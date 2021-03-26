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Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок

Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вітає завезення на приватний ринок вакцин, але розповів про нюанси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб завезти вакцину, її потрібно спочатку зареєструвати. У нас зараз ухвалений швидкий режим реєстрації для екстреного застосування. Ми вітаємо завезення будь-яким бізнесом на приватний ринок вакцин", - сказав Степанов в ефірі "Народ проти" на телеканалі "Україна24".

За його словами, найближчим часом на приватному ринку у зв'язку із шаленим попитом вакцин деякі країни забороняють експорт своїх вакцин з території, де розташоване їхнє виробництво, попри укладені контракти і сплачені кошти.

"Тому вони продають виключно державам. Ми спілкуємося в постійному режимі з усіма виробниками вакцин, запитуємо про можливість появи їх на приватному ринку", - зазначив Степанов.

Також читайте: Перша партія китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac прибула в "Бориспіль". ФОТО

Міністр також пояснив можливість завезення в Україну кубинської вакцини від Covid-19.

"Треба спочатку подивитися документи, щоб робити висновки", - підсумував Степанов.

Автор: 
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Топ коментарі
+35
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26.03.2021 08:03
+26
В перекладі з канцелярського івриту, фраза стєпанова означає "Спекулянти, хочете наварити бабла? Звертайтесь в ОПУ"
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26.03.2021 08:03
+21
А ты сучкенок будеш выписывать разрешительные документы и считать откаты?
Где зеленомордые находят таких уродцев?
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26.03.2021 08:07
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26.03.2021 08:03 Відповісти
Він вже 1,5 роки, як відкрився. І до цього були репетиції. А наступний буде веселіший. Коли Супер паразит відчуває безкарність та бачить протоптану доріжку, то він буде використовувати її ще раз, і ще раз, і з все більшою цинічною жадібністю та безпринципністю.
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26.03.2021 10:36 Відповісти
В перекладі з канцелярського івриту, фраза стєпанова означає "Спекулянти, хочете наварити бабла? Звертайтесь в ОПУ"
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26.03.2021 08:03 Відповісти
Продолжаю: может вам что и достанется после дележки с ОПой.🙂
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26.03.2021 08:26 Відповісти
Если больше 80 (!) процентов лекарств в украинских аптеках - подделки, то где гарантия, что чудесные вакцины будут настоящими и от производителей?
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26.03.2021 08:05 Відповісти
Теперь будут физ.раствором двигать,а говорить что это пфайзер
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26.03.2021 08:07 Відповісти
... да скажите уже..что все 100 процентов лекарств в украинских аптеках подделки...и успокойтесь!!! Теперь понятно, почему Ваш диагноз не поддаётся лечению! Диагноз озвучите?
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26.03.2021 10:02 Відповісти
Ну зачем вы так, про 100% ? Если 80 - то и пишу: 80. А диагноз надо ставить стране, государству, обществу. Сами справитесь?
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26.03.2021 10:05 Відповісти
..ну диагноз государства состоит из совокупности диагнозов населения! Именно Ваши 80 процентов левых аптечных препаратов да плюс 73 процента идиотов и делают Украину страной с максимальным количеством идиотизма! Вы то хоть чем то думаете..когда пишете о 80 процентах подделок? И я уверен..что Вам и 99 процентов ничего не стоит написать. Диагноз то есть!!?? От... не думаете... как и 73 процента не думают. Вот Вам и диагноз.!!!
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26.03.2021 10:27 Відповісти
Зебизян будут колоть кубинским кизяком! Надеюсь, что принудительно!
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26.03.2021 08:05 Відповісти
Несите нам бабло,и везите сколько и что хотите!продавайте по чем хотите.только бабло гоните.
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26.03.2021 08:05 Відповісти
А був би наразі Петро Порошенко й Уляна Супрун, був би і кисень, і порядок, і Pfizer. Але ж "какаяразніца", "хуженєбудєт"!
Ну-ну...
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26.03.2021 08:05 Відповісти
А ты сучкенок будеш выписывать разрешительные документы и считать откаты?
Где зеленомордые находят таких уродцев?
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26.03.2021 08:07 Відповісти
Они сами такие.беспредел
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26.03.2021 08:08 Відповісти
У них очередь выстроилась еще из Трускавца и сугубо из своих, прошедших кастинг на шесте в "Велюре"...
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26.03.2021 08:27 Відповісти
..а сколько перепутали города и поехали в Тростянець....)))) А то треш бы ещё ярче был бы..)))
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26.03.2021 10:04 Відповісти
но сначала запретительные документы,по классике жанра сначала создают проблему а потом
на ней зарабатывают.
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26.03.2021 08:36 Відповісти
