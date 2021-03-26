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Европа столкнулась с третьей волной COVID-19, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Европа столкнулась с третьей волной COVID-19, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы находимся в начале третьей волны", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Также она подчеркнула важность в подобной ситуации продолжения кампании по вакцинации населения.

Ранее лидеры ЕС указали на важность соблюдения компаниями сроков поставки вакцин. Они подтвердили принцип пропорционального размерам населения стран ЕС распределения доз препаратов и оценили эпидемиологическую ситуацию как серьезную, в том числе с учетом проблем, связанных с различными вариантами коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз пока не готов делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+6
Ця система продумана до Вас - називається імунітет.
Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
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26.03.2021 08:55
+4
Да хватит уже волны гнать. Вирус хоть об этом знает?
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26.03.2021 08:58
+3
Ну оскільки нові віруси виникають щодня - і тєма благодатна - я думаю, що їм варто подумати про Вічний карантин. Вічний бізнес на людських страхах.
Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
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26.03.2021 08:35
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Ну оскільки нові віруси виникають щодня - і тєма благодатна - я думаю, що їм варто подумати про Вічний карантин. Вічний бізнес на людських страхах.
Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
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26.03.2021 08:35 Ответить
А какие Ваши предложения? Ни о чем не думать, кататься на лыжах что бы подохнуть не задумываясь от чего?
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26.03.2021 08:39 Ответить
Ця система продумана до Вас - називається імунітет.
Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
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26.03.2021 08:55 Ответить
Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7099
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26.03.2021 08:57 Ответить
добре.. а що скажете про "Іспанку" коли здорові, молоді люди з гарним іммунітетом "згорали" за тиждень?
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26.03.2021 09:01 Ответить
Ну короновірус до іспанки навіть близько не дотягує по смертності. Але потрібно врахувати, що в Світі йшла перша світова - люди були ослаблені стресами, голодом і т. Д.
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26.03.2021 09:30 Ответить
То може не дотягує по смертності завдяки принятим мірам? До того ж, іспанка була по всьому світі а перша свтова проходила на незначній частині.
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26.03.2021 09:50 Ответить
проаналізовано медичні журнали періоду пандемії[11][12], й показано, що ця вірусна інфекція не була агресивнішою, ніж до того. Натомість недоїдання, переповнені медичні табори й лікарні та погана гігієна сприяли бактеріальній суперінфекції[de]. Більшість жертв померли від цієї суперінфекції після доволі тривалої агонії[13][14].

Ні, просто в короновіруса хороші піарщики. Гляньте на Китай.
На 1.5 мільярди - пару тисяч хворих. В чому причина китайського дива? Можливо в тому, що Китай вирішив не підтримувати світову параною з Локдаунами - які як показує практика в європейських країнах реально не працюють.
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26.03.2021 09:57 Ответить
"Натомість недоїдання, переповнені медичні табори й лікарні та погана гігієна сприяли бактеріальній суперінфекції" ось тобі й відмінність, яка спиняє активне росповсюдження. Але світ змінився і те що літаком можливо заразу перевезти на протилежний кінець світу за добу теж зіграло свою роль. Зіграли свою роль і ті хто каже що це фігня та треба надіятись лише на іммунітет. Про Китай, існує версія що там все набагато гірше, але вигляд роблять що все добре. Коммуністи , вони ж як не збрешуть та не прикрасять то не коммуністи. До того не пару а 90000, ти зменьшив в 45 разів. Ще й інше є, там сказали сидіти дома- сидять, сказали в масках - в масках. А у нас сказали локдаун сидіти, всі давай видіти де угодно тільки не вдома. Головні всі викладують відосики з юрбами народу і "а що вони тут робляти, чому дома не сидять", всі вважають що все стосується інших, але не їх самих.
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26.03.2021 11:37 Ответить
Так там жыж уже чуть не полгода идет массовая вакцинация, как же так?!

У нас клованы никого не вакцинируют.
Но там-то - вакцинируют.
И где разница?
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26.03.2021 08:42 Ответить
Да хватит уже волны гнать. Вирус хоть об этом знает?
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26.03.2021 08:58 Ответить
Новички придумают быстрее ветра....,прямо Цунами Тайфун Торнадо...,это ток начала процесса...
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26.03.2021 08:59 Ответить
Реклама движитель торговли и дебилизма
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26.03.2021 09:00 Ответить
баба Ванга? гадання на кавовій гущі?
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26.03.2021 09:37 Ответить
 
 