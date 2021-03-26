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Зеленский (19056) опрос (2651) Порошенко (19479) рейтинг (1558) Тимошенко (22466)

Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос

Рейтинг доверия к политикам среди украинцев продолжает возглавлять президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%.

Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 67%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%. Михеилу Саакашвили доверяют 23%, не доверяют - 61%, не знают его - 11%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%.

Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос Рейтинга 01

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют - 53%, почти треть не слышали о таком. Секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют - 15%, не знают его - 77%.

Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос Рейтинга 02

Вместе с тем, результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 23% - в правильном. 9% - не определились. Более оптимистичными в оценках является молодежь, жители Запада и Киева, избиратели партий "Слуга народа" и "Голос".

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Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос Рейтинга 03

Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021
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Топ комментарии
+21
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1495
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26.03.2021 11:08
+18
карманной конторе верить - себя не уважать. местные выборы показали степень доверия рейтингам и опросам - полный пролет плесени.
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26.03.2021 11:04
+15
Дело не в рейтингах. Рейтинги рисуют. Дело в отсутствии мозгов у люмпена. Этот персонаж был прав на 1000%

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4963
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26.03.2021 11:10
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Zachem vi delajete bubochke nervi i boljno.
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26.03.2021 11:01 Ответить
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9126
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26.03.2021 11:07 Ответить
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1495
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26.03.2021 11:08 Ответить
Та да! Це ж перевитрати на білі доріжки. 😊Тому спеціалісти з ОПи провели курси підвищення кваліфікації зі спеціалістами Рейтингу. ☺️
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26.03.2021 11:29 Ответить
З таким рейтингом довіри/антидовіри ніхто його не дожене
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26.03.2021 11:03 Ответить
Только "Рейтинг" надо брать в кавычки, всё таки организация, хоть и от зЕбилов... =)
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26.03.2021 11:15 Ответить
Але ж інші організації теж показують приблизно такі результати. Відмінність там досить незначна.
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26.03.2021 11:19 Ответить
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4158
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26.03.2021 11:22 Ответить
Зеленский, которому доверяют 45% (Источник: https://censor.net/ru/n3255725), такого у других не видал, такое может только мендель намалевать!!! =)))
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26.03.2021 11:42 Ответить
45 % тих хто не дружить з Розумом , тих хто слухає пусті СЛОВА і зовсім не має здатності проаналізувати за допомогою логічного і аналітичного мислення ДІЛА Зеленського і його оточення в якому просто люди зрадника -януковича чи просто державні злочинці і зрадники... І після цього все одно "ДОВІРЯЮ" - це вже сором !!!!
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26.03.2021 14:15 Ответить
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 67
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26.03.2021 11:20 Ответить
73% зебилам видосики надоели?
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26.03.2021 11:03 Ответить
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2725
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26.03.2021 11:09 Ответить
карманной конторе верить - себя не уважать. местные выборы показали степень доверия рейтингам и опросам - полный пролет плесени.
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26.03.2021 11:04 Ответить
Дісно- треба в букмекерів питати, в них завжди найвлучніші дані, точно кажу!
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26.03.2021 11:46 Ответить
Вы хоть в методичке лозунги поменяйте, боты сепарские
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26.03.2021 12:34 Ответить
Могли бы и 145 нарисовать
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26.03.2021 11:05 Ответить
Ну не хочет "украинский избиратель" умнеть, хоть ты тресни...
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26.03.2021 11:05 Ответить
Ага- 8 відсотків невиліковні!
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26.03.2021 11:47 Ответить
45% - То це епідемія іще неповносправних
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26.03.2021 11:05 Ответить
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7975
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26.03.2021 11:06 Ответить
Если эти рейтинги правдивые, то олигархам не составит труда привести к власти какого-то Зе-2. Под тем же соусом новые лица...
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26.03.2021 11:06 Ответить
Дело не в рейтингах. Рейтинги рисуют. Дело в отсутствии мозгов у люмпена. Этот персонаж был прав на 1000%

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4963
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26.03.2021 11:10 Ответить
Наверное 4,5 , А НЕ 45
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26.03.2021 11:06 Ответить
Если бы! Но -- нет, 45.
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26.03.2021 11:12 Ответить
Старая народная примета -- Когда дела у Зели идут ниже плинтуса, сразу появляются очередные рейтинги.
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26.03.2021 11:07 Ответить
Процент ідіотів які довіряють преЗЕрвативу менший за 73% але теж не маленький...І звідки вони беруться ???
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26.03.2021 11:07 Ответить
Эти цифры ничего общего с реальностью не имеют. Сейчас Зеленского могут поддерживать только лично заинтересованные люди либо те, кому никакая терапия уже не поможет.
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26.03.2021 11:07 Ответить
Довіряють президенту 45 %.
Вместе с тем, результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
Джерело: https://censor.net/ru/n3255725

Це ж як ? Боярє винні ???
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26.03.2021 11:09 Ответить
Безусловно
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26.03.2021 11:10 Ответить
"Дайте ему еще второй срок!"...
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26.03.2021 11:13 Ответить
Вчора ще було 22%, а сьогодні 45% - ЗЕконтора, ви спалилися на черговій брехні
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26.03.2021 11:09 Ответить
Достали эти рейтинги.
Они нужны только для тупых ЗЕбилов, которые верят, что Оманский мародер принесет им счастье.