У них інших нема. Хто не погоджкється з так м твердженням, прошу приклад хорошого зебіла.
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26.03.2021 08:52 Відповісти
не случайно этот бред степашки прозвучал после вчерашнего прибытия самолета с вакцинами из Китая за госсчет ( как когда-то маски для Эпицентра). Завтра в борисе, добробуте, медикоме и других частных клиниках с радостью начнут коммерческую вакцинацию государственной вакциной под видом частной?
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26.03.2021 08:11 Відповісти
Ну Все !!! Епицентер уже зафрахтовал самолет! А Бубочка цветы купил!
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26.03.2021 08:11 Відповісти
ждем в борисах, медикомах, добробутах страны госвакцину по коммерческим ценам!
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26.03.2021 08:17 Відповісти
В таком случае можно ожидать, что ритуальные услуги будут дешевле вакцины.
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26.03.2021 08:30 Відповісти
Зачем торговать наркотой? Это преследуется законом, хотя и прибыльно.А вот вакциной и тестами торговать ооочень рентабельно и теперь законно!
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26.03.2021 08:12 Відповісти
Всеобщую вакцинацию провалили, ковидный фонд растащили по великомукрадивництву, а теперь нашли способ стричь купоны с частного бизнеса. Ушлые твари. Одна извилина направленная только на поиск бабла для себя любимых.
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26.03.2021 08:15 Відповісти
Так дайте всем по 8 тысяч, а не только избранным тунеядцам, и можно будет вакцинироваться платно.
А так "степашка" не при делах. Каждый день 300 человек умирает уже, а он всё пОльта меняет, страшно ему настоящий карантин начать как у всех стран где людей за людей держат...
Мрази!
Надеюсь что через пару лет новая власть сделает "разбор полетов" и накажут виновных за массовый геноцид народа и полное бездействие, за недолокдауны, за ложь с занижением статистики и т.д.
Только вот на тот момент уже не вернешь десятки тысяч умерших...
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26.03.2021 08:15 Відповісти
Новая власть зависит от нас! И в судах должны сидеть те, чьи пожилые родители умерли-задохнулись в больничках от Ковида и чьи дети умерли от рака не получив нужных лекарств. Иначе моисей будут продолжать водить народ в стойле между местом для доения, кормушкой и сральней...
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26.03.2021 08:26 Відповісти
Здається мені ті мойсеї взагалі не мойсеї, а звичайні аферисти.
І водять вони нас за ніс.
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26.03.2021 08:38 Відповісти
Китайцы говорили что вакцину продают только госструктурам других стран, а прокладки пусть даже и не подходят до Китайской стены. Интересно сколько Степанову отстегнули за то что по документом "сигареты прошли как окорочка"
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26.03.2021 08:15 Відповісти
Степанову пощастило, що він не китаєць. Зараз би його рідним прийшов рахунок за кулю, якою б його розстріляли.
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26.03.2021 08:29 Відповісти
Фраза на все времена- "кому война, а кому мать родна!"
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26.03.2021 08:17 Відповісти
Степанов: Мы приветствуем завоз бизнесом вакцин на частный рынок. Черт, я прочитал -...на черный.. Ошибся наверно!
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26.03.2021 08:18 Відповісти
К сожалению, Степанов только на услужении у настоящих хозяев страны, и он за курточку и крохи от должности отрабатывает, чтобы не уволили а очередном заседании зРады...
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26.03.2021 08:22 Відповісти
Б****, вот она - власть барыг, арендаторов и шинкарей... Шарику приготовиться к худшим временам - блохи, торжествуя, пьют шампанское!
Это как типа в блокадном Ленинграде ввести коммерческую продажу хлеба официально... В принципе, палач не такая уж и плохая профессия, и чем ниже квалификация - тем справедливее. Глядя на тех стариков, которые от отключения к кислороду в наших больничках лагерных выбрасываются из окон...
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26.03.2021 08:20 Відповісти
Интересно а за вторую дозу вакцины украинцы будут платить вдвойне?( одна доза не эффективна)
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26.03.2021 08:22 Відповісти
Тобто ви за першу заплатили штуку баксів?
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26.03.2021 08:25 Відповісти
на частном рынке может быть цена первой дозы i пiвтори штуки баксів, всё зависит от спроса
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26.03.2021 08:30 Відповісти
Так ось, для чого нам треба був міністр охорони здоров'я!!! Хто б ще одним міг так твітом вирішив всі проблеми з Ковідом?!!!
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26.03.2021 08:23 Відповісти
Что бы жить в этой стране нужно украсть лямов сто и тогда у тебя есть и конституция и различные внутренние и наружные органы тебя защищают .
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26.03.2021 08:27 Відповісти
Так можна заробити не на одну куртку!
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26.03.2021 08:27 Відповісти
Давай, Степанов, прямо на улицах лохов вакцинируй, как зубы нищебродам лечат в Варанаси:

