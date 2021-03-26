Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Країни ЄС зіткнулися з третьою хвилею пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми стоїмо на початку третьої хвилі", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі.

Також вона наголосила на важливості в подібній ситуації продовження кампанії з вакцинації населення.

Раніше лідери ЄС вказали на важливість дотримання компаніями термінів поставки вакцин. Вони підтвердили принцип пропорційного розмірам населення країн ЄС розподілу доз препаратів і оцінили епідеміологічну ситуацію як серйозну, зокрема з урахуванням проблем, пов'язаних з різними варіантами коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн