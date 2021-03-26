Степанов: Мы приветствуем завоз бизнесом вакцин на частный рынок

Министр здравоохранения Максим Степанов приветствует завоз на частный рынок вакцин, но рассказал о нюансах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы завезти вакцину, ее нужно сначала зарегистрировать. У нас сейчас принят быстрый режим регистрации для экстренного применения. Мы приветствуем завоз любым бизнесом на частный рынок вакцин", - сказал Степанов в эфире "Народ проти" на телеканале "Украина24".

По его словам, в ближайшее время на частном рынке в связи с бешеным спросом вакцин некоторые страны запрещают экспорт своих вакцин с территории, где расположено их производство, несмотря на заключенные контракты и оплаченные средства.

"Поэтому они продают исключительно государствам. Мы общаемся в постоянном режиме со всеми производителями вакцин, спрашиваем о возможности появления их на частном рынке", - отметил Степанов.

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Министр также пояснил возможность завезения в Украину кубинской вакцины от Covid-19.

"Надо сначала посмотреть документы, чтобы делать выводы", - подытожил Степанов.