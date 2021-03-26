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Европа столкнулась с третьей волной COVID-19, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы находимся в начале третьей волны", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Также она подчеркнула важность в подобной ситуации продолжения кампании по вакцинации населения.
Ранее лидеры ЕС указали на важность соблюдения компаниями сроков поставки вакцин. Они подтвердили принцип пропорционального размерам населения стран ЕС распределения доз препаратов и оценили эпидемиологическую ситуацию как серьезную, в том числе с учетом проблем, связанных с различными вариантами коронавируса.
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Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
Ні, просто в короновіруса хороші піарщики. Гляньте на Китай.
На 1.5 мільярди - пару тисяч хворих. В чому причина китайського дива? Можливо в тому, що Китай вирішив не підтримувати світову параною з Локдаунами - які як показує практика в європейських країнах реально не працюють.
У нас клованы никого не вакцинируют.
Но там-то - вакцинируют.
И где разница?