Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал тяжелый период с коронавирусом в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом глава Минздрава заявил в эфире "Право на владу".
"Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля - 100%", - отметил Степанов.
Министр добавил, что если говорить о ситуации в целом в Украине, то только Херсонская область находится в "желтой" зоне карантина, остальные области - или в "оранжевой", или в "красной".
По его словам, ситуация в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях уже стабилизировалась: наблюдается уменьшение количества госпитализаций больных, в том числе - благодаря карантинным ограничениям.
"Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на "желтый" уровень эпидбезопасноти", - подытожил Степанов.
Пожалуйста, подождите...
В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.
Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.
Удачи.
В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.
Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.
Удачи.