
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МЗС отримало листа від посольства Індії, в якому підкреслюється: поки Степанов не придбає нормальні штани до своєї куртки - скаженого тигра вам з@лупа, а не вакцина!
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26.03.2021 01:58 Відповісти
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26.03.2021 07:10 Відповісти
Куртка 23 000 $ , сколько же штаны , для степашки?
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26.03.2021 07:14 Відповісти
а зачем тебе вакцина? ты же сам говоришь что против вирусов вакцины нет а естьь пять волшебных еврейских таблеток которые есть у трампа и еще три комплекта в израиле.
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26.03.2021 02:03 Відповісти
ну если ты ставишь знак авторских прав то указывай источник цитаты. илди у тебя вместоковидные осложнения?
тебе дадут таблетки. может даже два раза. угомонись.
*** реально дурачок какой то. израиль на первом месте в мире по количеству вакцинированных но оказывается именно в израиле есть тайные таблетки от ковида, но их никому не дают. и они тайные
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26.03.2021 02:17 Відповісти
Ну понятно, всем рулит мировая закулиса, земля плоская и под куполом, вся история выдуманная, почитай (посмотри) - ....... (вставить нужное), сосед облучает микроволновкой и ОСОБЫМИ атомами (помогает шапочка из фольги) и.т.д, и.т.п.
Главное, что бы тебе интересно жить было. ( не светись перед психиатрами).
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26.03.2021 02:37 Відповісти
Ви про чіпи забули, про мережу 5G і про рептилоїдів з планети Нубіру.
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26.03.2021 07:08 Відповісти
а если нет то что?
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26.03.2021 02:02 Відповісти
ничего наверное
на нет суда нет
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26.03.2021 02:25 Відповісти
Я очень рад, конечно, что вот-вот подьедет ковишилд.
А че мля если нет? Че будет если нет?

(с)
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26.03.2021 02:05 Відповісти
ну їм треба вирішити, чи будуть вони чекати останнього сроку другого уколу - 12 тижнів, тоді, коли виробник дає термін другого уколу від 4 до 12 тижнів. чого не взяти середину, 9-10 тижнів? у них, якщо поділити поставку на два уколи 250 000, то залишилось уколоти по першому колу 94 000, це тиждень, ну якщо планувати колоти одніє партією. плюс уколоті 24 лютого на кінець березня вже матимуть строк 5 тижнів. тут можна колоти по першому колу допоки не настане строк для другого, і залишком колоти по другому до нуля. або на 6 тижні колоти по другому колу другою половиню партії ковішилда.
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26.03.2021 07:02 Відповісти
Если они уколят по второму кругу то вакцина закончится,а что каждый день в отчет давать, ноль!? Сепашка ещё хочет порулить
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26.03.2021 19:05 Відповісти
шопопало мелеш, вона закінчить і через перше коло і в той же самий час. вони і так кожен день звітують тут https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
а ти видно лише на такі статейки кидаєшся від недорозвинутості пошукових і когнитивних навичок.
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26.03.2021 19:11 Відповісти
иди сам, тьі ж приперся в диалог. и когнитивность и умение общатся єто разньіе вещо, но тьі ж узкий, а узкие берут новтіе слова и пизают их куда попало, думая, что ляпнул очень умное. тьі как моя одна училка ро русскому, та тоже думает, что если процитирует свою дипломную, так сразу оппонент расстает. тьі с ней из одного фабричного контейнера?
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27.03.2021 09:49 Відповісти
смотри как,оказывается форум цензора это ваша личка в которой вы ведете диалог.
собака ты бешенная, забеги в будку и не гавкай
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27.03.2021 19:13 Відповісти
забуваю все русску чєлюсть спитать, що мені робити! а ти вже у будці був, що знаєш про ефект?
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27.03.2021 20:26 Відповісти
ти приперся в діалог прогнать? так чого ти вважає форум цензора своєю лічкою?
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27.03.2021 20:27 Відповісти
шо ж ты гнида модеру стуканул? стукачокс?
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31.03.2021 22:50 Відповісти
клас! піди хильни бояри, полічись.
