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Врач-инфекционист Дубровский назвал причины, почему нынешняя вспышка COVID-19 тяжелее, чем предыдущая

Врач-инфекционист Дубровский назвал причины, почему нынешняя вспышка COVID-19 тяжелее, чем предыдущая

В весеннюю волну коронавируса люди стали переносить болезнь тяжелее, чем раньше. Инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему это происходит.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом врач рассказал в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24", почему это происходит.

"Ситуация в больницах сейчас очень сложная, потому что вторая вспышка по сравнению с осенней вспышкой тяжелее. Это связано с многими причинами. Во-первых, весенний авитаминоз, во-вторых, тяжелая зима, в-третьих, люди живут целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье", - сказал он.

Также среди причин врач назвал новые штаммы.

"Плюс появились новые циркулирующие штаммы, доказать их более высокую смертельность тяжело, но то, что они легче передаются – бесспорно. Мы пока не можем утверждать, что люди погибают больше, и смертность выше. Но также не следует забывать, что неоказание своевременной помощи тем хроническим пациентам, которые целый год ее не получали в должной мере, тоже сказывается, это тоже процент к смертности", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжелый период с COVID-19 будет до середины апреля, - Степанов
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Топ комментарии
+11
Третья волна тяжелее предыдущих по той простой причине, что у власти дол_бы, которые не знают , что творят...
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26.03.2021 09:41
+10
можешь еще заплывать за буйки и переходить улицу на красный свет! мои знакомые неделю в реанимации были, тоже такие пофуисты как ты
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26.03.2021 09:45
+8
А чого хронічні пацієнти рік не отримували допомоги? Чому відміняють планові операції? Хто в нен? Теж Порошенко? Чому навіть після важкої минулорічної весни зелена влада не врахували помилки і протягом відносно спокійного літа і першох половини осені не виправила їх? Зебіли, задайте собі запитання, чому? І моліть Бога, щоб цими пацієнтами з хронічними8 захворюваннями і тими, що потребують планових операцій не виявилися ваші рідні і близькі.
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26.03.2021 09:45
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Третья волна тяжелее предыдущих по той простой причине, что у власти дол_бы, которые не знают , что творят...
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26.03.2021 09:41 Ответить
Почему не знают? Знают. Власти крадут, это единственное, что они умеют, любят, и чем занимаются.

А вспышка тяжелее просто потому, что она масштабнее осенней. Но сейчас регистрируют только самые сложные случаи.
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26.03.2021 09:49 Ответить
Лікар-інфекціоніст Дубровський назвав причини, чому нинішній спалах COVID-19 важчий, ніж попередній - Цензор.НЕТ 8989
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26.03.2021 10:17 Ответить
Рік живу не в страху, вживаю вітаміни, не використовую маски, як і вся моя родина і знайомі. Ніхто не захворів жодним ГРВІ. Лякайте телепнів далі, аби вакцинний бізнес процвітав.
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26.03.2021 09:41 Ответить
можешь еще заплывать за буйки и переходить улицу на красный свет! мои знакомые неделю в реанимации были, тоже такие пофуисты как ты
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26.03.2021 09:45 Ответить
ти ж в курсі, що окрім коронавірусів існують сотні ніших видів ГРВІ?

можеш сидіти в 100 масках вдома хоч до самої смерті, а то вірус якийсь нападе

"мои знакомые неделю в реанимации были"

