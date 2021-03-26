Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Рейтинг доверия к политикам среди украинцев продолжает возглавлять президент Украины Владимир Зеленский.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".
Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%.
Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 67%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%. Михеилу Саакашвили доверяют 23%, не доверяют - 61%, не знают его - 11%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%.
Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют - 53%, почти треть не слышали о таком. Секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют - 15%, не знают его - 77%.
Вместе с тем, результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 23% - в правильном. 9% - не определились. Более оптимистичными в оценках является молодежь, жители Запада и Киева, избиратели партий "Слуга народа" и "Голос".
Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021
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Вместе с тем, результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
Джерело: https://censor.net/ru/n3255725
Це ж як ? Боярє винні ???
Они нужны только для тупых ЗЕбилов, которые верят, что Оманский мародер принесет им счастье.
Клоуну давно пора в Ростов выдвигаться.
и потом - 9% (полностью доверяю) + 21% (скорее доверяю) + 21 % (не слышали о таком))))) + 24% (скорее да) + 43% ( скорее нет) = 118 %
(я конечно понял что 21 % - не знаю кто))) - это опечатка... но чего ж именно на Йуле???)
шо за предвзятое отношение, да, Ваня??
Бізнес потерпає від локдауну, падіння ВВП на 4%, агенти Кремля в ОПУ, США та МВФ відмовляються від співпраці, щоденні корупційні скандали...
Уряд: Гоп-гоп-гоп!
https://ibigdan.livejournal.com/26469502.html Наглядно о том как "Порошенко виноват" в провале вакцинации
(поза-) Вчера несколько "пиджаков из власти" начали синхронно https://ibigdan.livejournal.com/26464083.html хрюкать о том, что Индия нервничает из-за негативной информационной кампании против ее вакцины.
Хоть и причины таких выступлений абсолютно понятны (надо же как-то собственную бездарность Степанову и Радуцкому оправдывать), но тут случилось любопытное - http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vakcinaciya_v_ukraine_barery_i_vozmozhnosti_18-19_marta_2021.html свежий соцопрос про вакцины в целом, и про Covishield в частности.
Самые активные анти-прививочники - три партии. Способность к анализу информации, способность к критическому мышлению, способность думать головой... ну... да.
Самое низкое доверие к индийскому Covishield - три партии. И самое любопытное, что избиратели этих трех партий сильно-сильно доверяют российской продукции... ну... да.
Что значит "доверяю"?
после войны Черчиль который спас бритов проиграл популисту и пустозвону который прогнулся под сралина и просрал экономику страны. зато за него было большинство. его имени бл никто не помнит в мире. процент идиотов-хомячков во всем мире примерно одинаков по странам
чувак гадит в мозг, надсмехается и издевается, просрал все свои обещания и начинания.
и ему доверяют 45%
идиотизм. эту нацию надо лечить только через какой то сильный трындец. так чтобы мозги прочистило со стороны задницы
Да уж
Президент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено 25 липня 2020 року -15:53 https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429
Т.е. агенство "Рейтинг" хочет сказать, что 45% населения Украины умалишенные дегенераты и готовы доверять хоть цыганке на вокзале?
"Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського"
https://program.ze2019.com/