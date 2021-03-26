Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг довіри до політиків серед українців продовжує очолювати президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють - 52%.

Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 67%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Михайлу Саакашвілі довіряють 23%, не довіряють – 61%, не знають його – 11%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.

Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 53%, майже третина не чули про такого. Олексію Данилову довіряють 6%, не довіряють – 15%, не знають його – 77%.

Водночас результати опитування показали, що 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, 23% - у правильному, 9% - не визначилися. Більш оптимістичними в оцінках є молодь, жителі Заходу і Києва, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".

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Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.