так, до ковіду в реанімації ніхто ніколи не потрапляв, яка підступна хвороба
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26.03.2021 09:47 Ответить
Что,и на Таймыре у вас,есть коронавирус? Афифеть...
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26.03.2021 09:52 Ответить
Ну наконец то! А я думал Вы уже про этот пункт из методички забыли, потому что вчера Вы его не постили. Вашему куратору это может не понравится.
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26.03.2021 10:04 Ответить
Что бы стало лучше, нужно просто перестать быть ушлепком и перестать торговать Родиной за 200 грн. А так можно всю жизнь прожить в говне.
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26.03.2021 13:28 Ответить
можно быть патриотом, но тебя посадят как раз за любовь к стране и жизнь после будет в говне, хоть ты остался патриотом, но оболганный на всю жизнь. Сколько людей сидят, которые всунулись в не свое дело? Много и ни кто их не подержал, верней поддержали, но этого было не достаточно.
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29.03.2021 14:31 Ответить
А можно просто не быть ушлепком и жить ровно и по совести, что бы детям не стыдно в глаза было смотреть и для этого не обязательно быть патриотом...
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29.03.2021 14:40 Ответить
я пока не видел ни кого, что бы кто нибудь попал, живя по совести, к власти. Им как то перед детьми не стыдно, когда они обеспечены всем, конечно за чужой счет, но точно не стыдно. А многим патриотом, которые живут по совести и прошедшие ужасы войны стыдно, за то что не могут хорошо заработать и обеспечить своих детей хорошим образование (поступление по льготе, не где не действую), стыдно за то что не могут нормально свою жену. Многие уезжают работать за границу, что бы обеспечить свою семью, любовь на растоянии
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29.03.2021 14:54 Ответить
Не пишите бред? С чего Вы взяли что кто то не может обеспечить своих детей??? То что детям на голову не сваливается куча левого бабла и ничего умнее как потратить эти Деньги на шлюх и наркотики, от которых по итогу Сдохнут, это ещё не значит что кто то не обеспечивает детей..
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29.03.2021 15:17 Ответить
как говорится, опять занимаемся приписками к возможным доходом в эпоху пандемии. а если люди бывшие военные, а у них действительно нет квартиры и им надо снимать? А сколько стоит обучение детвары на контракте? А сколько надо студентам на жилье? Дай Боже учатся по месту проживания, а другие расходы? Жить в теории хорошо, а на деле ни чего хорошего, главное ухватится за хорошее место.
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29.03.2021 15:38 Ответить
Вот когда Вы будете бывшим военным и у Вас будут дети, вот тогда и будете рассуждать про жильё и обучение детей!
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29.03.2021 15:43 Ответить
когда тогда? сейчас я думаю о настоящем, но не потом. Я больше знаю о потребностей настоящих или ушедших в запас военных, с какими проблемами они сталкиваются с работодателями, особенно когда прошли ато. Знаю, что такое психологическая реабилитация народа после военной мясорубки, знаю как у них сложилась судьба. Знаю прекрасно, что многие работают на износ, но все рано не хватает денег. Знаю по знакомым как они себя нашли востребованными за границей и как им тяжело быть в дали от семьи, но для них главное обеспечить всем необходимым. Знаю как хреново работать сейчас мелкому и среднему бизнесу, как держаться на плаву после всех карантинных мер. Знаю как в промышленности после повышение цен на энергоносители многие сворачиваются. Поэтому стыдно смотреть своим детям это сильно смешно, когда такое творится на практике а не в теории
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29.03.2021 15:58 Ответить
И да, мужчина, который пишет что не может содержать своих детей, как минимум не мужчина...
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29.03.2021 15:49 Ответить
как минимум больше половины украинских мужчин не мужчины, это правда. Содержат конечно своих детей, но все на минималках, а это фигня. Опять же им стыдно будет смотреть в глаза свои детям? Думаю нет, наоборот, наоборот даже мужчина, а не некоторые по совести живущие не мужчины.
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29.03.2021 16:04 Ответить
увы твой ответ я не увидел ибо админ удалил, думаю что там была ерунда
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29.03.2021 16:33 Ответить
Поцікався у своїх знайомих яка частина легень у них вражена. Нам розкажеш.
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26.03.2021 10:04 Ответить
а что он может сказать, о не существующих знакомых, которые все чудо выздоровили при смертности 90%.
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26.03.2021 13:12 Ответить
Напевно зміна закінчилась -пішов півасік купити на вечірню зміну!
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26.03.2021 14:14 Ответить
Ты про знакомых тупо врешь и при чем так в наглую. Из реанимации с ковидом только 10% выходят из критичного состояния, остальные к сожалению на тот свет. А у тебя все выжили? Да? Божье благословение? ******
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26.03.2021 13:10 Ответить
Ти вважаєш, що вся моя ролна перезворів, троє важко і один помер, бо не пили вітаміни, вживали алкоголь і ходили у респіратрах? Тобі поки що пощастило. Тому мовчки дякуй долі.
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26.03.2021 09:48 Ответить
Ти вважаєш, що ти не вдавився насмерть, коли пив, бо тобі просто пощастило?
Не пий нічого і рідним заборони. Не наражайте себе на небезпеку. Береженого Бог береже.
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26.03.2021 09:49 Ответить
Найгірше, коли люди са і не усвідомлюють, що їм сче пощастило. Мене бісить, коли пишуть про те, що не перенесли на вла ній шкурі, не розуміючи, що не перенесли саме тому, що інші поряд з ними ходять у масках і дотримвються карантину. У мене здорова родина, родина довгожителів. Моя покійна бабуся жодного разу не лежала в лікарні протягом 99 років свого життя, як і мій батько, який вперше у житті захворів і то на КОВІД і його брат, який теж ніколи нічим не хворів, навіть грипом, а тут згорів, як свічка, за тиждень. Обидва - спортсмени, футболісти. Взимку - лижі. І відкрию тобі таємницю - ті, хто часто хворіє грипом, перенесли КОВІД легше. Як я, наприклад. І щоб закрити тему - моя сестра і тітка - лікарі. І перехворіли обидві. Їх дуже злять легковпжні люди, які закликають до легковажності інших. Що стосується планових операцій і хронічних хворих, то той факт, що на них забили - то не через КОВІД, а через недолвгу зелену владу, яка нічого не зробила, щоб взяти під контроль ситуацію. У Іспанії, наприклад теж є КОВІД, але планові операції, навіть косметичні там роблять, а про хронічних хворих я взагалі мвчу.
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26.03.2021 10:09 Ответить
https://rationalground.com/mask-charts/
Маски і карантини нікому нічим не допомогли. Досить поширювати маячню з дебіловізора.

