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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
11 014 21
Міноборони (7025) розвідка (3805)

Росія перекинула на окупований Донбас кадрових військових, - розвідка

Росія перекинула на окупований Донбас кадрових військових, - розвідка

Під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти перекинули через неконтрольовані Україною ділянки кордону в ОРДЛО російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин 1 і 2 АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, повідомляється, що командування ЗС РФ протягом цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема поблизу кордонів з Україною. Водночас під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з’єднань і частин1 і 2 АК.

Зазначається, що контроль за комплектуванням військовослужбовцями підрозділів і перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів

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Топ коментарі
+14
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 1704
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26.03.2021 14:51
+13
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 2363
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26.03.2021 14:51
+5
...що??? В Україні немає людей для проведення спец .операцій для знешкодження на СВОЇЙ терріторії цих "воєнних"?? Чим займається наші "доблесні" вояфки??
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26.03.2021 17:15
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Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 2363
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26.03.2021 14:51 Відповісти
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26.03.2021 14:59 Відповісти
Таки доказал кто главный!
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26.03.2021 16:20 Відповісти
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка - Цензор.НЕТ 1704
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26.03.2021 14:51 Відповісти
хутин в юбке приказы отдает
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26.03.2021 15:04 Відповісти
Россия перебросила на оккупированный Донбасс кадровых военных, - разведка

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с кадровыми гробами? Бо скоро придеться их на масковию увозить.
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26.03.2021 16:21 Відповісти
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26.03.2021 14:53 Відповісти
Це що новина для зеленоі розвідки , адже вони завжди там були !
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26.03.2021 14:53 Відповісти
для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК Источник: https://censor.net/ru/n3255806

Если то что написано понимать буквально, то есть в прямом смысле слова - довести количественный состав до штатного расписания, и если верить Стрелкову/Гиркину в том, что боевые подразделения укомплектованы только на треть, то получается перебросили к каждому имеющемуся на месте еще двоих ихтамнетов.
В общем - в БМП экипаж 9 чел., из них имелось 3 и прибыло еще 6 ... Если так, то это для любой разведки будет новостью
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26.03.2021 16:34 Відповісти
Сьогодні наші втрати,4 чоловіка(
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26.03.2021 14:56 Відповісти
де? який сектор?
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26.03.2021 15:05 Відповісти
Откуда информация ?
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26.03.2021 15:09 Відповісти
А они знают што случилось с предыдущими?
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26.03.2021 15:03 Відповісти
- а вот и разведка Росія перекинула на окупований Донбас кадрових військових, - розвідка - Цензор.НЕТ 582
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26.03.2021 15:05 Відповісти
неправда! вы все лжетє! владімвладімыч нормальный чєловєк, как і всє мы хочєт міра. я увідєл ето в єго добрых глазах.
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26.03.2021 15:30 Відповісти
Кацапия таки перебросила на Донбасс кадровых военных? Я почему-то без разведданных ГУР знал, что мы седьмой год воюем с ними. Выходит, ошибался и то были простые лугандонские ополченцы в свободное время от добычи из шахт оружия.
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26.03.2021 16:19 Відповісти
Выходит да - ошибался. Ибо в противном случае, "народным милиционерам" из боевых подразделений не разрешали бы служить до 60 лет ...
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26.03.2021 16:45 Відповісти
а как там слепая Ленка БАНДАренка опять в упор не видит росармию?
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26.03.2021 16:56 Відповісти
...що??? В Україні немає людей для проведення спец .операцій для знешкодження на СВОЇЙ терріторії цих "воєнних"?? Чим займається наші "доблесні" вояфки??
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26.03.2021 17:15 Відповісти
Сообщили, молодцы. Ну и че?? И что дальше?? Ну так уничтожьте их...вы на украинской своей земле...уничтожайте врага, оккупанта РФ! У вас все для этого есть!
Похоже только приказа на это нету, сыкливый президент и Генштаб, только может фиксировать и наблюдать.

БПЛА забрали у наших военных, пускать запрещено.
Контр-снайперские подразделения отведены. Дно, позор Зе и Генштабу!!!
А враг оккупант Рф может все применять.
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26.03.2021 18:43 Відповісти
 
 