Клоуну давно пора в Ростов выдвигаться.
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26.03.2021 11:10 Ответить
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9274
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26.03.2021 11:11 Ответить
Вот это еще недоразумение...
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26.03.2021 11:12 Ответить
рузге не пались
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26.03.2021 11:13 Ответить
Недоразумение это еще ласково, ну ты понял.
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26.03.2021 11:24 Ответить
21 % не чули про Йулю??? (шо за бред?))))
и потом - 9% (полностью доверяю) + 21% (скорее доверяю) + 21 % (не слышали о таком))))) + 24% (скорее да) + 43% ( скорее нет) = 118 %
(я конечно понял что 21 % - не знаю кто))) - это опечатка... но чего ж именно на Йуле???)
шо за предвзятое отношение, да, Ваня??
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26.03.2021 11:11 Ответить
45% идиотов это уже лучше чем 73, но все равно много...
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26.03.2021 11:11 Ответить
Зеленский с Разумковым встретятся во втором туре следующих президентских выборов! Вот увидите. И не факт, что выиграет Разумков.
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26.03.2021 11:11 Ответить
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины.- Они знают о Зеленском то что не знают остальные. Что то разумное , хорошее, доброе, то что мир не забудет. Знают, знают но молчат.
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26.03.2021 11:11 Ответить
на выборах готовы проголосовать 22%, а доверяют 45 ????
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26.03.2021 11:12 Ответить
у них с математикой всегда туго было
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26.03.2021 11:17 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26471929.html Провал вакцинації, щодоби помирає ≈350 людей
Бізнес потерпає від локдауну, падіння ВВП на 4%, агенти Кремля в ОПУ, США та МВФ відмовляються від співпраці, щоденні корупційні скандали...
Уряд: Гоп-гоп-гоп!
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1407
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26.03.2021 11:15 Ответить
Ради прикола, одену сегодня жилетку с надписью "Press" возьму микрофон и пойду в народ опрос делать - доверяют ли они Зеленскому ? Главное каску не забыть, что бы по голове "доверчивые" не дали
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3154
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26.03.2021 11:16 Ответить
параллели:
https://ibigdan.livejournal.com/26469502.html Наглядно о том как "Порошенко виноват" в провале вакцинации

(поза-) Вчера несколько "пиджаков из власти" начали синхронно https://ibigdan.livejournal.com/26464083.html хрюкать о том, что Индия нервничает из-за негативной информационной кампании против ее вакцины.

Хоть и причины таких выступлений абсолютно понятны (надо же как-то собственную бездарность Степанову и Радуцкому оправдывать), но тут случилось любопытное - http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vakcinaciya_v_ukraine_barery_i_vozmozhnosti_18-19_marta_2021.html свежий соцопрос про вакцины в целом, и про Covishield в частности.

Самые активные анти-прививочники - три партии. Способность к анализу информации, способность к критическому мышлению, способность думать головой... ну... да.

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4646

Самое низкое доверие к индийскому Covishield - три партии. И самое любопытное, что избиратели этих трех партий сильно-сильно доверяют российской продукции... ну... да.

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 779
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26.03.2021 11:29 Ответить
Не нравится мне этот вопрос.
Что значит "доверяю"?
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26.03.2021 11:50 Ответить
За радянських часів було популярним кліше: "З ким би Ви пішли у розвідку?"
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26.03.2021 11:57 Ответить
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9224
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26.03.2021 11:56 Ответить
Якось навіть трохи шкода Петра )
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26.03.2021 12:03 Ответить
чего тебе шкода?

после войны Черчиль который спас бритов проиграл популисту и пустозвону который прогнулся под сралина и просрал экономику страны. зато за него было большинство. его имени бл никто не помнит в мире. процент идиотов-хомячков во всем мире примерно одинаков по странам
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26.03.2021 12:20 Ответить
идиотизм...
чувак гадит в мозг, надсмехается и издевается, просрал все свои обещания и начинания.
и ему доверяют 45%
идиотизм. эту нацию надо лечить только через какой то сильный трындец. так чтобы мозги прочистило со стороны задницы
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26.03.2021 12:18 Ответить
Ех, якби нам Петра Гетьмана, жили би вже, як фінни
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26.03.2021 12:26 Ответить
Та клоуну вже ніхто не довіряє, бо знає хто його Карабас і власник


Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4926
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26.03.2021 13:15 Ответить
Розігнати той рейтинг
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26.03.2021 13:19 Ответить
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%

Да уж
Президент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено 25 липня 2020 року -15:53 https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429
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26.03.2021 13:32 Ответить
Шо за бред?

Т.е. агенство "Рейтинг" хочет сказать, что 45% населения Украины умалишенные дегенераты и готовы доверять хоть цыганке на вокзале?
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26.03.2021 13:49 Ответить
Ще б оці "45" намальованих відсотків пояснили на якій підставі вони "довіряють" зеленському...бо з його передвиборчої програми за два роки не виконаний жодний пункт...

"Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського"

https://program.ze2019.com/
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26.03.2021 13:52 Ответить
Опрос про доверие зеленскому проводили среди сторонников зеленского?!
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26.03.2021 14:12 Ответить
Написали б простіше... Більшість опитаних перестали довіряти Вові з липня минулого року. Останні "вікопомні" рішення РНБО щодо телеканалів мертвечука, спонсорів тероризму, Кілі та Овоча, "непримиренна боротьба" з олігархами, операція-"вакцинація" і т.д. навіть "жертовні" двері та мармур ОПЗ, принесли цілий +1%...
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26.03.2021 14:56 Ответить
опрос проводили в конторе ОП
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26.03.2021 15:15 Ответить
ууу, вы всё вретии, не верииим..
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28.03.2021 02:06 Ответить
 
 