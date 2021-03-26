Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Рейтинг довіри до політиків серед українців продовжує очолювати президент України Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють - 52%.
Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 67%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Михайлу Саакашвілі довіряють 23%, не довіряють – 61%, не знають його – 11%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.
Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 53%, майже третина не чули про такого. Олексію Данилову довіряють 6%, не довіряють – 15%, не знають його – 77%.
Водночас результати опитування показали, що 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, 23% - у правильному, 9% - не визначилися. Більш оптимістичними в оцінках є молодь, жителі Заходу і Києва, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".
Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.
Будь ласка, зачекайте...
Вместе с тем, результаты опроса показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
Джерело: https://censor.net/ru/n3255725
Це ж як ? Боярє винні ???
Они нужны только для тупых ЗЕбилов, которые верят, что Оманский мародер принесет им счастье.
Клоуну давно пора в Ростов выдвигаться.
и потом - 9% (полностью доверяю) + 21% (скорее доверяю) + 21 % (не слышали о таком))))) + 24% (скорее да) + 43% ( скорее нет) = 118 %
(я конечно понял что 21 % - не знаю кто))) - это опечатка... но чего ж именно на Йуле???)
шо за предвзятое отношение, да, Ваня??
Бізнес потерпає від локдауну, падіння ВВП на 4%, агенти Кремля в ОПУ, США та МВФ відмовляються від співпраці, щоденні корупційні скандали...
Уряд: Гоп-гоп-гоп!
https://ibigdan.livejournal.com/26469502.html Наглядно о том как "Порошенко виноват" в провале вакцинации
(поза-) Вчера несколько "пиджаков из власти" начали синхронно https://ibigdan.livejournal.com/26464083.html хрюкать о том, что Индия нервничает из-за негативной информационной кампании против ее вакцины.
Хоть и причины таких выступлений абсолютно понятны (надо же как-то собственную бездарность Степанову и Радуцкому оправдывать), но тут случилось любопытное - http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vakcinaciya_v_ukraine_barery_i_vozmozhnosti_18-19_marta_2021.html свежий соцопрос про вакцины в целом, и про Covishield в частности.
Самые активные анти-прививочники - три партии. Способность к анализу информации, способность к критическому мышлению, способность думать головой... ну... да.
Самое низкое доверие к индийскому Covishield - три партии. И самое любопытное, что избиратели этих трех партий сильно-сильно доверяют российской продукции... ну... да.
Что значит "доверяю"?
после войны Черчиль который спас бритов проиграл популисту и пустозвону который прогнулся под сралина и просрал экономику страны. зато за него было большинство. его имени бл никто не помнит в мире. процент идиотов-хомячков во всем мире примерно одинаков по странам
чувак гадит в мозг, надсмехается и издевается, просрал все свои обещания и начинания.
и ему доверяют 45%
идиотизм. эту нацию надо лечить только через какой то сильный трындец. так чтобы мозги прочистило со стороны задницы
Да уж
Президент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено 25 липня 2020 року -15:53 https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429
Т.е. агенство "Рейтинг" хочет сказать, что 45% населения Украины умалишенные дегенераты и готовы доверять хоть цыганке на вокзале?
"Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського"
https://program.ze2019.com/