https://www.youtube.com/watch?v=elq2mnHTFUY Зубная клиника на мостовой в Варанаси

Сволочь ты, Степанов.
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26.03.2021 08:28 Відповісти
Зєлю вже можна називати "Сеньор Ковідомор "?
Пропозиція приватникам завозити будь-який шмурдяк,-визнання безсилля й некомпетентності уряду й прєзіка. Кабінети мають бути звільнені їхніми власниками-ідіотами.І про ідіотизм.
Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок - Цензор.НЕТ 1194

Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок - Цензор.НЕТ 2048
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26.03.2021 08:29 Відповісти
Эй, Степанов, а врачи в Украине тоже за 30 баксов в месяць работают, как уличный дентист на улице Варанаси?
"Western dentists may earn US$500 to US$1000 per hour. This man works for US$30 per month and takes whatever fee a patient can give, or not."

Сделали из Украины Африку, сволочи.
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26.03.2021 08:29 Відповісти
ты министр или...?
Все просрал, а теперь, - "Караул! Спасайся кто может".
Береги себя, Степанов, - тебе еще сидеть в тюрьме, очень долго.
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26.03.2021 08:33 Відповісти
Та з цього і треба було починати - що ви хочете заробити.
Інші країни ввозять вакцини ВИКЛЮЧНО через державу.
От вам і баригі на крові, от вам і доктор смерть !
Накаркали зебіли !
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26.03.2021 08:33 Відповісти
Я вже бачу, як в Одесі на Малій Арнаутській Жора з Розою колотять ціле відро вакцини Pfaizer
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26.03.2021 08:35 Відповісти
Во оно ЧЕ Михалыч
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26.03.2021 08:36 Відповісти
Хрена себе, у Кубы своя вакцина.
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26.03.2021 08:37 Відповісти
ну наконец-то ))))
в каких еще странах разрешили коммерческий ввоз вакцин???
(в цивилизованных странах за вакцинацию без очереди идут в отставки!!! между прочим)
от барыги...тестирование бесплатное (ага!!), лечение бесплатное (ага!!!), вакцинация от государства (ага и еще раз ага!!!)
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26.03.2021 08:43 Відповісти
а чо куба, а не зенеку із Ю,кореї
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26.03.2021 08:44 Відповісти
ещё бы...ведь он ЛИЧНО поспособствовал этим "частным фирмам" встать прокладкой..Мурыжил с договорами,оттесняя гос. фирму,тянул время.когда все активно договаривались о поставках...короче,нужно следствие по причинам такого отставания в вакцинации и .КАК БЫ НЕ СКРЫВАЛ Степанов,проверить условия покупок через частные фирмочки.
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26.03.2021 08:44 Відповісти
Чем большими деб#лами выглядят министры тем лучше громоотвод от Зеленского. Так что все по плану. Кубинская вакцина это ваще жир. Где ее в мире применяют то? )))
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26.03.2021 08:45 Відповісти
Оголошення:
Куплю порожню пляшечку з під вакцини Pfizer, Moderna, Sinovac.
Дорого.
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26.03.2021 08:47 Відповісти
Sputnik V не пропонувати.
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26.03.2021 08:50 Відповісти
аааа, так вот для чего корчат из себя оленей - нет вакцин, не можем купить..., оказывается просто нужно создать условия, чтобы кто-то смог набить себе карманы... небось каждый, кто прилип к оп уже открыл фирмочку, фирмулечку, которая будет возить вакцины вагонами и им будет хватать..., а государство будет неспроможно..., а пипл хавает...
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26.03.2021 08:49 Відповісти
степанов сам завезу сам продам
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26.03.2021 08:50 Відповісти
Теперь к курточке появятся штанишки с огромными кармашками.
