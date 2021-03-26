Врач-инфекционист Дубровский назвал причины, почему нынешняя вспышка COVID-19 тяжелее, чем предыдущая
В весеннюю волну коронавируса люди стали переносить болезнь тяжелее, чем раньше. Инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему это происходит.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом врач рассказал в эфире программы "Народ против" на канале "Украина 24", почему это происходит.
"Ситуация в больницах сейчас очень сложная, потому что вторая вспышка по сравнению с осенней вспышкой тяжелее. Это связано с многими причинами. Во-первых, весенний авитаминоз, во-вторых, тяжелая зима, в-третьих, люди живут целый год в страхе, панике, напряжении, и это не сказывается благоприятно на их здоровье", - сказал он.
Также среди причин врач назвал новые штаммы.
"Плюс появились новые циркулирующие штаммы, доказать их более высокую смертельность тяжело, но то, что они легче передаются – бесспорно. Мы пока не можем утверждать, что люди погибают больше, и смертность выше. Но также не следует забывать, что неоказание своевременной помощи тем хроническим пациентам, которые целый год ее не получали в должной мере, тоже сказывается, это тоже процент к смертности", — сказал он.
Пожалуйста, подождите...
А вспышка тяжелее просто потому, что она масштабнее осенней. Но сейчас регистрируют только самые сложные случаи.
можеш сидіти в 100 масках вдома хоч до самої смерті, а то вірус якийсь нападе
"мои знакомые неделю в реанимации были"
так, до ковіду в реанімації ніхто ніколи не потрапляв, яка підступна хвороба
Не пий нічого і рідним заборони. Не наражайте себе на небезпеку. Береженого Бог береже.
Маски і карантини нікому нічим не допомогли. Досить поширювати маячню з дебіловізора.
"вперше у житті захворів і то на КОВІД"
як встановлено діагноз? за фальшивим тестом?
"а тут згорів, як свічка"
ШВЛ? подякуйте лікарям за те, що вбили людину
"моя сестра і тітка - лікарі. І перехворіли обидві"
чим? як постановлено діагноз? скільки отримали грошей, за свій ковід?
"Найгірше, коли люди са і не усвідомлюють, що їм сче пощастило. Мене бісить, коли пишуть про те, що не перенесли на вла ній шкурі"
мене дуже бісить, що ті, які самі не вдавилися водою, вважають, що пити - безпечно, і п'ють, п'ють, п'ють, така легковажність
Це ж бар'єр. По перше , хвора людина менше вивільняє вірусу у простір. По друге, здорові його не підхоплюють. Навіщо сперечатись з тим, що давно доведено ??
десь так?
где ж ты раньше был ?