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Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування

Рейтинг довіри до політиків серед українців продовжує очолювати президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють - 52%.

Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 67%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Михайлу Саакашвілі довіряють 23%, не довіряють – 61%, не знають його – 11%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування Рейтингу 01

Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 53%, майже третина не чули про такого. Олексію Данилову довіряють 6%, не довіряють – 15%, не знають його – 77%.

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування Рейтингу 02

Водночас результати опитування показали, що 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, 23% - у правильному, 9% - не визначилися. Більш оптимістичними в оцінках є молодь, жителі Заходу і Києва, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 38% українців Зеленський викликає переважно негативні емоції, - опитування "Центру Разумкова"

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування Рейтингу 03
Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.

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Топ коментарі
+21
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1495
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26.03.2021 11:08
+18
карманной конторе верить - себя не уважать. местные выборы показали степень доверия рейтингам и опросам - полный пролет плесени.
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26.03.2021 11:04
+15
Дело не в рейтингах. Рейтинги рисуют. Дело в отсутствии мозгов у люмпена. Этот персонаж был прав на 1000%

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4963
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26.03.2021 11:10
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Zachem vi delajete bubochke nervi i boljno.
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26.03.2021 11:01 Відповісти
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9126
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26.03.2021 11:07 Відповісти
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1495
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26.03.2021 11:08 Відповісти
Та да! Це ж перевитрати на білі доріжки. 😊Тому спеціалісти з ОПи провели курси підвищення кваліфікації зі спеціалістами Рейтингу. ☺️
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26.03.2021 11:29 Відповісти
З таким рейтингом довіри/антидовіри ніхто його не дожене
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26.03.2021 11:03 Відповісти
Только "Рейтинг" надо брать в кавычки, всё таки организация, хоть и от зЕбилов... =)
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26.03.2021 11:15 Відповісти
Але ж інші організації теж показують приблизно такі результати. Відмінність там досить незначна.
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26.03.2021 11:19 Відповісти
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4158
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26.03.2021 11:22 Відповісти
Зеленский, которому доверяют 45% (Источник: https://censor.net/ru/n3255725), такого у других не видал, такое может только мендель намалевать!!! =)))
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26.03.2021 11:42 Відповісти
45 % тих хто не дружить з Розумом , тих хто слухає пусті СЛОВА і зовсім не має здатності проаналізувати за допомогою логічного і аналітичного мислення ДІЛА Зеленського і його оточення в якому просто люди зрадника -януковича чи просто державні злочинці і зрадники... І після цього все одно "ДОВІРЯЮ" - це вже сором !!!!
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26.03.2021 14:15 Відповісти
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 67
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26.03.2021 11:20 Відповісти
73% зебилам видосики надоели?
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26.03.2021 11:03 Відповісти
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2725
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26.03.2021 11:09 Відповісти
карманной конторе верить - себя не уважать. местные выборы показали степень доверия рейтингам и опросам - полный пролет плесени.
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26.03.2021 11:04 Відповісти
Дісно- треба в букмекерів питати, в них завжди найвлучніші дані, точно кажу!
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26.03.2021 11:46 Відповісти
Вы хоть в методичке лозунги поменяйте, боты сепарские
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26.03.2021 12:34 Відповісти
Могли бы и 145 нарисовать
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26.03.2021 11:05 Відповісти
Ну не хочет "украинский избиратель" умнеть, хоть ты тресни...
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26.03.2021 11:05 Відповісти
Ага- 8 відсотків невиліковні!
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26.03.2021 11:47 Відповісти
45% - То це епідемія іще неповносправних
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26.03.2021 11:05 Відповісти
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7975
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26.03.2021 11:06 Відповісти
Если эти рейтинги правдивые, то олигархам не составит труда привести к власти какого-то Зе-2. Под тем же соусом новые лица...
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26.03.2021 11:06 Відповісти
Дело не в рейтингах. Рейтинги рисуют. Дело в отсутствии мозгов у люмпена. Этот персонаж был прав на 1000%

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4963
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26.03.2021 11:10 Відповісти
Наверное 4,5 , А НЕ 45
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26.03.2021 11:06 Відповісти
Если бы! Но -- нет, 45.
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26.03.2021 11:12 Відповісти
Старая народная примета -- Когда дела у Зели идут ниже плинтуса, сразу появляются очередные рейтинги.
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26.03.2021 11:07 Відповісти
Процент ідіотів які довіряють преЗЕрвативу менший за 73% але теж не маленький...І звідки вони беруться ???
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26.03.2021 11:07 Відповісти
Эти цифры ничего общего с реальностью не имеют. Сейчас Зеленского могут поддерживать только лично заинтересованные люди либо те, кому никакая терапия уже не поможет.
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26.03.2021 11:07 Відповісти
Довіряють президенту 45 %.
Вместе с тем, результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
Джерело: https://censor.net/ru/n3255725

Це ж як ? Боярє винні ???
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26.03.2021 11:09 Відповісти
Безусловно
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26.03.2021 11:10 Відповісти
"Дайте ему еще второй срок!"...
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26.03.2021 11:13 Відповісти
Вчора ще було 22%, а сьогодні 45% - ЗЕконтора, ви спалилися на черговій брехні
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26.03.2021 11:09 Відповісти
Достали эти рейтинги.
Они нужны только для тупых ЗЕбилов, которые верят, что Оманский мародер принесет им счастье.

