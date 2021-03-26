Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка
Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты перебросили через неконтролируемые Украиной участки границы в ОРДЛО российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, сообщается, что командование ВС РФ в течение этой недели распространяло заявления о проведении исключительно плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности вблизи границ с Украиной. В то же время под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты обеспечивали скрытое перемещение через неконтролируемые Украиной участки границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК.
Отмечается, что контроль за комплектованием военнослужащими подразделений и проверку выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях соединений и частей российских оккупационных войск осуществляет комплексная комиссия ВС РФ.
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с кадровыми гробами? Бо скоро придеться их на масковию увозить.
Если то что написано понимать буквально, то есть в прямом смысле слова - довести количественный состав до штатного расписания, и если верить Стрелкову/Гиркину в том, что боевые подразделения укомплектованы только на треть, то получается перебросили к каждому имеющемуся на месте еще двоих ихтамнетов.
В общем - в БМП экипаж 9 чел., из них имелось 3 и прибыло еще 6 ... Если так, то это для любой разведки будет новостью
Похоже только приказа на это нету, сыкливый президент и Генштаб, только может фиксировать и наблюдать.
БПЛА забрали у наших военных, пускать запрещено.
Контр-снайперские подразделения отведены. Дно, позор Зе и Генштабу!!!
А враг оккупант Рф может все применять.