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Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Країни ЄС зіткнулися з третьою хвилею пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми стоїмо на початку третьої хвилі", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі.

Також вона наголосила на важливості в подібній ситуації продовження кампанії з вакцинації населення.

Раніше лідери ЄС вказали на важливість дотримання компаніями термінів поставки вакцин. Вони підтвердили принцип пропорційного розмірам населення країн ЄС розподілу доз препаратів і оцінили епідеміологічну ситуацію як серйозну, зокрема з урахуванням проблем, пов'язаних з різними варіантами коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

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Топ коментарі
+6
Ця система продумана до Вас - називається імунітет.
Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
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26.03.2021 08:55
+4
Да хватит уже волны гнать. Вирус хоть об этом знает?
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26.03.2021 08:58
+3
Ну оскільки нові віруси виникають щодня - і тєма благодатна - я думаю, що їм варто подумати про Вічний карантин. Вічний бізнес на людських страхах.
Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
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26.03.2021 08:35
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Ну оскільки нові віруси виникають щодня - і тєма благодатна - я думаю, що їм варто подумати про Вічний карантин. Вічний бізнес на людських страхах.
Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
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26.03.2021 08:35 Відповісти
А какие Ваши предложения? Ни о чем не думать, кататься на лыжах что бы подохнуть не задумываясь от чего?
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26.03.2021 08:39 Відповісти
Ця система продумана до Вас - називається імунітет.
Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
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26.03.2021 08:55 Відповісти
Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7099
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26.03.2021 08:57 Відповісти
добре.. а що скажете про "Іспанку" коли здорові, молоді люди з гарним іммунітетом "згорали" за тиждень?
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26.03.2021 09:01 Відповісти
Ну короновірус до іспанки навіть близько не дотягує по смертності. Але потрібно врахувати, що в Світі йшла перша світова - люди були ослаблені стресами, голодом і т. Д.
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26.03.2021 09:30 Відповісти
То може не дотягує по смертності завдяки принятим мірам? До того ж, іспанка була по всьому світі а перша свтова проходила на незначній частині.
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26.03.2021 09:50 Відповісти
проаналізовано медичні журнали періоду пандемії[11][12], й показано, що ця вірусна інфекція не була агресивнішою, ніж до того. Натомість недоїдання, переповнені медичні табори й лікарні та погана гігієна сприяли бактеріальній суперінфекції[de]. Більшість жертв померли від цієї суперінфекції після доволі тривалої агонії[13][14].

Ні, просто в короновіруса хороші піарщики. Гляньте на Китай.
На 1.5 мільярди - пару тисяч хворих. В чому причина китайського дива? Можливо в тому, що Китай вирішив не підтримувати світову параною з Локдаунами - які як показує практика в європейських країнах реально не працюють.
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26.03.2021 09:57 Відповісти
"Натомість недоїдання, переповнені медичні табори й лікарні та погана гігієна сприяли бактеріальній суперінфекції" ось тобі й відмінність, яка спиняє активне росповсюдження. Але світ змінився і те що літаком можливо заразу перевезти на протилежний кінець світу за добу теж зіграло свою роль. Зіграли свою роль і ті хто каже що це фігня та треба надіятись лише на іммунітет. Про Китай, існує версія що там все набагато гірше, але вигляд роблять що все добре. Коммуністи , вони ж як не збрешуть та не прикрасять то не коммуністи. До того не пару а 90000, ти зменьшив в 45 разів. Ще й інше є, там сказали сидіти дома- сидять, сказали в масках - в масках. А у нас сказали локдаун сидіти, всі давай видіти де угодно тільки не вдома. Головні всі викладують відосики з юрбами народу і "а що вони тут робляти, чому дома не сидять", всі вважають що все стосується інших, але не їх самих.
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26.03.2021 11:37 Відповісти
Так там жыж уже чуть не полгода идет массовая вакцинация, как же так?!

У нас клованы никого не вакцинируют.
Но там-то - вакцинируют.
И где разница?
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26.03.2021 08:42 Відповісти
Да хватит уже волны гнать. Вирус хоть об этом знает?
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26.03.2021 08:58 Відповісти
Новички придумают быстрее ветра....,прямо Цунами Тайфун Торнадо...,это ток начала процесса...
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26.03.2021 08:59 Відповісти
Реклама движитель торговли и дебилизма
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26.03.2021 09:00 Відповісти
баба Ванга? гадання на кавовій гущі?
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26.03.2021 09:37 Відповісти
 
 