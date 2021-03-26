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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Минобороны (9046) разведка (4120)

Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка

Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка

Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты перебросили через неконтролируемые Украиной участки границы в ОРДЛО российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, сообщается, что командование ВС РФ в течение этой недели распространяло заявления о проведении исключительно плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности вблизи границ с Украиной. В то же время под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК.

Отмечается, что контроль за комплектованием военнослужащими подразделений и проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений и частей российских оккупационных войск осуществляет комплексная комиссия ВС РФ.

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Топ комментарии
+14
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 1704
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26.03.2021 14:51
+13
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 2363
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26.03.2021 14:51
+5
...що??? В Україні немає людей для проведення спец .операцій для знешкодження на СВОЇЙ терріторії цих "воєнних"?? Чим займається наші "доблесні" вояфки??
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26.03.2021 17:15
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Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 2363
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26.03.2021 14:51 Ответить
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26.03.2021 14:59 Ответить
Таки доказал кто главный!
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26.03.2021 16:20 Ответить
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 1704
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26.03.2021 14:51 Ответить
хутин в юбке приказы отдает
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26.03.2021 15:04 Ответить
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка

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с кадровыми гробами? Бо скоро придеться их на масковию увозить.
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26.03.2021 16:21 Ответить
****...
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26.03.2021 14:53 Ответить
Це що новина для зеленоі розвідки , адже вони завжди там були !
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26.03.2021 14:53 Ответить
для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК Источник: https://censor.net/ru/n3255806

Если то что написано понимать буквально, то есть в прямом смысле слова - довести количественный состав до штатного расписания, и если верить Стрелкову/Гиркину в том, что боевые подразделения укомплектованы только на треть, то получается перебросили к каждому имеющемуся на месте еще двоих ихтамнетов.
В общем - в БМП экипаж 9 чел., из них имелось 3 и прибыло еще 6 ... Если так, то это для любой разведки будет новостью
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26.03.2021 16:34 Ответить
Сьогодні наші втрати,4 чоловіка(
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26.03.2021 14:56 Ответить
де? який сектор?
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26.03.2021 15:05 Ответить
Откуда информация ?
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26.03.2021 15:09 Ответить
А они знают што случилось с предыдущими?
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26.03.2021 15:03 Ответить
- а вот и разведка Росія перекинула на окупований Донбас кадрових військових, - розвідка - Цензор.НЕТ 582
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26.03.2021 15:05 Ответить
неправда! вы все лжетє! владімвладімыч нормальный чєловєк, как і всє мы хочєт міра. я увідєл ето в єго добрых глазах.
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26.03.2021 15:30 Ответить
Кацапия таки перебросила на Донбасс кадровых военных? Я почему-то без разведданных ГУР знал, что мы седьмой год воюем с ними. Выходит, ошибался и то были простые лугандонские ополченцы в свободное время от добычи из шахт оружия.
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26.03.2021 16:19 Ответить
Выходит да - ошибался. Ибо в противном случае, "народным милиционерам" из боевых подразделений не разрешали бы служить до 60 лет ...
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26.03.2021 16:45 Ответить
а как там слепая Ленка БАНДАренка опять в упор не видит росармию?
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26.03.2021 16:56 Ответить
...що??? В Україні немає людей для проведення спец .операцій для знешкодження на СВОЇЙ терріторії цих "воєнних"?? Чим займається наші "доблесні" вояфки??
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26.03.2021 17:15 Ответить
Сообщили, молодцы. Ну и че?? И что дальше?? Ну так уничтожьте их...вы на украинской своей земле...уничтожайте врага, оккупанта РФ! У вас все для этого есть!
Похоже только приказа на это нету, сыкливый президент и Генштаб, только может фиксировать и наблюдать.

БПЛА забрали у наших военных, пускать запрещено.
Контр-снайперские подразделения отведены. Дно, позор Зе и Генштабу!!!
А враг оккупант Рф может все применять.
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26.03.2021 18:43 Ответить
 
 