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01.04.2021 00:07 Відповісти
сглотни чучело вафлеголовое.Здрисни в туман чебурек обосранный
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01.04.2021 13:57 Відповісти
а ти вже наковтасвя як видно, клоун гебнявий, що тебе так пуче
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01.04.2021 13:59 Відповісти
на кую вертишся пидарок как веретено
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01.04.2021 15:37 Відповісти
яка у тебе скудна фантазія, як раз на 73%та твого мозку.
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01.04.2021 15:56 Відповісти
русский и куй - одно целоє. у русского куй как раз в нижнем полушарии корни имеет.
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01.04.2021 15:57 Відповісти
це тобі не фейсбук с русскими курицами на курации.
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01.04.2021 14:00 Відповісти
Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов - Цензор.НЕТ 1636"
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01.04.2021 14:07 Відповісти
иблан зеленый свали в болото
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01.04.2021 15:38 Відповісти
тільки після тебе, узкий клоун.
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01.04.2021 15:59 Відповісти
Не плутайте вакцини, AstraZeneca - це щось одне, а CoviShield - інше. Напій, виготовлений в провінції Cognac, і напій з Каховського коньячного заводу - це дві великі різниці. AstraZeneca - не індійська вакцина, а CoviShield - це вакцина з тієї вакцини, що була зроблена в AstraZeneca.
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26.03.2021 02:10 Відповісти
а главком пише, що астразенека теж не в англії виробляється
Розробник: Oxford/AstraZeneca, спільна розробка науковців із Швеції та Великої Британії.
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
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26.03.2021 07:07 Відповісти
Ви (ну чи Главком), трохи помиляєтесь. AstraZeneca виготовляється на заводах у Нідерландах та Бельгії, додатково ще фасується в Германії, Італії та Іспанії. Крім цього вона виготовляється в США (ви можливо пам'ятаєте, нещодавно ЕУ звертався до США про передачу наявних доз, що не використовуються в самих Сполучених Штатах, бо ще не сертифікована... наскільки чув ці партії були передані до Мексики та Канади)... Окрім цього недавно ж пройшла інфа про аутсорсинг виробництва AZ в Японії (Daiichi Sankyo Co.)...
десь так... https://www.dw.com/en/astrazeneca-covid-vaccine-oxford/a-56427963 Складний ланцюжок поставок вакцин AstraZeneca проти COVID (DW)
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26.03.2021 09:37 Відповісти
Тойота VS китайська тойота.
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26.03.2021 09:02 Відповісти
Степанов! Продай куртку та віддай людям гроши, які у нас вкрав.
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26.03.2021 02:14 Відповісти
А що робити тим, хто повірив в ефективність "гівна" CoviShield (не плутати з AstraZeneca) і вакцинувався?
Повторно вакцинуватися чим - тим, що дадуть?
І далі доколюватися іншою вакциною??
Це ж в цивілізованому світі-неприпустимо! Все має бути однією вакциною
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26.03.2021 02:16 Відповісти
Розробник: Oxford/AstraZeneca, спільна розробка науковців із Швеції та Великої Британії.
Виробляється препарат у двох країнах: Південній Кореї (AstraZeneca-SKBio) та Індії (Інститут сироватки крові) Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vakcini-na-yaki-rozrahovuje-ukrajina-povne-dosje-na-kozhen-preparat-739575.html
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26.03.2021 07:08 Відповісти
...в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся... К чёрту подробности! В каком году?
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26.03.2021 02:40 Відповісти
Вакцина от обычной простуды. Смешно уже целый год наблюдать над этим лоховством
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26.03.2021 03:28 Відповісти
від грипу теж є. і люди коляться кожен рік перед епідсезоном. і від грипу теж мруть.
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26.03.2021 07:10 Відповісти
Степашка придет и твое время и будешь ты падла тапочки шить и в бушлате ходить вместо своей куртки за 25 штук зелени
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26.03.2021 04:12 Відповісти
Блін добийте його вже хто-небудь!
Нехай воно не мучиться і не мучить людей з цим індійським "шмурдяком".
