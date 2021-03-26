Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Рейтинг доверия к политикам среди украинцев продолжает возглавлять президент Украины Владимир Зеленский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют - 52%.

Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют - 67%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют - 73%. Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 59%, не знают его - 14%. Михеилу Саакашвили доверяют 23%, не доверяют - 61%, не знают его - 11%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют - 71%, не знают его - 11%.

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 15%, не доверяют - 53%, почти треть не слышали о таком. Секретарю СНБО Алексею Данилову доверяют 6%, не доверяют - 15%, не знают его - 77%.

Вместе с тем, результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 23% - в правильном. 9% - не определились. Более оптимистичными в оценках является молодежь, жители Запада и Киева, избиратели партий "Слуга народа" и "Голос".

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Инфографика: Социологическая группа "Рейтинг"

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-24 марта 2021