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26.03.2021 08:52 Відповісти
Кубинская вакцина вполне может оказаться российским "Спутник V" только в другой упаковке. И лично мне кажется, что это именно так и есть.
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26.03.2021 08:53 Відповісти
медвечук закупит сиг сиг спутник и будет колоть опиз(д)е-жистов...
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26.03.2021 08:54 Відповісти
Кажуть цей спутнік пре цілу добу. Деякі вже разів по 5 "вакцінувались"
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26.03.2021 09:00 Відповісти
Розширене "прівєтствіє":
---- Уряд також захоплено вітає вихід на медичний ринок шаманів , відьом та некромантів. В облегшеному доступі працюватимуть святі мощі і джерела благодаті. Тому як порятунок інфікованих --- справа рук самих інфікованих.
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26.03.2021 08:55 Відповісти
На штаны для курточки уже получил откат?
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26.03.2021 09:05 Відповісти
Если это качественный продукт я только за. Я лучше за свои деньги вакцинируюсь чем пользоваться помощью гос-ва, который предлагает сомнительный шмурдяк. Практически всю жизнь так и делал, потому что то что практически всегда предлагает гос-во не выдерживает никакой критики...
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26.03.2021 09:07 Відповісти
Степанов кримінальна лялька кримінальних паяців
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26.03.2021 09:11 Відповісти
на этом тему бесплатной вакцинации можно закрыть навсегда
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26.03.2021 09:16 Відповісти
Слід очікувати, що незабаром з'явиться російська вакцина і розпочнеться масова вакцинація.
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26.03.2021 09:17 Відповісти
Який, нахер, бізнес, якщо ні один виробник не продає вакцину комерційним структурам? Звідки комерсанти ту вакцину можуть взяти? А просто, придбано за бюджетні кошти, наші з вами, а потім ще виродки нею торгувати збираються. Блін, вони вже тупо звіріють ті зелені вироки.
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26.03.2021 09:18 Відповісти
***. ну наверное не в одной стране мира нету такой ху.ни..
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26.03.2021 09:36 Відповісти
А вчора зеля підписав закон який звільняє від відповідальності виробників вакцин за наслвдки.
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26.03.2021 09:37 Відповісти
От справжня мета міністра - афериста...
Для того й не завозиться державою якісна вакцина.
І жінка - медичний підприємець тому допомога...
Скільки тобі, с_ка, ще курточок потрібно???
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26.03.2021 09:50 Відповісти
"Вот это уже теплее"©
(Горбатый, к/ф "Место встречи изменить нельзя")

"Вот с этого и надо было начинать"©
(сотрудник VI управления "СД-Заграница" Главного управления имперской безопасности РСХА Третьего Рейха штандартенфюрер СС М.О. фон Штирлиц, к/ф "17 мгновений весны", 11-я серия)
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26.03.2021 10:20 Відповісти
У Стєпанова, схоже, дійсно лише одна думка - як би наваритись... Сумно. Наскільки його заяви про комерцію вакцинами не схожі на, скажімо, думки Рошель Валенськи, директора CDC... https://thehill.com/policy/healthcare/542818-cdc-director-i-worry-about-the-day-where-the-vaccine-will-no-longer-be-free Директор CDC: "Мене турбує день, коли вакцина більше не буде безкоштовною"
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26.03.2021 10:30 Відповісти
Ценнейший комментарий от министра! Продолжу в том же духе: Мы приветствуем наступление весны, Мы приветствуем мир во всем мире и т.п. Воистину: Сила дурака в молчании.
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26.03.2021 10:42 Відповісти
 
 