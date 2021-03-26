Лікар-інфекціоніст Дубровський назвав причини, чому нинішній спалах COVID-19 важчий, ніж попередній
У весняну хвилю коронавірусу люди почали переносити хворобу важче, ніж раніше. Інфекціоніст Євген Дубровський розповів, чому це відбувається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це лікар розповів в ефірі програми "Народ проти" на каналі "Україна 24".
"Ситуація в лікарнях зараз дуже складна, тому що другий спалах у порівнянні з осіннім спалахом важчий. Це пов'язано з багатьма причинами. По-перше, весняний авітаміноз, по-друге, важка зима, по-третє, люди живуть цілий рік у страху, паніці, напрузі, і це не позначається сприятливо на їхньому здоров'ї", - сказав він.
Також серед причин лікар назвав нові штами.
"Плюс з'явилися нові циркулюючі штами, довести їхню вищу летальність важко, але те, що вони легше передаються, - безперечно. Ми поки не можемо стверджувати, що люди гинуть більше, і смертність вища. Але також не слід забувати, що ненадання своєчасної допомоги тим хронічним пацієнтам, які цілий рік її не отримували в належній мірі, теж позначається, це теж відсоток до смертності", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
А вспышка тяжелее просто потому, что она масштабнее осенней. Но сейчас регистрируют только самые сложные случаи.
можеш сидіти в 100 масках вдома хоч до самої смерті, а то вірус якийсь нападе
"мои знакомые неделю в реанимации были"
так, до ковіду в реанімації ніхто ніколи не потрапляв, яка підступна хвороба
Не пий нічого і рідним заборони. Не наражайте себе на небезпеку. Береженого Бог береже.
Маски і карантини нікому нічим не допомогли. Досить поширювати маячню з дебіловізора.
"вперше у житті захворів і то на КОВІД"
як встановлено діагноз? за фальшивим тестом?
"а тут згорів, як свічка"
ШВЛ? подякуйте лікарям за те, що вбили людину
"моя сестра і тітка - лікарі. І перехворіли обидві"
чим? як постановлено діагноз? скільки отримали грошей, за свій ковід?
"Найгірше, коли люди са і не усвідомлюють, що їм сче пощастило. Мене бісить, коли пишуть про те, що не перенесли на вла ній шкурі"
мене дуже бісить, що ті, які самі не вдавилися водою, вважають, що пити - безпечно, і п'ють, п'ють, п'ють, така легковажність
Це ж бар'єр. По перше , хвора людина менше вивільняє вірусу у простір. По друге, здорові його не підхоплюють. Навіщо сперечатись з тим, що давно доведено ??
десь так?
где ж ты раньше был ?