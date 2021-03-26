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дороги (2472) Укравтодор (663) Хмельнитчина (896) Большая стройка (728)

В Хмельницкой области начался капитальный ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы

В Хмельницкой области начался капитальный ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы

В рамках президентской программы "Большая стройка" в Хмельницкой области начался капитальный ремонт и реконструкция основной транспортной артерии области - дороги Н-03 Житомир - Черновцы. Автодорога ведет к известным историческим памятникам: Староконстантиновской и Каменец-Подольской крепостям.

 Об этом сообщает "Укравтодор" на своей страничке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Дорога Н-03 Житомир - Черновцы имеет протяженность в пределах Хмельницкой области 198,3 км. В 2020 году было обновлено 60 км от Хмельницкого в направлении Каменца-Подольского. В этом году ее продолжают ремонтировать еще на 95 км в направлении от Хмельницкого до границы с Житомирской областью.

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Сейчас работы стартовали на 2,2-километровом участке дороги, которая проходит от с. Вишнополь почти до границ Хмельницкой и Житомирской областей.

Планируется осуществить расширение дорожного полотна, устроить 2 слоя асфальтобетона общей толщиной не менее 15 см. Также проектом предусмотрено устройство одностороннего металлического барьерного ограждения и установка новых дорожных знаков.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений - "Большая реставрация" культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами. Также в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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а хмельницкий винница или по руинам так и будем до старости ездить
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26.03.2021 15:27 Ответить
..так "гнойсман" при "баріге" там бабло отміл...Забыл??
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26.03.2021 17:11 Ответить
Невідомо, де та Вялікая Стройка. З купи міст тільки й чутно, що все занепало, замість недавно рівних доріг ростуть вибоїни. Це не Стройка, а Великий Грабіж.

.. Взагалі дороги побудувати - це на раз плюнути - Хахідна Європа й Америка тому прикладом. Тому що гарна дорога нікуди не дінеться, і будується під друковані папірці, яких можна надрукувати стільки, скільки завгодно, вірніше рівностільки, скільки треба побудувати доріг.
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26.03.2021 15:33 Ответить
і по новій дорозі так гарно поїдуть ...катафалки з померлими від корони
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26.03.2021 15:46 Ответить
думаю, від дтп по ямах гине не менше людей. тож засуньте собі в дупу свій тупий комент. вам треба було там самій поганяти побачити дорогу та її стан
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26.03.2021 16:42 Ответить
360 чоловік за добу ?
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26.03.2021 16:44 Ответить
О, круто, дякую! Регулярно користуюся цією дорогою. Нещодавно старконівську об"їзну зробили! Молодці!
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26.03.2021 16:41 Ответить
 
 