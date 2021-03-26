Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрогнозував важкий період з коронавірусом в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це глава МОЗ заявив в ефірі "Права на владу".
"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня - 100%", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що якщо говорити про ситуацію в цілому в Україні, то тільки Херсонська область перебуває в "жовтій" зоні карантину, решта областей - або в "помаранчевій", або в "червоній".
За його словами, ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вже стабілізувалася: спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих, зокрема - завдяки карантинним обмеженням.
"Івано-Франківську область ми вже через деякий час за показниками переведемо на "жовтий" рівень епідбезпеки", - підсумував Степанов.
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В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.
Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.
Удачи.
В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.
Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.
Удачи.