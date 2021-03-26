Лікар-інфекціоніст Дубровський назвав причини, чому нинішній спалах COVID-19 важчий, ніж попередній

У весняну хвилю коронавірусу люди почали переносити хворобу важче, ніж раніше. Інфекціоніст Євген Дубровський розповів, чому це відбувається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це лікар розповів в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".

"Ситуація в лікарнях зараз дуже складна, тому що другий спалах у порівнянні з осіннім спалахом важчий. Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, весняний авітаміноз, по-друге, важка зима, по-третє, люди живуть цілий рік у страху, паніці, напрузі, і це не позначається сприятливо на їхньому здоров'ї", - сказав він.

Також серед причин лікар назвав нові штами.

"Плюс з'явилися нові циркулюючі штами, довести їхню вищу летальність важко, але те, що вони легше передаються, - безперечно. Ми поки не можемо стверджувати, що люди гинуть більше, і смертність вища. Але також не слід забувати, що ненадання своєчасної допомоги тим хронічним пацієнтам, які цілий рік її не отримували в належній мірі, теж позначається, це теж відсоток до смертності", - сказав він.

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