Клоуну давно пора в Ростов выдвигаться.
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26.03.2021 11:10 Відповісти
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9274
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26.03.2021 11:11 Відповісти
Вот это еще недоразумение...
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26.03.2021 11:12 Відповісти
рузге не пались
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26.03.2021 11:13 Відповісти
Недоразумение это еще ласково, ну ты понял.
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26.03.2021 11:24 Відповісти
21 % не чули про Йулю??? (шо за бред?))))
и потом - 9% (полностью доверяю) + 21% (скорее доверяю) + 21 % (не слышали о таком))))) + 24% (скорее да) + 43% ( скорее нет) = 118 %
(я конечно понял что 21 % - не знаю кто))) - это опечатка... но чего ж именно на Йуле???)
шо за предвзятое отношение, да, Ваня??
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26.03.2021 11:11 Відповісти
45% идиотов это уже лучше чем 73, но все равно много...
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26.03.2021 11:11 Відповісти
Зеленский с Разумковым встретятся во втором туре следующих президентских выборов! Вот увидите. И не факт, что выиграет Разумков.
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26.03.2021 11:11 Відповісти
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины.- Они знают о Зеленском то что не знают остальные. Что то разумное , хорошее, доброе, то что мир не забудет. Знают, знают но молчат.
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26.03.2021 11:11 Відповісти
на выборах готовы проголосовать 22%, а доверяют 45 ????
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26.03.2021 11:12 Відповісти
у них с математикой всегда туго было
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26.03.2021 11:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26471929.html Провал вакцинації, щодоби помирає ≈350 людей
Бізнес потерпає від локдауну, падіння ВВП на 4%, агенти Кремля в ОПУ, США та МВФ відмовляються від співпраці, щоденні корупційні скандали...
Уряд: Гоп-гоп-гоп!
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1407
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26.03.2021 11:15 Відповісти
Ради прикола, одену сегодня жилетку с надписью "Press" возьму микрофон и пойду в народ опрос делать - доверяют ли они Зеленскому ? Главное каску не забыть, что бы по голове "доверчивые" не дали
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3154
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26.03.2021 11:16 Відповісти
параллели:
https://ibigdan.livejournal.com/26469502.html Наглядно о том как "Порошенко виноват" в провале вакцинации

(поза-) Вчера несколько "пиджаков из власти" начали синхронно https://ibigdan.livejournal.com/26464083.html хрюкать о том, что Индия нервничает из-за негативной информационной кампании против ее вакцины.

Хоть и причины таких выступлений абсолютно понятны (надо же как-то собственную бездарность Степанову и Радуцкому оправдывать), но тут случилось любопытное - http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vakcinaciya_v_ukraine_barery_i_vozmozhnosti_18-19_marta_2021.html свежий соцопрос про вакцины в целом, и про Covishield в частности.

Самые активные анти-прививочники - три партии. Способность к анализу информации, способность к критическому мышлению, способность думать головой... ну... да.

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4646

Самое низкое доверие к индийскому Covishield - три партии. И самое любопытное, что избиратели этих трех партий сильно-сильно доверяют российской продукции... ну... да.

Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 779
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26.03.2021 11:29 Відповісти
Не нравится мне этот вопрос.
Что значит "доверяю"?
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26.03.2021 11:50 Відповісти
За радянських часів було популярним кліше: "З ким би Ви пішли у розвідку?"
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26.03.2021 11:57 Відповісти
Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9224
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26.03.2021 11:56 Відповісти
Якось навіть трохи шкода Петра )
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26.03.2021 12:03 Відповісти
чего тебе шкода?

после войны Черчиль который спас бритов проиграл популисту и пустозвону который прогнулся под сралина и просрал экономику страны. зато за него было большинство. его имени бл никто не помнит в мире. процент идиотов-хомячков во всем мире примерно одинаков по странам
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26.03.2021 12:20 Відповісти
идиотизм...
чувак гадит в мозг, надсмехается и издевается, просрал все свои обещания и начинания.
и ему доверяют 45%
идиотизм. эту нацию надо лечить только через какой то сильный трындец. так чтобы мозги прочистило со стороны задницы
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26.03.2021 12:18 Відповісти
Ех, якби нам Петра Гетьмана, жили би вже, як фінни
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26.03.2021 12:26 Відповісти
Та клоуну вже ніхто не довіряє, бо знає хто його Карабас і власник


Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4926
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26.03.2021 13:15 Відповісти
Розігнати той рейтинг
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26.03.2021 13:19 Відповісти
Зеленскому доверяют 45% жителей Украины, не доверяют - 52%

Да уж
Президент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено 25 липня 2020 року -15:53 https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429
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26.03.2021 13:32 Відповісти
Шо за бред?

Т.е. агенство "Рейтинг" хочет сказать, что 45% населения Украины умалишенные дегенераты и готовы доверять хоть цыганке на вокзале?
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26.03.2021 13:49 Відповісти
Ще б оці "45" намальованих відсотків пояснили на якій підставі вони "довіряють" зеленському...бо з його передвиборчої програми за два роки не виконаний жодний пункт...

"Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського"

https://program.ze2019.com/
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26.03.2021 13:52 Відповісти
Опрос про доверие зеленскому проводили среди сторонников зеленского?!
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26.03.2021 14:12 Відповісти
Написали б простіше... Більшість опитаних перестали довіряти Вові з липня минулого року. Останні "вікопомні" рішення РНБО щодо телеканалів мертвечука, спонсорів тероризму, Кілі та Овоча, "непримиренна боротьба" з олігархами, операція-"вакцинація" і т.д. навіть "жертовні" двері та мармур ОПЗ, принесли цілий +1%...
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26.03.2021 14:56 Відповісти
опрос проводили в конторе ОП
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26.03.2021 15:15 Відповісти
ууу, вы всё вретии, не верииим..
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28.03.2021 02:06 Відповісти
 
 