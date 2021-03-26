Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вітає завезення на приватний ринок вакцин, але розповів про нюанси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Для того, щоб завезти вакцину, її потрібно спочатку зареєструвати. У нас зараз ухвалений швидкий режим реєстрації для екстреного застосування. Ми вітаємо завезення будь-яким бізнесом на приватний ринок вакцин", - сказав Степанов в ефірі "Народ проти" на телеканалі "Україна24".
За його словами, найближчим часом на приватному ринку у зв'язку із шаленим попитом вакцин деякі країни забороняють експорт своїх вакцин з території, де розташоване їхнє виробництво, попри укладені контракти і сплачені кошти.
"Тому вони продають виключно державам. Ми спілкуємося в постійному режимі з усіма виробниками вакцин, запитуємо про можливість появи їх на приватному ринку", - зазначив Степанов.
Міністр також пояснив можливість завезення в Україну кубинської вакцини від Covid-19.
"Треба спочатку подивитися документи, щоб робити висновки", - підсумував Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Ну-ну...
Где зеленомордые находят таких уродцев?
на ней зарабатывают.
А так "степашка" не при делах. Каждый день 300 человек умирает уже, а он всё пОльта меняет, страшно ему настоящий карантин начать как у всех стран где людей за людей держат...
Мрази!
Надеюсь что через пару лет новая власть сделает "разбор полетов" и накажут виновных за массовый геноцид народа и полное бездействие, за недолокдауны, за ложь с занижением статистики и т.д.
Только вот на тот момент уже не вернешь десятки тысяч умерших...
І водять вони нас за ніс.
Это как типа в блокадном Ленинграде ввести коммерческую продажу хлеба официально... В принципе, палач не такая уж и плохая профессия, и чем ниже квалификация - тем справедливее. Глядя на тех стариков, которые от отключения к кислороду в наших больничках лагерных выбрасываются из окон...
https://www.youtube.com/watch?v=elq2mnHTFUY Зубная клиника на мостовой в Варанаси
Сволочь ты, Степанов.
Пропозиція приватникам завозити будь-який шмурдяк,-визнання безсилля й некомпетентності уряду й прєзіка. Кабінети мають бути звільнені їхніми власниками-ідіотами.І про ідіотизм.
"Western dentists may earn US$500 to US$1000 per hour. This man works for US$30 per month and takes whatever fee a patient can give, or not."
Сделали из Украины Африку, сволочи.
Все просрал, а теперь, - "Караул! Спасайся кто может".
Береги себя, Степанов, - тебе еще сидеть в тюрьме, очень долго.
Інші країни ввозять вакцини ВИКЛЮЧНО через державу.
От вам і баригі на крові, от вам і доктор смерть !
Накаркали зебіли !
в каких еще странах разрешили коммерческий ввоз вакцин???
(в цивилизованных странах за вакцинацию без очереди идут в отставки!!! между прочим)
от барыги...тестирование бесплатное (ага!!), лечение бесплатное (ага!!!), вакцинация от государства (ага и еще раз ага!!!)
Куплю порожню пляшечку з під вакцини Pfizer, Moderna, Sinovac.
Дорого.
---- Уряд також захоплено вітає вихід на медичний ринок шаманів , відьом та некромантів. В облегшеному доступі працюватимуть святі мощі і джерела благодаті. Тому як порятунок інфікованих --- справа рук самих інфікованих.
Для того й не завозиться державою якісна вакцина.
І жінка - медичний підприємець тому допомога...
Скільки тобі, с_ка, ще курточок потрібно???
(Горбатый, к/ф "Место встречи изменить нельзя")
"Вот с этого и надо было начинать"©
(сотрудник VI управления "СД-Заграница" Главного управления имперской безопасности РСХА Третьего Рейха штандартенфюрер СС М.О. фон Штирлиц, к/ф "17 мгновений весны", 11-я серия)