"вперше у житті захворів і то на КОВІД"
як встановлено діагноз? за фальшивим тестом?
"а тут згорів, як свічка"
ШВЛ? подякуйте лікарям за те, що вбили людину

"моя сестра і тітка - лікарі. І перехворіли обидві"

чим? як постановлено діагноз? скільки отримали грошей, за свій ковід?

"Найгірше, коли люди са і не усвідомлюють, що їм сче пощастило. Мене бісить, коли пишуть про те, що не перенесли на вла ній шкурі"

мене дуже бісить, що ті, які самі не вдавилися водою, вважають, що пити - безпечно, і п'ють, п'ють, п'ють, така легковажність
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26.03.2021 10:12 Ответить
Можу сказати, що ти просто дурень. Дядько був не просто на ШВЛ. Він був на кисні. Щадихався просто. Ти сам напросишся на те, щоб це пережити.
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26.03.2021 10:15 Ответить
ЧИМ підтверджено діагноз? як встановлено, що в нього був саме ковід ,а не свинячий грип, наприклад? або ускладнення ГРВІ у вигляді пневмонії?
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26.03.2021 10:24 Ответить
Ні, маски якраз дуже допомагають.
Це ж бар'єр. По перше , хвора людина менше вивільняє вірусу у простір. По друге, здорові його не підхоплюють. Навіщо сперечатись з тим, що давно доведено ??
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26.03.2021 10:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g

десь так?
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26.03.2021 10:23 Ответить
не спорьте с дебильными троллями
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26.03.2021 13:23 Ответить
Лікар-інфекціоніст Дубровський назвав причини, чому нинішній спалах COVID-19 важчий, ніж попередній - Цензор.НЕТ 4840
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26.03.2021 09:50 Ответить
Спроби ставити діагноз здоровим людям - це і є психічна хвороба.
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26.03.2021 09:54 Ответить
Да да да... Имбицилы так и считают)
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26.03.2021 09:57 Ответить
Це лише твоя суб'єктивна некомпетентна безграмотна необгрунтована нікому нецікава точка зору.
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26.03.2021 10:00 Ответить
Wiele rzeczy nauka nie potrafi wyjaśnić
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26.03.2021 10:25 Ответить
Не може чи не бажає? Значить, такі "вчені".
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26.03.2021 10:27 Ответить
Це прахвєсія - дохтур! У них здорових немає, просто недообслідувані!
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26.03.2021 10:08 Ответить
А чого хронічні пацієнти рік не отримували допомоги? Чому відміняють планові операції? Хто в нен? Теж Порошенко? Чому навіть після важкої минулорічної весни зелена влада не врахували помилки і протягом відносно спокійного літа і першох половини осені не виправила їх? Зебіли, задайте собі запитання, чому? І моліть Бога, щоб цими пацієнтами з хронічними8 захворюваннями і тими, що потребують планових операцій не виявилися ваші рідні і близькі.
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26.03.2021 09:45 Ответить
Так, такі ж, як ти, паряться лише за ковіди. Отакі непроліковані і помирають потім від серця в інфекційках з позитивними тестами або з запущеними пневмоніями. бо лікувались по телефону. Ти рік жив і не знав?
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26.03.2021 09:56 Ответить
Все перечислене дохтуром, відомо кожному маломальскі грамотному. Несіть іншого ''авторитета'', Комаровського не пропонувати!
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26.03.2021 09:50 Ответить
Аж сам себе лайкнув, молодець.
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26.03.2021 09:57 Ответить
.

где ж ты раньше был ?
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26.03.2021 09:59 Ответить
Борьба с ковидом украинскими властями - взгляд со стороны
Лікар-інфекціоніст Дубровський назвав причини, чому нинішній спалах COVID-19 важчий, ніж попередній - Цензор.НЕТ 5852
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26.03.2021 10:29 Ответить
"целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье" - брехня, 95 квартал работает стабильно, все довольны, все смеются.
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26.03.2021 10:31 Ответить
Новые штаммы оказались тяжелее воздуха...
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26.03.2021 10:49 Ответить
https://ua24ua.net/60-ukraintsev-ne-hotyat-delat-privivku-dage-besplatno/ 60% украинцев не хотят делать прививку даже бесплатно!!! Украинцы не доверяют вакцинам и боятся побочных эффектов
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26.03.2021 10:51 Ответить
 
 