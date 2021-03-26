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Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрогнозував важкий період з коронавірусом в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це глава МОЗ заявив в ефірі "Права на владу".

"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня - 100%", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що якщо говорити про ситуацію в цілому в Україні, то тільки Херсонська область перебуває в "жовтій" зоні карантину, решта областей - або в "помаранчевій", або в "червоній".

За його словами, ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вже стабілізувалася: спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих, зокрема - завдяки карантинним обмеженням.

"Івано-Франківську область ми вже через деякий час за показниками переведемо на "жовтий" рівень епідбезпеки", - підсумував Степанов.

Також читайте: Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок

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Топ коментарі
+6
Коли їх повезуть по асфальтованим та освітленим дорогам, вони реготатимуть ще більше.
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26.03.2021 09:28
+5
Тут главное уметь делится, тогда и тобой довольны и ты курточки по 600 тыс можешь покупать.))
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26.03.2021 09:24
+5
а там полегчает? появятся места в больницах? провакцинируются желающие? откуда такой оптимизм?
ах да! с мая все выжившие получат подарок от государства - новые цены и тарифы?
уже ручки чешутся...
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26.03.2021 09:33
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Забыл сказать до какого года. Но это такое, узнаем сами.
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26.03.2021 09:41 Відповісти
А потім що? Стєпанов купить собі ще й кепку за мільйон?))
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26.03.2021 09:45 Відповісти
У Степанова заброньований відпочинок на Мальдівах на середину Квітня? Ти диви, як співпало
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26.03.2021 09:45 Відповісти
В мене здогадки, що цей Ковід має свій номер телефону і пан Степанов його знає. Але нікому не каже. Ну, щоб нам заощадити час цими дзвінками, коли чуєш в слухалку: "Абонет розмоляє, зателефонуйте пізніше..."
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26.03.2021 09:52 Відповісти
Taк велика вероятность народного восстания против криворожско-луганского режима.
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26.03.2021 09:45 Відповісти
а потом что произойдет, чудо? без вакцинации все должны будут переболеть сами, а значит число зараженных все ещё будет расти
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26.03.2021 09:53 Відповісти
звідки дурний санітар стіпанов може це знати?
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26.03.2021 10:00 Відповісти
Шукайте вже вакцину швидше! А не констатуйте факти: ми і так бачимо, що важко. Всі знайомі хворіють, швидкі вже відмовляють везти у лікарні, покладуть лише по великому знайомству чи за великі гроші. Більшість людей платять медсестрам, які роблять уколи та крапельниці вдома. Ось таке лікування без ваших лікарень, Степанов
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26.03.2021 10:00 Відповісти
Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, а дальше передохните.
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26.03.2021 10:24 Відповісти
С**А, заткніть вже рота цій собаці! Жоден нормальний державний діяч ніколи не буде сіяти паніку та кошмарити свій народ. Навіть тоді коли дійсно буде смертельна хвороба чи взриватимуться бомби. А ці тварі використовуючи ЗМІ Інтернет це спокійно роблять і грабують і народ і державний бюджет.
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26.03.2021 10:31 Відповісти
Нострадамус ти наш. Наче хтось не знає, що з теплом сезонні хвороби відступають.
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26.03.2021 10:49 Відповісти
В германии прошлой осенью инвестировали более 450 миллионов евро на установку и обновление систем вентиляции в общественных местах с уелью предотвращения забражения масс людей. В сша сдс пишет во многих документах что неободимо регулярно вентилировать (то бишь проветривать) все помещение где живут и работают люди, в том числе и жилые и общественные. и в домах понятно.

В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.

Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.

Удачи.
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26.03.2021 10:58 Відповісти
Лжевакцины от лжеболячек не нужны
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26.03.2021 10:59 Відповісти
В германии прошлой осенью инвестировали более 450 миллионов евро на установку и обновление систем вентиляции в общественных местах с уелью предотвращения заражения масс людей. В сша сдс пишет во многих документах что неободимо регулярно вентилировать (то есть проветривать) все помещение где живут и работают люди, в том числе и жилые и общественные. и в домах понятно.

В Украине минздрав до сих пор официально на начал трубить о том что простое проветривание масштабно снижает накопление вируса а значит снижает риск заражения. Хотя проветривание входит в правила противоэпидемические уже лет 60. Это при том что вакцинация идёт так медленно.

Так как можно ожидать крупного снижения заболеваемости в стране где даже такие элементарные, бесплатные, методы не пропагандируться? Население безграмотное есть во всех странах. Обязанность государства его информировать.

Удачи.
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26.03.2021 11:02 Відповісти
Уточните пожалуйста: до апреля какого года?
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26.03.2021 11:08 Відповісти
В "Собачьем сердце" на эту тему есть пророческие слова - "Суровые годы проходят, грядущие также будут трудны". В прошлом году Ляшко уже обещал "плато" в мае. Теперь "пальму первенства" прогнозов принял другой
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26.03.2021 11:49 Відповісти
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