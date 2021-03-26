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Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Країни ЄС зіткнулися з третьою хвилею пандемії коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми стоїмо на початку третьої хвилі", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі.
Також вона наголосила на важливості в подібній ситуації продовження кампанії з вакцинації населення.
Раніше лідери ЄС вказали на важливість дотримання компаніями термінів поставки вакцин. Вони підтвердили принцип пропорційного розмірам населення країн ЄС розподілу доз препаратів і оцінили епідеміологічну ситуацію як серйозну, зокрема з урахуванням проблем, пов'язаних з різними варіантами коронавірусу.
Топ коментарі
+6 алекс философ
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+4 Валерка Бродяжный 2
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+3 алекс философ
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Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
Ні, просто в короновіруса хороші піарщики. Гляньте на Китай.
На 1.5 мільярди - пару тисяч хворих. В чому причина китайського дива? Можливо в тому, що Китай вирішив не підтримувати світову параною з Локдаунами - які як показує практика в європейських країнах реально не працюють.
У нас клованы никого не вакцинируют.
Но там-то - вакцинируют.
И где разница?