Росія перекинула на окупований Донбас кадрових військових, - розвідка
Під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти перекинули через неконтрольовані Україною ділянки кордону в ОРДЛО російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин 1 і 2 АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, повідомляється, що командування ЗС РФ протягом цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема поблизу кордонів з Україною. Водночас під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з’єднань і частин1 і 2 АК.
Зазначається, що контроль за комплектуванням військовослужбовцями підрозділів і перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія ЗС РФ.
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с кадровыми гробами? Бо скоро придеться их на масковию увозить.
Если то что написано понимать буквально, то есть в прямом смысле слова - довести количественный состав до штатного расписания, и если верить Стрелкову/Гиркину в том, что боевые подразделения укомплектованы только на треть, то получается перебросили к каждому имеющемуся на месте еще двоих ихтамнетов.
В общем - в БМП экипаж 9 чел., из них имелось 3 и прибыло еще 6 ... Если так, то это для любой разведки будет новостью
Похоже только приказа на это нету, сыкливый президент и Генштаб, только может фиксировать и наблюдать.
БПЛА забрали у наших военных, пускать запрещено.
Контр-снайперские подразделения отведены. Дно, позор Зе и Генштабу!!!
А враг оккупант Рф может все применять.