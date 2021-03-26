В Хмельницкой области начался капитальный ремонт дороги Н-03 Житомир - Черновцы

В рамках президентской программы "Большая стройка" в Хмельницкой области начался капитальный ремонт и реконструкция основной транспортной артерии области - дороги Н-03 Житомир - Черновцы. Автодорога ведет к известным историческим памятникам: Староконстантиновской и Каменец-Подольской крепостям.

Об этом сообщает "Укравтодор" на своей страничке в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Дорога Н-03 Житомир - Черновцы имеет протяженность в пределах Хмельницкой области 198,3 км. В 2020 году было обновлено 60 км от Хмельницкого в направлении Каменца-Подольского. В этом году ее продолжают ремонтировать еще на 95 км в направлении от Хмельницкого до границы с Житомирской областью.

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Сейчас работы стартовали на 2,2-километровом участке дороги, которая проходит от с. Вишнополь почти до границ Хмельницкой и Житомирской областей.

Планируется осуществить расширение дорожного полотна, устроить 2 слоя асфальтобетона общей толщиной не менее 15 см. Также проектом предусмотрено устройство одностороннего металлического барьерного ограждения и установка новых дорожных знаков.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что президентская программа строительства инфраструктуры в 2021 году расширится на несколько важных направлений - "Большая реставрация" культурных памятников Украины, доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами. Также в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.