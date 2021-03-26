Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал тяжелый период с коронавирусом в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом глава Минздрава заявил в эфире "Право на владу".

"Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля - 100%", - отметил Степанов.

Министр добавил, что если говорить о ситуации в целом в Украине, то только Херсонская область находится в "желтой" зоне карантина, остальные области - или в "оранжевой", или в "красной".

По его словам, ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях уже стабилизировалась: наблюдается уменьшение количества госпитализаций больных, в том числе - благодаря карантинным ограничениям.

"Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на "желтый" уровень эпидбезопасноти", - подытожил Степанов.

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