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26.03.2021 04:34 Відповісти
Такой же дегенерат, как и Ляшко. Или ещё хуже - просто преступник.
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26.03.2021 04:38 Відповісти
Степанов очередной ВОР в команде Зебила. Откуда у него 23 тысячи баксов только на пальто при зарплате в 60 тыс грн? Зеленое дерьмо просто уже в открытую издевается над выбравших их дегенератами
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26.03.2021 05:18 Відповісти
Ищите вакцину в другом месте. За такое убивать надо.
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26.03.2021 06:13 Відповісти
Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов - Цензор.НЕТ 4018
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26.03.2021 06:15 Відповісти
Opel Astra zeneca
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26.03.2021 06:15 Відповісти
Надеемся, что в апреле поставки индийской вакцины Astra Zeneca возобновятся, - Степанов - Цензор.НЕТ 4270
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26.03.2021 06:17 Відповісти
скоріш за все вона дала файних піздюлєй мозгокривьім училкам.
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27.03.2021 09:51 Відповісти
Степанов стал миллиардером за год Пандемии,поздравляю
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26.03.2021 06:31 Відповісти
Билл Гейтс шел к первому своему миллиарду 8 лет.Наши чуваки круче всех в Мире
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26.03.2021 06:32 Відповісти
Как говорит мой младший сын,у каждого Трамадольного Миллиардера есть своя Раиса Богатырева...,моя школа...
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26.03.2021 06:34 Відповісти
Может достаточно уже всякими "завтраками" кормить. Народу может "поплохеть" с дальнейшими непредсказуемыми последствиями. Не проще последовать примеру "я устал, я ухожу".
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26.03.2021 06:43 Відповісти
Толян,такое может быть в любой боль менее Словакии или даже Чехии,но только не при Коломойском...
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26.03.2021 06:45 Відповісти
У нас,ватники,несут явный бред,про АстраЗенека. Недавно,один мне рассказывал про свою "жену,которая лежала в реанимации" после вакцинирования. Хотя уже есть официальное заявление нашего соссиалистического правительства,что после вакцинирования вакциной АстраЗенека,у нас не было НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ! Но,люди хранящие свои мозги в облачных хранилищах кремля,-продолжают бредить.
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26.03.2021 06:50 Відповісти
ватникам нужно нарать в мозг чтоб отбросить зенеку і впарить спутник.
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26.03.2021 07:12 Відповісти
Наши учёные давно доказали, что вакцины спутник не существует.
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26.03.2021 08:47 Відповісти
Есть! Не могу давать имени,но кое-кто из тех,кто отправился вакцинироваться в мацкву еще лежат вместе с ковидными в больнице. И это не "шютка"!
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26.03.2021 09:47 Відповісти
Санду зараза попросила у х...ла вакцину
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26.03.2021 07:27 Відповісти
Та да ,прогнулась и лизнула.
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26.03.2021 08:00 Відповісти
Наше правительство можно уже смело назвать "Остров невезения".
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26.03.2021 07:27 Відповісти
В Индии не производят вакцину Астразенека.... следовательно ни в апреле...ни в каком другом месяце вакцины Астразенека из Индии не будет...
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26.03.2021 08:14 Відповісти
Скоро в великом Ганге воды не останется.
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26.03.2021 08:43 Відповісти
Зеленая мразь в пальто за 22 тысячи долларов
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26.03.2021 08:59 Відповісти
Звичайно, є надії на квітень, але якого року? А де інші вакцини, чи тільки цей аналог випускають у світі?
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26.03.2021 09:11 Відповісти
И новых полулимонных куртяшек)
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26.03.2021 09:11 Відповісти
Сміття намісці Міністра...
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26.03.2021 09:13 Відповісти
Поколдуй!
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26.03.2021 09:17 Відповісти
Ну как там пальтишко? Хорошо сидит, не жмет, не великовато?
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26.03.2021 09:45 Відповісти
При нарушении договорных обязательств обычно платится неустойка. Два сапога пара,арестуевич надеется, что сепары перестанут стрелять, конь в пальто,что индусы возобновлят поставки вакцины.
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28.03.2021 19:42 Відповісти
 
 