Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка

Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты перебросили через неконтролируемые Украиной участки границы в ОРДЛО российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, сообщается, что командование ВС РФ в течение этой недели распространяло заявления о проведении исключительно плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности вблизи границ с Украиной. В то же время под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК.

Отмечается, что контроль за комплектованием военнослужащими подразделений и проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений и частей российских оккупационных войск осуществляет комплексная комиссия ВС РФ.

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