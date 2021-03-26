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Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, - Степанов

Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал тяжелый период с коронавирусом в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом глава Минздрава заявил в эфире "Право на владу".

"Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля - 100%", - отметил Степанов.

Министр добавил, что если говорить о ситуации в целом в Украине, то только Херсонская область находится в "желтой" зоне карантина, остальные области - или в "оранжевой", или в "красной".

По его словам, ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях уже стабилизировалась: наблюдается уменьшение количества госпитализаций больных, в том числе - благодаря карантинным ограничениям.

"Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на "желтый" уровень эпидбезопасноти", - подытожил Степанов.

Также читайте: Степанов: Мы приветствуем завоз бизнесом вакцин на частный рынок

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Топ комментарии
+6
Коли їх повезуть по асфальтованим та освітленим дорогам, вони реготатимуть ще більше.
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26.03.2021 09:28
+5
Тут главное уметь делится, тогда и тобой довольны и ты курточки по 600 тыс можешь покупать.))
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26.03.2021 09:24
+5
а там полегчает? появятся места в больницах? провакцинируются желающие? откуда такой оптимизм?
ах да! с мая все выжившие получат подарок от государства - новые цены и тарифы?
уже ручки чешутся...
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26.03.2021 09:33
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Забыл сказать до какого года. Но это такое, узнаем сами.
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26.03.2021 09:41 Ответить
А потім що? Стєпанов купить собі ще й кепку за мільйон?))
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26.03.2021 09:45 Ответить
У Степанова заброньований відпочинок на Мальдівах на середину Квітня? Ти диви, як співпало
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26.03.2021 09:45 Ответить
В мене здогадки, що цей Ковід має свій номер телефону і пан Степанов його знає. Але нікому не каже. Ну, щоб нам заощадити час цими дзвінками, коли чуєш в слухалку: "Абонет розмоляє, зателефонуйте пізніше..."
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26.03.2021 09:52 Ответить
Taк велика вероятность народного восстания против криворожско-луганского режима.
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26.03.2021 09:45 Ответить
а потом что произойдет, чудо? без вакцинации все должны будут переболеть сами, а значит число зараженных все ещё будет расти
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26.03.2021 09:53 Ответить
звідки дурний санітар стіпанов може це знати?
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26.03.2021 10:00 Ответить
Шукайте вже вакцину швидше! А не констатуйте факти: ми і так бачимо, що важко. Всі знайомі хворіють, швидкі вже відмовляють везти у лікарні, покладуть лише по великому знайомству чи за великі гроші. Більшість людей платять медсестрам, які роблять уколи та крапельниці вдома. Ось таке лікування без ваших лікарень, Степанов
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26.03.2021 10:00 Ответить
Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, а дальше передохните.
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26.03.2021 10:24 Ответить
С**А, заткніть вже рота цій собаці! Жоден нормальний державний діяч ніколи не буде сіяти паніку та кошмарити свій народ. Навіть тоді коли дійсно буде смертельна хвороба чи взриватимуться бомби. А ці тварі використовуючи ЗМІ Інтернет це спокійно роблять і грабують і народ і державний бюджет.
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26.03.2021 10:31 Ответить
Нострадамус ти наш. Наче хтось не знає, що з теплом сезонні хвороби відступають.
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26.03.2021 10:49 Ответить
В германии прошлой осенью инвестировали более 450 миллионов евро на установку и обновление систем вентиляции в общественных местах с уелью предотвращения забражения масс людей. В сша сдс пишет во многих документах что неободимо регулярно вентилировать (то бишь проветривать) все помещение где живут и работают люди, в том числе и жилые и общественные. и в домах понятно.

В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.

Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.

Удачи.
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26.03.2021 10:58 Ответить
Лжевакцины от лжеболячек не нужны
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26.03.2021 10:59 Ответить
В германии прошлой осенью инвестировали более 450 миллионов евро на установку и обновление систем вентиляции в общественных местах с уелью предотвращения заражения масс людей. В сша сдс пишет во многих документах что неободимо регулярно вентилировать (то есть проветривать) все помещение где живут и работают люди, в том числе и жилые и общественные. и в домах понятно.

В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.

Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.

Удачи.
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26.03.2021 11:02 Ответить
Уточните пожалуйста: до апреля какого года?
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26.03.2021 11:08 Ответить
В "Собачьем сердце" на эту тему есть пророческие слова - "Суровые годы проходят, грядущие также будут трудны". В прошлом году Ляшко уже обещал "плато" в мае. Теперь "пальму первенства" прогнозов принял другой
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26.03.2021 11:49 Ответить
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